Турски войник и двама служители на турска отбранителна компания загинаха при катастрофа с хеликоптер в Катар

Един турски войник и двама служители на турската отбранителна компания „Аселсан“ загинаха при катастрофа с хеликоптер в Катар вчера, предаде Ройтерс, позовавайки се на турското министерство на отбраната, съобщи БТА.
По-рано катарското министерство на вътрешните работи съобщи, че шест души са загинали, след като хеликоптер се разбил в териториалните води на Катар.
Катарското министерство на отбраната заяви, че в хеликоптера е имало общо седем души и потвърди, че и седмината са загинали. Освен тримата турски граждани са загинали и четирима катарски военнослужещи, уточни министерството.
Въздухоплавателното средство се е разбило поради технически проблем по време на тренировъчен полет, добавиха от турското министерството.
Катарските власти ще проведат разследване, за да установят точната причина за катастрофата, се казва още в изявлението.
1 В други новини
14:42 22.03.2026
2 Баш Хайдутин и действащ комунист
14:43 22.03.2026
3 Нещо си се объркал Халиле
До коментар #1 от "В други новини":Израел има атом.
14:44 22.03.2026
4 Уфффффф
До коментар #1 от "В други новини":Полека ще си скъсаш чорапогащника. В гърба ти дишат гърците и точно това чакат за да си върнат Константинопол отново.
14:46 22.03.2026
5 Мда
До коментар #1 от "В други новини":Киев за 3 дни, Йерусалим за 5 часа......глупаците са непобедими.
14:47 22.03.2026
6 Баш Хайдутин и действащ комунист
До коментар #3 от "Нещо си се объркал Халиле":Имат но никой няма да им позволи да го използват!!! То така ако беше досега краварите и плъховете със идийотското си мислене щяха да мятат тактически ЯО оръжия по Иран ! Китай ,Русия особено Пакистан ,натиска спусака на ЯО.
14:50 22.03.2026
7 Новруз
До коментар #1 от "В други новини":....Турция граничи с Израел....
турция граничи с Кюрдистан
14:52 22.03.2026
9 Ивелин Михайлов
14:55 22.03.2026
10 Пропускаш
До коментар #5 от "Мда":Пропускаш и холивудскиата комедия: Иран за 3 дни, а също зеленото чоевче ще помага на агресора за атаки над Иран.... а ние бая пари потрошихме за тези холивудски комедии, жалко че хора загиват заради едната комедия.
14:56 22.03.2026
11 Моджтаба Хаменей
До коментар #2 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":Вчерашно видео в морската зона край окупирания Платанисос (Балалан) в Кипър показва американска подводница, която изстрелва ракети срещу Иран. Подводницата стреля от контролираната от Турция морска зона между Турция и турската псевдодържава в Кипър.
Ясно е, че американската страна е получила разрешение от Анкара да използва тази морска зона. Следователно Турция е въвлечена във войната, въпреки това, което твърди..
15:00 22.03.2026
12 знаещ
15:01 22.03.2026
15 Истината
До коментар #7 от "Новруз":кюрдистан!? 🤣😂😅Няма такава държава кюрдистан!
15:04 22.03.2026
16 Турска работа
15:13 22.03.2026
17 Тлъб
тихо спи не глеткай
баба те люлее
и приспивно пее...
15:15 22.03.2026
18 Трътлю
15:24 22.03.2026
19 кернел
15:40 22.03.2026
20 Ами айде бе
До коментар #1 от "В други новини":Какво чакате още, влезте и ги размажете стига празни анадолски приказки. Ясно е че евреите няма да посмеят да нападнат Турция, то няма и причина де. Ердоганя и сатаняхуто се разбираха доста добре, имаха и общи интереси и бизнес през годините така че въпреки всичките гадости и геноцид на евреите турчулята реално нищо не направиха за да им попречат. Максимума им беше да плямпат и да приемат осъдителни декларации които нямат никаква практическа стойност, а сега вече когато Иран попиляха евреите взеха да се режат. Нищо чудно да се включат вече съвсем накрая когато евреите са тотал щета, само за да се присламчат към победителите, да си приписват заслуги с надеждата да гепят нещо от цялата работа.
15:45 22.03.2026
21 1453
До коментар #16 от "Турска работа":Това което описваш не важи за турците, по-скоро кюрдите пасват със твоето описание.Турците са наследници на велика империя,а кюрдите са продажно племе и затова са яли ритници навсякъде, Сирия, Турция,Иран,Ирак.Били са и все още са маши на американците и мошетата...
15:47 22.03.2026
22 Стария еничар
До коментар #21 от "1453":Прав си синко, всички сте мои наследници и на колегите ми. Я ми припомни тебе на кой запой по Анадола съм те правил? И на кой от колегите султана е харизал целия ти род, че да ви докара тук за да му служите?
15:56 22.03.2026
23 Хмм
15:57 22.03.2026
24 Сатана Z
16:06 22.03.2026
25 Незнайко
До коментар #21 от "1453":Покажи ми с факти къде турците са се били като мъже,а до Кюргистан ако се основе като държава анадола вече ще е само в учебницете по история. Ердоган се опитва да играе на два стола но не му се получава. Прави сценки от училищни вечеринки. Ако не бяха англетата,франсетата и всичкото европа 500 години зад турците отдавна да ги бяхме забравили.
16:16 22.03.2026
26 да да
16:22 22.03.2026