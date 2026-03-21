Украйна атакува през нощта с близо 300 дрона Русия, удари Саратов и Енгелс
  Тема: Украйна

Украйна атакува през нощта с близо 300 дрона Русия, удари Саратов и Енгелс

21 Март, 2026 04:17, обновена 21 Март, 2026 07:04

Има нанесени щети по жилищни сгради, двама души са потърсили лекарска помощ

Украйна атакува през нощта с близо 300 дрона Русия, удари Саратов и Енгелс - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След украинска атака с дронове срещу руския град Саратов, двама души са потърсили медицинска помощ, а няколко сгради са били повредени, съобщи губернаторът Роман Бусаргин.

„Атаката с дронове е повредила няколко сгради в Саратов. Някои прозорци са били счупени. Двама души са потърсили медицинска помощ“, написа той в Telegram.

По-рано областният губернатор предаде за атака с дронове на украинските въоръжени сили срещу Енгелс. Повредена е гражданска инфраструктура, а прозорците на няколко сгради също са били счупени на места.

49 украински дрона бяха унищожени при приближаване към Москва за последните 24 часа, обяви кметът Сергей Собянин.

„Спешните служби работят на мястото на падането на отломките“, добави кметът.

На 16 март приблизително 250 дрона са били неутрализирани при приближаване към Москва и на втората линия на отбрана през последните два дни.

Вечерта на 20 март системите за противовъздушна отбрана свалиха 66 украински дрона над руски региони. Според руското Министерство на отбраната, дроновете са унищожени над Брянска, Смоленска, Калужка, Белгородска, Воронежска, Ростовска и Волгоградска области, Република Крим и Московска област.

В нощта на 21 март силите за противовъздушна отбрана прихванаха 283 дрона в небето над руски региони, съобщи пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия.

Дроновете бяха унищожени над Брянска, Смоленска, Калужка, Белгородска, Воронежска, Ростовска, Волгоградска, Тулска, Рязанска, Курска, Саратовска и Самарска области, както и над Крим, Татарстан и Московска област.

Тази сутрин и снощи приблизително 90 украински дрона са отблъснати след атаки в девет района на Ростовска област, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар в Telegram.

Силите за противовъздушна отбрана са отблъснали въздушни атаки в Чертковски, Милеровски, Тарасовски, Боковски, Милютински, Шолоховски, Кашарски, Красносулински и Каменски райони.

Не е получена информация за жертви или щети и ще бъде уточнена, добави губернаторът. Към момента на публикуване заплахата от дронове в региона остава.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    40 12 Отговор
    Тези и те други луди. Видяха колко струват американските военни... Никога американците няма да да се бият срещу Русия заради Окраина. Не им стигат силите. И укрите фъргат камъни по влаковете...

    Коментиран от #25

    04:37 21.03.2026

  • 2 Сменете

    36 12 Отговор
    мекия,сантиментален добродушко Путин и турете мъж!
    И да ги свърши наистина за седмица.
    Медведев,Кадиров....

    Коментиран от #4, #9

    04:45 21.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    28 11 Отговор

    До коментар #2 от "Сменете":

    Прав си, коментарът ти е верен.... Путин стабилизира Русия след Елцин, но тактиката му за водене на войната в крайна е много сбъркана.... Крайно време е либералния Путин да остави либерализма на либерасите от Брюксел и започне да воюва като истински мъж.... Либерализма е вреден за Русия, за България също..... Четох преди малко статията зя Костадинов-подкрепям и съм съгласен изцяло с казано от него и затова на предстоящите избори а убедено ще гласувам за Възраждане-според мен това е начина отново в бг територията да има държава....

    05:07 21.03.2026

  • 5 Кирил

    14 33 Отговор
    Защо им трябваше на тия идио.ти да нападат Украйна

    Коментиран от #7, #12, #13

    05:08 21.03.2026

  • 6 Морски

    26 10 Отговор
    Стрелят британците от украинска територия.Но са си виновни руснаците щото ги траят.Представяте ли си какво ще се случи,ако например немски военни стрелят от Куба по САЩ?На следващия ден Германия е приключила

    Коментиран от #10, #24

    05:10 21.03.2026

  • 7 Морски

    19 5 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    Позаинтересувай се малко повече,например интернет не е създаден да гледаш само п@рн@😀и след това задавай глупавите си въпроси!

