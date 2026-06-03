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Иран удари международното летище в Кувейт

Иран удари международното летище в Кувейт

3 Юни, 2026 09:36 4 010 57

  • иран-
  • кувейт-
  • летище-
  • сащ

При атаката е бил ударена сградата на Терминал 1 на кувейтското летище

Иран удари международното летище в Кувейт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При иранска атака с дронове и ракети бе поразено международното летище на Кувейт, предаде днес кувейтската новинарска агенция КУНА, цитирана от БТА.

Информацията бе съобщена още от Ройтерс и Франс прес.

При атаката е бил ударена сградата на Терминал 1 на кувейтското летище. Полети са пренасочени към други летища.

Съобщава се, че има ранени.

Цените на петрола продължиха да се повишават в азиатската сесия, след като напрежението в Близкия изток отново се изостри, а преговорите между САЩ и Иран остават без съществен напредък, предава Ройтерс.

Напрежението на пазарите се засили, след като Иран изстреля балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Според американските въоръжени сили атаките не са достигнали целите си, а в отговор американски сили са нанесли удари по иранския остров Кешм.


Кувейт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    124 17 Отговор
    САЩ провеждали операции по самоотбрана срещу Иран.
    Иран ли отиде до бреговете на САЩ да ги нападне или обратното?

    09:37 03.06.2026

  • 2 Гост

    112 13 Отговор
    При наличието на американски "пътнически" Самолети участващи във военни "учения" летището се явява легитимна цел!

    09:38 03.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цар Дарий

    87 16 Отговор
    След края на тази война Кувейт, Катар, Бахрейн, Дубай ще бъдат персийски провинции.

    Коментиран от #6

    09:42 03.06.2026

  • 5 така е

    17 78 Отговор
    Още от 1979 с настъпването на ислямската революция целия регион гори от проиранските милиции Хамас, Хизбула и Хути. Айатоласите не заслужават да живеят.

    Коментиран от #12, #17, #22

    09:44 03.06.2026

  • 6 Малий

    17 21 Отговор

    До коментар #4 от "Цар Дарий":

    По скоро си цар Диарий

    09:45 03.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 да ги удрят щом воюват срещу иранци .

    53 10 Отговор
    кувейт се хранят с петрол . пускат американски и израилски самолети . дават им гориво . а после страдат . нормално . щом няма убити е добре . то се хвалиха как всички дронове сваляли . а сега не сваляли нищо . наливат милярди за военни цели . и нищо . кат неискат мир . толкова им е акъла .

    09:52 03.06.2026

  • 10 Оракула от Делфи

    73 7 Отговор
    Ами американските военни цистерни пълни с горива на летище "Васил Левски" в София
    не са ли военна цел???
    Лично на мен, не ми харесва да летя в пламъци ,зарди един луд "Миротворец"!
    Къде е САЩ , къде е София ???
    Махайте "барута" от летището вднага!!!Има военни летища за тази цел!!!
    Оня , "борец за свобода" Бойко Борисов, да отива да спи, до цистерните за гаранция???

    Коментиран от #49

    09:52 03.06.2026

  • 11 Иван

    53 14 Отговор
    Краварите отново ще бъдат размазани . Технологично са 50 години след Иран

    Коментиран от #15

    09:53 03.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 нещо си изнервен

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гражданин.":

    гладен ли си?

    09:54 03.06.2026

  • 14 Kaлпазанин

    51 5 Отговор
    Според краварските източници ,ракетите не са достигнали целите си ,а в летището да не е гръмнала газова бутилка

    09:56 03.06.2026

  • 15 даже 150 години назад

    22 12 Отговор

    До коментар #11 от "Иван":

    Безаналоговото советско С-300 ПВО е самое великое в светA. Сваля хамериканските фърчила без да се замисли!

    09:56 03.06.2026

  • 16 Джихади Йово

    28 6 Отговор
    Браво! Яхабиби -тата да изгонят американците изцяло от земите си и няма да получават каквито и да било атаки. Толкова е просто!

