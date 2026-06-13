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В Армения задържаха издирвания от Москва математик Михаил Вербицки, призовавал за удари срещу Русия

В Армения задържаха издирвания от Москва математик Михаил Вербицки, призовавал за удари срещу Русия

13 Юни, 2026 05:08, обновена 13 Юни, 2026 05:17 1 413 18

  • михаил вербицки-
  • арест-
  • русия-
  • армения

Известният блогър напуска родината си през 2015 г., той е открит противник на военната инвазия срещу Украйна

В Армения задържаха издирвания от Москва математик Михаил Вербицки, призовавал за удари срещу Русия - 1
Снимка: РЕН ТВ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Блогърът и математик Михаил Вербицки е задържан на 12 срещу 13 юни 2026 г. на летище „Звартноц“ в Ереван по официално искане на руските власти.

Според данни от арменската полиция, в момента той се намира в следствения изолатор на летището, докато се изяснява юридическият му статут.

Настоящите действия на арменските правоохранителни органи се базират на факта, че Вербицки е обявен за международно издирване от Русия. През януари 2025 г. руското МВР го обяви за издирване, а Нагатинският районен съд в Москва го арестува задочно. Срещу математика има заведено наказателно дело от края на 2024 г. за „публично оправдаване на тероризъм“ или „призиви към терористична дейност“ (чл. 205.2 от Наказателния кодекс на РФ). Причина за това станаха негови публикации в интернет, в които критикува руската политика и войната в Украйна, като според разследващите е отправял преки призиви за нанасяне на удари по руска територия.

Росфинмониторинг го е вписал в официалния списък на „терористите и екстремистите“. Арменската прокуратура трябва да вземе решение дали да одобри искането за екстрадиция. По закон, ако Русия изпрати официални документи, Вербицки може да бъде задържан под стража за срок до 40 дни. Ако такова искане не постъпи, местните правозащитници от Хелзинкската гражданска ассамблея отбелязват, че той трябва да бъде освободен след изтичането на 72 часа.

Михаил Вербицкий е звестен математик, който преди е преподавал в престижни институции като Висшето училище по икономика (ВШЭ) в Москва, Университета в Глазгоу и Свободния университет в Брюксел. През последните години той живее в Бразилия и заема професорска позиция в Националния институт по чиста и приложна математика в Рио де Жанейро.

Вербицки напуска Русия още през 2015 г.. Той придобива голяма популярност в рускоезичното интернет пространство в началото на века като създател на алтернативната блог платформа LJ.Rossia (известна като „Тифаретник“). Активно се обявява срещу руската инвазия в Украйна и е един от учените, подписали отворени протестни писма.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Презвитер Козма

    10 39 Отговор
    Смешно е държавата терорист Русия - да издирва собствените си граждани, които я критикуват в обвинение за тероризъм. Предполагам че с един телефонен разговор от Вашингтон и човека ще бъде освободен.

    Коментиран от #3, #6, #10

    05:23 13.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Само питам

    29 9 Отговор
    А Зеления терорист, кога ?

    05:31 13.06.2026

  • 5 Презвитер Козма

    7 19 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Мнението на холоп с IQ по-ниско от стайна температура няма абсолютно никаво значение.

    Коментиран от #7

    05:31 13.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Морски

    26 5 Отговор

    До коментар #5 от "Презвитер Козма":

    Ти ли си с високо IQ ве калъф?😀IQ-то на такива като теб стига само колкото да пазят равновесие и при изгоден случаи да продадът най близките си за някой долар,евро или паунд

    Коментиран от #8

    05:43 13.06.2026

  • 8 Горски какво е "ВЕ"????

    6 15 Отговор

    До коментар #7 от "Морски":

    Ъ, "умен" Калъф?? Неграмотни копейки майцепродавци.

    Коментиран от #14

    05:59 13.06.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    4 17 Отговор
    Типичния немит, некъпан руски татарин !!!
    Разбирате пачему Русия не е Европа и защо Украйна, България и Финландия не искат имат нищо общо с Монголията ☝️

    Коментиран от #12

    06:07 13.06.2026

  • 10 Си Дзинпин, генерален секретар

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от "Презвитер Козма":

    Русия не е държава, а територия !!!
    Китайска територия ☝️

    06:08 13.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 венсеремос

    11 2 Отговор
    Предатели на Русия и на Вл. Вл. Путин:1/ СОЩ/съединени овчарски щати/ и Тромпета,2/ Кръвосмесителна Британия,3/Предателска България и Герб, СДС, ППДБ, Възраждане,4/Лилипутите Литва Латвия Естония,5/ Пияниците от Финландия,6/Фашистка Бандеровска ОКРАИНА,7/ Негодниците от Полшя,7/Черна Франция и Макарона,8/Фашистка Македония.ТАНАТОС!!! Очакваме Румен Радев и ПБ да възстановят приятелски отношения с Русия и Вл. Вл. Путин.Аза руските и окраински предатели-от сорта Навални, и Зелената еуглена -ТАНАТОС.Стига сте трили ИСТИНАТА!!! КАЗАХ!!!

    06:21 13.06.2026

  • 14 Това е -

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "Горски какво е "ВЕ"????":

    Подигравателно обръщение,към хора ,с ниско IQ...,към калъфи!

    06:22 13.06.2026

  • 15 Моля ви

    10 3 Отговор
    Не хабете място в Сибир, на колана и на тополата

    06:25 13.06.2026

  • 16 Ха ха ха

    5 2 Отговор
    Неблагодарен евреин. Досущ като например нашата Леа Коен, дето и книга написа за благодарност, докато беше посланичка в Швейцария барабар с пианото си.

    07:12 13.06.2026

  • 17 Някой

    1 2 Отговор
    Все едно някой тук може да отличи украинец от руснак? Разни се водят руснаци или украинци, а не са ясни какви са. Командващ на украинската армия в момента е руснак.

    07:21 13.06.2026

  • 18 Никакъв математик

    2 2 Отговор
    Не е този, щом не е успял да изчисли военната мощ на Русия, която от началото на инвазията воюва една срещу всички и побеждава.

    07:26 13.06.2026