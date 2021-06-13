Кой има имен ден днес, 13 юни 2026 г. Честито!

На 13 юни Православната църква почита паметта на Св. мчца Акилина.
Тя била от палестинския град Вивлос. Родителите ѝ били християни, но тя твърде рано останала сираче. Акилина не забравила съветите на майка си, стараела се да изпълнява волята Божия и усърдно се молела Нему.
Управителят на града – Волусиан, искал малкото момиче да се отрече от християнската си вяра, като принесе жертва на боговете, но Св. Мчца Акилина не се съгласила. Волусиан започнал да я увещава и заплашва. Акилина не се поддала и управителят заповядал да бият девойката жестоко.
От изнемога тя паднала на земята. Изнесли я вън от града, като мислили, че е умряла, а управителят заповядал да оставят тялото и без погребение.
Изведнъж посреднощ Акилина чула гласа на ангела да и говори: “Стани и бъди здрава!”. И тя почувствала, че силите и се върнали и че се е изцерила от раните си. Започнала да хвали и да благодари на Господ и го молила скоро да ѝ прати смърт.
Като се върнала в града, управителят заповядал да я умъртвят. Когато я отвели на смърт, тя помолила да и дадат време за последна молитва. Като поблагодарила на Господа за всесилната Му помощ, тя тихо починала. Палачът пристъпил да изпълни присъдата, но намерил 13 годишната девойка вече мъртва.
На 13 юни имен ден празнуват Асен и Аспарух, и техните производни.
Името Асен има тюркски произход и означава пъргав. Името става много популярно при царуването на българския владетел Асен (1190 - 1196).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи Хасан да да почерпи
Коментиран от #2
10:38 13.06.2021
2 Рошко
До коментар #1 от "Значи Хасан да да почерпи":Тамън мислех и аз това да пиша, асанеееее къде си, не беше ли дьонрджия бре
Коментиран от #5
10:42 13.06.2021
3 Мешерето
10:43 13.06.2021
4 гаргамел
Коментиран от #10, #30
11:28 13.06.2021
5 Няма го Хасан
До коментар #2 от "Рошко":Сигурно са го литнали в Анадола да агитира неграмотните да гласуват!
Коментиран от #9
11:32 13.06.2021
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Аз младежи с таквиз
Коментиран от #8
12:04 13.06.2021
8 нормално е
До коментар #7 от "Аз младежи с таквиз":Нормално е да не знаеш, българина лека полека се опитва да заличава тюркския си произход, ама няма как да промениш истината. Навремето и нашите баби са раждали по десет деца, но днес се смеем на циганката
Коментиран от #13, #18
12:13 13.06.2021
9 Рошко
До коментар #5 от "Няма го Хасан":Как ше литне, нали има имен ден
12:15 13.06.2021
10 Бай ганю
До коментар #4 от "гаргамел":Ай даааа демек булгарите по турци и от ходжата
Коментиран от #12, #14
12:17 13.06.2021
11 Може и да си прав
До коментар #6 от "македоникус":И ти си македоникус, ама македонски не знаеш, и си джариш на български! Вземи научи шиптарски че ще ти треба!
12:23 13.06.2021
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А баба ти и ти
До коментар #8 от "нормално е":Българки ли сте, амчи и те раждат по едно - две, всичко. се,, изроди,,, дори и дърветата....!?
12:33 13.06.2021
14 потуранчо
До коментар #10 от "Бай ганю":Ходжа не значи непременно турчин. Ходжа може да е българин, американец, арабин, англичанин...., мюсюлманин
12:40 13.06.2021
15 Че то и сега половината български имена
13:22 13.06.2021
16 Абе защо като напиша за еничарите
14:47 13.06.2021
17 Еничари, демек помаци
15:08 13.06.2021
18 Глей сега
До коментар #8 от "нормално е":Навремето българите са имали по 10 деца защото са имали земя за обработване. В същото време циганите са водели чергарски живот и я са оцелили две или три чавета, я не.
Бума на циганската раждсемост започва когато зи заставят да водят уседнал живот. Тогава пък на българите им вземат земята и ги пращат позаводите и панелните комплекси.
Коментиран от #34
17:40 13.06.2021
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 сусо
05:25 13.06.2024
21 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #22, #25
06:00 13.06.2024
22 Ламята Спаска
До коментар #21 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Забравили са как се казваше третата глава.
06:36 13.06.2024
23 Мъдрият
Това е един от великите християнски празници, когато Божият Син Господ Иисус Христос се възнася на небето при Бог Отец, и това виждат и апостолите!
