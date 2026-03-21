ФБР: Руски хакери атакуваха американски приложения за съобщения

ФБР е идентифицирало хакери, свързани с Русия, които са компрометирали приложения за търговски съобщения в САЩ, включително Signal, заяви директорът на Федералното бюро за разследвания Каш Пател.

„Тази кампания е насочена към лица с висока разузнавателна стойност, включително настоящи и бивши служители на правителството на САЩ, военни, политически фигури и журналисти“, написа той в X.

Хакерите са получили достъп до хиляди акаунти и са могли да „преглеждат съобщения и списъци с контакти, да изпращат съобщения, представящи се за жертвата, и да извършват допълнителни фишинг атаки“, поясни Пател.

Това не е първият път, когато САЩ обвиняват Русия в кибератаки. През лятото на 2021 г. Bloomberg, позовавайки се на собствени източници, съобщи, че хакери, свързани с руското правителство, са хакнали компютърните мрежи на Републиканския национален комитет.

Източници на агенцията предположиха, че хакерите са част от групата APT29 или Cozy Bear, която САЩ са свързали с руската служба за външно разузнаване.

Ричард Уолтърс, началникът на кабинета на комитета на Републиканската партия, обяви, че хакерите не са успели да получат достъп до данните им.