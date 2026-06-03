Японска техника за бързо заспиване - "Методът на хлебарката"

Проблемите със съня засягат милиони хора по света, които търсят решение в различни методи – от прием на мелатонин и хранителни добавки до медитация и ограничаване на екранното време преди лягане, пише woman.bg.
Една необичайна японска практика, известна като "упражнението хлебарка", предлага интересен подход за по-бързо заспиване, като се фокусира върху естествените процеси в тялото.
番組で見た、寝る前に30秒コレやってから三日連続快眠できてる。（手足をパタパタする）— 黒葉だむ 6/7COMITIA156 東２ま11ｂ (@kuroabam) April 20, 2026
皆試してみて。 pic.twitter.com/D31ONO3UtF
Връзката между телесната температура и съня е ключова. През нощта вътрешната температура на тялото спада, което служи като сигнал за мозъка, че е време за почивка. За да се охлади, организмът увеличава притока на кръв към крайниците, като по този начин освобождава топлина през ръцете и краката.
Още през 1999 г. проучване, публикувано в списание Nature, доказва, че температурата на стъпалата е един от най-точните индикатори за това колко бързо ще заспим. Именно затова много хора разчитат на топли чорапи или горещ душ преди сън, за да подпомогнат този процес.
Тук се намесва и "методът на хлебарката". Упражнението, което имитира движенията на обърнато по гръб насекомо, цели да стимулира кръвообращението в крайниците. То е част от здравната система "Ниши", разработена през 20-те и 30-те години на миналия век от японския инженер и учител по айкидо Кацузо Ниши.
Изпълнението е съвсем просто: легнете по гръб, вдигнете ръцете и краката си във въздуха и ги разклатете леко за около 30 секунди. Според привържениците на метода това движение разширява кръвоносните съдове, насочва топлината към повърхността на кожата и така подпомага естествения сигнал за заспиване.
Макар да липсват категорични научни доказателства за ефективността на тази техника, тя е напълно безопасна, лесна за изпълнение и не изисква специална подготовка. Както отбелязват от IFL Science, упражнението няма странични ефекти и може да бъде изпробвано от всеки, който търси лесен начин да подобри съня си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
09:47 03.06.2026
2 Усмихнат
09:49 03.06.2026
3 Стас
09:51 03.06.2026
4 Дааа
09:55 03.06.2026
5 Механик
Проблемът е, че дори и това вече на помага. Дивата експлоатация на хората там, доведе до приключване с репродукцията. След 50 години, Япония може да я има, но няма да има японци.
Нещо като България. Тука па българи няма да има.
09:56 03.06.2026
6 ООрана държава
10:16 03.06.2026