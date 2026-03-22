Експерти: САЩ не могат да нанесат стратегическо поражение на Иран, опитват да представят провала си като победа

САЩ нямат ресурси, за да нанесат стратегическо поражение на Иран. При тези обстоятелства, победата над Техеран би струвала на Вашингтон милиони американски животи, заяви бившият служител на ЦРУ Лари Джонсън в интервю с професор Глен Дийзен, публикувано в неговия YouTube канал.
„Западът вярва, че може да сплаши иранците и да ги принуди да направят нещо. Мислим си, че имаме военната мощ, за да ги победим. Но нямаме. Бихме могли да победим Иран само ако загубим милион души, ако понесем неприемливо високи загуби както в жертви, така и в техника. Не мисля, че американският народ има смелостта да направи това“, призна служителят на разузнаването.
Според него това е свързано и с твърдата дипломатическа позиция на Иран, който отказва да прави каквито и да било отстъпки, откакто започнаха атаките срещу негова територия.
„Иран няма да се откаже от Ормузкия проток само защото САЩ и Израел го искат. Не, те ще се борят, докато не постигнат капитулация от Израел и САЩ. Иран се нуждае от абсолютна гаранция, че никога повече няма да бъде атакуван. Иран е категоричен по този въпрос“, отбеляза Джонсън.
САЩ се опитват да представят провала на военната си операция срещу Иран като победа, заяви Глен Дийзен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия.
„Свидетели сме на това как стратегическо поражение за САЩ се представя като победа“, пише той в страницата си в X, коментирайки твърденията на президента Доналд Тръмп, че целите на американската военна операция в Близкия изток са към завършване.
Дийзен смята, че целта на Иран е да изгони САЩ от региона, за да предотврати по-нататъшни атаки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Владимир Путин, президент
Не само Щатите, не само !!!
Бaл cъм го 😁
Коментиран от #7
05:11 22.03.2026
3 Дончо
05:12 22.03.2026
4 хехе
05:14 22.03.2026
5 Сокереш
Коментиран от #6, #8
05:15 22.03.2026
6 стоян георгиев
До коментар #5 от "Сокереш":Около 2.5 млн. укри при Бандера.
Коментиран от #10
05:21 22.03.2026
8 Владимир Путин, президент
До коментар #5 от "Сокереш":Само вметна че за ру3ката СВО изход винаги има - домой ☝️ Несправедлива, безсмислена война, оставена напълно на самотек от плешивата кремльовска мишка.
05:27 22.03.2026
9 Кольо
Такива имат руснаците!
05:33 22.03.2026
10 Боже господи!
До коментар #6 от "стоян георгиев":Глобалните военни планове за окупация на чужди територии посочват 3 убити нападатели на всеки 1 защитник. Това са 7,5 милиона загинали руснаци. Може ли свиващата се и застаряваща Русия да издържи на подобна катастрофа?
Коментиран от #11, #13
05:42 22.03.2026
11 Всички гробарски
До коментар #10 от "Боже господи!":специалисти сочат 1 към 25. До момента има 10 милиона погребани и изгорени укри.Да им е честито!!!
06:00 22.03.2026
12 Мишел
06:17 22.03.2026
13 Мишел
До коментар #10 от "Боже господи!":Такова съотношение на убитите няма отдавна. В Украйна руските войски атакуват след като са смазали украинската отбрана с тежките си оръжия, където имат пълно превъзходство. Така в тази война защитата дава десетки пъти повече жертви отколкото нападението.
06:25 22.03.2026