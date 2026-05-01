Въвеждат ограничения на скоростта с десетична запетая

Центърът за рециклиране и твърди отпадъци в окръг Оутагами, щата Уисконсин, въведе изключително нестандартен знак за ограничение на скоростта, с който се установява ограничение от 17,3 мили в час, или приблизително 27,8 км/ч. Служителите на центъра потвърдиха, че това странно конкретно число не е грешка или печатна грешка, а целенасочена психологическа стратегия. Целта е да се наруши монотонността на рутинното шофиране, което често кара шофьорите да игнорират стандартните знаци с кръгли числа.

Когато шофьорите преминават многократно по един и същ маршрут, мозъкът им често преминава в режим на автопилот, отхвърляйки познатите знаци като обикновени елементи от пътната инфраструктура. Чрез поставянето на ограничение с десетична запетая окръгът цели да принуди шофьорите да обърнат повече внимание на ограниченията. Тази кратка пауза в когнитивната автоматизация подтиква хората да преоценят скоростта си и околната среда, като по този начин се повишава общото внимание в зона, в която ежедневно има интензивен трафик от тирове, строителни фирми и местни жители.

Концепцията за използване на точни десетични ограничения на скоростта не е изцяло нова, въпреки че все още е рядкост по обществените пътища. Подобни експерименти са тествани и в други региони, като например зона с ограничение 8,2 мили в час в търговски паркинг в Колорадо, която е в сила от почти десетилетие. Макар някои експерти по пътна безопасност да посочват, че физическите промени в пътната инфраструктура – като легнали полицаи или стеснени ленти – обикновено са по-надеждни, използването на необичайно число предлага евтина алтернатива, която привлича вниманието.

Прилагането на подобна концепция в България би било изключително нетрадиционно, а контрола над точната скорост със сигурност би бил обект на множество съдебни дела. Въпреки това, тъй като автомобилният сектор се бори да задържи вниманието на шофьорите в зони със смесен трафик, излизането от стандартните рутинни практики се превръща във важна стратегия. Независимо дали този креативен подход води до измеримо намаляване на скоростта или просто служи като тема за разговор, знакът за 17,3 мили в час в Аплтън вече успява да привлече значително внимание към безопасността на конкретното място.