Турски войник и двама служители на турска отбранителна компания загинаха при катастрофа с хеликоптер в Катар

22 Март, 2026 14:39 1 190 26

По-рано катарското министерство на вътрешните работи съобщи, че шестима души са загинали в инцидента

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един турски войник и двама служители на турската отбранителна компания „Аселсан“ загинаха при катастрофа с хеликоптер в Катар вчера, предаде Ройтерс, позовавайки се на турското министерство на отбраната, съобщи БТА.

По-рано катарското министерство на вътрешните работи съобщи, че шест души са загинали, след като хеликоптер се разбил в териториалните води на Катар.

Катарското министерство на отбраната заяви, че в хеликоптера е имало общо седем души и потвърди, че и седмината са загинали. Освен тримата турски граждани са загинали и четирима катарски военнослужещи, уточни министерството.

Въздухоплавателното средство се е разбило поради технически проблем по време на тренировъчен полет, добавиха от турското министерството.

Катарските власти ще проведат разследване, за да установят точната причина за катастрофата, се казва още в изявлението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 В други новини

    16 12 Отговор
    "Турция граничи с Израел. Ако Израел се осмели да прояви същата жестокост към Турция, каквато е проявил към останалия мюсюлмански свят, отговорът на Анкара ще бъде тотален. Ще унищожим Израел за 5 часа. Турция е готова да пожертва от 300 000 до 400 000 мъже, за да не остане държава, наречена Израел.“ Сюлейман Сойлу, висш служител в управляващата партия ПСР и бивш влиятелен министър на вътрешните работи на Турция.

    Коментиран от #3, #4, #5, #7, #20

    14:42 22.03.2026

  • 2 Баш Хайдутин и действащ комунист

    11 7 Отговор
    Какво правят там !? Хайде леш.

    Коментиран от #11, #13

    14:43 22.03.2026

  • 3 Нещо си се объркал Халиле

    7 18 Отговор

    До коментар #1 от "В други новини":

    Израел има атом.

    Коментиран от #6

    14:44 22.03.2026

  • 4 Уфффффф

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "В други новини":

    Полека ще си скъсаш чорапогащника. В гърба ти дишат гърците и точно това чакат за да си върнат Константинопол отново.

    14:46 22.03.2026

  • 5 Мда

    5 21 Отговор

    До коментар #1 от "В други новини":

    Киев за 3 дни, Йерусалим за 5 часа......глупаците са непобедими.

    Коментиран от #10

    14:47 22.03.2026

  • 6 Баш Хайдутин и действащ комунист

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нещо си се объркал Халиле":

    Имат но никой няма да им позволи да го използват!!! То така ако беше досега краварите и плъховете със идийотското си мислене щяха да мятат тактически ЯО оръжия по Иран ! Китай ,Русия особено Пакистан ,натиска спусака на ЯО.

    14:50 22.03.2026

  • 7 Новруз

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "В други новини":

    ....Турция граничи с Израел....
    турция граничи с Кюрдистан

    Коментиран от #15

    14:52 22.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ивелин Михайлов

    10 2 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ПОДКРЕПЯ ИРАН!

    14:55 22.03.2026

  • 10 Пропускаш

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мда":

    Пропускаш и холивудскиата комедия: Иран за 3 дни, а също зеленото чоевче ще помага на агресора за атаки над Иран.... а ние бая пари потрошихме за тези холивудски комедии, жалко че хора загиват заради едната комедия.

    14:56 22.03.2026

  • 11 Моджтаба Хаменей

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    Вчерашно видео в морската зона край окупирания Платанисос (Балалан) в Кипър показва американска подводница, която изстрелва ракети срещу Иран. Подводницата стреля от контролираната от Турция морска зона между Турция и турската псевдодържава в Кипър.
    Ясно е, че американската страна е получила разрешение от Анкара да използва тази морска зона. Следователно Турция е въвлечена във войната, въпреки това, което твърди..

