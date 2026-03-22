САЩ форсират забавените доставки на изтребители F-16V за Тайван
САЩ форсират забавените доставки на изтребители F-16V за Тайван

22 Март, 2026 06:28, обновена 22 Март, 2026 06:33 608 5

Американските заводи, където биват сглобявани, ще работят на „пълни обороти“

БТА

Доставките на американските изтребители F-16V за Тайван, които претърпяха забавяния, ще започнат още тази година.

Американските заводи, където биват сглобявани, ще работят на „пълни обороти“, съобщи тайванското министерство на отбраната след посещение на високопоставени представители на Тайпе в САЩ, предаде Ройтерс.

Тайван, който е изправен пред нарастваща военна заплаха от Пекин, се оплака от неколкократни забавяния в доставките на оръжие от САЩ, включително на изтребители Ф-16Ви.

През 2019 г. САЩ одобриха сделка на стойност 8 милиарда долара за продажба на изтребители Ф-16 на „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) за Тайван. Така флотилията от тайвански Ф-16 трябва да нарасне до над 200 самолета, въпреки че проектът беше засегнат от проблеми, в това число и софтуерни.

Тайванският заместник-министърът на отбраната Сю Съ-чиен, придружен от заместник-началника на щаба на военновъздушните сили Тиен Чун-и, посети в понеделник завода на „Локхийд Мартин“ в Южна Каролина, където биват сглобявани изтребители Ф-16Ви, за да разгледа първия самолет за Тайван, съобщи в изявление в събота вечерта министерството на отбраната на Тайван.

Доставките ще започнат тази година, посочи министерството, без да разкрива допълнителни подробности.

„Локхийд Мартин“ е назначила няколкостотин души за работата по сглобяването на останалите самолети и „няма затруднения нито при доставките на части, нито при работната ръка; производството върви с пълен капацитет“, се допълва в изявлението.

От „Локхийд Мартин“ заявиха, че се ангажират с „предоставянето на съвременни средства за възпиране в подкрепа на целите на Тайван в областта на сигурността“.

„Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с правителството на САЩ, за да ускорим доставките, където това е възможно“, се посочва в изявлението.

Тъй като изтребителят Ф-16Ви е нова конфигурация, специално проектирана за Тайван, все още са необходими продължителни тестови полети за фина настройка на системите му, а тестовете трябва да се провеждат внимателно, обясниха от тайванското министерство.


Тайван
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    9 0 Отговор
    Българските Е16 кога ще форсират? Или нашите са за Тайван

    06:40 22.03.2026

  • 2 Няма смисъл

    6 2 Отговор
    От тези летящи ковчези. Вече се знае, че Иран е свалил даже и Ф-35, който на хартия е "най-модерният и невидим" сащиянски самолет. А тука щели да доставят по-стара версия?
    Е, за военна техника това не става. Само ще им убие пилотите, ако стане война.

    06:40 22.03.2026

  • 3 Кючек кокошката

    3 1 Отговор
    Само Турция не взима нищо. Йок ф16V, йок ф35, йок катарски юрофайтъри, йок йок йок пок пок пок

    06:40 22.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    КИТАЙЦИТЕ МОЖЕЛИ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ АКО СЕ НАПЪНАТ ПО 300 000 ГЕРАНИ НА МЕСЕЦ
    ....... БЕЗ НАПЪН 100 000
    ......
    КВО ЛИ ЩЕ ОСТАНЕ ОТ ТАЙВАН КАКТО ИМА КРИЗА ЗА ПВО РАКЕТИ В ЦЯЛОТО Г7

    Коментиран от #5

    06:48 22.03.2026

  • 5 Ами чудесно

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Те са от БРИКС. И Русия ако произвежда поне 50 000 месечно?

    06:54 22.03.2026