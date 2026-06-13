CENTCOM потвърди: САЩ свалиха няколко ирански дронове, опитали да обстрелят търговски кораби в Ормузкия проток

Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди, че Съединените щати са свалили няколко ирански дрона, за които се твърди, че са се опитвали да атакуват търговски кораби в Ормузкия проток.

„Иран изстреля множество едностранни ударни дронове в опит да атакува търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Американските сили свалиха всички безпилотни летателни апарати през последните няколко часа и движението на кораби през пролива продължава безпрепятствено. Международният търговски коридор остава отворен за транзит“, се казва в изявление, публикувано на страницата на CENTCOM в X.

По-рано Ройтерс, позовавайки се на източник, съобщи, че САЩ са свалили няколко дрона, насочващи се към Ормузкия проток.

Часове по-рано иранската държавна телевизия предаде, че в пристанището Сирик в Южен Иран, близо до Ормузкия проток, е чута експлозия.

Според медията инцидентът може да е свързан с предупредителен изстрел, произведен от иранските сили в Ормузкия проток.

Пряк масиран ракетен обстрел между военните сили на САЩ, Израел и Иран през изминалата нощ не е регистриран.

Проливът остава официално затворен от Иран, но корабоплаването не е напълно спряло под защитата на САЩ. След тежките инциденти от изминалите дни, при които американски удари срещу кораби, нарушаващи блокадата, причиниха смъртта на трима индийски моряци, нощта премина без нови поражения по танкери.

Наземната обстановка в Иран е спокойна. След два дни на интензивни американски бомбардировки ("самоотбрана") по ирански пристанищни градове (като Бандар Абас и Сирик), през първите часове на 13 юни нямаше нови експлозии на иранска земя.

По границата между Израел и "Хизбула" ситуацията остава взривоопасна. Израелската армия (IDF) обяви, че по-рано е неутрализирала над 10 полеви командири на "Хизбула" в Южен Ливан, а израелската авиация прихвана "подозрителна въздушна цел" (дрон), пресякъл границата.

В базите на САЩ в Кувейт, Бахрейн и Йордания, които през седмицата бяха подложени на ирански ракетни удари, не са докладвани нови атаки или щети през изминалата нощ.



Относителното спиране на огъня се дължи на огромен дипломатически пробив. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф обяви, че САЩ и Иран са договорили "окончателен, съгласуван текст" за прекратяване на войната. Според данни от Ройтерс, споразумението може да бъде подписано още утре, 14 юни, в Женева. То предвижда пълно отваряне на Ормузкия проток, вдигане на американската блокада и петролните санкции срещу Иран, размразяване на ирански активи (над 10 милиарда долара само от ОАЕ) и спиране на огъня на всички фронтове, включително в Ливан.