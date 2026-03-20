Джон Болтън: Тръмп не успя да се аргументира за операцията в Иран, така и не намери връзка с местната опозиция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не успя да подготви политическата почва преди да започне операцията в Иран, заяви бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън в интервю за NBC News.

Той каза, че макар американските военни да са „свършили изключителна работа“, Тръмп не е успял да подготви почвата политически и да представи убедителни аргументи за смяна на режима в Иран. Болтън отбеляза, че Конгресът и съюзниците на САЩ също не са били адекватно ангажирани в дискусиите.

Болтън изрази загриженост, че администрацията не е успяла да се ангажира с иранската опозиция, която той оцени като широко представена, но слабо организирана, и която ще играе ключова роля в евентуалното отслабване на режима. Според бившия съветник САЩ трябва да преговарят с иранските генерали и дезертьори и да улеснят формирането на временно правителство, ако режимът се срине.

„Тъй като режимът се разпада под натиска, който оказваме, трябва да намерим начин да го свалим, отстраним и да инсталираме временно военно правителство. Не можем да го направим сами, но ако не помогнем на опозицията, може би и те няма да могат да го направят“, каза той.

По-рано Bild съобщи за разделение във вътрешния кръг на Тръмп: оформили са се два лагера – поддръжници на държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Според източници на изданието, Тръмп е обсъждал евентуален свой наследник с големи донори и повечето от тях са подкрепили Рубио. Ванс обаче е по-популярен сред поддръжниците на MAGA (Make America Great Again) и републиканците. Според анкета на Emerson College, подкрепата му е 52% срещу 20% за Рубио.

В статията се посочва, че настоящата позиция на Ванс в администрацията може да повлияе негативно на рейтинга му на одобрение сега, но би могла да му бъде от полза на президентските избори през 2028 г., тъй като някои избиратели са скептични към нови военни конфликти. Последните проучвания на общественото мнение показват, че американското общество е разделено наполовина по този въпрос, като преобладават тези, които са против военните действия.

На този фон Financial Times съобщи, че през първите две седмици от операцията САЩ са изчерпали критичните боеприпаси, складирани в продължение на няколко години, включително крилати ракети „Томахоук“. Междувременно „Ню Йорк Таймс“ предаде, че Иран е по-добре подготвен за война, отколкото е очаквала американската администрация, както се вижда от загубите през първата седмица на военните действия.