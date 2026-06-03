Ден на траур в Днипро заради 16-те жертви на руските удари. Откриха мъртви майка с двете й деца под руините

Мащабната руска въздушна атака срещу Украйна, проведена на 1-2 юни се оценява като една от най-разрушителните от началото на войната, оставяйки десетки жертви и стотици ранени.

Според официалните данни, потвърдени от украинските власти и ООН към 3 юни, сочат 23-ма убити - 16 в Днипро и 6 в Киев -и над 130 хоспитализирани граждани с различни степени на наранявания.

В град Днипро е потвърдена смъртта на две деца (на 3 и 8 години), намерени под развалините заедно с майка им.

Украинските военновъздушни сили съобщават за безпрецедентен обем на изстреляните средства за въздушно нападение - общо 656 дрона (основно от типа „Шахед“), 73 ракети, включително крилати, балистични и тежки свръхзвукови „Циркон“, които са изключително трудни за прехващане.

Най-тежки са материалните щети в Днипро, където са унищожени десетки апартаменти в няколко многоетажни жилищни сгради. Нанесени са тежки поражения по детски площадки, граждански предприятия и една пожарна станция. В града е обявен официален ден на траур.

В Киев е срутена секция от 24-етажна жилищна сграда след директно попадение. Друг 9-етажен блок е тежко повреден от падащи отломки от ракети. Щети по цивилни обекти са регистрирани в 8 различни района на града.

В Харков са разрушени жилищни постройки, което принуди властите спешно да разширят зоната за задължителна евакуация на цивилни в Золочевското направление поради риск от последващ обстрел

Сериозно са поразени енергийни обекти в 6 региона на Украйна. Само в столицата Киев над 140 000 домакинства останаха напълно без достъп до електричество и водоснабдяване.