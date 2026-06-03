Зеленски обсъди с норвежкия премиер укрепване на украинската ПВО и балистичната защита на Европа

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в приложението „Телеграм“, че е провел телефонен разговор с норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре, в който са обсъдили доставките за противовъздушна отбрана и разработването на система за защита от балистични ракети, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Обсъдихме доставките за противовъздушна отбрана - Норвегия е готова да помогне, благодаря! Работим и за това Европа да разполага със собствени балистични способности. Трябва да изпълним докрай тази обща задача и да гарантираме, че Европа разполага със своя собствена система, достатъчно силна да противодейства на балистични заплахи“, посочи Зеленски след разговора.

Той добави, че когато Европа е защитена от балистични ракети, това ще повиши увереността на всички европейци.

„Подготвяме се и за срещи в близко бъдеще - ще има специални формати на нашата работа“, допълни украинският президент.

Зеленски изрази благодарност към норвежкия премиер за подкрепата и съболезнованията за жертвите при масираната руска атака срещу Украйна в нощта срещу 2 юни.

По думите му при атаката са били убити 23 души, а 151 са ранени.

На 6 май Норвегия обяви, че отпуска 2,8 милиарда норвежки крони (около 300 милиона долара) в подкрепа на Украйна по линия на инициативата на НАТО за приоритетни нужди на Украйна (PURL), припомня Укринформ.