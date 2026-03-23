В сянката на Иран: Приключиха преговорите САЩ - Украйна във Флорида
  Тема: Украйна

В сянката на Иран: Приключиха преговорите САЩ - Украйна във Флорида

23 Март, 2026 04:05, обновена 23 Март, 2026 04:10 314 1

Десетки руски дронове атакуваха Одеса

В сянката на Иран: Приключиха преговорите САЩ - Украйна във Флорида - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската и американската делегации приключиха втория ден от преговорите във Флорида за намиране на начини за прекратяване на четиригодишната война с Русия, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БНР.

Руски представители не присъстваха на преговорите, които започнаха във Флорида в събота. Първоначално се очакваше те да присъстват на преговорите, които трябваше да се проведат в Абу Даби.

Американският екип се ръководеше от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп.

"Ясно е, че вниманието на американската страна в момента е насочено предимно към ситуацията около Иран и по-широкия регион на Близкия изток, но войната на Русия срещу Украйна също трябва да бъде прекратена", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение.

"Има индикации, че може да се осъществят допълнителни размени на военнопленници, което наистина би било много добра новина и потвърждение, че дипломацията работи. Надяваме се, че това ще се осъществи", добави той.

Зеленски не уточни дали разговорите ще продължат, кога или къде биха могли да се проведат, нито в какъв формат биха били те.

Американският пратеник Стив Уиткоф пък съобщи за напредък по време на преговорите с Украйна за прекратяване на войната, започната от Русия, цел, която президентът Доналд Тръмп обеща да постигне, когато встъпи в длъжност преди 14 месеца, съобщава Франс прес.

Двудневните разговори във Флорида се фокусираха върху "по-нататъшно преодоляване на различията и решаване на оставащите въпроси и включваха пробив по ключов хуманитарен въпрос", написа той в социалната платформа "Х"

Близо 25 дрона атакуват Одеса и областта, в града отекват взривове, съобщиха в местните канали в приложението Телеграм, предаде БТА.Ру

Дроновете се движат от акваторията на Черно море в посока към Одеса, Черноморск, Южни, Затока, информират още местните канали.

Въздушната тревога бе обявена в 23:04 часа.

Регионалните власти призоваваха жителите да се укриват в бомбоубежища.


  • 1 Крепостна Цървуландия

    0 0 Отговор
    Обсъждали са възможността украинците да се превърнат в новото коренно население на Гренландия, защото след като загубиха войната, няма да могат повече да се върнат. Зеленко няма карти, само няколко джокера и комплект от Ю Ги О.

    04:18 23.03.2026

