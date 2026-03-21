Украйна атакува през нощта с близо 300 дрона Русия, удари Саратов и Енгелс

След украинска атака с дронове срещу руския град Саратов, двама души са потърсили медицинска помощ, а няколко сгради са били повредени, съобщи губернаторът Роман Бусаргин.
„Атаката с дронове е повредила няколко сгради в Саратов. Някои прозорци са били счупени. Двама души са потърсили медицинска помощ“, написа той в Telegram.
По-рано областният губернатор предаде за атака с дронове на украинските въоръжени сили срещу Енгелс. Повредена е гражданска инфраструктура, а прозорците на няколко сгради също са били счупени на места.
49 украински дрона бяха унищожени при приближаване към Москва за последните 24 часа, обяви кметът Сергей Собянин.
„Спешните служби работят на мястото на падането на отломките“, добави кметът.
На 16 март приблизително 250 дрона са били неутрализирани при приближаване към Москва и на втората линия на отбрана през последните два дни.
Вечерта на 20 март системите за противовъздушна отбрана свалиха 66 украински дрона над руски региони. Според руското Министерство на отбраната, дроновете са унищожени над Брянска, Смоленска, Калужка, Белгородска, Воронежска, Ростовска и Волгоградска области, Република Крим и Московска област.
В нощта на 21 март силите за противовъздушна отбрана прихванаха 283 дрона в небето над руски региони, съобщи пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия.
Дроновете бяха унищожени над Брянска, Смоленска, Калужка, Белгородска, Воронежска, Ростовска, Волгоградска, Тулска, Рязанска, Курска, Саратовска и Самарска области, както и над Крим, Татарстан и Московска област.
Тази сутрин и снощи приблизително 90 украински дрона са отблъснати след атаки в девет района на Ростовска област, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар в Telegram.
Силите за противовъздушна отбрана са отблъснали въздушни атаки в Чертковски, Милеровски, Тарасовски, Боковски, Милютински, Шолоховски, Кашарски, Красносулински и Каменски райони.
Не е получена информация за жертви или щети и ще бъде уточнена, добави губернаторът. Към момента на публикуване заплахата от дронове в региона остава.
1 Коста
Коментиран от #25
04:37 21.03.2026
2 Сменете
И да ги свърши наистина за седмица.
Медведев,Кадиров....
Коментиран от #4, #9
04:45 21.03.2026
4 Европеец
До коментар #2 от "Сменете":Прав си, коментарът ти е верен.... Путин стабилизира Русия след Елцин, но тактиката му за водене на войната в крайна е много сбъркана.... Крайно време е либералния Путин да остави либерализма на либерасите от Брюксел и започне да воюва като истински мъж.... Либерализма е вреден за Русия, за България също..... Четох преди малко статията зя Костадинов-подкрепям и съм съгласен изцяло с казано от него и затова на предстоящите избори а убедено ще гласувам за Възраждане-според мен това е начина отново в бг територията да има държава....
05:07 21.03.2026
5 Кирил
Коментиран от #7, #12, #13
05:08 21.03.2026
6 Морски
Коментиран от #10, #24
05:10 21.03.2026
7 Морски
До коментар #5 от "Кирил":Позаинтересувай се малко повече,например интернет не е създаден да гледаш само п@рн@😀и след това задавай глупавите си въпроси!
05:13 21.03.2026
8 Хох8
9 Време е
До коментар #2 от "Сменете":за Орешник !
06:11 21.03.2026
10 Ами..
До коментар #6 от "Морски":Те с Иран не могат да се справят, ти ги гласиш за Германия..
06:16 21.03.2026
11 Гавнинов
12 Мишел
До коментар #5 от "Кирил":През 2013г. Украйна първа нападна Донбас и започна етническо прочистване срещу руснаците там .
Коментиран от #39
06:24 21.03.2026
13 Защото не са българи
До коментар #5 от "Кирил":Да си предостъпят територия на всеки който я е пожелал.
