Цветан Алексиев: Изкуственият интелект няма да ни замени

Изкуственият интелект ще трансформира пазара на труда, но няма да замени хората, а ще ги направи по-ефективни. Това заяви изпълнителният директор на Sirma Group Цветан Алексиев в ефира на “Здравей, България”. Според проучвания 30% от отработените часове в Европа ще бъдат автоматизирани. Целта е освобождаване на време, използвано за рутинни задачи и насочване към по-креативна работа.
Според специалиста най-сериозните промени вече се усещат в IT сектора. Той предупреди, че AI няма да премахне професията на програмиста, но ще засегне начинаещите кадри. „Опасността е за младшите програмисти, защото изкуственият интелект пише по-добре от тях. Нужно е по-добро образование”, обясни Алексиев.
При категоричната си победа на изборите “Прогресивна България” заяви намерение да внедри изкуствен интелект при проверка на обществени поръчки. Алексиев коментира тези планове така: „Изкуственият интелект може да се справи с подобна задача, но винаги трябва да има човек, който да вземе крайното решение“.
„Имаме много добре подготвени кадри, но нивото на цифрова грамотност е ниско - около 38% според Евростат“, посочи Алексиев и добави, че е необходима целенасочена политика за обучение. Като следваща стъпка той очерта развитието на т.нар. „корпоративен изкуствен интелект“ - платформи, които знаят всичко за организацията и подпомагат служителите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 А теб никакъв не може
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":да те замени, не е възможно софтуерно и математически да се създаде толкова проzд интелект.
10 Първо
После държавен.
Накрая световен.
И Световният решава, че сме вредни за планетата!
Което не е лъжа!