    09:56 03.06.2026

  • 17 Kaлпазанин

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Ти да видиш ,гори ти мухлясаалата тиква бе мухъл

    Коментиран от #20

    09:58 03.06.2026

  • 18 В момента , в който

    42 12 Отговор
    се появи шанс за някакво споразумение, Хисбула атакува Израел и мирът се проваля за пореден път.

    Хисбула означава Иран.

    Така Иран си играе с Тръмп на топло- студено и протака блокадата на Ормуз, колкото му е необходимо.

    Времето работи срещу Тръмп, по много причини! Така Тръмп е хванат за орехчетата и се намира в безизходица.

    Най- дълбоките води на Каспийско море, годни за корбоплаване, се намират пред иранския бряг.
    Там са главните ирански пристаниша и терминали, откъдето Иран изнася нефт и внася стоки от Китай и Русия. Така че затварянето на Ормуз не нанася такива вреди на Иран, каквито Тръмп очаква.

    Издръжката на армадата на САЩ в Арабско море и воденето на война на хиляди километри обаче струва много на САЩ.
    Да не говорим за рухналия престиж и за това, че цял свят почва да мрази САЩ заради кризата.

    Липсата на всякакъв политически опит и стратегия у Тръмп и аматьорите му просто съсипва САЩ.

    Коментиран от #30, #40

    09:59 03.06.2026

  • 19 Трол

    12 2 Отговор
    Вестник ли да му чете?

    10:00 03.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Глупости говорите

    40 6 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Районът гори, заради агресията на Израел.

    10:03 03.06.2026

  • 23 летище София

    35 8 Отговор
    Щом са държали американски самолети участващи срещу войната в Иран напълно логично е да бъдат поразени ..

    Коментиран от #26

    10:03 03.06.2026

  • 24 Иван

    9 23 Отговор
    Кога САЩ ще ударят Куба? Да започнем да обичаме и кубинските другари.

    10:03 03.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 глупости

    5 29 Отговор

    До коментар #23 от "летище София":

    Дрънкаш глупости. Никой не е бил нападнат от самолет цистерна.

    Коментиран от #32, #39

    10:04 03.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 зеленски

    15 2 Отговор
    дайте ми пво,писна ми да ги свалям с камъни.

    10:05 03.06.2026

  • 29 Браво!!!

    17 3 Отговор
    А лоши новини има ли?

    10:05 03.06.2026

  • 30 ХА ХА ХА

    38 6 Отговор

    До коментар #18 от "В момента , в който":

    Хисбула атакувала Израел - ха ха ха !!!

    Щото Израел не е в ЧУЖДИ ЗЕМИ в Ливан ...

    Хисбула ЗАЩИТАВА ливанските територии,
    тъй като официалната армия е купена и подставена от ционистите ...

    Коментиран от #38

    10:06 03.06.2026

  • 31 Па съм я бе

    13 5 Отговор

    До коментар #27 от "Бай той Толстой":

    Да😁.Ще има "с дълбока на г..а рана".Демократично.Гответе се за барел по 200 долара

    10:10 03.06.2026

  • 32 Бай той Толстой

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "глупости":

    Скоро,моето дете,скоро.

    10:11 03.06.2026

  • 33 китайски балон

    25 5 Отговор
    "в отговор американски сили са нанесли удари по иранския остров Кешм"
    Точно обратното Иран удря наляво и надясно точнонв отговор заради нападението на краварските агресори над Кешим!

    10:12 03.06.2026

  • 34 Нико

    26 3 Отговор
    Хората трябва ясно да разберат ,че всички проблеми в този район на света идват от ционистите по света,държавата Израел и там управляващите партия Ликуд и крайно десни. Накрая може да се наложи самите американци да озабтят изперкалите биби,бен гвир и смотрич.

    А за удара на иранците в Кувейт,най вероятно става въпрос за доставка на оръжие или присъствие на американски военни на летището

    10:12 03.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ООрана държава

    19 3 Отговор
    Краварите няма ли да се спират, с тяхната свинщима страда полоеината свят

    10:13 03.06.2026

  • 37 видохме го

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Бай той Толстой":

    Видохме го и в Ирак. И в Либия. И в Сирия. И ИДИЛ тоже. Ще го видим и в Иран.

