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Украйна порази обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област
  Тема: Украйна

Украйна порази обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област

3 Юни, 2026 06:54 1 078 47

  • украйна-
  • мичуринск-
  • тамбовска област-
  • русия

Още 13 дрона, насочени към Москва, са били свалени в ранните часове на деня, съобщи московският кмет

Украйна порази обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дронове са поразили обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област, съобщи губернаторът Евгений Първишов, предаде Ройтерс. По думите му са били повредени помощни постройки към промишлен обект, жилищна сграда и библиотека. Губернаторът уточни, че няма пострадали, предаде БТА.

Същевременно губернаторът на Ленинграска област Александър Дрозденко съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила над този район 30 дрона през изминалата нощ.

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Ленинградска област, в която се намират ключова енергийна инфраструктура за износ и голяма петролна рафинерия, е домакин на петата икономическа конференция – наричана от президента Владимир Путин „руският Давос“. Тя започва днес в Санкт Петербург.

В града, който е вторият по големина град в Русия и е роден град на Путин, летище Пулково временно е ограничило полетите, съобщи руската авиационна служба Росавиация.

Още 13 дрона, насочени към Москва, са били свалени в ранните часове на деня, съобщи московският кмет Сергей Собянин в Телеграм.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    15 19 Отговор
    Гръмнете мумията на Ленин!

    06:55 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Виждаш

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "8888":

    МиУя.

    07:06 03.06.2026

  • 7 Хахахахаха

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "8888":

    Най точния коментар, евала, аз като влезна тука си мисля, че укрите наистина нямат умиране, обаче ксто отворя други сайтове и се порови в Интернет и виждам стотици нови гробища и то пълни с украински военни

    07:07 03.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 помощни постройки към пром обект

    6 9 Отговор
    разбирай складове с топли топли новички дронове.....

    07:15 03.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цеко

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаци":

    Много руска смрадт измре.Много нещо.И още много ще измре.

    Коментиран от #21

    07:25 03.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Малко е

    7 4 Отговор
    Ще има още ..

    Отговорът на Украйна
    Ще бъде Жесток.

    Коментиран от #27, #34

    07:27 03.06.2026

  • 20 Бай Ставри

    0 0 Отговор
    Защо не обиват само мъщко, да поефтинеят пруститутките? Като излезнем, да започнем да бачкам като сфодник. Морално окоримо е, но не е "наказуемо"

    07:29 03.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Това е против всякакви правила

    3 3 Отговор
    Има ли здравомислещ, който да вярва че тази война се води от Украйна. Тя няма нито техника, нито хора! Тези атаки са със съдействието на чужди войски и техники.
    Само не знам нашите подляри с какво допринасят!
    Всичо се крие и това правителство ни изигра!

    07:30 03.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Смърфиета

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Малко е":

    Глобусът на украйна е много гладък, и има сал една гънка, където го дели точно по средата.

    07:31 03.06.2026

  • 28 не са стигали до Москва

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хмммм":

    защото Тръмп не им позволява да я ударят.

    Коментиран от #31

    07:31 03.06.2026

  • 29 Смърфиета

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Гресирана ватенка":

    Страдайте, украинчета! Дали боли? Ами сега? Ауууу....

    07:33 03.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Руснаци

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "не са стигали до Москва":

    Стига бе хахаха, не беше ли байдън хахахах оправданията край нямат за слабаците

    07:34 03.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мишел

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "я кажи":

    В Москва единственият резултат от удар на украински дронове са няколко счупени керемиди на покрив на сграда в Кремъл преди 3 години. Другите поражения са само празни приказки.

    Коментиран от #35

    07:36 03.06.2026

  • 34 Отец Дионисий

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Малко е":

    Така е чадо.Избиванто на окупатори е дело богоугодно.

    07:37 03.06.2026

  • 35 Верно ли бе?

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Тролска см.р.ад.

    07:39 03.06.2026

  • 36 Руснаци

    0 3 Отговор
    Отмъщението на укрите за това че цяла Украйна горя, удар по нефтени терминали в Петербург, и удар по цивилен автобус за който Киев отново ще спи в метрото, аз лично се надявам този път да за играят и малко фабове по жилищните сгради в Киев

    07:40 03.06.2026

  • 37 Така ще се обстрелват

    1 3 Отговор
    с ракети и избиват на фронта, докато едната стрна изчезне съвсем, а Европа колапсира напълно и се присъедини към "Клуба на бедните" дето никой не ги бръсне.

    07:41 03.06.2026

  • 38 Факти

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "8888":

    Войната е безсмислена за Русия и смислена за Украйна. Русия взе 20% от Украйна, които изобщо не й трябваха, и стана васал на Китай, който й извива ръцете и я източва под пазарна стойност. Украйна спаси 80% от територията си и ще влезе в ЕС, където ще получи супер изгодните условия, на които Русия се радваше преди окупацията на Крим. Знаеш ли, че руската икономика от 2000 до 2014 г. нарастна 11 пъти? Можеш ли да го проумееш това? Имаше години с почти 10% ръст. Европа щеше да направи Русия трета икономика в света след САЩ и Китай, но Путин налази Украйна и всичко отиде на кино. Е, сега Украйна ще влезе в ЕС и ще се радва на онзи луд растеж, на който Русия се радваше преди време. След 10 години руснаците ще цъкат с език как украинците са ги задминали с 200. Те така цъкаха и след ВСВ когато немците ги задминаха с 200.

    07:42 03.06.2026

  • 39 Свободен

    4 0 Отговор
    Този не разсмя!
    Каква библиотека в Русия?!
    Че тия пияници могат ли изобщо да четат?!

    07:42 03.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    Коментиран от #45

    07:45 03.06.2026

  • 43 Редовно Обезчестена копейка

    3 0 Отговор
    Братята укринци ни помляха,но си го заслужававе. Чудя се къде да се скрия от срам

    07:45 03.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Първанов

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Може е да го върне в сънищата на копейките

    07:47 03.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Айде бееее":

    Слагай си превантивно грес по отворите😁

    07:49 03.06.2026

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