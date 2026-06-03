Русия твърди, че е свалила 354 украински дрона за една нощ

Руските системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 354 украински дрона над руски региони и над акваторията на Азовско море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.
"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 354 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Смоленска и Тверска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваторията на Азовско море", каза руското военно ведомство.
Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.
Дронове са поразили обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област, съобщи губернаторът Евгений Първишов, предаде Ройтерс. По думите му са били повредени помощни постройки към промишлен обект, жилищна сграда и библиотека. Губернаторът уточни, че няма пострадали.
Същевременно губернаторът на Ленинграска област Александър Дрозденко съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила над този район 50 дрона през изминалата нощ.
Ленинградска област, в която се намират ключова енергийна инфраструктура за износ и голяма петролна рафинерия, е домакин на петата икономическа конференция – наричана от президента Владимир Путин „руският Давос“. Тя започва днес в Санкт Петербург.
В града, който е вторият по големина град в Русия и е роден град на Путин, летище Пулково временно е ограничило полетите, съобщи руската авиационна служба Росавиация.
Още 13 дрона, насочени към Москва, са били свалени в ранните часове на деня, съобщи московският кмет Сергей Собянин в Телеграм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
09:18 03.06.2026
2 Е, вече коментирахме тая новина.
09:19 03.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мария Атанасова
"Pycкитe cили yдapиxa peкopдeн бpoй пpeдпpиятия и тaйни цexoвe нa BПK нa Укpaйнa"
Коментиран от #5
09:21 03.06.2026
5 В този сайт фактите са различни
До коментар #4 от "Мария Атанасова":Тук от четири години само Украйна удря.
09:26 03.06.2026
6 ами
09:28 03.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11, #13
09:28 03.06.2026
8 Копейка в шок
09:30 03.06.2026
9 ами
09:31 03.06.2026
10 "руският Давос"
ЗАКРИВАЙ!
09:32 03.06.2026
11 Руснак без крак
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.
09:33 03.06.2026
12 Няма край руският позор
09:35 03.06.2026
13 ами
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":а няма такова нещо - пета година вече само украина побеждава подпомагана от колективния запад, това е политически коректно
09:35 03.06.2026
14 Смех с ватенки
😂😂😂
09:38 03.06.2026
15 да се посмеем заедно
09:39 03.06.2026
16 Тошо Сводката
09:43 03.06.2026
17 Дон Корлеоне
09:45 03.06.2026
18 Свалили са ...Га.. щите
Самите монголья се гаврят със смешните твърдения на Фашагите в кремля!
Дори угрозата до 15 г..тю рма не ги спира да качват видо сики..от ужасните поражения от дроновете!
Още месец така и...ше почнат бунтове в москалбад
АааааааХахахаха
09:48 03.06.2026