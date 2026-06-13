Bloomberg: Иран може да е получил руски ракети, докато е възстановявал арсенала си по време на примирието

Западните разузнавателни агенции смятат, че по време на осемседмичното прекратяване на огъня със Съединените щати Иран е възстановил значителна част от ракетния си арсенал и вероятно е получил нови руски модели, съобщава Bloomberg.
Според разузнавателни оценки, Техеран разполага с приблизително 75% от останалите си боеприпаси отпреди войната и запасите му могат бързо да бъдат разширени, като те включват наскоро произведени руски ракети.
Отбелязва се, че това се различава от изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Иран разполага с 21-22% от оставащите си ракети. През март оценките бяха около 60%, въпреки ударите на САЩ и Израел. Преди прекратяването на огъня Иран изстреля над 1 850 ракети и хиляди ракети Shahed; някои пускови установки бяха унищожени, но „заровените“ в развалините около комплексите и складовите съоръжения вероятно са били разчистени.
Експертите отбелязват, че разпределеното производство на ракети „Шахед“, базирани на масово произвеждани компоненти, е трудно за потискане, дори по време на война, въпреки че може да има недостиг в доставките на взривни вещества.
Устойчивостта на Иран усложнява решението на САЩ да възобновят мащабните удари - декларираните тактически успехи не са довели до парализа на отбранителната промишленост или значително отслабване на ракетната програма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Може
05:50 13.06.2026
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #3, #20
05:51 13.06.2026
3 Хайде
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":стига, бре товаришчь !
05:57 13.06.2026
4 Лопата Орешник
06:09 13.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ами
А пък ядрото ще им го достави Ким.
В Иран няма илюзии, че ще ги оставят на мира само ако се подпишат, че няма да притежават ядрено оръжие. Иде реч за оцеляването им като нация.
06:16 13.06.2026
7 Иран
06:19 13.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Съдията
Коментиран от #13
06:24 13.06.2026
11 Така е
06:44 13.06.2026
12 Мъдреца
06:49 13.06.2026
13 Лост
До коментар #10 от "Съдията":А може и от Украйна да са получили.Те нали станаха разпределително депо за оръжие.
07:02 13.06.2026
14 Съвсем ви пообъркаха тия
Я се концентрирайте- Иран ли дава "Шахеди" на Русия или Русия дава ракети на Иран???
Това , че употребявате думата "вероятно" не ви оправдава.
Щото и иранците ли също са свършили ракетите ли?:) Както преди години, жизнерадостно преписвахте от докладите на британското разузнаване, че руснаците са свършили ракетите. Та и още наричате руските дронове - "Шахед"?:)
07:03 13.06.2026
15 Някой
07:05 13.06.2026
16 Мишел
07:09 13.06.2026
17 Шопо
07:18 13.06.2026
18 Миролюб Войнов,аналитик
07:37 13.06.2026
19 точка
07:37 13.06.2026
20 Гресиран козяк
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Но въпреки всичко продължаваш да си го слагаш в Гаza,истински жълтопаветен лама петроханец си ☝️😬!
07:40 13.06.2026