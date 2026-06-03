Иран удари международното летище в Кувейт

При иранска атака с дронове и ракети бе поразено международното летище на Кувейт, предаде днес кувейтската новинарска агенция КУНА, цитирана от БТА.
Информацията бе съобщена още от Ройтерс и Франс прес.
При атаката е бил ударена сградата на Терминал 1 на кувейтското летище. Полети са пренасочени към други летища.
Съобщава се, че има ранени.
Цените на петрола продължиха да се повишават в азиатската сесия, след като напрежението в Близкия изток отново се изостри, а преговорите между САЩ и Иран остават без съществен напредък, предава Ройтерс.
Напрежението на пазарите се засили, след като Иран изстреля балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Според американските въоръжени сили атаките не са достигнали целите си, а в отговор американски сили са нанесли удари по иранския остров Кешм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Иран ли отиде до бреговете на САЩ да ги нападне или обратното?
09:37 03.06.2026
2 Гост
09:38 03.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цар Дарий
Коментиран от #6
09:42 03.06.2026
5 така е
Коментиран от #12, #17, #22
09:44 03.06.2026
6 Малий
До коментар #4 от "Цар Дарий":По скоро си цар Диарий
09:45 03.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 да ги удрят щом воюват срещу иранци .
09:52 03.06.2026
10 Оракула от Делфи
не са ли военна цел???
Лично на мен, не ми харесва да летя в пламъци ,зарди един луд "Миротворец"!
Къде е САЩ , къде е София ???
Махайте "барута" от летището вднага!!!Има военни летища за тази цел!!!
Оня , "борец за свобода" Бойко Борисов, да отива да спи, до цистерните за гаранция???
Коментиран от #49
09:52 03.06.2026
11 Иван
Коментиран от #15
09:53 03.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 нещо си изнервен
До коментар #12 от "Гражданин.":гладен ли си?
09:54 03.06.2026
14 Kaлпазанин
09:56 03.06.2026
15 даже 150 години назад
До коментар #11 от "Иван":Безаналоговото советско С-300 ПВО е самое великое в светA. Сваля хамериканските фърчила без да се замисли!
09:56 03.06.2026
16 Джихади Йово
09:56 03.06.2026
17 Kaлпазанин
До коментар #5 от "така е":Ти да видиш ,гори ти мухлясаалата тиква бе мухъл
Коментиран от #20
09:58 03.06.2026
18 В момента , в който
Хисбула означава Иран.
Така Иран си играе с Тръмп на топло- студено и протака блокадата на Ормуз, колкото му е необходимо.
Времето работи срещу Тръмп, по много причини! Така Тръмп е хванат за орехчетата и се намира в безизходица.
Най- дълбоките води на Каспийско море, годни за корбоплаване, се намират пред иранския бряг.
Там са главните ирански пристаниша и терминали, откъдето Иран изнася нефт и внася стоки от Китай и Русия. Така че затварянето на Ормуз не нанася такива вреди на Иран, каквито Тръмп очаква.
Издръжката на армадата на САЩ в Арабско море и воденето на война на хиляди километри обаче струва много на САЩ.
Да не говорим за рухналия престиж и за това, че цял свят почва да мрази САЩ заради кризата.
Липсата на всякакъв политически опит и стратегия у Тръмп и аматьорите му просто съсипва САЩ.
Коментиран от #30, #40
09:59 03.06.2026
19 Трол
10:00 03.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Глупости говорите
До коментар #5 от "така е":Районът гори, заради агресията на Израел.
10:03 03.06.2026
23 летище София
Коментиран от #26
10:03 03.06.2026
24 Иван
10:03 03.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 глупости
До коментар #23 от "летище София":Дрънкаш глупости. Никой не е бил нападнат от самолет цистерна.
Коментиран от #32, #39
10:04 03.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 зеленски
10:05 03.06.2026
29 Браво!!!
10:05 03.06.2026
30 ХА ХА ХА
До коментар #18 от "В момента , в който":Хисбула атакувала Израел - ха ха ха !!!
Щото Израел не е в ЧУЖДИ ЗЕМИ в Ливан ...
