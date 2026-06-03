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Япония одобри допълнителен бюджет от 19 милиарда долара заради войната в Иран

Япония одобри допълнителен бюджет от 19 милиарда долара заради войната в Иран

3 Юни, 2026 08:14 688 3

  • иран-
  • япония-
  • санае такаичи-
  • бюджет

Правителството ще следи отблизо развитието на цените, „за да не бъдат нарушени ежедневният живот на населението и икономическата активност“

Япония одобри допълнителен бюджет от 19 милиарда долара заради войната в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Японското правителство одобри днес допълнителен бюджет от 19 милиарда долара за подпомагане на домакинствата, които се сблъскват с рязкото поскъпване на ежедневните разходи, причинено от войната в Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Допълнителният бюджет е бил „решен“ на заседание на кабинета, съобщи канцеларията на министър-председателя на своя уебсайт.

Правителственият говорител Минору Кихара заяви на пресконференция, че кабинетът е одобрил общо 3,1135 трилиона йени. (около 16,7 милиарда евро).

„С оглед на продължаващата несигурност около ситуацията в Близкия изток, ние изготвихме този бюджет с цел минимизиране на рисковете“, каза Кихара.

Той добави, че бюджетът ще осигури „стабилен финансов капацитет за реакция“ и че правителството ще следи отблизо развитието на цените, „за да не бъдат нарушени ежедневният живот на населението и икономическата активност“.

В края на май министър-председателката Санае Такаичи заяви, че бюджетът ще бъде използван за смекчаване на поскъпването на бензина, електричеството и газа, като обясни, че „ситуацията в Близкия изток остава несигурна“.

„С цел минимизиране на рисковете изготвихме допълнителен бюджет, за да сме напълно подготвени финансово“, каза тя пред медиите.

Такаичи допълни, че правителството очаква да осигури стабилни доставки на петрол поне до следващата пролет. Според нея алтернативните източници на снабдяване с нафта (петролен дериват, използван в различни индустрии), извън Близкия изток, вече са възстановили над 80% от предишните си нива.

Централната банка на Япония повиши прогнозите си за инфлацията през април и понижи прогнозите за растежа след рязкото поскъпване на петрола заради войната в Иран. Банката посочи, че „поскъпването на суровия петрол вероятно ще доведе до повишение на цените, основно на енергията и стоките, докато продължават усилията за прехвърляне на увеличените заплати към крайните цени“.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    А борчовете на тях към Ротшилд в хартиен долар колко станаха ,под лъскавите опаковки съдържанието е фалшиво и гнило

    08:17 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 щом япония дава допълнително 19 млрд.

    1 1 Отговор
    НИЕ ТРЯБВА ДА ДАДЕМ 199 МИЛИАРДА НА ФАШАГИТЕ , ИЛИ ДА СИ НАПРАИМ ХАРАКИРИ !

    09:12 03.06.2026

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