В Армения задържаха издирвания от Москва математик Михаил Вербицки, призовавал за удари срещу Русия

Блогърът и математик Михаил Вербицки е задържан на 12 срещу 13 юни 2026 г. на летище „Звартноц“ в Ереван по официално искане на руските власти.

Според данни от арменската полиция, в момента той се намира в следствения изолатор на летището, докато се изяснява юридическият му статут.

Настоящите действия на арменските правоохранителни органи се базират на факта, че Вербицки е обявен за международно издирване от Русия. През януари 2025 г. руското МВР го обяви за издирване, а Нагатинският районен съд в Москва го арестува задочно. Срещу математика има заведено наказателно дело от края на 2024 г. за „публично оправдаване на тероризъм“ или „призиви към терористична дейност“ (чл. 205.2 от Наказателния кодекс на РФ). Причина за това станаха негови публикации в интернет, в които критикува руската политика и войната в Украйна, като според разследващите е отправял преки призиви за нанасяне на удари по руска територия.

Росфинмониторинг го е вписал в официалния списък на „терористите и екстремистите“. Арменската прокуратура трябва да вземе решение дали да одобри искането за екстрадиция. По закон, ако Русия изпрати официални документи, Вербицки може да бъде задържан под стража за срок до 40 дни. Ако такова искане не постъпи, местните правозащитници от Хелзинкската гражданска ассамблея отбелязват, че той трябва да бъде освободен след изтичането на 72 часа.

Михаил Вербицкий е звестен математик, който преди е преподавал в престижни институции като Висшето училище по икономика (ВШЭ) в Москва, Университета в Глазгоу и Свободния университет в Брюксел. През последните години той живее в Бразилия и заема професорска позиция в Националния институт по чиста и приложна математика в Рио де Жанейро.

Вербицки напуска Русия още през 2015 г.. Той придобива голяма популярност в рускоезичното интернет пространство в началото на века като създател на алтернативната блог платформа LJ.Rossia (известна като „Тифаретник“). Активно се обявява срещу руската инвазия в Украйна и е един от учените, подписали отворени протестни писма.