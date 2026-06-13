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CENTCOM потвърди: САЩ свалиха няколко ирански дронове, опитали да обстрелят търговски кораби в Ормузкия проток

CENTCOM потвърди: САЩ свалиха няколко ирански дронове, опитали да обстрелят търговски кораби в Ормузкия проток

13 Юни, 2026 03:52, обновена 13 Юни, 2026 05:24 1 421 6

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  • ормузки проток

Според информация на Ройтерс, мирното споразумение между враждуващите страни може да бъде подписано още утре, 14 юни, в Женева

CENTCOM потвърди: САЩ свалиха няколко ирански дронове, опитали да обстрелят търговски кораби в Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди, че Съединените щати са свалили няколко ирански дрона, за които се твърди, че са се опитвали да атакуват търговски кораби в Ормузкия проток.

„Иран изстреля множество едностранни ударни дронове в опит да атакува търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Американските сили свалиха всички безпилотни летателни апарати през последните няколко часа и движението на кораби през пролива продължава безпрепятствено. Международният търговски коридор остава отворен за транзит“, се казва в изявление, публикувано на страницата на CENTCOM в X.

По-рано Ройтерс, позовавайки се на източник, съобщи, че САЩ са свалили няколко дрона, насочващи се към Ормузкия проток.

Часове по-рано иранската държавна телевизия предаде, че в пристанището Сирик в Южен Иран, близо до Ормузкия проток, е чута експлозия.

Според медията инцидентът може да е свързан с предупредителен изстрел, произведен от иранските сили в Ормузкия проток.

Пряк масиран ракетен обстрел между военните сили на САЩ, Израел и Иран през изминалата нощ не е регистриран.

Проливът остава официално затворен от Иран, но корабоплаването не е напълно спряло под защитата на САЩ. След тежките инциденти от изминалите дни, при които американски удари срещу кораби, нарушаващи блокадата, причиниха смъртта на трима индийски моряци, нощта премина без нови поражения по танкери.

Наземната обстановка в Иран е спокойна. След два дни на интензивни американски бомбардировки ("самоотбрана") по ирански пристанищни градове (като Бандар Абас и Сирик), през първите часове на 13 юни нямаше нови експлозии на иранска земя.

По границата между Израел и "Хизбула" ситуацията остава взривоопасна. Израелската армия (IDF) обяви, че по-рано е неутрализирала над 10 полеви командири на "Хизбула" в Южен Ливан, а израелската авиация прихвана "подозрителна въздушна цел" (дрон), пресякъл границата.

В базите на САЩ в Кувейт, Бахрейн и Йордания, които през седмицата бяха подложени на ирански ракетни удари, не са докладвани нови атаки или щети през изминалата нощ.

Относителното спиране на огъня се дължи на огромен дипломатически пробив. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф обяви, че САЩ и Иран са договорили "окончателен, съгласуван текст" за прекратяване на войната. Според данни от Ройтерс, споразумението може да бъде подписано още утре, 14 юни, в Женева. То предвижда пълно отваряне на Ормузкия проток, вдигане на американската блокада и петролните санкции срещу Иран, размразяване на ирански активи (над 10 милиарда долара само от ОАЕ) и спиране на огъня на всички фронтове, включително в Ливан.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иван

    2 1 Отговор
    Нали беше забранено да се свалят дронове? Ционисткият луд Доналд Тръмп го каза.

    05:00 13.06.2026

  • 3 хехе

    4 2 Отговор
    То според краварите на оня ла.новоз само кенефите са бяха запушили, но незнайно защо отпраши за обора.

    05:42 13.06.2026

  • 4 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 0 Отговор
    Нема мърдане за аятоласите

    06:29 13.06.2026

  • 5 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 0 Отговор
    Давайте урана
    Иначе Биби ви почва

    06:30 13.06.2026

  • 6 ПРЕхващач

    0 0 Отговор
    ПРЕхващач!!! --------------Ало!

    06:41 13.06.2026

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