В Армения задържаха издирвания от Москва математик Михаил Вербицки, призовавал за удари срещу Русия

Блогърът и математик Михаил Вербицки е задържан на 12 срещу 13 юни 2026 г. на летище „Звартноц“ в Ереван по официално искане на руските власти.
Според данни от арменската полиция, в момента той се намира в следствения изолатор на летището, докато се изяснява юридическият му статут.
Настоящите действия на арменските правоохранителни органи се базират на факта, че Вербицки е обявен за международно издирване от Русия. През януари 2025 г. руското МВР го обяви за издирване, а Нагатинският районен съд в Москва го арестува задочно. Срещу математика има заведено наказателно дело от края на 2024 г. за „публично оправдаване на тероризъм“ или „призиви към терористична дейност“ (чл. 205.2 от Наказателния кодекс на РФ). Причина за това станаха негови публикации в интернет, в които критикува руската политика и войната в Украйна, като според разследващите е отправял преки призиви за нанасяне на удари по руска територия.
Росфинмониторинг го е вписал в официалния списък на „терористите и екстремистите“. Арменската прокуратура трябва да вземе решение дали да одобри искането за екстрадиция. По закон, ако Русия изпрати официални документи, Вербицки може да бъде задържан под стража за срок до 40 дни. Ако такова искане не постъпи, местните правозащитници от Хелзинкската гражданска ассамблея отбелязват, че той трябва да бъде освободен след изтичането на 72 часа.
Михаил Вербицкий е звестен математик, който преди е преподавал в престижни институции като Висшето училище по икономика (ВШЭ) в Москва, Университета в Глазгоу и Свободния университет в Брюксел. През последните години той живее в Бразилия и заема професорска позиция в Националния институт по чиста и приложна математика в Рио де Жанейро.
Вербицки напуска Русия още през 2015 г.. Той придобива голяма популярност в рускоезичното интернет пространство в началото на века като създател на алтернативната блог платформа LJ.Rossia (известна като „Тифаретник“). Активно се обявява срещу руската инвазия в Украйна и е един от учените, подписали отворени протестни писма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Презвитер Козма
Коментиран от #3, #6, #10
05:23 13.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Само питам
05:31 13.06.2026
5 Презвитер Козма
До коментар #3 от "оня с коня":Мнението на холоп с IQ по-ниско от стайна температура няма абсолютно никаво значение.
Коментиран от #7
05:31 13.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Морски
До коментар #5 от "Презвитер Козма":Ти ли си с високо IQ ве калъф?😀IQ-то на такива като теб стига само колкото да пазят равновесие и при изгоден случаи да продадът най близките си за някой долар,евро или паунд
Коментиран от #8
05:43 13.06.2026
8 Горски какво е "ВЕ"????
До коментар #7 от "Морски":Ъ, "умен" Калъф?? Неграмотни копейки майцепродавци.
Коментиран от #14
05:59 13.06.2026
9 Владимир Путин, президент
Разбирате пачему Русия не е Европа и защо Украйна, България и Финландия не искат имат нищо общо с Монголията ☝️
Коментиран от #12
06:07 13.06.2026
10 Си Дзинпин, генерален секретар
До коментар #1 от "Презвитер Козма":Русия не е държава, а територия !!!
Китайска територия ☝️
06:08 13.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 венсеремос
06:21 13.06.2026
14 Това е -
До коментар #8 от "Горски какво е "ВЕ"????":Подигравателно обръщение,към хора ,с ниско IQ...,към калъфи!
06:22 13.06.2026
15 Моля ви
06:25 13.06.2026
16 Ха ха ха
07:12 13.06.2026
17 Някой
07:21 13.06.2026
18 Никакъв математик
07:26 13.06.2026