    15:00 22.03.2026

  • 12 знаещ

    10 4 Отговор
    Sikorsky S-70 с турска електроника - такъв е разбилият се хеликоптер.

    Коментиран от #14

    15:01 22.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Истината

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Новруз":

    кюрдистан!? 🤣😂😅Няма такава държава кюрдистан!

    15:04 22.03.2026

  • 16 Турска работа

    5 8 Отговор
    Турците са страхливци, те никога не се бият срещу организирани държави и силни армии. Винаги търсят боси хора с калашников в ръце. Кюрди, кипърци, либийци, араби и т.н. Това са любимите им врагове. Те дори първоначално изпращат башибозуци. Никога няма да нападнат Израел. Те просто лаят силно от страх.

    Коментиран от #21

    15:13 22.03.2026

  • 17 Тлъб

    3 1 Отговор
    Нани нани детко
    тихо спи не глеткай
    баба те люлее
    и приспивно пее...

    15:15 22.03.2026

  • 18 Трътлю

    2 1 Отговор
    Лелеее, колко блокове има за бутане! Тва там беше песък и дюни.

    15:24 22.03.2026

  • 19 кернел

    1 1 Отговор
    Че кво са забравили турчулята в Катар??

    15:40 22.03.2026

  • 20 Ами айде бе

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "В други новини":

    Какво чакате още, влезте и ги размажете стига празни анадолски приказки. Ясно е че евреите няма да посмеят да нападнат Турция, то няма и причина де. Ердоганя и сатаняхуто се разбираха доста добре, имаха и общи интереси и бизнес през годините така че въпреки всичките гадости и геноцид на евреите турчулята реално нищо не направиха за да им попречат. Максимума им беше да плямпат и да приемат осъдителни декларации които нямат никаква практическа стойност, а сега вече когато Иран попиляха евреите взеха да се режат. Нищо чудно да се включат вече съвсем накрая когато евреите са тотал щета, само за да се присламчат към победителите, да си приписват заслуги с надеждата да гепят нещо от цялата работа.

    15:45 22.03.2026

  • 21 1453

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Турска работа":

    Това което описваш не важи за турците, по-скоро кюрдите пасват със твоето описание.Турците са наследници на велика империя,а кюрдите са продажно племе и затова са яли ритници навсякъде, Сирия, Турция,Иран,Ирак.Били са и все още са маши на американците и мошетата...

    Коментиран от #22, #25

    15:47 22.03.2026

  • 22 Стария еничар

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "1453":

    Прав си синко, всички сте мои наследници и на колегите ми. Я ми припомни тебе на кой запой по Анадола съм те правил? И на кой от колегите султана е харизал целия ти род, че да ви докара тук за да му служите?

    15:56 22.03.2026

  • 23 Хмм

    0 1 Отговор
    Турция с Катар срещу Иран, а също и с Израел срещу Сирияда си поделят крайбрежната част, а да оставят на сирийците пустинята, после защо падали ракети в Турция

    15:57 22.03.2026

  • 24 Сатана Z

    0 0 Отговор
    турската отбранителна компания „Аселсан“ произвежда нападателни оръжия.Да няма грешка в заглавието?

    16:06 22.03.2026

  • 25 Незнайко

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "1453":

    Покажи ми с факти къде турците са се били като мъже,а до Кюргистан ако се основе като държава анадола вече ще е само в учебницете по история. Ердоган се опитва да играе на два стола но не му се получава. Прави сценки от училищни вечеринки. Ако не бяха англетата,франсетата и всичкото европа 500 години зад турците отдавна да ги бяхме забравили.

    16:16 22.03.2026

  • 26 да да

    0 0 Отговор
    Абе хора..води се война..Катар вече го удариха..Пита се в задачата какъв такъв тренировъчен полет ще правят тези господа..освен ако Турция има свой патент на нов летателен апарат и решиха че Катар точното място където могат да покажат колко е добър..НО иранци не го разбрали..правилно..

    16:22 22.03.2026