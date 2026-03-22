Япония може да се включи в предстоящо разминиране на Ормузкия проток, само след спиране на огъня

Японското правителство допуска Силите за самоотбрана на страната да бъдат използвани за разминиране в Ормузкия проток, за който се твърди, че е миниран от Иран.

Японският външен министър Тошимицу Мотеги подчерта, че този вариант може да се разглежда само ако там бъде установено прекратяване на огъня.

„Ако мините се превърнат в пречка, тогава ще трябва да обмислим това“, каза той по Fuji TV.

Японският премиер Санае Такаичи преди това подчерта по време на дебат в парламента, че изпращането на кораби на японския флот в Ормузкия проток би било възможно само ако там бъде установено прекратяване на огъня.

По-рано CBS News съобщи, че американската разузнавателна общност е получила информация за минирането на Ормузкия проток от Иран.

От своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не разполага с такава информация. Той подчерта, че ако подобни действия бъдат потвърдени, Техеран ще се изправи пред „безпрецедентни военни последици“.

Френският президент Еманюел Макрон също отрече информацията на пресконференция след видеоконференцията на лидерите на Г-7.

Междувременно един от двамата японски граждани, задържани в Иран, е освободен и скоро ще може да се върне у дома, обяви японският външен министър Тошимицу Мотеги.

„Работим за бързото освобождаване на втория ни гражданин“, каза той по местната телевизия. Мотеги добави, че японският гражданин в момента е в Азербайджан и скоро ще се върне у дома. Според Министерството на външните работи той е бил задържан през лятото на 2025 г., но обвиненията срещу него не са разкрити.

Според местните медии другият японски гражданин, задържан в Иран, е ръководителят на техеранския клон на японската обществена телевизия NHK. Съобщава се, че е бил задържан на 20 януари, а причините за задържането му не са разкрити.