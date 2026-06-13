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Защо Полша и Украйна имат разногласия за общата си история?
  Тема: Украйна

Защо Полша и Украйна имат разногласия за общата си история?

13 Юни, 2026 06:01 1 180 13

  • украйна-
  • карол навроцки-
  • володимир зеленски-
  • полша-
  • русия-
  • история

Украйна заяви, че преименуването на подразделението „изобщо няма антиполски характер“

Защо Полша и Украйна имат разногласия за общата си история? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА
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Полша обмисля дали да не лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие, след като той преименува едно военно подразделение на на Украинската въстаническа армия (УПА), извършила масови убийства на поляци по време на Втората световна война, пише БТА, цитирайки материал на "Ройтерс".

Решението предизвика вълна от възмущение във Варшава и стана повод полският президент Карол Навроцки поиска Зеленски да бъде лишен от полския Орден на Белия орел, с който той бе удостоен през 2023 година.

Ето как противоречащите си интерпретации на Полша и Украйна на тяхната сложна обща история влияят на отношенията им в наши дни:

УКРАИНСКАТА ВЪСТАНИЧЕСКА АРМИЯ

Зеленски подписа указ, с който призна приноса на подразделение на Въоръжените сили на Украйна в борбата срещу Русия, преименувайки го на „Героите от УПА“.

По време на и след Втората световна война, когато Украйна е част от Съветския съюз, УПА се сражава с Червената армия, като така за известно време се съюзява с нашествениците от нацистка Германия, преследвайки целта за независимост на Украйна.

Украйна заяви, че преименуването на подразделението „изобщо няма антиполски характер“ и е избрано от военнослужещи, които искат да почетат паметта на свои колеги, които също са се борили срещу Москва.

УПА обаче участва и в т. нар. Волинско клане (в днешната украинска Волинска област) - масови убийства, извършени от украински националисти в периода от 1943-1945 година. Варшава твърди, че тогава са били убити приблизително 100 000 етнически поляци. Хиляди украинци също стават жертва на извършени в отмъщение убийства.

Полски историци определят масовите убийства като геноцид, целящ да попречи на следвоенна Полша да предяви суверенитет над райони с преобладаващо украинско население, които са били полска територия в периода между двете световни войни.

Киев отрича определението геноцид, посочвайки, че хиляди украинци също са загубили живота си по време на конфликта.

Тези събития са предмет на спорове между двете страни от десетилетия, въпреки че Полша подкрепя силно Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия. Варшава приюти повече от милион бежанци и продължава да предоставя оръжия на Киев.

През 1947 г. Полша – вече в нови граници след Втората световна война – принудително изселва около 140 000 етнически украинци и хора, самоопределящи се като представители на малобройната етническа група на лемките, от Югоизточна Полша към територии, които е получила от Германия.

Тези действия имат за цел да прекъснат подкрепата за нелегалните групи на УПА в Полша, но Украйна определя това като етническо прочистване.

ИСКАНИЯ ЗА ЕКСХУМАЦИИ В УКРАЙНА

Редица полски правителства последователно настояват за достъп до места в Западна Украйна, които някога са били част от Полша и където УПА е извършвала убийства. Тези призиви обаче не постигнаха кой знае какъв успех.

Полша обаче започна миналата година да ексхумира тленните останки на поляци, убити в някогашното полско село Пужники. Преди няколко дни Киев даде разрешение за извършване на допълнителни ексхумации в малкия град Любомлски район в украинската Волинска област.

ПРЕЗИДЕНТЪТ НАЦИОНАЛИСТ НАВРОЦКИ

Полският президент Карол Навроцки - историк с консервативни и националистически възгледи, повлиян от американския си колега Доналд Тръмп - неколкократно обвини Киев в бавене на разрешенията за ексхумации и призова Украйна да признае Волинското клане за геноцид.

Навроцки се възползва от общественото недоволство от големия брой украинци в Полша и по време на предизборната си кампания обеща да не ратифицира евентуално присъединяване на Украйна към НАТО, за да не провокира Русия. Той се позова на предишни полски позиции по въпроса, което, от своя страна, разгневи Киев.

Критици обвиняват Навроцки, че насърчава подход на преподаване на историята, който замазва трудни моменти от миналото на Полша.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    7 0 Отговор
    са на един акъл !

