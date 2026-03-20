Джон Болтън: Тръмп не успя да се аргументира за операцията в Иран, така и не намери връзка с местната опозиция

20 Март, 2026 06:16, обновена 20 Март, 2026 06:23 834 9

Трябва да намерим начин да свалим и отстраним режима, и да инсталираме временно военно правителство, заяви бившият съветник по националната сигурност

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не успя да подготви политическата почва преди да започне операцията в Иран, заяви бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън в интервю за NBC News.

Той каза, че макар американските военни да са „свършили изключителна работа“, Тръмп не е успял да подготви почвата политически и да представи убедителни аргументи за смяна на режима в Иран. Болтън отбеляза, че Конгресът и съюзниците на САЩ също не са били адекватно ангажирани в дискусиите.

Болтън изрази загриженост, че администрацията не е успяла да се ангажира с иранската опозиция, която той оцени като широко представена, но слабо организирана, и която ще играе ключова роля в евентуалното отслабване на режима. Според бившия съветник САЩ трябва да преговарят с иранските генерали и дезертьори и да улеснят формирането на временно правителство, ако режимът се срине.

„Тъй като режимът се разпада под натиска, който оказваме, трябва да намерим начин да го свалим, отстраним и да инсталираме временно военно правителство. Не можем да го направим сами, но ако не помогнем на опозицията, може би и те няма да могат да го направят“, каза той.

По-рано Bild съобщи за разделение във вътрешния кръг на Тръмп: оформили са се два лагера – поддръжници на държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Според източници на изданието, Тръмп е обсъждал евентуален свой наследник с големи донори и повечето от тях са подкрепили Рубио. Ванс обаче е по-популярен сред поддръжниците на MAGA (Make America Great Again) и републиканците. Според анкета на Emerson College, подкрепата му е 52% срещу 20% за Рубио.

В статията се посочва, че настоящата позиция на Ванс в администрацията може да повлияе негативно на рейтинга му на одобрение сега, но би могла да му бъде от полза на президентските избори през 2028 г., тъй като някои избиратели са скептични към нови военни конфликти. Последните проучвания на общественото мнение показват, че американското общество е разделено наполовина по този въпрос, като преобладават тези, които са против военните действия.

На този фон Financial Times съобщи, че през първите две седмици от операцията САЩ са изчерпали критичните боеприпаси, складирани в продължение на няколко години, включително крилати ракети „Томахоук“. Междувременно „Ню Йорк Таймс“ предаде, че Иран е по-добре подготвен за война, отколкото е очаквала американската администрация, както се вижда от загубите през първата седмица на военните действия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тропчо

    4 0 Отговор
    Няма връзка с главния мозак, та да има връзка с опозицията?!?!

    Коментиран от #3

    06:28 20.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Иранска ракета падна тази нощ в Турска Тракия на няколко километра от българската граница.Войната е пред прага ни.

    Коментиран от #5

    06:29 20.03.2026

  • 3 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тропчо":

    Колко демократучно....да се помага на опозицията да вьеме владтта... това нямаше ли си друга дума?! Нещо като в царска русия около 1917г... ?!


    Такооова лицемериеее

    06:33 20.03.2026

  • 4 МОСАД

    5 0 Отговор
    рижия изпълнява това което му нареди шефа му смотаняхо.

    06:34 20.03.2026

  • 5 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Кой е източника на информация.

    Коментиран от #8

    06:34 20.03.2026

  • 6 Никой

    0 0 Отговор
    Цивилизацията трябва да освободи жените от тормоз - не може да носят фереджета, ние трябва да освободим Света от това явление.

    Какво е това - жената е напълно адекватен екземпляр - няма й нищо - ирационална е - но това е част от играта. Заедно създаваме деца - пък я караме да е вън от обществото.

    Не така.

    06:41 20.03.2026

  • 7 Да но Тръмп е Тъп като Путин

    0 0 Отговор
    Надява се на Лъжа и измама

    07:01 20.03.2026

  • 8 СЗО

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пешо":

    Източника е празното пространство между ушите му.

    07:23 20.03.2026

  • 9 Дядо Дони

    0 0 Отговор
    Ама Бени ми каза така да направя...

    07:24 20.03.2026

