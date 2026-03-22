Експерти: САЩ не могат да нанесат стратегическо поражение на Иран, опитват да представят провала си като победа

САЩ нямат ресурси, за да нанесат стратегическо поражение на Иран. При тези обстоятелства, победата над Техеран би струвала на Вашингтон милиони американски животи, заяви бившият служител на ЦРУ Лари Джонсън в интервю с професор Глен Дийзен, публикувано в неговия YouTube канал.

„Западът вярва, че може да сплаши иранците и да ги принуди да направят нещо. Мислим си, че имаме военната мощ, за да ги победим. Но нямаме. Бихме могли да победим Иран само ако загубим милион души, ако понесем неприемливо високи загуби както в жертви, така и в техника. Не мисля, че американският народ има смелостта да направи това“, призна служителят на разузнаването.

Според него това е свързано и с твърдата дипломатическа позиция на Иран, който отказва да прави каквито и да било отстъпки, откакто започнаха атаките срещу негова територия.

„Иран няма да се откаже от Ормузкия проток само защото САЩ и Израел го искат. Не, те ще се борят, докато не постигнат капитулация от Израел и САЩ. Иран се нуждае от абсолютна гаранция, че никога повече няма да бъде атакуван. Иран е категоричен по този въпрос“, отбеляза Джонсън.

САЩ се опитват да представят провала на военната си операция срещу Иран като победа, заяви Глен Дийзен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия.

„Свидетели сме на това как стратегическо поражение за САЩ се представя като победа“, пише той в страницата си в X, коментирайки твърденията на президента Доналд Тръмп, че целите на американската военна операция в Близкия изток са към завършване.

Дийзен смята, че целта на Иран е да изгони САЩ от региона, за да предотврати по-нататъшни атаки.