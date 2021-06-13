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Кой има имен ден днес, 13 юни 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 13 юни 2026 г. Честито!

13 Юни, 2021 10:33, обновена 12 Юни, 2026 13:40 14 029 34

  • асен-
  • аспарух-
  • ден

На 13 юни имен ден празнуват Асен и Аспарух, и техните производни

Кой има имен ден днес, 13 юни 2026 г. Честито! - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 13 юни Православната църква почита паметта на Св. мчца Акилина.

Тя била от палестинския град Вивлос. Родителите ѝ били християни, но тя твърде рано останала сираче. Акилина не забравила съветите на майка си, стараела се да изпълнява волята Божия и усърдно се молела Нему.

Управителят на града – Волусиан, искал малкото момиче да се отрече от християнската си вяра, като принесе жертва на боговете, но Св. Мчца Акилина не се съгласила. Волусиан започнал да я увещава и заплашва. Акилина не се поддала и управителят заповядал да бият девойката жестоко.

От изнемога тя паднала на земята. Изнесли я вън от града, като мислили, че е умряла, а управителят заповядал да оставят тялото и без погребение.

Изведнъж посреднощ Акилина чула гласа на ангела да и говори: “Стани и бъди здрава!”. И тя почувствала, че силите и се върнали и че се е изцерила от раните си. Започнала да хвали и да благодари на Господ и го молила скоро да ѝ прати смърт.

Като се върнала в града, управителят заповядал да я умъртвят. Когато я отвели на смърт, тя помолила да и дадат време за последна молитва. Като поблагодарила на Господа за всесилната Му помощ, тя тихо починала. Палачът пристъпил да изпълни присъдата, но намерил 13 годишната девойка вече мъртва.

На 13 юни имен ден празнуват Асен и Аспарух, и техните производни.
Името Асен има тюркски произход и означава пъргав. Името става много популярно при царуването на българския владетел Асен (1190 - 1196).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи Хасан да да почерпи

    10 5 Отговор
    Не само да се перчи колко бил влюбен в Ердоган , Доган и Карайдъ!

    Коментиран от #2

    10:38 13.06.2021

  • 2 Рошко

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Значи Хасан да да почерпи":

    Тамън мислех и аз това да пиша, асанеееее къде си, не беше ли дьонрджия бре

    Коментиран от #5

    10:42 13.06.2021

  • 3 Мешерето

    7 2 Отговор
    Ами Асан 🎃🤣

    10:43 13.06.2021

  • 4 гаргамел

    12 14 Отговор
    Асен името е от тюркски произход, както и българите сме от тюркски произход, но ни е срам да си го признаем

    Коментиран от #10, #30

    11:28 13.06.2021

  • 5 Няма го Хасан

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Рошко":

    Сигурно са го литнали в Анадола да агитира неграмотните да гласуват!

    Коментиран от #9

    11:32 13.06.2021

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Аз младежи с таквиз

    2 3 Отговор
    Имена, не знам.....!

    Коментиран от #8

    12:04 13.06.2021

  • 8 нормално е

    5 9 Отговор

    До коментар #7 от "Аз младежи с таквиз":

    Нормално е да не знаеш, българина лека полека се опитва да заличава тюркския си произход, ама няма как да промениш истината. Навремето и нашите баби са раждали по десет деца, но днес се смеем на циганката

    Коментиран от #13, #18

    12:13 13.06.2021

  • 9 Рошко

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Няма го Хасан":

    Как ше литне, нали има имен ден

    12:15 13.06.2021

  • 10 Бай ганю

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "гаргамел":

    Ай даааа демек булгарите по турци и от ходжата

    Коментиран от #12, #14

    12:17 13.06.2021

  • 11 Може и да си прав

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "македоникус":

    И ти си македоникус, ама македонски не знаеш, и си джариш на български! Вземи научи шиптарски че ще ти треба!

    12:23 13.06.2021

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А баба ти и ти

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "нормално е":

    Българки ли сте, амчи и те раждат по едно - две, всичко. се,, изроди,,, дори и дърветата....!?

    12:33 13.06.2021

  • 14 потуранчо

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Бай ганю":

    Ходжа не значи непременно турчин. Ходжа може да е българин, американец, арабин, англичанин...., мюсюлманин

    12:40 13.06.2021

  • 15 Че то и сега половината български имена

    7 1 Отговор
    Са турски...Каракачанов, Джамбазки.....тук таме и някое англосаксонско....Ричард Груев.

    13:22 13.06.2021

  • 16 Абе защо като напиша за еничарите

    6 2 Отговор
    Веднага го триете? Толкова ли боли?

    14:47 13.06.2021

  • 17 Еничари, демек помаци

    3 3 Отговор
    Боли, Боже не ги боли, кой не го може тва.... забравих Асен и Аспарух, работят във фирма,, Чистота,,..!

    15:08 13.06.2021

  • 18 Глей сега

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "нормално е":

    Навремето българите са имали по 10 деца защото са имали земя за обработване. В същото време циганите са водели чергарски живот и я са оцелили две или три чавета, я не.
    Бума на циганската раждсемост започва когато зи заставят да водят уседнал живот. Тогава пък на българите им вземат земята и ги пращат позаводите и панелните комплекси.

    Коментиран от #34

    17:40 13.06.2021

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 сусо

    3 1 Отговор
    венелинче, нес е спсовден да беше прочела некой весник

    05:25 13.06.2024

  • 21 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 2 Отговор
    Сега пък Асен . А другата статия казва ,че е Спасов ден . На кой да вярваш.

