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Управителят на Австрийската национална банка: ЕЦБ трудно ще избегне повишение на лихвите

Управителят на Австрийската национална банка: ЕЦБ трудно ще избегне повишение на лихвите

3 Юни, 2026 09:46 963 13

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Според него основно условие за запазване на лихвите без промяна би било прекратяване на войната в Близкия изток

Управителят на Австрийската национална банка: ЕЦБ трудно ще избегне повишение на лихвите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шокът при цените на петрола вследствие на войната в Иран и произтичащият от него инфлационен натиск вероятно скоро ще окажат пряко влияние и върху паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ). Управителят на Австрийската национална банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Мартин Кохер заяви в интервю за АПА, че при непроменена ситуация в Близкия изток ще бъде трудно да се избегне ново повишение на лихвите, предаде БТА.

„Ако ситуацията не се подобри драстично, в близко бъдеще ще бъде трудно да се избегне повишение на лихвите“, каза Кохер.

Като възможен размер той посочи увеличение с четвърт процентен пункт - от 2,0 на 2,25 процента, но не изключи и по-сериозно повишение. Кохер не уточни кога може да бъде взето подобно решение. До края на годината предстоят още няколко заседания на Управителния съвет на ЕЦБ.

Според него основно условие за запазване на лихвите без промяна би било прекратяване на войната в Близкия изток и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Дори и тогава обаче ефектът няма да бъде незабавен, тъй като остава неясно колко бързо цените на петрола биха се върнали към нивата отпреди конфликта.

Кохер обърна внимание и на щетите по енергийната и транспортната инфраструктура в региона, чиито мащаби все още не могат да бъдат оценени. По думите му последните прогнози на ЕЦБ, изготвени през март, са били базирани на значително по-оптимистични предположения.

Според експресни данни инфлацията в еврозоната през май е достигнала 3,2 процента, а в Австрия - 3,7 процента, което остава значително над целта на ЕЦБ от 2 процента. Инфлацията се е ускорила след началото на войната в Иран, но все още е далеч под нивата след руската инвазия в Украйна. През 2022 г. инфлацията в еврозоната и в Австрия надхвърли 8 процента.

Следващото заседание на ЕЦБ е насрочено за 11 юни. Пазарите очакват тогава основната лихва да бъде повишена.

Кохер коментира и перспективите пред Европейския съюз, като постави акцент върху Западните Балкани. Според него разширяването на ЕС към региона би донесло нов тласък за икономическия растеж в Европа.

„Разширяването към Западните Балкани е значителна възможност за растеж за австрийската икономика“, заяви той.

Австрия е сред най-големите инвеститори в региона и поддържа тесни икономически връзки с държавите от Западните Балкани. Кохер подчерта, че страната ще продължи да се възползва от тези отношения, ако държавите изпълнят всички критерии за членство в ЕС.

Към страните от Западните Балкани се причисляват Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Черна гора и Албания в момента са сред най-напредналите кандидати за членство и имат амбиция да се присъединят към ЕС съответно до 2028 г. и 2030 година.

Кохер очерта три основни посоки за засилване на икономическия потенциал на Европа. Първата е завършване на вътрешния пазар чрез намаляване на фрагментацията и повече възможности за трансгранична дейност. Втората е продължаване на разширяването на изток, а третата - сключване на повече търговски споразумения с други региони по света.

„Смятам, че предвид геополитическата и световната икономическа обстановка трябва да се преследват и трите“, каза Кохер.

Според него е важно постепенното икономическо интегриране на държавите от Западните Балкани в ЕС да продължи чрез механизми като системата СЕПА, по-тясно търговско сътрудничество и повече инвестиции.

Кохер коментира и специалния случай на Черна гора, която използва еврото още от 2002 г., без да е член на еврозоната. По думите му при евентуално членство в ЕС страната няма автоматично да стане част от еврозоната, а ще трябва да изпълни критериите за конвергенция.

