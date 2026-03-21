Украйна атакува през нощта с близо 300 дрона Русия, удари Саратов и Енгелс

След украинска атака с дронове срещу руския град Саратов, двама души са потърсили медицинска помощ, а няколко сгради са били повредени, съобщи губернаторът Роман Бусаргин.

„Атаката с дронове е повредила няколко сгради в Саратов. Някои прозорци са били счупени. Двама души са потърсили медицинска помощ“, написа той в Telegram.

По-рано областният губернатор предаде за атака с дронове на украинските въоръжени сили срещу Енгелс. Повредена е гражданска инфраструктура, а прозорците на няколко сгради също са били счупени на места.

49 украински дрона бяха унищожени при приближаване към Москва за последните 24 часа, обяви кметът Сергей Собянин.

„Спешните служби работят на мястото на падането на отломките“, добави кметът.

На 16 март приблизително 250 дрона са били неутрализирани при приближаване към Москва и на втората линия на отбрана през последните два дни.

Вечерта на 20 март системите за противовъздушна отбрана свалиха 66 украински дрона над руски региони. Според руското Министерство на отбраната, дроновете са унищожени над Брянска, Смоленска, Калужка, Белгородска, Воронежска, Ростовска и Волгоградска области, Република Крим и Московска област.

В нощта на 21 март силите за противовъздушна отбрана прихванаха 283 дрона в небето над руски региони, съобщи пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия.

Дроновете бяха унищожени над Брянска, Смоленска, Калужка, Белгородска, Воронежска, Ростовска, Волгоградска, Тулска, Рязанска, Курска, Саратовска и Самарска области, както и над Крим, Татарстан и Московска област.

Тази сутрин и снощи приблизително 90 украински дрона са отблъснати след атаки в девет района на Ростовска област, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар в Telegram.

Силите за противовъздушна отбрана са отблъснали въздушни атаки в Чертковски, Милеровски, Тарасовски, Боковски, Милютински, Шолоховски, Кашарски, Красносулински и Каменски райони.

Не е получена информация за жертви или щети и ще бъде уточнена, добави губернаторът. Към момента на публикуване заплахата от дронове в региона остава.