    Коментиран от #22, #25

    06:00 13.06.2024

  • 22 Ламята Спаска

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Забравили са как се казваше третата глава.

    06:36 13.06.2024

  • 23 Мъдрият

    5 3 Отговор
    Честито Възнесение Господне! Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Това е един от великите християнски празници, когато Божият Син Господ Иисус Христос се възнася на небето при Бог Отец, и това виждат и апостолите!

    На днешния ден 13 юни православната ни църква чества паметта на:

    1. Светия наш отец Трифилий, епископ Левкусийски
    2. Света мъченица Акилина

    Уникални Светци! Който иска може да прочете житията им на сайта Православен Храм!

    Само ще кажа, че света Акилина е била на 13 години, все още дете по възраст, но мъдра по ум, и тя смело изповядала своята християнска вяра! Без да се страхува от зверските мъчения! Тя е била измъчвана по заповед на извергът управител, и след мъченията тя е била изцелена от Господа и отново му се явява съвсем здрава! И тогава тоя я осъжда на смърт! И тя отива при Господа в рая , в Небесното царство!

    Представете си - 13 годишна девойка! Сълзи се появяват в очите ми като чета за духовната мъдрост и смелост на Света Акилина!

    По нейните и на Свети Трифилий, епископ Левкусийски, молитви: Господи Иисусе Христе, помилуй и спаси нас !Амин!

    Пожелавам на всички православни християни: крепка вяра, неотнимаема надежда и силна любов към Бога, и любов към ближните си. И нека винаги да се стремим да се възнасям е към Бога духовно и да живеем Богоугодно, спазвайки Божиите заповеди, водейки православен църковен и духовен живот, вършейки добри дела, борейки се успешно със страст

    Коментиран от #24, #26, #27, #28, #29

    08:56 13.06.2024

  • 24 Мъдрият

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "Мъдрият":

    Пиша пожеланието отново, че не се събра:

    Пожелавам на всички православни християни: крепка вяра, неотнимаема надежда и силна любов към Бога, и любов към ближните си. И нека винаги да се стремим да се възнасям е към Бога духовно и да живеем Богоугодно, спазвайки Божиите заповеди, водейки православен църковен и духовен живот, вършейки добри дела, борейки се успешно със страстите и немощите си - насаждайки на тяхно място добродетели, и по Божията милост Благост и човеколюбие да спасим душите си! Амин!

    08:59 13.06.2024

  • 25 Мъдрият

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    И двете са верни:

    На днешния ден 13 юни православната ни църква чества паметта на:
    1. Светия наш отец Трифилий, епископ Левкусийски
    2. Света мъченица Акилина

    А също така тази година - на днешния ден - се празнува и Възнесение Господне(Спасов ден), който е подвижен празник - отбелязва се на 40-тия ден след Великден!

    09:02 13.06.2024

  • 26 Гост666

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Мъдрият":

    Това което пишете е пълна измислица и фантастика , глупости и лъжи . Всичко това в което вярвате е тотална лъжа и измислица .

    06:19 13.06.2025

  • 27 Салмонела

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Мъдрият":

    Не разбрали вече се знае ,че Господ няма бил е човек . Свети тройци ,духове и светци също няма . Всичко е съчинениюи измислено от тези с черните дрехи да командват народа и селяните . Вярвате в лъжи и измами. Събуди се най сетне и виж истината . Стига с тази религия .

    06:22 13.06.2025

  • 28 Мъдрец - Молар

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мъдрият":

    Единствено само религия и такива неща коментираш .

    06:22 13.06.2025

  • 29 Масон

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мъдрият":

    То великия ден мина вече . Може да пишеш кратко поздрав на имениците . Защо се мъчиш да пишеш излишни непотребни неща . Важно кой ще черпи .

    06:24 13.06.2025

  • 30 Напротив!

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "гаргамел":

    Асен е име от тракийски произход, А БЪЛГАРИТЕ НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ТЮРКИТЕ И ГЕНЕТИЦИТЕ ВЕЧЕ ГО ДОКАЗАХА!!!

    07:52 13.06.2025

  • 31 между другото

    1 1 Отговор
    Акилина е женски вариант на името Акила, което се превежда като "орел". Значи днес имат имен ден жените с име Орлина.
    Асен и Аспарух празнуват на Деня на всички български светии, който е подвижен празник и всяка година е на различна дата. Тази година се пада на 22.06.2025 г.

    08:15 13.06.2025

  • 32 Иво

    3 4 Отговор
    Днес има рожден ден най големия политик и държавник на България Бойко Борисов. Честит Рожден Ден. Жив и здрав още много години. На пук на всички зли копейкаджии и душмани.

    Коментиран от #33

    14:07 13.06.2025

  • 33 Ромуланска империя

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Иво":

    Драгалевския и банкянския (заедно с дръндарския) естествено са най-големите политици и държавници, не само в слънчевата система, но и в цялата галактика.

    06:06 13.06.2026

  • 34 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Глей сега":

    Точно така. Бумът на ромите е по комунизма. Тогава българите растем с 20-25%, а ромите растат 3-4 пъти. В разсекретените доклади на БКП това е отчетено като "демографски проблем". Комунистите решават проблема като сменят имената на половината роми и ги записват в преброяването като българи. Днес берем плодовете на БКП, които реално са били филиал КПСС. Това не е било българско, а руско правителство, инсталирано директно от Москва.

    06:51 13.06.2026