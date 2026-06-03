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Русия твърди, че е свалила 354 украински дрона за една нощ
  Тема: Украйна

Русия твърди, че е свалила 354 украински дрона за една нощ

3 Юни, 2026 09:16 526 18

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  • война

Дронове са поразили обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област, съобщи губернаторът

Русия твърди, че е свалила 354 украински дрона за една нощ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 354 украински дрона над руски региони и над акваторията на Азовско море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 354 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Смоленска и Тверска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваторията на Азовско море", каза руското военно ведомство.

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Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.

Дронове са поразили обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област, съобщи губернаторът Евгений Първишов, предаде Ройтерс. По думите му са били повредени помощни постройки към промишлен обект, жилищна сграда и библиотека. Губернаторът уточни, че няма пострадали.

Същевременно губернаторът на Ленинграска област Александър Дрозденко съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила над този район 50 дрона през изминалата нощ.

Ленинградска област, в която се намират ключова енергийна инфраструктура за износ и голяма петролна рафинерия, е домакин на петата икономическа конференция – наричана от президента Владимир Путин „руският Давос“. Тя започва днес в Санкт Петербург.

В града, който е вторият по големина град в Русия и е роден град на Путин, летище Пулково временно е ограничило полетите, съобщи руската авиационна служба Росавиация.

Още 13 дрона, насочени към Москва, са били свалени в ранните часове на деня, съобщи московският кмет Сергей Собянин в Телеграм.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    10 4 Отговор
    на дрон ли ви плащат, че ви интересува числото ?

    09:18 03.06.2026

  • 2 Е, вече коментирахме тая новина.

    7 3 Отговор
    Коментарите са в предната подобна статия.

    09:19 03.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мария Атанасова

    9 4 Отговор
    Четете "Скандално":

    "Pycкитe cили yдapиxa peкopдeн бpoй пpeдпpиятия и тaйни цexoвe нa BПK нa Укpaйнa"

    Коментиран от #5

    09:21 03.06.2026

  • 5 В този сайт фактите са различни

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мария Атанасова":

    Тук от четири години само Украйна удря.

    09:26 03.06.2026

  • 6 ами

    3 2 Отговор
    "дронове са свалени над украинския кримски полуостров" дето от 15 години е временно окупиран от русия

    09:28 03.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 5 Отговор
    абе??РФ побеждава ли?

    Коментиран от #11, #13

    09:28 03.06.2026

  • 8 Копейка в шок

    4 6 Отговор
    УрЯЯЯЯ !!!Это пАбеда!!!!

    09:30 03.06.2026

  • 9 ами

    0 3 Отговор
    ха ха ха, а украина твърди че е свалила 99% от всичките руски ракети и дронове

    09:31 03.06.2026

  • 10 "руският Давос"

    3 1 Отговор
    😂😂😂😂😂
    ЗАКРИВАЙ!

    09:32 03.06.2026

  • 11 Руснак без крак

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

    09:33 03.06.2026

  • 12 Няма край руският позор

    4 1 Отговор
    Няма.

    09:35 03.06.2026

  • 13 ами

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    а няма такова нещо - пета година вече само украина побеждава подпомагана от колективния запад, това е политически коректно

    09:35 03.06.2026

  • 14 Смех с ватенки

    3 0 Отговор
    Птиците на Мадяр също са поканени на форума в Петербург.
    😂😂😂

    09:38 03.06.2026

  • 15 да се посмеем заедно

    0 3 Отговор
    Украйна твърди ,че побеждава Русия..

    09:39 03.06.2026

  • 16 Тошо Сводката

    1 0 Отговор
    Южните фронт на ватенките се разпада!

    09:43 03.06.2026

  • 17 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:45 03.06.2026

  • 18 Свалили са ...Га.. щите

    1 0 Отговор
    АааааааХахахаха
    Самите монголья се гаврят със смешните твърдения на Фашагите в кремля!
    Дори угрозата до 15 г..тю рма не ги спира да качват видо сики..от ужасните поражения от дроновете!
    Още месец така и...ше почнат бунтове в москалбад
    АааааааХахахаха

    09:48 03.06.2026

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