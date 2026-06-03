Военна компания, управляваща паралелна държава в Куба, е в центъра на преговорите с Тръмп за бъдещето на острова

Куба защити управлявания от военните конгломерат от предприятия, известен като ГАЕСА (GAESA), който отдавна е обект на санкции от страна на САЩ, като заяви, че групата е допринесла за икономическото и социалното развитие на страната въпреки наскоро засилената американска кампания за натиск, предаде Ройтерс, пише БТА.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обвинява ГАЕСА, че тайно трупа печалби от най-ценните индустрии в Куба и ги използва в полза на военните и кубинския елит.

Тези обвинения идват на фона на по-мащабните усилия на американската администрация да използва петролната блокада и по-строгите санкции, за да лиши острова от ресурси и да наложи смяна на правителството в страната.

Куба отрече твърденията за корупция в изявление снощи относно дейността на ГАЕСА, като обвини правителството на САЩ, че „се опитва да обърка нашия народ и международното обществено мнение“.

„(ГАЕСА) не е непрозрачна структура, нито е паралелна на кубинската държава; напротив, тя е внимателно изработен отговор с доказана ефективност срещу икономическата блокада, която исторически се е опитвала да задуши Кубинската революция“, се казва в изявлението, цитирано от Ройтерс.

Кубинското ръководство рядко говори публично за ГАЕСА, като твърди, че такава секретност е необходима, за да се заобиколят американските санкции.

Няма публично достъпна информация за това каква част от кубинската икономика се контролира от ГАЕСА.

Според външни оценки процентът варира от 40% до 70%, като това включва много от 5-звездните хотели на острова, разположени по кубинските плажове с бял пясък и на престижни места в Хавана, отбелязва Ройтерс.

Ако отседнете в хотел в центъра на Хавана или на северните плажове на Куба, има голяма вероятност той да е собственост на тайната група ГАЕСА (GAESA), посочва британският в. „Файненшъл таймс“. Посетете магазин на острова, особено такъв, който приема долари, и вероятно той ще се управлява от компанията ГАЕСА. Изпратете долари на кубински приятели или роднини и банката, която обработва плащането, вероятно също ще бъде на ГАЕСА, пише вестникът.

В комунистическа Куба повечето пътища в крайна сметка водят към Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA, в превод от испански език - Група за бизнес администрация AД), както официално се нарича компанията.

Военният конгломерат, който набра популярност с подкрепата на Раул Кастро, все още най-висшият лидер на Куба, е „черна кутия“, отбелязва в. „Файненшъл таймс“. Тя няма собствен уебсайт и не публикува подробности за финансите си или за това какви печалби се прехвърлят към държавата. Дори структурата на собствеността му е тайна. Но според кубински икономисти, изтекли документи и американското правителство, групата управлява не по-малко от 40% от брутния вътрешен продукт на страната.

Такава доминираща позиция означава, че ГАЕСА представлява един от най-важните въпроси в преговорите между кубинското правителство и администрацията на Доналд Тръмп, която използва почти пълна петролна блокада, за да принуди Хавана да либерализира икономиката си, да реформира системата си на управление и да освободи политическите затворници. САЩ също така търсят компенсация за американски имоти, конфискувани след революцията на Фидел Кастро през 1959 г.

Някои виждат в новите санкции на САЩ срещу минните дейности, които неотдавна предизвикаха изтеглянето на канадската компания за добив на кобалт и никел „Шерит“ (Sherritt), опит за поемане на контрол и върху ключовите минерали.

Куба заяви, че е отворена за обсъждане на демокрацията, правата на човека, бизнес възможностите и сътрудничеството със САЩ по въпросите на миграцията и трафика на наркотици, но настоява, че нейните политически, правни, социални и икономически системи не са - и няма да бъдат - предмет на преговори, посочва в. „Файненшъл таймс“.

