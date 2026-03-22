САЩ форсират забавените доставки на изтребители F-16V за Тайван

Доставките на американските изтребители F-16V за Тайван, които претърпяха забавяния, ще започнат още тази година.

Американските заводи, където биват сглобявани, ще работят на „пълни обороти“, съобщи тайванското министерство на отбраната след посещение на високопоставени представители на Тайпе в САЩ, предаде Ройтерс.



Тайван, който е изправен пред нарастваща военна заплаха от Пекин, се оплака от неколкократни забавяния в доставките на оръжие от САЩ, включително на изтребители Ф-16Ви.



През 2019 г. САЩ одобриха сделка на стойност 8 милиарда долара за продажба на изтребители Ф-16 на „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) за Тайван. Така флотилията от тайвански Ф-16 трябва да нарасне до над 200 самолета, въпреки че проектът беше засегнат от проблеми, в това число и софтуерни.



Тайванският заместник-министърът на отбраната Сю Съ-чиен, придружен от заместник-началника на щаба на военновъздушните сили Тиен Чун-и, посети в понеделник завода на „Локхийд Мартин“ в Южна Каролина, където биват сглобявани изтребители Ф-16Ви, за да разгледа първия самолет за Тайван, съобщи в изявление в събота вечерта министерството на отбраната на Тайван.



Доставките ще започнат тази година, посочи министерството, без да разкрива допълнителни подробности.



„Локхийд Мартин“ е назначила няколкостотин души за работата по сглобяването на останалите самолети и „няма затруднения нито при доставките на части, нито при работната ръка; производството върви с пълен капацитет“, се допълва в изявлението.



От „Локхийд Мартин“ заявиха, че се ангажират с „предоставянето на съвременни средства за възпиране в подкрепа на целите на Тайван в областта на сигурността“.



„Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с правителството на САЩ, за да ускорим доставките, където това е възможно“, се посочва в изявлението.



Тъй като изтребителят Ф-16Ви е нова конфигурация, специално проектирана за Тайван, все още са необходими продължителни тестови полети за фина настройка на системите му, а тестовете трябва да се провеждат внимателно, обясниха от тайванското министерство.