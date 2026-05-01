Цветан Алексиев: Изкуственият интелект няма да ни замени

Цветан Алексиев: Изкуственият интелект няма да ни замени

1 Май, 2026 10:37 528 10

  • цветан алексиев-
  • изкуствен интелект-
  • работа-
  • служители-
  • прогноза

Ще ни направи по-способни

Цветан Алексиев: Изкуственият интелект няма да ни замени - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Изкуственият интелект ще трансформира пазара на труда, но няма да замени хората, а ще ги направи по-ефективни. Това заяви изпълнителният директор на Sirma Group Цветан Алексиев в ефира на “Здравей, България”. Според проучвания 30% от отработените часове в Европа ще бъдат автоматизирани. Целта е освобождаване на време, използвано за рутинни задачи и насочване към по-креативна работа.

Според специалиста най-сериозните промени вече се усещат в IT сектора. Той предупреди, че AI няма да премахне професията на програмиста, но ще засегне начинаещите кадри. „Опасността е за младшите програмисти, защото изкуственият интелект пише по-добре от тях. Нужно е по-добро образование”, обясни Алексиев.

При категоричната си победа на изборите “Прогресивна България” заяви намерение да внедри изкуствен интелект при проверка на обществени поръчки. Алексиев коментира тези планове така: „Изкуственият интелект може да се справи с подобна задача, но винаги трябва да има човек, който да вземе крайното решение“.

„Имаме много добре подготвени кадри, но нивото на цифрова грамотност е ниско - около 38% според Евростат“, посочи Алексиев и добави, че е необходима целенасочена политика за обучение. Като следваща стъпка той очерта развитието на т.нар. „корпоративен изкуствен интелект“ - платформи, които знаят всичко за организацията и подпомагат служителите.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    кат та гледам..всякакъв интелект ще те замени

    Коментиран от #9

    10:39 01.05.2026

  • 2 хехе

    0 0 Отговор
    най-много у назе при обществените поръчки естественият интелект да намери начин да подкупи изкуственият интелект за да бъде предпочетена правилната поръчка.

    10:43 01.05.2026

  • 3 Гласове от зайчарника в Банкя

    0 0 Отговор
    Отново, ще цитираме Бацо: "Само липсата на интелект може да победи Изкуствения Интелект!" 😉

    10:47 01.05.2026

  • 4 !!!?

    1 0 Отговор
    Ефективен, Ефикасен или Оптимален...!!!?

    10:47 01.05.2026

  • 5 Грамотните ще отпаднат първи

    0 0 Отговор
    Никой вече не наема младши програмисти. Ако сега започваш да се учиш сменяй специалността. Има работа само за ръководители на проекти. AI пише кодовете, верифицира ги, а лидерът се грижи AI да не се разсейва.

    10:52 01.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тутманик

    0 0 Отговор
    Абе той няма но натуралния ром със сигурност.

    11:04 01.05.2026

  • 8 Папуас-канибал от Папуа Нова Гвинея

    0 0 Отговор
    Изкуственият интелект НИКОГА няма да замени човека.

    11:05 01.05.2026

  • 9 А теб никакъв не може

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    да те замени, не е възможно софтуерно и математически да се създаде толкова проzд интелект.

    11:06 01.05.2026

  • 10 Първо

    0 0 Отговор
    корпоративен изкуствен интелект.
    После държавен.
    Накрая световен.

    И Световният решава, че сме вредни за планетата!

    Което не е лъжа!

    11:11 01.05.2026