Хисбула ЗАЩИТАВА ливанските територии,
тъй като официалната армия е купена и подставена от ционистите ...
Коментиран от #38
10:06 03.06.2026
31 Па съм я бе
До коментар #27 от "Бай той Толстой":Да😁.Ще има "с дълбока на г..а рана".Демократично.Гответе се за барел по 200 долара
10:10 03.06.2026
32 Бай той Толстой
До коментар #26 от "глупости":Скоро,моето дете,скоро.
10:11 03.06.2026
33 китайски балон
Точно обратното Иран удря наляво и надясно точнонв отговор заради нападението на краварските агресори над Кешим!
10:12 03.06.2026
34 Нико
А за удара на иранците в Кувейт,най вероятно става въпрос за доставка на оръжие или присъствие на американски военни на летището
10:12 03.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ООрана държава
10:13 03.06.2026
37 видохме го
До коментар #35 от "Бай той Толстой":Видохме го и в Ирак. И в Либия. И в Сирия. И ИДИЛ тоже. Ще го видим и в Иран.
10:14 03.06.2026
38 Хисбула са палестинци,
До коментар #30 от "ХА ХА ХА":каква работа имат да защитават Ливан?6252
Ливан си има правителсто и армия, ако искат- те ще го защитатват.
Окупирали са Южен Ливан и от там обстрелват Северен Израел.
В отговор Израел периодично и временно окупирва Южен Ливан, за да прогони палестинците от там. Палестинците тогава се оттеглят и укриват в палестинските предградия на Бейрут. Израел започва да бомбардира тези предградия, но винаги след предупреждения към цивилните жители да се изтеглят от тях.
Тази многократно повтаряна ситуация сега се използва от Иран, за да държи Тръмп в шах.
Това обяснявам бе, копей!
Коментиран от #43
10:18 03.06.2026
39 тъй тъй
До коментар #26 от "глупости":И в Кувейт кака говореха.
Коментиран от #47
10:20 03.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Александър 3
10:24 03.06.2026
42 Александър 33
Коментиран от #46, #56
10:25 03.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 препъникамъка на споразумението за мир
10:26 03.06.2026
45 браво
10:27 03.06.2026
46 333
До коментар #42 от "Александър 33":Да ве. те дроновете от сателити ще ги пускат вече.
10:27 03.06.2026
47 Саддам нападна Кувейт
До коментар #39 от "тъй тъй":Къде е сега Саддам?
10:28 03.06.2026
48 Боко
10:29 03.06.2026
49 Диана
До коментар #10 от "Оракула от Делфи":Военните летища нямат товаропоносими писти,както и необходимата дължина.Това е причината да стоят в София и Варна.Какво е теглото на Миг-29 и какво на цистерните.Огромна разлика.
Коментиран от #55
10:33 03.06.2026
50 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:42 03.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Моджтаба:
11:04 03.06.2026
54 Феникс
11:11 03.06.2026
55 Оракула от Делфи
До коментар #49 от "Диана":Ако сме похарчили 2 милиарда лева по ( Борисовото крадене) и
не сме построили писта , на която да кацат ,тежко товарни военни самолети значи сме за бой
от всякъде!!
Мисля, че причината се състои точно в това, че ползват гражданското летище "ВасилЛевски" за това
че има "База с тръбопровод за горивото" което зареждат, тези самолети-цистерни и " параван" ,
(като военно убежище) , в една пренаселена столица, за да не смеят да им гръмнат цистерните
които са паркирани на летището!
Но днес знаем ,че гражданското летище на Кувейт бе бомбандирано от Иран тази нощ
и нещата не са толкова розови!!!
Коментиран от #57
11:17 03.06.2026
56 И като как
До коментар #42 от "Александър 33":дронът ще пре;ети от САЩ да удари Иран?
Обясни нам, специалисте Александре?
Това 33 кво е- IQ- то ти ли?
11:24 03.06.2026
57 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #55 от "Оракула от Делфи":Личният Звездоброец на братя Галеви от Дупница ,кай честно и обещавам да си остане само между нас ,когато не се сбъдваха предсказанията ти ,братя Галеви оодууп вахалите яко в Дупницата 😂😂😂 ?
11:41 03.06.2026