Bloomberg: Иран може да е получил руски ракети, докато е възстановявал арсенала си по време на примирието

Западните разузнавателни агенции смятат, че по време на осемседмичното прекратяване на огъня със Съединените щати Иран е възстановил значителна част от ракетния си арсенал и вероятно е получил нови руски модели, съобщава Bloomberg.

Според разузнавателни оценки, Техеран разполага с приблизително 75% от останалите си боеприпаси отпреди войната и запасите му могат бързо да бъдат разширени, като те включват наскоро произведени руски ракети.

Отбелязва се, че това се различава от изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Иран разполага с 21-22% от оставащите си ракети. През март оценките бяха около 60%, въпреки ударите на САЩ и Израел. Преди прекратяването на огъня Иран изстреля над 1 850 ракети и хиляди ракети Shahed; някои пускови установки бяха унищожени, но „заровените“ в развалините около комплексите и складовите съоръжения вероятно са били разчистени.

Експертите отбелязват, че разпределеното производство на ракети „Шахед“, базирани на масово произвеждани компоненти, е трудно за потискане, дори по време на война, въпреки че може да има недостиг в доставките на взривни вещества.

Устойчивостта на Иран усложнява решението на САЩ да възобновят мащабните удари - декларираните тактически успехи не са довели до парализа на отбранителната промишленост или значително отслабване на ракетната програма.