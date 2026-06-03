Зеленски обсъди с норвежкия премиер укрепване на украинската ПВО и балистичната защита на Европа

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в приложението „Телеграм“, че е провел телефонен разговор с норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре, в който са обсъдили доставките за противовъздушна отбрана и разработването на система за защита от балистични ракети, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
„Обсъдихме доставките за противовъздушна отбрана - Норвегия е готова да помогне, благодаря! Работим и за това Европа да разполага със собствени балистични способности. Трябва да изпълним докрай тази обща задача и да гарантираме, че Европа разполага със своя собствена система, достатъчно силна да противодейства на балистични заплахи“, посочи Зеленски след разговора.
Той добави, че когато Европа е защитена от балистични ракети, това ще повиши увереността на всички европейци.
„Подготвяме се и за срещи в близко бъдеще - ще има специални формати на нашата работа“, допълни украинският президент.
Зеленски изрази благодарност към норвежкия премиер за подкрепата и съболезнованията за жертвите при масираната руска атака срещу Украйна в нощта срещу 2 юни.
По думите му при атаката са били убити 23 души, а 151 са ранени.
На 6 май Норвегия обяви, че отпуска 2,8 милиарда норвежки крони (около 300 милиона долара) в подкрепа на Украйна по линия на инициативата на НАТО за приоритетни нужди на Украйна (PURL), припомня Укринформ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффф
20:21 03.06.2026
2 ИВАН
Коментиран от #15
20:21 03.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #16
20:23 03.06.2026
4 Kaлпазанин
20:31 03.06.2026
5 Зелето не може да опази Украйна
20:32 03.06.2026
6 Перо
20:32 03.06.2026
7 Анонимен
Коментиран от #8
20:34 03.06.2026
8 Ще ти се
До коментар #7 от "Анонимен":Но тези данни ги изнесе приятеля на Зеления и се отнасят за украинците.
20:36 03.06.2026
9 Ммммм
Д. Ъ. Н. О. Т. О сте
20:39 03.06.2026
10 хахахахха
20:43 03.06.2026
11 Всичко е до време
Това време наближава.
20:47 03.06.2026
12 Митю
20:49 03.06.2026
13 Гост
Зелю напуска поста президент и войната спира.
21:35 03.06.2026
14 Сигизмунд
Коментиран от #17
21:37 03.06.2026
15 Хахахаха
До коментар #2 от "ИВАН":Мдааа. Тупин няма да се откаже от войните. Него трябва да го откажат.
21:47 03.06.2026
16 Хахахаха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Сериозно ли бе? Брейййй големи специалисти тук. Само рашата може, нали. Дето една кола не може да сглоби правилно.
21:48 03.06.2026
17 Хахахаха
До коментар #14 от "Сигизмунд":По-голяма черна дупка от България, няма. Милиарди от субсидии заминаха по България, а се произведоха само тупинисти. Никакви субсидии повече за България.
21:49 03.06.2026