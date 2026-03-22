Експерти: САЩ не могат да нанесат стратегическо поражение на Иран, опитват да представят провала си като победа

22 Март, 2026 05:03, обновена 22 Март, 2026 05:08 1 693 13

Бихме могли да победим Иран само ако загубим милион души, заяви бившият служител на ЦРУ Лари Джонсън

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ нямат ресурси, за да нанесат стратегическо поражение на Иран. При тези обстоятелства, победата над Техеран би струвала на Вашингтон милиони американски животи, заяви бившият служител на ЦРУ Лари Джонсън в интервю с професор Глен Дийзен, публикувано в неговия YouTube канал.

„Западът вярва, че може да сплаши иранците и да ги принуди да направят нещо. Мислим си, че имаме военната мощ, за да ги победим. Но нямаме. Бихме могли да победим Иран само ако загубим милион души, ако понесем неприемливо високи загуби както в жертви, така и в техника. Не мисля, че американският народ има смелостта да направи това“, призна служителят на разузнаването.

Според него това е свързано и с твърдата дипломатическа позиция на Иран, който отказва да прави каквито и да било отстъпки, откакто започнаха атаките срещу негова територия.

„Иран няма да се откаже от Ормузкия проток само защото САЩ и Израел го искат. Не, те ще се борят, докато не постигнат капитулация от Израел и САЩ. Иран се нуждае от абсолютна гаранция, че никога повече няма да бъде атакуван. Иран е категоричен по този въпрос“, отбеляза Джонсън.

САЩ се опитват да представят провала на военната си операция срещу Иран като победа, заяви Глен Дийзен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия.

„Свидетели сме на това как стратегическо поражение за САЩ се представя като победа“, пише той в страницата си в X, коментирайки твърденията на президента Доналд Тръмп, че целите на американската военна операция в Близкия изток са към завършване.

Дийзен смята, че целта на Иран е да изгони САЩ от региона, за да предотврати по-нататъшни атаки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Владимир Путин, президент

    11 8 Отговор
    Доброе утро таварищи.
    Не само Щатите, не само !!!
    Бaл cъм го 😁

    Коментиран от #7

    05:11 22.03.2026

  • 3 Дончо

    27 2 Отговор
    е тотал щета.

    05:12 22.03.2026

  • 4 хехе

    23 1 Отговор
    на рижия явно му тропа дъската веселбата тепърва предстои.

    05:14 22.03.2026

  • 5 Сокереш

    6 19 Отговор
    За успешния изход на 5-годишната (поне) руска специална операция в Украйна, колко милиона мъртви руснаци са необходими, каза той?

    Коментиран от #6, #8

    05:15 22.03.2026

  • 6 стоян георгиев

    19 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сокереш":

    Около 2.5 млн. укри при Бандера.

    Коментиран от #10

    05:21 22.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Владимир Путин, президент

    5 13 Отговор

    До коментар #5 от "Сокереш":

    Само вметна че за ру3ката СВО изход винаги има - домой ☝️ Несправедлива, безсмислена война, оставена напълно на самотек от плешивата кремльовска мишка.

    05:27 22.03.2026

  • 9 Кольо

    17 0 Отговор
    Оказа се,че американците нямат топки и ресурси за война по-дълга от месец!
    Такива имат руснаците!

    05:33 22.03.2026

  • 10 Боже господи!

    3 12 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Глобалните военни планове за окупация на чужди територии посочват 3 убити нападатели на всеки 1 защитник. Това са 7,5 милиона загинали руснаци. Може ли свиващата се и застаряваща Русия да издържи на подобна катастрофа?

    Коментиран от #11, #13

    05:42 22.03.2026

  • 11 Всички гробарски

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Боже господи!":

    специалисти сочат 1 към 25. До момента има 10 милиона погребани и изгорени укри.Да им е честито!!!

    06:00 22.03.2026

  • 12 Мишел

    10 0 Отговор
    САЩ ще победят Иран само в Холивуд.

    06:17 22.03.2026

  • 13 Мишел

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Боже господи!":

    Такова съотношение на убитите няма отдавна. В Украйна руските войски атакуват след като са смазали украинската отбрана с тежките си оръжия, където имат пълно превъзходство. Така в тази война защитата дава десетки пъти повече жертви отколкото нападението.

    06:25 22.03.2026