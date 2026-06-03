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Ден на траур в Днипро заради 16-те жертви на руските удари. Откриха мъртви майка с двете й деца под руините
  Тема: Украйна

Ден на траур в Днипро заради 16-те жертви на руските удари. Откриха мъртви майка с двете й деца под руините

3 Юни, 2026 06:46, обновена 3 Юни, 2026 06:58 603 12

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Шестима са загиналите в Киев, над 130 човека са хоспитализирани

Ден на траур в Днипро заради 16-те жертви на руските удари. Откриха мъртви майка с двете й деца под руините - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабната руска въздушна атака срещу Украйна, проведена на 1-2 юни се оценява като една от най-разрушителните от началото на войната, оставяйки десетки жертви и стотици ранени.

Според официалните данни, потвърдени от украинските власти и ООН към 3 юни, сочат 23-ма убити - 16 в Днипро и 6 в Киев -и над 130 хоспитализирани граждани с различни степени на наранявания.

В град Днипро е потвърдена смъртта на две деца (на 3 и 8 години), намерени под развалините заедно с майка им.

Украинските военновъздушни сили съобщават за безпрецедентен обем на изстреляните средства за въздушно нападение - общо 656 дрона (основно от типа „Шахед“), 73 ракети, включително крилати, балистични и тежки свръхзвукови „Циркон“, които са изключително трудни за прехващане.

Най-тежки са материалните щети в Днипро, където са унищожени десетки апартаменти в няколко многоетажни жилищни сгради. Нанесени са тежки поражения по детски площадки, граждански предприятия и една пожарна станция. В града е обявен официален ден на траур.

В Киев е срутена секция от 24-етажна жилищна сграда след директно попадение. Друг 9-етажен блок е тежко повреден от падащи отломки от ракети. Щети по цивилни обекти са регистрирани в 8 различни района на града.

В Харков са разрушени жилищни постройки, което принуди властите спешно да разширят зоната за задължителна евакуация на цивилни в Золочевското направление поради риск от последващ обстрел

Сериозно са поразени енергийни обекти в 6 региона на Украйна. Само в столицата Киев над 140 000 домакинства останаха напълно без достъп до електричество и водоснабдяване.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    13 9 Отговор
    ТОВА НЕ БЕШЕ ЛИ ДНЕПЪР? ЗЕЛЕНИЯТ Е ВИНОВЕН ЗА ВСИЧКИ СМЪРТТИ!

    07:06 03.06.2026

  • 2 Чорбара

    14 8 Отговор
    Ти да видиш само цивилни жертви!
    Лъжи и манипулации.

    07:08 03.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ще бъдат Отмъстени

    7 12 Отговор
    Невинните жертви.
    Ще вият пак
    Кремълските Циреи.

    Украйна ще им връща много .

    07:21 03.06.2026

  • 7 Днепър се

    5 4 Отговор
    казва града...

    07:21 03.06.2026

  • 8 Над 250 милиона долара

    7 7 Отговор
    Струва тази атака на Путин
    Срещу Украйна.

    Ефект - още повече
    Озлобяване на Украинците
    Срещу Руските Терористи.

    После нека Говорят

    Гадните МУСОРИ:

    Путин искал Мир .

    Хахахахаха

    07:25 03.06.2026

  • 9 руззззНациии

    3 6 Отговор
    Докато не се ликвидира центъра на всяко зло на Света, а именно мордор-маскфа, няма да има мир.

    07:34 03.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вън Наглите

    0 0 Отговор
    Усринци от България. Само незаконни дейности, докога ще ги търпим?

    07:45 03.06.2026

  • 12 Евроасматик с нервен тик

    1 0 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм.

    07:46 03.06.2026

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