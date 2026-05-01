Вениамин отпразнува дебютния си албум с концерт

Вениамин отпразнува дебютния си албум с концерт

1 Май, 2026 10:21 452 3

Първият албум на певеца се казва "Да бъда твой"

Вениамин отпразнува дебютния си албум с концерт - 1
Снимка: Virginia Records
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Вениамин превзе триумфално българската музикална сцена след страхотното си участие и победа в миналогодишния сезон на „Като две капки вода“. Една година по-късно той вече има дебютен албум, озаглавен „Да бъда твой“ - 14 песни, част от които със завиден статус на вече реализирани хитове, а останалите - с предстоящи премиери и с потенциал сериозно да ускорят кариерата на младия изпълнител и автор.

По албума Вениамин работи заедно с много силен авторски екип, който комбинира българска и международна перспектива. Участие като автори в него взимат Елизабет, Павел Николов - Pavell, Ева Пармакова, Иван Тишев, Marianoff, Ангел Проданов, Панчо Карамански, както и имена с доказан успех на световната сцена - Bishat Araya, Henrik Heaven, Cristian Pistol (Mr. Gun) и продуцентският колектив от Гърция Arcade.

На 29 април Вениамин сподели „Да бъда твой“ с публиката в пълната зала на Pirotska 5 Event Center, в деня на неговата официална премиера.

На сцената, освен музикантите Иван Тишев, Денис Попстоев и Живко Иванов, с него излязоха Елизабет, Eva Lea, Nicka, Ernestо Valenzuelа и Marianoff, с които Вениамин изпълни някои от най-големите си хитове до момента, както и нови колаборации.

„Да бъда твой“ е наличен във всички дигитални платформи, както и на CD на сайта на MusicMall.bg. Албумът излиза с медийната подкрепа на BG Radio и Радио и Телевизия City.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ХОРТА ХОДЯТ ГЛАДНИ, ПАРИ

    1 0 Отговор
    ЗА ИНА ВАФЛА И ИНА СИГАРА НЯМАТ ТИЯ СА РАЗСВИРИЛИ ПЕ И ПАРИ ИЗКАТ..

    11:03 01.05.2026