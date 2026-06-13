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Bloomberg: Иран може да е получил руски ракети, докато е възстановявал арсенала си по време на примирието

Bloomberg: Иран може да е получил руски ракети, докато е възстановявал арсенала си по време на примирието

13 Юни, 2026 05:39, обновена 13 Юни, 2026 05:44 1 219 20

  • иран-
  • арсенал-
  • русия-
  • ракети

Според разузнавателни оценки, Техеран разполага с приблизително 75% от останалите си боеприпаси отпреди войната

Bloomberg: Иран може да е получил руски ракети, докато е възстановявал арсенала си по време на примирието - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западните разузнавателни агенции смятат, че по време на осемседмичното прекратяване на огъня със Съединените щати Иран е възстановил значителна част от ракетния си арсенал и вероятно е получил нови руски модели, съобщава Bloomberg.

Според разузнавателни оценки, Техеран разполага с приблизително 75% от останалите си боеприпаси отпреди войната и запасите му могат бързо да бъдат разширени, като те включват наскоро произведени руски ракети.

Отбелязва се, че това се различава от изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Иран разполага с 21-22% от оставащите си ракети. През март оценките бяха около 60%, въпреки ударите на САЩ и Израел. Преди прекратяването на огъня Иран изстреля над 1 850 ракети и хиляди ракети Shahed; някои пускови установки бяха унищожени, но „заровените“ в развалините около комплексите и складовите съоръжения вероятно са били разчистени.

Експертите отбелязват, че разпределеното производство на ракети „Шахед“, базирани на масово произвеждани компоненти, е трудно за потискане, дори по време на война, въпреки че може да има недостиг в доставките на взривни вещества.

Устойчивостта на Иран усложнява решението на САЩ да възобновят мащабните удари - декларираните тактически успехи не са довели до парализа на отбранителната промишленост или значително отслабване на ракетната програма.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Може

    7 1 Отговор
    би, едва ли не !

    05:50 13.06.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    5 20 Отговор
    Не таваришчи, няма начин напреднал Иран да ползва стогодишни руски ракети !!! Само вметна че от снощи Крим е без ток, вода, горива и светлина. Където е Русия е пълна разсипия ☝️😁

    Коментиран от #3, #20

    05:51 13.06.2026

  • 3 Хайде

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    стига, бре товаришчь !

    05:57 13.06.2026

  • 4 Лопата Орешник

    18 1 Отговор
    Не може бе! Те имат само лопатки и чипове от пералня!

    06:09 13.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ами

    6 0 Отговор
    Вероятно и китайски са получили.
    А пък ядрото ще им го достави Ким.
    В Иран няма илюзии, че ще ги оставят на мира само ако се подпишат, че няма да притежават ядрено оръжие. Иде реч за оцеляването им като нация.

    06:16 13.06.2026

  • 7 Иран

    7 2 Отговор
    ще бъде най-милитаризираната независима държава в региона. Зорлем ги направиха така.

    06:19 13.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Съдията

    12 2 Отговор
    Е откъде ракети, нали руснаците внасяха уж допотопни точно от Иран и Северна Корея?! И перални крадяха, и войниците на фронта само лопатки имаха. Толкова сте жалки. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #13

    06:24 13.06.2026

  • 11 Така е

    5 1 Отговор
    Много хора са изненадани!

    06:44 13.06.2026

  • 12 Мъдреца

    3 0 Отговор
    Скоро шъ стане билли.

    06:49 13.06.2026

  • 13 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Съдията":

    А може и от Украйна да са получили.Те нали станаха разпределително депо за оръжие.

    07:02 13.06.2026

  • 14 Съвсем ви пообъркаха тия

    6 0 Отговор
    обективни западни медии и не се усещате като им преписвате статиите оправдания, като факти.
    Я се концентрирайте- Иран ли дава "Шахеди" на Русия или Русия дава ракети на Иран???
    Това , че употребявате думата "вероятно" не ви оправдава.

    Щото и иранците ли също са свършили ракетите ли?:) Както преди години, жизнерадостно преписвахте от докладите на британското разузнаване, че руснаците са свършили ракетите. Та и още наричате руските дронове - "Шахед"?:)

    07:03 13.06.2026

  • 15 Някой

    3 0 Отговор
    Директно едва ли, но като информация как сами да си сглобят. Няма да искат да останат останки от руски ракети. Като в Украйна където гара бе ударена от УКРАИНСКА Точка-У, което се опитаха да представят за руски удар. Русия ги бе снела от въоръжение. А на Зеленски обстрелваха с тях по ДНР и ЛНР и бяха разни дори с поредни номера. По памет тази на гарата бе с 13 номера разлика.

    07:05 13.06.2026

  • 16 Мишел

    2 0 Отговор
    И руски, и китайски, и севернокорейски ракети

    07:09 13.06.2026

  • 17 Шопо

    3 0 Отговор
    Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия

    07:18 13.06.2026

  • 18 Миролюб Войнов,аналитик

    2 0 Отговор
    Що да не е получил и руски и китайски ракети ,никой не може да лиши Иран от правото му на защита ☝️!

    07:37 13.06.2026

  • 19 точка

    1 0 Отговор
    Либерален лаф за лъжата. Добре обосновано предположание че вероятно, може би, мислим , така или иначе, смятаме че е възможно, според някои данни, споменава се, предполагаме , сигурно е много вероятно ТОВА да е така.

    07:37 13.06.2026

  • 20 Гресиран козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Но въпреки всичко продължаваш да си го слагаш в Гаza,истински жълтопаветен лама петроханец си ☝️😬!

    07:40 13.06.2026

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