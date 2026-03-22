Хеликоптер се разби в морето край Катар

Хеликоптер се е разбил в морската акватория на Катар по време на рутинна мисия заради техническа неизправност, съобщи “Ройтерс”, цитирана от БТА.

„Катарски хеликоптер претърпя техническа неизправност по време на рутинна мисия, което доведе до катастрофата му в близките на държавата води“, посочват от Катарското министерство на отбраната в изявление, публикувано в X.

Веднага след инцидента са започнали спасителни операции за издирване на членовете на екипажа и пътниците на борда. Участват няколко специализирани екипа, мобилизирани както от Министерството на отбраната, така и от вътрешното министерство.

Към момента не се съобщава колко души са се намирали в хеликоптера, нито каква е била точната му мисия преди инцидента.