06:24 21.03.2026
14 Митре
15 Бомбят Русия на поразия
Коментиран от #33
06:37 21.03.2026
16 За смях и плач
17 Владимир Путин, президент
То и Виетнам щеше да падне за Ту уикс, ама на - след 12-години САЩ подвиха опашка ☝️ Украйна не е нападала никого за да побеждава, просто ще оцелее и просперира. Най-важното че започва своята История с Гордост и края на войната ще е началото на нова Украйна.
06:44 21.03.2026
18 Никой
19 Бангу копейкин
20 Путине
Коментиран от #22
06:52 21.03.2026
21 Путине, Путине...
22 Владимир Путин, президент
До коментар #20 от "Путине":Киев Два дня таварищи 😁
06:54 21.03.2026
23 Евреина КАБЗОН
Ето ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.
А ГДЕ АРМИЯ ПЬIНЕХОДА?
07:00 21.03.2026
24 Какви Британци
До коментар #6 от "Морски":Ти се привиждат
Червен Гейзак?
Хахахаха
07:01 21.03.2026
25 То затова
До коментар #1 от "Коста":З Дневната Обосрация
Продължава
Над 4 Години .
07:03 21.03.2026
26 БУНКЕРНИЯ КАШИК
28 ГОЛЕМ СМЕХ
29 Я вижте добре
30 Копейка в шок
31 Браво на Украйна
32 Болен мозък
33 Мишел
До коментар #15 от "Бомбят Русия на поразия":Бомбят. На всеки килограм украински експлозиви, взривени в Русия, в Украйна се взривява тон руски експлозиви.
Коментиран от #37
07:19 21.03.2026
34 РЕАЛИСТ
35 Владимир Путин, президент
Тоя народ заслужава съдбата си !!! Все в главите им някви "пабеди и вайни" - те ти вайна , те ти пабеда.
Яж дорде се задавите. Наздоровья таварищи ☝️😁
07:20 21.03.2026
37 РЕАЛИСТ
До коментар #33 от "Мишел":Не е важно, какво количество си взривил, а колко е попаднало в целта. Руснаците нямат точност и компенсират с количество, а следователно се изтощават по-бързо. На 5-тата година война държат по-малко украинска територия, отколкото първите 3 месеца от войната. 2022ра - 27%, а през 2026-та 20%.
Коментиран от #46
07:21 21.03.2026
38 Ха ха
Браво на ВСУ защитниците на Европа от монголоидните варвари
07:21 21.03.2026
39 Копейка
До коментар #12 от "Мишел":Преди това нахлува зелени човечета от Проссия, разни трактористи-танкисти и изгониха над 1200000 украинци от домовете им.Донбас е украинска територия и естествено ВСУ навлиза да изгони наглите руски зелени същества опитващи се да правят фалшиви ДНР и ЛНР на чужда територия.
Русия е агресора неоспорим ФАКТ!!
Коментиран от #43, #44, #47
07:27 21.03.2026
40 Владимир Путин, президент
Кьорава копейка няма та да ревне Пабеда за нами !!!
Аха....за нами, да. Надай се 😁
07:28 21.03.2026
44 а бе..
До коментар #39 от "Копейка":Бгбандерец..бегай помагай на укронатьцистите по бързо да се изнасят от славянскье и запоминай больше масква не преговаря със зеления мухал до пълната дезинфекция на бандерите или поне до като кieвската хунта не си върне поне един блок от запорожкио аец хи хи
07:52 21.03.2026
45 Наивник на средна възраст
46 Мишел
До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":Фантазираш. Според статии в Милитари уоч магазин, оръжейнните експерти а САЩ твърдят, че точността на руските ракети е по-висока от тази на американските. За Кинжал отклонение 1м. на 1000км.
08:14 21.03.2026
47 Мишел
До коментар #39 от "Копейка":Това бяха руски доброволци , на които Русия разреши да взимат оръжията си при уволнение от армията.
Русия и досега не е влязла в Украйна с армията си, защото няма обявена война.
08:20 21.03.2026