    05:13 21.03.2026

  • 8 Хох8

    6 5 Отговор
    Отломките, ох отломките...

    05:56 21.03.2026

  • 9 Време е

    16 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сменете":

    за Орешник !

    06:11 21.03.2026

  • 10 Ами..

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Морски":

    Те с Иран не могат да се справят, ти ги гласиш за Германия..

    06:16 21.03.2026

  • 11 Гавнинов

    22 5 Отговор
    Колкато и подхлъзгващи заглавия да сложиш, няма да ти се сбъдне съня, че Украйна ще победи Русия!

    06:21 21.03.2026

  • 12 Мишел

    26 7 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    През 2013г. Украйна първа нападна Донбас и започна етническо прочистване срещу руснаците там .

    Коментиран от #39

    06:24 21.03.2026

  • 13 Защото не са българи

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    Да си предостъпят територия на всеки който я е пожелал.

    06:24 21.03.2026

  • 14 Митре

    14 2 Отговор
    Атаката е просто уникална!....няколко прозореца са счупени!...Бойна мощ в действие!

    06:34 21.03.2026

  • 15 Бомбят Русия на поразия

    8 8 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва. Голем смех

    Коментиран от #33

    06:37 21.03.2026

  • 16 За смях и плач

    7 9 Отговор
    Ако Америка прекара 4 години в опити да превземе съседното село, а Вашингтон бъде бомбардиран всеки ден от боси селяни, щяхме да се смеем цял век. Сега си представяме, че Русия е световна сила с огромни успехи.

    06:39 21.03.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    7 16 Отговор
    "...няма..ти се сбъдне съня, че Украйна ще победи Русия..."

    То и Виетнам щеше да падне за Ту уикс, ама на - след 12-години САЩ подвиха опашка ☝️ Украйна не е нападала никого за да побеждава, просто ще оцелее и просперира. Най-важното че започва своята История с Гордост и края на войната ще е началото на нова Украйна.

    06:44 21.03.2026

  • 18 Никой

    1 2 Отговор
    Трябва да се спрат в един момент - стават вече досадни и двата народа.

    06:45 21.03.2026

  • 19 Бангу копейкин

    3 7 Отговор
    Е тва е ся блатно пъвъо без аналог в мирето,да сваляш украински дрон със завод или склад за гориво.......😂😂😂😂😂😂😂

    06:51 21.03.2026

  • 20 Путине

    6 7 Отговор
    Кво стана със СВОто бре....бомбят те нон стоп.

    Коментиран от #22

    06:52 21.03.2026

  • 21 Путине, Путине...

    2 6 Отговор
    Викай БРИКС да помага, че яко закъса в блатата на Украйна.

    06:53 21.03.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    5 6 Отговор

    До коментар #20 от "Путине":

    Киев Два дня таварищи 😁

    06:54 21.03.2026

  • 23 Евреина КАБЗОН

    3 5 Отговор
    АРМИЯ КАБЗОНА

    Ето ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.

    А ГДЕ АРМИЯ ПЬIНЕХОДА?

    07:00 21.03.2026

  • 24 Какви Британци

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Морски":

    Ти се привиждат
    Червен Гейзак?

    Хахахаха

    07:01 21.03.2026

  • 25 То затова

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    З Дневната Обосрация
    Продължава
    Над 4 Години .

    07:03 21.03.2026

  • 26 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    3 5 Отговор
    Излизал ли е скоро от Бункера?

    07:04 21.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 5 Отговор
    Иран праща ракети на Путин.....по Саратов и Енгелс.

    07:10 21.03.2026

  • 29 Я вижте добре

    2 4 Отговор
    Дали дроновете не са ирански

    07:17 21.03.2026

  • 30 Копейка в шок

    5 4 Отговор
    Шокиран съм! ПАбеда нету

    07:17 21.03.2026

  • 31 Браво на Украйна

    4 5 Отговор
    През лятото ги почват с балистичните ракети.

