Иран удари международното летище в Кувейт

При иранска атака с дронове и ракети бе поразено международното летище на Кувейт, предаде днес кувейтската новинарска агенция КУНА, цитирана от БТА.

Информацията бе съобщена още от Ройтерс и Франс прес.

При атаката е бил ударена сградата на Терминал 1 на кувейтското летище. Полети са пренасочени към други летища.

Съобщава се, че има ранени.

Цените на петрола продължиха да се повишават в азиатската сесия, след като напрежението в Близкия изток отново се изостри, а преговорите между САЩ и Иран остават без съществен напредък, предава Ройтерс.

Напрежението на пазарите се засили, след като Иран изстреля балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Според американските въоръжени сили атаките не са достигнали целите си, а в отговор американски сили са нанесли удари по иранския остров Кешм.