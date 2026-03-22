Хеликоптер се разби в морето край Катар

22 Март, 2026 08:32 793 21

Причината е техническа неизправност

Хеликоптер се разби в морето край Катар - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хеликоптер се е разбил в морската акватория на Катар по време на рутинна мисия заради техническа неизправност, съобщи “Ройтерс”, цитирана от БТА.

„Катарски хеликоптер претърпя техническа неизправност по време на рутинна мисия, което доведе до катастрофата му в близките на държавата води“, посочват от Катарското министерство на отбраната в изявление, публикувано в X.

Веднага след инцидента са започнали спасителни операции за издирване на членовете на екипажа и пътниците на борда. Участват няколко специализирани екипа, мобилизирани както от Министерството на отбраната, така и от вътрешното министерство.

Към момента не се съобщава колко души са се намирали в хеликоптера, нито каква е била точната му мисия преди инцидента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 РЕАЛИСТ

    24 2 Отговор
    Професор Туомас Малинен от Хелзинкския университет предупреждава Европа на фона на видяното от войната с Иран. Щом Иран под санкции в успял да създаде ракети , които удрят всяка американска база в региона, какво ще стане при война с Русия. Русия има далеч по-добри ракети и ще попилее всички военни бази в Европа още в началото на бойните действия.

    Коментиран от #12

    08:37 22.03.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    22 1 Отговор
    Операция КАШМЕРЕН РЕЗИЛ върви по план Вече не може да се крие истината Всичко което се криеше излезе на яве

    08:40 22.03.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    19 3 Отговор
    Неизправността е вследствие на сблъсък с ирански дрон 😏

    08:41 22.03.2026

  • 4 Арабин картечар ( от Кувейт )

    9 2 Отговор
    Вай Алах, и това ли е бил от нашите?

    08:41 22.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лудия е най смахнатия и тъп президен

    9 1 Отговор
    За иран не е проблем при сухопътна инвазия да даде 5 милиона жертви примерно ами лудия ако дори 1 милион жертви има неговите в белия дом ше го заколят

    08:53 22.03.2026

  • 7 оня с големия

    15 1 Отговор
    Те продължават да бъркат Иран с държава. Това не е просто държава. Това е цивилизация със стоманени нерви и памет, по-стара от империите им. Не плашиш народ, който вече е погребал крале, нашественици, санкции и лъжи. Само им напомняш кои са.

    Коментиран от #9

    08:55 22.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    МАЙМУНИТЕ ХВАНАЛИ ЕДНА ПАНТЕРА.И
    Я ЗАТВОРИЛИ В ЗАТВОРА ПРИ ДРУГИТЕ МАЙМУНИ
    ......

    08:59 22.03.2026

  • 9 Дзак

    0 8 Отговор

    До коментар #7 от "оня с големия":

    Пръц!

    08:59 22.03.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    2 10 Отговор
    Привет таварищи.
    От Белгород и Брянск питат колко дрона и ракети (не)свали нощес патравата руска ПВО ? 😁

    Коментиран от #13

    09:00 22.03.2026

  • 11 стоян георгиев

    1 5 Отговор
    Аз пък прихванах Катар.явно Деси яко шава докато аз боря ват тенките ...хахах .

    09:05 22.03.2026

  • 12 Русия

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    затъна пред Покровск. Последните седмици губи от завзетите територии. Та така с твоята Русия, яде бой от 20 милионна Украйна:)

    Коментиран от #15, #19, #20, #21

    09:06 22.03.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    СЛЕД ВОЙНАТА НА ВСЕКИ РУСКИ МЪЖ ЩЕ СЕ ПАДАТ
    ПО ТРИ ЖЕНИ - ЕДНА РУСКИНЯ И 2 УКРАИНКИ
    ......
    ЖИВОТ ЩЕ Е - ПОЖАРА МЕЖДУ КРАКАТА НЕ СЕ ГАСИ, ДАЖЕ ДА СИ ВДОВИЦА :)

    Коментиран от #18

    09:06 22.03.2026

  • 14 Хмм

    0 0 Отговор
    край Катар?

    09:07 22.03.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Русия":

    ОБАЧЕ СЛЕД ПОКРОВСК ДО КИЕВ СА САМО СТЕПИ
    ..... НЯМА ГРАДОВЕ
    ......
    ДРУГАТА ГЛЕДНА ТОЧКА :)

    09:08 22.03.2026

  • 16 "Шахматистите" Тръмп, Нетаняху и

    8 0 Отговор
    евро-васалите им май не знаят, че играта шах, персийците са я дали на света

    5000г. цивилизация!

    09:09 22.03.2026

  • 17 Майор Мишев

    8 0 Отговор
    Иранците неразбрали ,че Ф35 е стелт ,пък хванали и го ударили преди 2дни над Западен Иран .

    09:09 22.03.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Само вметна, че който не може на фронта си неможе и в леглото таварищи ☝️ Сбогом Рассия

    09:11 22.03.2026

  • 19 Чакай бе

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Русия":

    Покровск и Бахмут още ли са украински?

    Спри бустерите, че и по-лошо ще стане!

    09:13 22.03.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Русия":

    Каква Украйна, бе нашият. Украйна е само наемна армия на НАТО. Те нямат пари за сол, война ще водят. Цялата държава се издържа от Европа и се въоръжава от НАТО.Украимците имат право само да умират за западните интереси. Защо начело на ВСУ е руснакът генерал Сирски. Оставена сама Украйна няма и 24 часа да издържи.

    09:16 22.03.2026

  • 21 Тая 20 милионна Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Русия":

    не беше ли го неотдавна 45 милиона? Или бъркам нещо?

    09:17 22.03.2026