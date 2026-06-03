Японска техника за бързо заспиване - "Методът на хлебарката"

Проблемите със съня засягат милиони хора по света, които търсят решение в различни методи – от прием на мелатонин и хранителни добавки до медитация и ограничаване на екранното време преди лягане, пише woman.bg.



Една необичайна японска практика, известна като "упражнението хлебарка", предлага интересен подход за по-бързо заспиване, като се фокусира върху естествените процеси в тялото.

Връзката между телесната температура и съня е ключова. През нощта вътрешната температура на тялото спада, което служи като сигнал за мозъка, че е време за почивка. За да се охлади, организмът увеличава притока на кръв към крайниците, като по този начин освобождава топлина през ръцете и краката.



Още през 1999 г. проучване, публикувано в списание Nature, доказва, че температурата на стъпалата е един от най-точните индикатори за това колко бързо ще заспим. Именно затова много хора разчитат на топли чорапи или горещ душ преди сън, за да подпомогнат този процес.

Тук се намесва и "методът на хлебарката". Упражнението, което имитира движенията на обърнато по гръб насекомо, цели да стимулира кръвообращението в крайниците. То е част от здравната система "Ниши", разработена през 20-те и 30-те години на миналия век от японския инженер и учител по айкидо Кацузо Ниши.



Изпълнението е съвсем просто: легнете по гръб, вдигнете ръцете и краката си във въздуха и ги разклатете леко за около 30 секунди. Според привържениците на метода това движение разширява кръвоносните съдове, насочва топлината към повърхността на кожата и така подпомага естествения сигнал за заспиване.



Макар да липсват категорични научни доказателства за ефективността на тази техника, тя е напълно безопасна, лесна за изпълнение и не изисква специална подготовка. Както отбелязват от IFL Science, упражнението няма странични ефекти и може да бъде изпробвано от всеки, който търси лесен начин да подобри съня си.