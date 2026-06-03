Украйна порази обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област

Дронове са поразили обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област, съобщи губернаторът Евгений Първишов, предаде Ройтерс. По думите му са били повредени помощни постройки към промишлен обект, жилищна сграда и библиотека. Губернаторът уточни, че няма пострадали, предаде БТА.

Същевременно губернаторът на Ленинграска област Александър Дрозденко съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила над този район 30 дрона през изминалата нощ.

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Ленинградска област, в която се намират ключова енергийна инфраструктура за износ и голяма петролна рафинерия, е домакин на петата икономическа конференция – наричана от президента Владимир Путин „руският Давос“. Тя започва днес в Санкт Петербург.

В града, който е вторият по големина град в Русия и е роден град на Путин, летище Пулково временно е ограничило полетите, съобщи руската авиационна служба Росавиация.

Още 13 дрона, насочени към Москва, са били свалени в ранните часове на деня, съобщи московският кмет Сергей Собянин в Телеграм.