    10:14 03.06.2026

  • 38 Хисбула са палестинци,

    8 21 Отговор

    До коментар #30 от "ХА ХА ХА":

    каква работа имат да защитават Ливан?6252
    Ливан си има правителсто и армия, ако искат- те ще го защитатват.

    Окупирали са Южен Ливан и от там обстрелват Северен Израел.

    В отговор Израел периодично и временно окупирва Южен Ливан, за да прогони палестинците от там. Палестинците тогава се оттеглят и укриват в палестинските предградия на Бейрут. Израел започва да бомбардира тези предградия, но винаги след предупреждения към цивилните жители да се изтеглят от тях.

    Тази многократно повтаряна ситуация сега се използва от Иран, за да държи Тръмп в шах.

    Това обяснявам бе, копей!

    Коментиран от #43

    10:18 03.06.2026

  • 39 тъй тъй

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "глупости":

    И в Кувейт кака говореха.

    Коментиран от #47

    10:20 03.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Александър 3

    19 1 Отговор
    Настъпва ерата на дроновете и ракетите ! Самолетоносачите са като динозаври в сегашното време ! А САЩ вече не могат да командорат цял свят !

    10:24 03.06.2026

  • 42 Александър 33

    14 3 Отговор
    Настъпва ерата на дроновете и ракетите ! Самолетоносачите са като динозаври в сегашното време ! А САЩ вече не могат да командорат цял свят !

    Коментиран от #46, #56

    10:25 03.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 препъникамъка на споразумението за мир

    4 12 Отговор
    е разоръжаването на Хизбула. Иран не иска да разоръжи групировката си в Ливан.

    10:26 03.06.2026

  • 45 браво

    9 2 Отговор
    терористите и техните помагачи трябва да бъдат наказвани още по сериозно

    10:27 03.06.2026

  • 46 333

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Александър 33":

    Да ве. те дроновете от сателити ще ги пускат вече.

    10:27 03.06.2026

  • 47 Саддам нападна Кувейт

    5 9 Отговор

    До коментар #39 от "тъй тъй":

    Къде е сега Саддам?

    10:28 03.06.2026

  • 48 Боко

    2 0 Отговор
    🧨💣🔥☠️усааа🪦

    10:29 03.06.2026

  • 49 Диана

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оракула от Делфи":

    Военните летища нямат товаропоносими писти,както и необходимата дължина.Това е причината да стоят в София и Варна.Какво е теглото на Миг-29 и какво на цистерните.Огромна разлика.

    Коментиран от #55

    10:33 03.06.2026

  • 50 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 2 Отговор
    Как не ги е срам иранците... да стрелят точно когато краварските "Патриоти" са били в почивка...

    10:42 03.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Моджтаба:

    2 2 Отговор
    Аз вече няма какво да губя.

    11:04 03.06.2026

  • 54 Феникс

    6 2 Отговор
    Да започват да лумкат по летище София тук има вражески самолети!

    11:11 03.06.2026

  • 55 Оракула от Делфи

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Диана":

    Ако сме похарчили 2 милиарда лева по ( Борисовото крадене) и
    не сме построили писта , на която да кацат ,тежко товарни военни самолети значи сме за бой
    от всякъде!!
    Мисля, че причината се състои точно в това, че ползват гражданското летище "ВасилЛевски" за това
    че има "База с тръбопровод за горивото" което зареждат, тези самолети-цистерни и " параван" ,
    (като военно убежище) , в една пренаселена столица, за да не смеят да им гръмнат цистерните
    които са паркирани на летището!
    Но днес знаем ,че гражданското летище на Кувейт бе бомбандирано от Иран тази нощ
    и нещата не са толкова розови!!!

    Коментиран от #57

    11:17 03.06.2026

  • 56 И като как

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Александър 33":

    дронът ще пре;ети от САЩ да удари Иран?

    Обясни нам, специалисте Александре?

    Това 33 кво е- IQ- то ти ли?

    11:24 03.06.2026

  • 57 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Оракула от Делфи":

    Личният Звездоброец на братя Галеви от Дупница ,кай честно и обещавам да си остане само между нас ,когато не се сбъдваха предсказанията ти ,братя Галеви оодууп вахалите яко в Дупницата 😂😂😂 ?

    11:41 03.06.2026