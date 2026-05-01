Въвеждат ограничения на скоростта с десетична запетая

1 Май, 2026 10:30

За момента мярката няма да се прилага в Европа

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Центърът за рециклиране и твърди отпадъци в окръг Оутагами, щата Уисконсин, въведе изключително нестандартен знак за ограничение на скоростта, с който се установява ограничение от 17,3 мили в час, или приблизително 27,8 км/ч. Служителите на центъра потвърдиха, че това странно конкретно число не е грешка или печатна грешка, а целенасочена психологическа стратегия. Целта е да се наруши монотонността на рутинното шофиране, което често кара шофьорите да игнорират стандартните знаци с кръгли числа.

Когато шофьорите преминават многократно по един и същ маршрут, мозъкът им често преминава в режим на автопилот, отхвърляйки познатите знаци като обикновени елементи от пътната инфраструктура. Чрез поставянето на ограничение с десетична запетая окръгът цели да принуди шофьорите да обърнат повече внимание на ограниченията. Тази кратка пауза в когнитивната автоматизация подтиква хората да преоценят скоростта си и околната среда, като по този начин се повишава общото внимание в зона, в която ежедневно има интензивен трафик от тирове, строителни фирми и местни жители.

Концепцията за използване на точни десетични ограничения на скоростта не е изцяло нова, въпреки че все още е рядкост по обществените пътища. Подобни експерименти са тествани и в други региони, като например зона с ограничение 8,2 мили в час в търговски паркинг в Колорадо, която е в сила от почти десетилетие. Макар някои експерти по пътна безопасност да посочват, че физическите промени в пътната инфраструктура – като легнали полицаи или стеснени ленти – обикновено са по-надеждни, използването на необичайно число предлага евтина алтернатива, която привлича вниманието.

Прилагането на подобна концепция в България би било изключително нетрадиционно, а контрола над точната скорост със сигурност би бил обект на множество съдебни дела. Въпреки това, тъй като автомобилният сектор се бори да задържи вниманието на шофьорите в зони със смесен трафик, излизането от стандартните рутинни практики се превръща във важна стратегия. Независимо дали този креативен подход води до измеримо намаляване на скоростта или просто служи като тема за разговор, знакът за 17,3 мили в час в Аплтън вече успява да привлече значително внимание към безопасността на конкретното място.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Обаче

    Отговор
    Кpaварката прос тотия ограничения не познава.

    10:32 01.05.2026

  2 хехе

    Отговор
    Що тия ненормалници не въведат знак да се кара на задна скорост за да не им минава мозъка на краварите на автоматичен режим.

    10:33 01.05.2026

  3 Пешо

    Отговор
    Да сложат и един корен квадратен да стане още по-интересно.

    10:33 01.05.2026

  4 КАТ аванта

    Отговор
    "Прилагането на подобна концепция в България би било изключително нетрадиционно..."
    30.4 ще го възприемат, като 304 😅 Точката е за слабаците😉
    По-добре знаци с теореми, да се изчислява!

    10:35 01.05.2026

  5 Даниел Немитов

    Отговор
    "Две неща на тоя свят са безкрайни - Вселената и човешката глупост. За първото не съм съвсем сигурен!" - Алберт Айнщайн.

    10:37 01.05.2026

  6 Патент от северозапада

    Отговор
    И уйчета накрая.

    10:38 01.05.2026

  7 Анонимен

    Отговор
    Те хората 5 закръглят нагоре, тия 0.5 си мислят, че няма да закръглят.

    10:39 01.05.2026

  8 така е като не питат

    Отговор
    Означението (особено при нас) трябва да е с факториел. За магистрала 5! (120км/час), за училища 4! (24км/час), за града 2х4! (48км/час), за НСО 2×5! (240 км/час).Така хем математика се учи, хем удивителният знак задължава.

    11:04 01.05.2026

  9 веселяк

    Отговор
    Ако сложат на знака снимка на мадама топлес, вниманието на шофьорите ще бъде още по-заострено.

    11:06 01.05.2026

  10 Дзак

    Отговор
    Ограниченията на скоростта трябва да са съобразени и със скоростомерите на автомобилите. Освен ако не е вторачен постоянно в километража, водачът трудно може да контролира +/-5 км/час.

    11:09 01.05.2026

  11 Ами да по идеален стандарт

    Отговор
    нали дъртия хотелиер само ви плюе, та след запетаята, сигурно ще въведете и монета от четвърт Евро 😀

    11:09 01.05.2026