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Японска техника за бързо заспиване - "Методът на хлебарката"

Японска техника за бързо заспиване - "Методът на хлебарката"

3 Юни, 2026 09:44 1 985 6

  • метод-
  • хлебарка-
  • заспиване-
  • японска техника-
  • сън

Упражнението, което имитира движенията на обърнато по гръб насекомо, цели да стимулира кръвообращението в крайниците.

Японска техника за бързо заспиване - "Методът на хлебарката" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Проблемите със съня засягат милиони хора по света, които търсят решение в различни методи – от прием на мелатонин и хранителни добавки до медитация и ограничаване на екранното време преди лягане, пише woman.bg.

Една необичайна японска практика, известна като "упражнението хлебарка", предлага интересен подход за по-бързо заспиване, като се фокусира върху естествените процеси в тялото.

Връзката между телесната температура и съня е ключова. През нощта вътрешната температура на тялото спада, което служи като сигнал за мозъка, че е време за почивка. За да се охлади, организмът увеличава притока на кръв към крайниците, като по този начин освобождава топлина през ръцете и краката.

Още през 1999 г. проучване, публикувано в списание Nature, доказва, че температурата на стъпалата е един от най-точните индикатори за това колко бързо ще заспим. Именно затова много хора разчитат на топли чорапи или горещ душ преди сън, за да подпомогнат този процес.

Тук се намесва и "методът на хлебарката". Упражнението, което имитира движенията на обърнато по гръб насекомо, цели да стимулира кръвообращението в крайниците. То е част от здравната система "Ниши", разработена през 20-те и 30-те години на миналия век от японския инженер и учител по айкидо Кацузо Ниши.

Изпълнението е съвсем просто: легнете по гръб, вдигнете ръцете и краката си във въздуха и ги разклатете леко за около 30 секунди. Според привържениците на метода това движение разширява кръвоносните съдове, насочва топлината към повърхността на кожата и така подпомага естествения сигнал за заспиване.

Макар да липсват категорични научни доказателства за ефективността на тази техника, тя е напълно безопасна, лесна за изпълнение и не изисква специална подготовка. Както отбелязват от IFL Science, упражнението няма странични ефекти и може да бъде изпробвано от всеки, който търси лесен начин да подобри съня си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    10 0 Отговор
    Да бе! Номера на японката. Ляга по гръб, вдига краката, разклаща, и как да не заспиш след това...

    09:47 03.06.2026

  • 2 Усмихнат

    6 2 Отговор
    Много по майсторски и с желание тези упражнения биха били правени от нежната половинка на човечеството.

    09:49 03.06.2026

  • 3 Стас

    4 1 Отговор
    Моята жена си вдига краката ,като сме в леглото и ги поставя върху мен. Да ме стопляла. А тя каква била работата?! Виж ти!

    09:51 03.06.2026

  • 4 Дааа

    6 0 Отговор
    Жена ми ми вика айде да ме ........... яко, че да заспя по-лесно. Работи безотказно и за двамата.

    09:55 03.06.2026

  • 5 Механик

    10 1 Отговор
    За японците има само две състояния. Сън и работа.
    Проблемът е, че дори и това вече на помага. Дивата експлоатация на хората там, доведе до приключване с репродукцията. След 50 години, Япония може да я има, но няма да има японци.
    Нещо като България. Тука па българи няма да има.

    09:56 03.06.2026

  • 6 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Като се напия така се прибирам, или поне си мисля че се прибирам

    10:16 03.06.2026