На днешния ден 13 юни православната ни църква чества паметта на:
1. Светия наш отец Трифилий, епископ Левкусийски
2. Света мъченица Акилина
Уникални Светци! Който иска може да прочете житията им на сайта Православен Храм!
Само ще кажа, че света Акилина е била на 13 години, все още дете по възраст, но мъдра по ум, и тя смело изповядала своята християнска вяра! Без да се страхува от зверските мъчения! Тя е била измъчвана по заповед на извергът управител, и след мъченията тя е била изцелена от Господа и отново му се явява съвсем здрава! И тогава тоя я осъжда на смърт! И тя отива при Господа в рая , в Небесното царство!
Представете си - 13 годишна девойка! Сълзи се появяват в очите ми като чета за духовната мъдрост и смелост на Света Акилина!
По нейните и на Свети Трифилий, епископ Левкусийски, молитви: Господи Иисусе Христе, помилуй и спаси нас !Амин!
Пожелавам на всички православни християни: крепка вяра, неотнимаема надежда и силна любов към Бога, и любов към ближните си. И нека винаги да се стремим да се възнасям е към Бога духовно и да живеем Богоугодно, спазвайки Божиите заповеди, водейки православен църковен и духовен живот, вършейки добри дела, борейки се успешно със страст
Коментиран от #24, #26, #27, #28, #29
08:56 13.06.2024
24 Мъдрият
До коментар #23 от "Мъдрият":Пиша пожеланието отново, че не се събра:
Пожелавам на всички православни християни: крепка вяра, неотнимаема надежда и силна любов към Бога, и любов към ближните си. И нека винаги да се стремим да се възнасям е към Бога духовно и да живеем Богоугодно, спазвайки Божиите заповеди, водейки православен църковен и духовен живот, вършейки добри дела, борейки се успешно със страстите и немощите си - насаждайки на тяхно място добродетели, и по Божията милост Благост и човеколюбие да спасим душите си! Амин!
08:59 13.06.2024
25 Мъдрият
До коментар #21 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️":И двете са верни:
На днешния ден 13 юни православната ни църква чества паметта на:
1. Светия наш отец Трифилий, епископ Левкусийски
2. Света мъченица Акилина
А също така тази година - на днешния ден - се празнува и Възнесение Господне(Спасов ден), който е подвижен празник - отбелязва се на 40-тия ден след Великден!
09:02 13.06.2024
26 Гост666
До коментар #23 от "Мъдрият":Това което пишете е пълна измислица и фантастика , глупости и лъжи . Всичко това в което вярвате е тотална лъжа и измислица .
06:19 13.06.2025
27 Салмонела
До коментар #23 от "Мъдрият":Не разбрали вече се знае ,че Господ няма бил е човек . Свети тройци ,духове и светци също няма . Всичко е съчинениюи измислено от тези с черните дрехи да командват народа и селяните . Вярвате в лъжи и измами. Събуди се най сетне и виж истината . Стига с тази религия .
06:22 13.06.2025
28 Мъдрец - Молар
До коментар #23 от "Мъдрият":Единствено само религия и такива неща коментираш .
06:22 13.06.2025
29 Масон
До коментар #23 от "Мъдрият":То великия ден мина вече . Може да пишеш кратко поздрав на имениците . Защо се мъчиш да пишеш излишни непотребни неща . Важно кой ще черпи .
06:24 13.06.2025
30 Напротив!
До коментар #4 от "гаргамел":Асен е име от тракийски произход, А БЪЛГАРИТЕ НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ТЮРКИТЕ И ГЕНЕТИЦИТЕ ВЕЧЕ ГО ДОКАЗАХА!!!
07:52 13.06.2025
31 между другото
Асен и Аспарух празнуват на Деня на всички български светии, който е подвижен празник и всяка година е на различна дата. Тази година се пада на 22.06.2025 г.
08:15 13.06.2025
32 Иво
Коментиран от #33
14:07 13.06.2025
33 Ромуланска империя
До коментар #32 от "Иво":Драгалевския и банкянския (заедно с дръндарския) естествено са най-големите политици и държавници, не само в слънчевата система, но и в цялата галактика.
06:06 13.06.2026
34 Факти
До коментар #18 от "Глей сега":Точно така. Бумът на ромите е по комунизма. Тогава българите растем с 20-25%, а ромите растат 3-4 пъти. В разсекретените доклади на БКП това е отчетено като "демографски проблем". Комунистите решават проблема като сменят имената на половината роми и ги записват в преброяването като българи. Днес берем плодовете на БКП, които реално са били филиал КПСС. Това не е било българско, а руско правителство, инсталирано директно от Москва.
06:51 13.06.2026