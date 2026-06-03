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Зеленски обсъди с норвежкия премиер укрепване на украинската ПВО и балистичната защита на Европа
  Тема: Украйна

Зеленски обсъди с норвежкия премиер укрепване на украинската ПВО и балистичната защита на Европа

3 Юни, 2026 20:15 739 17

  • володимир зеленски-
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  • украинска пво

Украйна и Норвегия засилват сътрудничеството в сферата на противовъздушната отбрана на фона на нови руски удари.

Зеленски обсъди с норвежкия премиер укрепване на украинската ПВО и балистичната защита на Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в приложението „Телеграм“, че е провел телефонен разговор с норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре, в който са обсъдили доставките за противовъздушна отбрана и разработването на система за защита от балистични ракети, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Обсъдихме доставките за противовъздушна отбрана - Норвегия е готова да помогне, благодаря! Работим и за това Европа да разполага със собствени балистични способности. Трябва да изпълним докрай тази обща задача и да гарантираме, че Европа разполага със своя собствена система, достатъчно силна да противодейства на балистични заплахи“, посочи Зеленски след разговора.

Той добави, че когато Европа е защитена от балистични ракети, това ще повиши увереността на всички европейци.

„Подготвяме се и за срещи в близко бъдеще - ще има специални формати на нашата работа“, допълни украинският президент.

Зеленски изрази благодарност към норвежкия премиер за подкрепата и съболезнованията за жертвите при масираната руска атака срещу Украйна в нощта срещу 2 юни.

По думите му при атаката са били убити 23 души, а 151 са ранени.

На 6 май Норвегия обяви, че отпуска 2,8 милиарда норвежки крони (около 300 милиона долара) в подкрепа на Украйна по линия на инициативата на НАТО за приоритетни нужди на Украйна (PURL), припомня Укринформ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф

    24 2 Отговор
    Той 404 опази....че изгуби 20% от територията си и 50%от населението си. Голямо лапане на пари и златни тоалетни пада

    20:21 03.06.2026

  • 2 ИВАН

    21 2 Отговор
    Какво има да укрепват и защитават, решат руснаците да ви подпукат .... човечеството трябва да се откаже от войните и да се научи да разговаря, без толкова омраза ...

    Коментиран от #15

    20:21 03.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Без САЩ ЕС не може да произведе и лък със стрели.

    Коментиран от #16

    20:23 03.06.2026

  • 4 Kaлпазанин

    17 1 Отговор
    Евреин колкото и да вземе все ми е малко ,що за идиоти управляват ЕС

    20:31 03.06.2026

  • 5 Зелето не може да опази Украйна

    16 1 Отговор
    а тръгнал да пази Европа. Но не той е смешникът а управляващите на Европейския съюз в Брюксел който му дават милиарди за корупция и наркотици. Информацията е че по-голямата част или почти всички от въоръжените сили на Украйна взимат наркотици защото в противен случай няма да издържат на фронта. И затова са все още на бойната линия. Нормалните липсват и са дезертьори.

    20:32 03.06.2026

  • 6 Перо

    16 1 Отговор
    Чифутът не е в позиция да говори за защитата на Европа! Да си гледа кочината!

    20:32 03.06.2026

  • 7 Анонимен

    1 10 Отговор
    Рашка губи по 30 000 войника на месец.Убити и ранени.Кой без крака,кой без ръце,кой кьорав,кой се побъркал.

    Коментиран от #8

    20:34 03.06.2026

  • 8 Ще ти се

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Но тези данни ги изнесе приятеля на Зеления и се отнасят за украинците.

    20:36 03.06.2026

  • 9 Ммммм

    6 2 Отговор
    Стига с тоя П. О. Ми. Яр.няма ли какво друго да пишете.иши ви е купил
    Д. Ъ. Н. О. Т. О сте

    20:39 03.06.2026

  • 10 хахахахха

    5 2 Отговор
    зеления 🤡 ако стъпи в уср@йна,самите хахли ше му видят сметката

    20:43 03.06.2026

  • 11 Всичко е до време

    8 1 Отговор
    Зелка , докато убиваш руснаци , ще им бъдеш потребен на англичаните и на германците . Те за това ти плащат и подкрепят . След краят на войната ще бъдеш никому ненужен боклук .
    Това време наближава.

    20:47 03.06.2026

  • 12 Митю

    2 1 Отговор
    Кой бута стола на Рюте😀

    20:49 03.06.2026

  • 13 Гост

    0 1 Отговор
    Формула за мир в Украйна.
    Зелю напуска поста президент и войната спира.

    21:35 03.06.2026

  • 14 Сигизмунд

    0 1 Отговор
    Тая украйна стана черна дупка - всичко поглъща и не дава нищо.

    Коментиран от #17

    21:37 03.06.2026

  • 15 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    Мдааа. Тупин няма да се откаже от войните. Него трябва да го откажат.

    21:47 03.06.2026

  • 16 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Сериозно ли бе? Брейййй големи специалисти тук. Само рашата може, нали. Дето една кола не може да сглоби правилно.

    21:48 03.06.2026

  • 17 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сигизмунд":

    По-голяма черна дупка от България, няма. Милиарди от субсидии заминаха по България, а се произведоха само тупинисти. Никакви субсидии повече за България.

    21:49 03.06.2026

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