    06:08 13.06.2026

  • 2 Идеологема

    5 3 Отговор
    Каква е тази "обща история"? Нещо като общите жени при комунизма ли?

    06:09 13.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Циник

    8 0 Отговор
    Предлагам соломоновско решение: Полша на германците, Украйна на руснаците и да се приключва с тоя фарс.

    Коментиран от #12

    06:50 13.06.2026

  • 8 БОКЛУЦИТЕ

    4 0 Отговор
    ПОСТОЯННО СЕ ДЪРЛЯТ ПО МЕЖДУ СИ
    ХИЕНАТА НА ЕВРОПА
    И
    ПРОСЯКЪТ НА ЕВРОПА

    06:51 13.06.2026

  • 9 Някой

    7 0 Отговор
    Бандеровците се самоопределят за фашисти. Самият Бандера писал есе "Фашисти ли сме?" и че несъмнено са такива. Обучаван от Третият Райх. Били са охранители по концлагерите на Райха. Тогава издаването на евреи се е награждавало с чаша сол. На жестокостта на бандеровците бил възмущавал дори Хитлер. С някъде 160 начина за зверски убийства. При Волинското клане е когато Полша е под контрола на Германия, като село по село са ги заграждали да ги избият всичките - ако ще да са бебета. Това срещу селяни, а не войски - Полша е паднала много по-рано. Гледали са да не изпуснат никой за убиване. Целенасочен геноцид. В самата Украйна/УССР като са искали да обидят някой на изрод, са му викали Бандера.
    Няма никакви разногласия. Волинското клане е целенасочен геноцид - избиване на етнически принцип. А бандеровците са фашисти! Така се самоопределят и дори слагат кръгче със свастика на украинското знаме.

    06:51 13.06.2026

  • 10 Защото

    0 0 Отговор
    Украйна е македония на източните славини. Западната част е била винаги част от полската народност. А източната са си руснаци. Дълги години русите се правиха на 3,5 и подкрепяха макетата. Е разгеле господ им го върна трижди тъпкано.

    06:58 13.06.2026

  • 11 анонимен

    2 0 Отговор
    Част от Западна Украйна исторически е била полска земя. За това и т.нар. украински език е смесица от руски и полски, както и азкуката им, кирилица и латиница. Самостоятелно възникнал украински език няма. Не знам защо мъчат хората с него,като литературен език.

    07:15 13.06.2026

  • 12 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Циник":

    Украйна е за ЕС, а Русия - за Китай.

    07:31 13.06.2026

  • 13 БАРС

    0 0 Отговор
    ТИЯ ОТ УПА НЕ СА ВОЮВАЛИ ПРОТИВ СЪВЕТСКАТА АРМИЯ.НАПИШЕТЕ ПОНЕ ЕДНО ВЕЛИКО СРАЖЕНИЕ НЯМА.НАМАТ НИТО ЕДНО СЕЛО ИЛИ ГРАД ОСВОБОДЕН ОТ НЕМЦИТЕ .НАЛИ ТАКА КАЗВАТ ,ЧЕ ТЕ СА СЕ БИЛИ И ПРОТИВ НЕМЦИТЕ .ТЕ СА БИЛЕ ШУМКАРИ.ИЗПРАЩАЛИСА МАЛКИ ГРУПИ ДА КРАДЪТ ОТ СКЛАДОВЕТЕ ЯДЕНЕ даже СА ГИ и взривявли та са правили тероризъм.МИСЛЯ НЯКЪДЕ 1950 ГОД.СЪЩИТЕ ТИЯ НАПАЛАТ ЕДНО УКРО СЕЛО ИЗБИВАТ КОМУНИСТИТЕ А НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЕЛОТО ИЗБИАТ ЦЯЛОТО МУ СЕМЕЙСТВО КАКТО И ДЕЦАТА МУ .НА ЖЕНА МУ И РАЗПАРЯТ КОРЕМА БИЛА Е БРЕМЕННА А НА НЕГО МУ ИЗВПЖДА ОЧИТЕ.РАШКИТЕ ПОКАЗАХ ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕН ОПИС КАКВО Е ВИДЯЛ СЛЕДОВАТЕЛЯТ ОТ МИЛИЦИЯ А ТОГАВА .ТА4А ЧЕ НЯМА КАКВО ДА СЕ ЖАЛЯТ УКРИТЕ .

    07:40 13.06.2026