Американският държавен секретар Марко Рубио обърна специално внимание на ГАЕСА като обект за критика. „Те имат контролирана от военните холдингова компания, наречена ГАЕСА, която управлява 40 процента от брутния вътрешен продукт на страната, и никакви пари, които тази компания е генерирала, не постъпват в държавната хазна“, заяви той през март тази година. Рубио твърди, че печалбите на групата не са отивали за училища, пътища или изхранване на населението на острова.

На 7 май тази година САЩ наложиха нови санкции срещу ГАЕСА, което на практика дава на чуждестранните компании един месец, за да прекратят всякакви бизнес отношения с групата.

САЩ наложиха санкции и на бригаден генерал Ания Гилермина Ластрес Морера, сега начело на ГАЕСА, която е член на Централния комитет на Кубинската комунистическа партия.

Санкциите са израз на по-твърдия тон, който през последните седмици приеха Съединените щати по отношение на преговорите с Куба. Според някои анализатори това може и да е част от усилията за обосноваване на евентуални военни действия, отбелязва в. „Файненшъл Таймс“.

Рубио заяви миналата седмица, че сегашното ръководство в Хавана не е в състояние да промени икономиката на острова. „Сериозни икономически реформи са невъзможни с тези хора на власт, това не може да се случи“, каза държавният секретар на САЩ.

Според някои кубински икономисти ГАЕСА се е превърнала в мощна група с интереси на въоръжените сили и разузнавателните служби - като цяло на кубинския военно-промишлен комплекс, която се използва за укрепване на властта на хората от вътрешния кръг на режима и е потенциален източник на корупция.

„Те са сложили ръка върху много от най-печелившите сектори на икономиката, които оперират с чуждестранна валута, но също така функционират без никакъв публичен надзор“, каза Павел Видал, който е работил в Централната банка на Куба. „Те са нещо като паралелна държава в икономиката“, добавя той.

Експерти по Куба казват, че всякакви преговори, които целят да стимулират частния сектор на острова, ще трябва да се изправят срещу огромното политическо и икономическо влияние на ГАЕСА, посочва в. „Файненшъл таймс“.

„Във всеки план за икономическа реформа голяма част от него трябва да бъде разбиването на ГАЕСА, смята Рикардо Хереро, ръководител на „Групата за изследване на Куба“ (Cuba Study Group), неправителствена организация със седалище във Вашингтон, която се застъпва за спешни промени в икономическата и политическата система на Хавана, както и в политиката на САЩ спрямо острова. „Това е смисълът на икономическата либерализация в Куба“, добави експертът.

ГАЕСА е създадена по време на така наречения от кубинците Специален период след разпадането на бившия Съветски съюз, когато Кастро реши, че няма друг избор, освен да отвори страната за туризъм и парични преводи от чужбина. Имотите на брега, собственост на военните, се превърнаха в хотели, а два руски самолета бяха преустроени за превоз на туристи.

Компанията се разрасна бързо, когато Раул Кастро, братът на Фидел, стана президент през 2008 г. - бившият министър на отбраната смяташе, че военните се справят по-добре от другите държавни структури в управлението на бизнеса, отбелязва в. „Файненшъл таймс“.

ГАЕСА пое контрола над значителен брой хотели на острова, както и над предприятия в областта на вноса и износа, супермаркети и бензиностанции. Дейността ѝ включва също и специална икономическа зона, в която се намират производствени предприятия и пристанищен терминал за контейнеровози, както и една от основните търговски банки в страната.

В резултат на това ГАЕСА доминира в много от секторите на икономиката, които генерират валутни постъпления - нещо, от което Куба изпитва остра нужда на фона на срива в приходите от туризъм и кампанията на САЩ за „максимален натиск“.

Някои икономисти смятат, че влиянието на ГАЕСА е една от основните причини за тежката енергийна криза в Куба, която доведе до поредица от прекъсвания на електрозахранването в цялата страна.

Според проучване на Рикардо Торес Перес, кубински икономист, който в момента живее в САЩ, инвестициите в туризма значително са надхвърлили инвестициите в енергетиката през последното десетилетие - отчасти отражение на бурното строителство на хотели, предприето от страна на ГАЕСА.

