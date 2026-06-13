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Тръмп: Американските военни елиминираха скандалния лидер на престъпната група „Tren de Aragua“! ВИДЕО

Тръмп: Американските военни елиминираха скандалния лидер на престъпната група „Tren de Aragua“! ВИДЕО

13 Юни, 2026 04:50, обновена 13 Юни, 2026 05:27 1 806 5

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По мое указание Южното командване на САЩ предприе светкавичен удар, който успешно елиминира Ниньо Гереро, заяви американският президент

Тръмп: Американските военни елиминираха скандалния лидер на престъпната група „Tren de Aragua“! ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските сили, действайки по негова заповед и работейки с венецуелски власти, са извършили удар, който е убил лидера на престъпната група „Tren de Aragua“, предаде CBS News.

„По мое указание Южното командване на САЩ предприе светкавичен удар, който успешно елиминира Ниньо Гереро, скандалния лидер на „Tren de Aragua“, една от най-кръвожадните терористични организации на Земята“, написа той в Truth Social на 12 юни.

„Това беше направено в тясна координация с нашите приятели във Венецуела, с които работим много добре“, добави американският лидер.

Той отбеляза, че преди това е добавил групата към списъка на САЩ с терористични организации.

Лидерът на венецуелския наркокартел и престъпна група "Tren de Aragua" – Естор Рустенфорд Гереро Флорес, известен като Ниньо Гереро, е убит чрез "бърз и смъртоносен въздушен удар", извършен от Южното командване на армията на САЩ (U.S. Southern Command).

Президентът Тръмп не уточни точната локация на удара.

В публикацията си Тръмп сподели и кратко видео от самия въздушен удар, показващо зелена сграда и прилежаща постройка, които избухват в пламъци след прецизно попадане на снаряд.

Ниньо Гереро е сочен от правосъдното министерство на САЩ като "мозъкът" зад превръщането на "Tren de Aragua" от обикновена венецуелска затворническа банда в транснационална престъпна и терористична организация.

Дълги години Гереро управляваше синдиката от затвора "Токорон" във Венецуела. Под негово ръководство затворът беше превърнат в луксозен щаб, разполагащ със собствен зоопарк, басейн, дискотека и тайни тунели за бягство. Той избяга оттам през септември 2023 г. точно преди мащабен щурм на местните сили за сигурност.

Групата е отговорна за трафик на наркотици, трафик на хора и сексуална експлоатация, убийства, отвличания и пране на пари в Южна Америка, Северна Америка и Европа.

Администрацията на Тръмп официално класифицира "Tren de Aragua" като чуждестранна терористична организация, поставяйки я в една категория с групировки като "Ислямска държава". Преди елиминирането налидера, САЩ предлагаха награда от 5 милиона долара за информация, водеща до неговото залавяне или осъждане, а срещу него имаше повдигнати федерални обвинения в Ню Йорк за рекет, наркотрафик и тероризъм.

В изявлението си Доналд Тръмп подчерта, че с този удар е раздадено правосъдие за американските граждани, станали жертва на престъпленията на картела, и допълни, че терористите от организацията вече нямат безопасно убежище никъде по света


САЩ
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