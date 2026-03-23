Самолет на "Еър Канада експрес" се сблъска с пожарна кола на летище "Гуардия" в Ню Йорк! Двама пилоти загинаха

23 Март, 2026 11:18 1 448 11

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Самолет на "Еър Канада експрес", обслужващ регионален маршрут, се е сблъскал с пожарна кола при кацане на летище "Гуардия" в Ню Йорк късно снощи, като при инцидента загинаха двама пилоти, а летището бе затворено, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според телевизия Ен Би Си, която първа съобщи за смъртта на пилотите, при сблъсъка са били ранени десетки пътници.

Летищната администрация на Ню Йорк и Ню Джърси заяви, че пожарната кола е била на път към друго произшествие, когато е била ударена от самолета. Сержант и офицер в наземната машина имат счупени крайници и са в стабилно състояние в болница.

Самолетът CRJ-900, идващ от Монреал, се е сблъскал с превозното средство със скорост от около 39 км/ч, съобщи сайтът Флайтрадар24, който е регистрирал данните в 23:37 ч.

На снимки, направени след инцидента, се виждат видими повреди по носа на самолета, който беше наклонен нагоре.

Засега няма коментар за пострадалите от властите и службите за спешна помощ.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че летището се очаква да остане затворено до 14:00 ч. местно време днес, а уебсайтът на "Гуардия" показа, че пристигащите самолети са били пренасочени към други летища или са се върнали към точките на заминаване.

Самолетът, участвал в инцидента, е бил експлоатиран от регионалния партньор на Еър Канада – Джаз. Самолетите CRJ-900 на Джаз могат да превозват до 76 пътници, според уебсайта на Еър Канада. По данни на Ен Би Си на борда са се намирали 76 пътници и четирима членове на екипажа.

През 2025 г. летище "Гуардия" е обслужило над 30 млн. пътници.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    16 7 Отговор
    канадски некадърници

    11:21 23.03.2026

  • 2 Хи хи хи

    16 2 Отговор
    Пазете бъгарските аероплани от бойко, видяли са го да кара пожарна......

    Коментиран от #4

    11:28 23.03.2026

  • 3 Лаик

    13 1 Отговор
    Възможно ли е при скорост от 39км/ч по време на сблъсъка носът на самолета да се вдигне толкова?

    11:29 23.03.2026

  • 4 Ами че

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи хи":

    то затуй бъгарските Фък16 седят на сигурно в хангара

    Коментиран от #5

    11:30 23.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе,

    14 0 Отговор
    Путин е виновен !

    11:35 23.03.2026

  • 7 Kaлпазанин

    13 1 Отговор
    Путин или иранците са виновни ,не разбрахме ???

    11:36 23.03.2026

  • 8 Терористите САЩ

    7 1 Отговор
    Са го свалили !

    11:37 23.03.2026

  • 9 Ама

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    М.А.Ц.Е , на чертеж като са ,пак се надяваш на нещо , пък като са в хангара и не летят, не могат те опазят от РФ...

    11:37 23.03.2026

  • 10 пожарната не е трябвало да е там

    12 0 Отговор
    двама ранени . застраховка самолета си има . в канада слагат за пилоти такива работили във армията . и когато правят маневри се оказват неподготвени . с 40 е бил силен удърът . това е 120 тонен лайнер . на земята се мести с форсиране на двигателите . доста зрелищна катастрофа .

    11:41 23.03.2026

  • 11 Боруна Лом

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    УУУ КАСТРИРАН МАЧОК! ОЩЕ НЕ ЛЕТЯТ

    11:53 23.03.2026