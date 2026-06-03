Ден на траур в Днипро заради 16-те жертви на руските удари. Откриха мъртви майка с двете й деца под руините

Мащабната руска въздушна атака срещу Украйна, проведена на 1-2 юни се оценява като една от най-разрушителните от началото на войната, оставяйки десетки жертви и стотици ранени.
Според официалните данни, потвърдени от украинските власти и ООН към 3 юни, сочат 23-ма убити - 16 в Днипро и 6 в Киев -и над 130 хоспитализирани граждани с различни степени на наранявания.
В град Днипро е потвърдена смъртта на две деца (на 3 и 8 години), намерени под развалините заедно с майка им.
Украинските военновъздушни сили съобщават за безпрецедентен обем на изстреляните средства за въздушно нападение - общо 656 дрона (основно от типа „Шахед“), 73 ракети, включително крилати, балистични и тежки свръхзвукови „Циркон“, които са изключително трудни за прехващане.
Най-тежки са материалните щети в Днипро, където са унищожени десетки апартаменти в няколко многоетажни жилищни сгради. Нанесени са тежки поражения по детски площадки, граждански предприятия и една пожарна станция. В града е обявен официален ден на траур.
В Киев е срутена секция от 24-етажна жилищна сграда след директно попадение. Друг 9-етажен блок е тежко повреден от падащи отломки от ракети. Щети по цивилни обекти са регистрирани в 8 различни района на града.
В Харков са разрушени жилищни постройки, което принуди властите спешно да разширят зоната за задължителна евакуация на цивилни в Золочевското направление поради риск от последващ обстрел
Сериозно са поразени енергийни обекти в 6 региона на Украйна. Само в столицата Киев над 140 000 домакинства останаха напълно без достъп до електричество и водоснабдяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
07:06 03.06.2026
2 Чорбара
Лъжи и манипулации.
07:08 03.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ще бъдат Отмъстени
Ще вият пак
Кремълските Циреи.
Украйна ще им връща много .
07:21 03.06.2026
7 Днепър се
07:21 03.06.2026
8 Над 250 милиона долара
Срещу Украйна.
Ефект - още повече
Озлобяване на Украинците
Срещу Руските Терористи.
После нека Говорят
Гадните МУСОРИ:
Путин искал Мир .
Хахахахаха
07:25 03.06.2026
9 руззззНациии
07:34 03.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Вън Наглите
07:45 03.06.2026
12 Евроасматик с нервен тик
07:46 03.06.2026