Украйна порази обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област

Дронове са поразили обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област, съобщи губернаторът Евгений Първишов, предаде Ройтерс. По думите му са били повредени помощни постройки към промишлен обект, жилищна сграда и библиотека. Губернаторът уточни, че няма пострадали, предаде БТА.
Същевременно губернаторът на Ленинграска област Александър Дрозденко съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила над този район 30 дрона през изминалата нощ.
Ленинградска област, в която се намират ключова енергийна инфраструктура за износ и голяма петролна рафинерия, е домакин на петата икономическа конференция – наричана от президента Владимир Путин „руският Давос“. Тя започва днес в Санкт Петербург.
В града, който е вторият по големина град в Русия и е роден град на Путин, летище Пулково временно е ограничило полетите, съобщи руската авиационна служба Росавиация.
Още 13 дрона, насочени към Москва, са били свалени в ранните часове на деня, съобщи московският кмет Сергей Собянин в Телеграм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
06:55 03.06.2026
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6 Виждаш
До коментар #4 от "8888":МиУя.
07:06 03.06.2026
7 Хахахахаха
До коментар #4 от "8888":Най точния коментар, евала, аз като влезна тука си мисля, че укрите наистина нямат умиране, обаче ксто отворя други сайтове и се порови в Интернет и виждам стотици нови гробища и то пълни с украински военни
07:07 03.06.2026
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11 помощни постройки към пром обект
07:15 03.06.2026
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16 Цеко
До коментар #14 от "Руснаци":Много руска смрадт измре.Много нещо.И още много ще измре.
Коментиран от #21
07:25 03.06.2026
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19 Малко е
Отговорът на Украйна
Ще бъде Жесток.
Коментиран от #27, #34
07:27 03.06.2026
20 Бай Ставри
07:29 03.06.2026
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24 Това е против всякакви правила
Само не знам нашите подляри с какво допринасят!
Всичо се крие и това правителство ни изигра!
07:30 03.06.2026
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27 Смърфиета
До коментар #19 от "Малко е":Глобусът на украйна е много гладък, и има сал една гънка, където го дели точно по средата.
07:31 03.06.2026
28 не са стигали до Москва
До коментар #15 от "Хмммм":защото Тръмп не им позволява да я ударят.
Коментиран от #31
07:31 03.06.2026
29 Смърфиета
До коментар #25 от "Гресирана ватенка":Страдайте, украинчета! Дали боли? Ами сега? Ауууу....
07:33 03.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Руснаци
До коментар #28 от "не са стигали до Москва":Стига бе хахаха, не беше ли байдън хахахах оправданията край нямат за слабаците
07:34 03.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мишел
До коментар #13 от "я кажи":В Москва единственият резултат от удар на украински дронове са няколко счупени керемиди на покрив на сграда в Кремъл преди 3 години. Другите поражения са само празни приказки.
Коментиран от #35
07:36 03.06.2026
34 Отец Дионисий
До коментар #19 от "Малко е":Така е чадо.Избиванто на окупатори е дело богоугодно.
07:37 03.06.2026
35 Верно ли бе?
До коментар #33 от "Мишел":Тролска см.р.ад.
07:39 03.06.2026
36 Руснаци
07:40 03.06.2026
37 Така ще се обстрелват
07:41 03.06.2026
38 Факти
До коментар #4 от "8888":Войната е безсмислена за Русия и смислена за Украйна. Русия взе 20% от Украйна, които изобщо не й трябваха, и стана васал на Китай, който й извива ръцете и я източва под пазарна стойност. Украйна спаси 80% от територията си и ще влезе в ЕС, където ще получи супер изгодните условия, на които Русия се радваше преди окупацията на Крим. Знаеш ли, че руската икономика от 2000 до 2014 г. нарастна 11 пъти? Можеш ли да го проумееш това? Имаше години с почти 10% ръст. Европа щеше да направи Русия трета икономика в света след САЩ и Китай, но Путин налази Украйна и всичко отиде на кино. Е, сега Украйна ще влезе в ЕС и ще се радва на онзи луд растеж, на който Русия се радваше преди време. След 10 години руснаците ще цъкат с език как украинците са ги задминали с 200. Те така цъкаха и след ВСВ когато немците ги задминаха с 200.
07:42 03.06.2026
39 Свободен
Каква библиотека в Русия?!
Че тия пияници могат ли изобщо да четат?!
07:42 03.06.2026
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42 Атина Палада
Коментиран от #45
07:45 03.06.2026
43 Редовно Обезчестена копейка
07:45 03.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Първанов
До коментар #42 от "Атина Палада":Може е да го върне в сънищата на копейките
07:47 03.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Гресирана ватенка
До коментар #44 от "Айде бееее":Слагай си превантивно грес по отворите😁
07:49 03.06.2026