    07:18 21.03.2026

  • 32 Болен мозък

    3 3 Отговор
    И ШАХЕДИ литнаха към Саратов и енгелс

    07:18 21.03.2026

  • 33 Мишел

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Бомбят Русия на поразия":

    Бомбят. На всеки килограм украински експлозиви, взривени в Русия, в Украйна се взривява тон руски експлозиви.

    Коментиран от #37

    07:19 21.03.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    5 5 Отговор
    Украйна систематично изтощава руската противоракетна отбрана и подготва терена за новите FP-1, FP-5, FP-7 и FP-9, които са евтини и се произвеждат в големи количества. Целта е да се блокира руската инфраструктура, а Русия е огромна. При всяко една такава атака се прекратява въздушното движение и Русия замира. Целта е пълен блокаж на движението в Русия. Същевременно Руската Железница съкращава 6000 работници, защото практически е във фалит.

    07:19 21.03.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    5 4 Отговор
    Съботата започва отлично таварищи, па русски.
    Тоя народ заслужава съдбата си !!! Все в главите им някви "пабеди и вайни" - те ти вайна , те ти пабеда.
    Яж дорде се задавите. Наздоровья таварищи ☝️😁

    07:20 21.03.2026

  • 36 Путин в тих ужас

    4 5 Отговор
    И аятоласите го попукаха...май.

    07:21 21.03.2026

  • 37 РЕАЛИСТ

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Не е важно, какво количество си взривил, а колко е попаднало в целта. Руснаците нямат точност и компенсират с количество, а следователно се изтощават по-бързо. На 5-тата година война държат по-малко украинска територия, отколкото първите 3 месеца от войната. 2022ра - 27%, а през 2026-та 20%.

    Коментиран от #46

    07:21 21.03.2026

  • 38 Ха ха

    6 6 Отговор
    Бай Дончо да поиска помощ от Украйна да освободи Ормузкия проток и ВСУ ще го направи.Най добрата и боеспособни армия в света спряла дивите пълчища от ордата на Путлер и пратила милион при Кабзон.
    Браво на ВСУ защитниците на Европа от монголоидните варвари

    07:21 21.03.2026

  • 39 Копейка

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Преди това нахлува зелени човечета от Проссия, разни трактористи-танкисти и изгониха над 1200000 украинци от домовете им.Донбас е украинска територия и естествено ВСУ навлиза да изгони наглите руски зелени същества опитващи се да правят фалшиви ДНР и ЛНР на чужда територия.
    Русия е агресора неоспорим ФАКТ!!

    Коментиран от #43, #44, #47

    07:27 21.03.2026

  • 40 Владимир Путин, президент

    4 5 Отговор
    На копейките им свършиха копейките.
    Кьорава копейка няма та да ревне Пабеда за нами !!!
    Аха....за нами, да. Надай се 😁

    07:28 21.03.2026

  • 41 Интересно🤔

    2 5 Отговор
    Путлер излиза ли от бункера?

    07:35 21.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 а бе..

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Копейка":

    Бгбандерец..бегай помагай на укронатьцистите по бързо да се изнасят от славянскье и запоминай больше масква не преговаря със зеления мухал до пълната дезинфекция на бандерите или поне до като кieвската хунта не си върне поне един блок от запорожкио аец хи хи

    07:52 21.03.2026

  • 45 Наивник на средна възраст

    2 0 Отговор
    Талибани,узурпатори и всякаква друга г.д са тези,които по празнодумие,наречено "демократични цености",а в реалност лакомия за пари нападат държави под фалшиви предлози(Ирак),избиват хора,в това число деца(Израел) и всичко едиствено и само за пари.......така,че икономически роби мислете като дрънкате......

    07:54 21.03.2026

  • 46 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":

    Фантазираш. Според статии в Милитари уоч магазин, оръжейнните експерти а САЩ твърдят, че точността на руските ракети е по-висока от тази на американските. За Кинжал отклонение 1м. на 1000км.

    08:14 21.03.2026

  • 47 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Копейка":

    Това бяха руски доброволци , на които Русия разреши да взимат оръжията си при уволнение от армията.
    Русия и досега не е влязла в Украйна с армията си, защото няма обявена война.

    08:20 21.03.2026

