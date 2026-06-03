Русия твърди, че е свалила 354 украински дрона за една нощ

Руските системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 354 украински дрона над руски региони и над акваторията на Азовско море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 354 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Смоленска и Тверска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваторията на Азовско море", каза руското военно ведомство.

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Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.

Дронове са поразили обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област, съобщи губернаторът Евгений Първишов, предаде Ройтерс. По думите му са били повредени помощни постройки към промишлен обект, жилищна сграда и библиотека. Губернаторът уточни, че няма пострадали.

Същевременно губернаторът на Ленинграска област Александър Дрозденко съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила над този район 50 дрона през изминалата нощ.

Ленинградска област, в която се намират ключова енергийна инфраструктура за износ и голяма петролна рафинерия, е домакин на петата икономическа конференция – наричана от президента Владимир Путин „руският Давос“. Тя започва днес в Санкт Петербург.

В града, който е вторият по големина град в Русия и е роден град на Путин, летище Пулково временно е ограничило полетите, съобщи руската авиационна служба Росавиация.

Още 13 дрона, насочени към Москва, са били свалени в ранните часове на деня, съобщи московският кмет Сергей Собянин в Телеграм.