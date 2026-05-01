Вениамин отпразнува дебютния си албум с концерт

Вениамин превзе триумфално българската музикална сцена след страхотното си участие и победа в миналогодишния сезон на „Като две капки вода“. Една година по-късно той вече има дебютен албум, озаглавен „Да бъда твой“ - 14 песни, част от които със завиден статус на вече реализирани хитове, а останалите - с предстоящи премиери и с потенциал сериозно да ускорят кариерата на младия изпълнител и автор.

По албума Вениамин работи заедно с много силен авторски екип, който комбинира българска и международна перспектива. Участие като автори в него взимат Елизабет, Павел Николов - Pavell, Ева Пармакова, Иван Тишев, Marianoff, Ангел Проданов, Панчо Карамански, както и имена с доказан успех на световната сцена - Bishat Araya, Henrik Heaven, Cristian Pistol (Mr. Gun) и продуцентският колектив от Гърция Arcade.

На 29 април Вениамин сподели „Да бъда твой“ с публиката в пълната зала на Pirotska 5 Event Center, в деня на неговата официална премиера.

На сцената, освен музикантите Иван Тишев, Денис Попстоев и Живко Иванов, с него излязоха Елизабет, Eva Lea, Nicka, Ernestо Valenzuelа и Marianoff, с които Вениамин изпълни някои от най-големите си хитове до момента, както и нови колаборации.

„Да бъда твой“ е наличен във всички дигитални платформи, както и на CD на сайта на MusicMall.bg. Албумът излиза с медийната подкрепа на BG Radio и Радио и Телевизия City.