Той обаче призна, че при Черна гора част от критериите не могат да бъдат приложени по стандартния начин, тъй като еврото вече е официално платежно средство в страната от десетилетия. Според Кохер ще бъде необходимо „прагматично решение“, съобразено със специфичната историческа ситуация.

По думите му европейската перспектива остава най-реалистичният път за региона. Кохер посочи, че подкрепата за ЕС сред населението в държавите от Западните Балкани остава много висока.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    ЕЦБ ни открадна 80 млрд валутен фонд и сега ще режат пенсии, заплати и майчинство.

    Коментиран от #3

    09:49 03.06.2026

  • 2 Добро Утро !

    7 0 Отговор
    Въженцето на Което трябва Да Скачаш !

    Е За Всички !

    Коментиран от #6

    09:51 03.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДрайвингПлежър

    11 2 Отговор
    A за да стигнете богатите си клубни приятели на вас инфлацията ви е 7% офоциално с обещание следващите 2 месеца да стигне 9%

    разбира се би било твърде нахално да искате освен цените на стоките да растат и заплатите ви да растат, така че стягайте си коланите - ще разберете какво е да си играеш с "богаташи"!

    И честито на тия с апартаментите

    10:00 03.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "поКУРко":

    80 млрд валутен фонд отидоха в ЕЦБ да си ги харчат.Факт!

    Коментиран от #10

    10:00 03.06.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Добро Утро !":

    Не мисля, че въженцето ти го дават, за да скачаш... върви с упътване за товароносимост при опън, че да не се скъса и да стане сакатлък ако ме разбираш... безопасността на първо място ;)

    10:02 03.06.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    БАНКСТЕРИТЕ винаги намират оправдание да натоварят клиентите си❗
    Днес е Иран и петролът,
    Вчера беше Путин и У...йна,
    Онзи ден беше К-19
    .......
    ......

    10:08 03.06.2026

  • 8 УдоМача

    9 1 Отговор
    ЕС и ЕЗ заминават!!! Всички шансове за обръщане на негативните процеси и спасение са изпуснати!!!

    Коментиран от #13

    10:09 03.06.2026

  • 9 Жбръц

    7 0 Отговор
    Честито на онези- набълбукали се с ипотечни кредити , гарнирани с автомобили на лизинг.Да демонстрираме " ниво" ,вярвайки си,че заплатите им в евро,ще нарастват,както нарастваха няколко години в левове.А това да само първите повеи на предстояща буря.Ще е усетим ( всички без изключение) предстоящата зимани пролетта на 2027.Точно тази прослойка,която си внуши ,че вече е " средна класа" ще отнесе тоягата.Същите най- силно подкрепяха еврото.

    10:19 03.06.2026

  • 10 Споко бе Софи

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    При директно ще отидат за Украйна

    10:21 03.06.2026

  • 11 Баш Хайдутин и действащ комунист

    3 1 Отговор
    Тук във Варна , някакви си от провинцията си накупиха имоти на кредити по 150 к 250 к евро ! За тях много се притеснявам .Хайде лятото ще избутат някак си зимата кво ще правят със 620 - 950 евро на месец .

    10:22 03.06.2026

  • 12 Жбръц

    2 1 Отговор
    Честито на онези- набълбукали се с ипотечни кредити , гарнирани с автомобили на лизинг.Да демонстрираме " ниво" ,вярвайки си,че заплатите им в евро,ще нарастват,както нарастваха няколко години в левове.А това да само първите повеи на предстояща буря.Ще е усетим ( всички без изключение) предстоящата зимани пролетта на 2027.Точно тази прослойка,която си внуши ,че вече е " средна класа" ще отнесе тоягата.Същите най- силно подкрепяха еврото.

    10:28 03.06.2026

  • 13 Пълни глупости

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "УдоМача":

    Значи ако ЕЦБ повиши лихвения процент от 2 на 2,,5% ЕС си заминава???За справка в Сърбия ОЛП е 6.5% ,Рисия -15% , Турция -37,5%.

    10:38 03.06.2026

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