Между 2019 г. и 2024 г., период, през който кубинската икономика бе в криза, 40% от инвестициите в страната бяха насочени към туризма, включително строителството на хотели. В същото време през няколко години от същия период инвестициите в основна инфраструктура, като енергетика и водоснабдяване, са били по-малко от 10% от общия обем.

Инвестициите включват 42-етажния хотел „Кей 23 Тауър“ (K23 Tower), собственост на ГАЕСА, който е най-високата сграда в Куба и бе открит миналата година, точно когато броят на туристите започна рязко да се срива.

Няма почти никаква прозрачност относно финансите или дейността на ГАЕСА, посочва в. „Файненшъл таймс“. През 2024 г. главният финансов инспектор и ръководител на Сметната палата на Куба Гладис Бехерано каза пред испанска медия, че нейната агенция няма юрисдикция да извършва одит на ГАЕСА. Малко след това тя загуби работата си.

Видал, който сега е професор в Папския университет „Хавериана“ (Pontificia Universidad Javeriana) в Колумбия, каза, че когато е работил в Централната банка на Куба, той и колегите му не са имали достъп до информация за притежаваните от ГАЕСА долари или други чуждестранни валути.

Една от малкото възможности за поглед към финансите на компанията дойде от изтекли документи, публикувани миналата година от американския в. „Маями хералд“, според които конгломератът е реализирал печалба от 2,1 млрд. долара през първото тримесечие на 2024 г. Друг документ сочеше, че групата разполага с 18 млрд. долара в брой, въпреки че в други съобщения се изказват предположения, че реалният размер на доларовите активи на групата е много по-нисък.

Представител на ГАЕСА не бе открит, а нито въоръжените сили на Куба, нито Кубинската комунистическа партия отговориха на исканията на в. „Файненшъл таймс“ за коментар.

Тази смесица от богатство и секретност прави компанията лесна мишена за критиците на кубинския режим, базирани във Флорида. „ГАЕСА е клептокрация, чисто и просто“, каза Емилио Моралес, президент на „Хавана кънсълтинг груп“ (Havana Consulting Group), консултантска фирма със седалище в Маями. „Това е голямата черна дупка, която е унищожила кубинската икономика“, заяви Моралес.

Групата е свързана с най-висшите етажи от кубинската система на властта. Бившият премиер на Куба Мануел Мареро Крус е управлявал компанията ѝ за мениджмънт на хотели. До смъртта си през 2021 г. ГАЕСА бе ръководена в продължение на повече от десетилетие от генерал Луис Алберто Родригес Лопес-Калеха, който бе зет на Раул Кастро.

Синът на Лопес-Калеха - Раул Гилермо Родригес Кастро, е един от основните кубински преговарящи в разговорите с администрацията на Тръмп и се смята, че той има тесни връзки със сегашните ръководители на ГАЕСА.

Анализатори смятат, че тайната структура на групата може да е била частично създадена като начин за заобикаляне на американските санкции. Но много експерти по Куба казват, че компанията вече е станала средство за финансиране на военните и разузнавателните служби извън официалния бюджет на Куба. Тя също така се е превърнала във важна мрежа за покровителство сред военни и други длъжностни лица - особено в момент, когато е все по-трудно да се намери оправдание за революционния идеализъм на Куба, отбелязва в. „Файненшъл Таймс“.

ГАЕСА създава огромни възможности за корупция. Въпросът е дали компанията се управлява като средство за извличане на средства за малцина или като инструмент на държавата за заобикаляне на санкциите, заяви Емили Морис от Университетския колеж в Лондон.

Видал твърди, че въпросът около ГАЕСА е една от най-трудните политически теми в преговорите със САЩ.

„Няма да можем да осъществим никаква значима реформа на икономиката, ако не разбием структурите на ГАЕСА, заяви той. „Но, разбира се, поради финансовата и политическата си мощ, това е последното нещо, което кубинското правителство би искало да обсъжда в преговорите“, заключи бившият служител в Централната банка на Куба.