Медицински самолет се разби в Ню Мексико, четирима загинаха

Малък самолет за медицински транспорт се разби преди зазоряване в планински район край Руидозо, щата Ню Мексико. При катастрофата са загинали и четиримата души на борда, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.
След удара машината е предизвикала горски пожар, който до обед е обхванал около 14 хектара. Сухото време и силният вятър са затруднили овладяването на огъня, заяви управителят на окръг Линкълн Джейсън Бърнс.
По думите му местните власти са силно обезпокоени от развитието на пожара и работят съвместно с Горската служба на САЩ, за да ограничат разпространението му.
Причината за катастрофата засега остава неизвестна.
Мястото на инцидента се намира в труднодостъпен, стръмен и скалист район в планината Капитан. Спасителните екипи са били принудени да изминат пеша последните около 800 метра, за да достигнат до останките на самолета.
Сред жертвите са членове на екипажа и медицински служители. Самоличността им все още не е оповестена официално.
5 Механик
Всеки път когато пишете за "кралското семейство" или за пожар в Замбия, аз си мисля, че няма как да бъдете по-безмозъчни, но тоя път направо ме убихте - на първа страница и то най-отгоре, сте сложили статия за ню мексико. Браво!
09:12 15.05.2026
6 Какъв вирус е превозвал
Жалко за новоразработения хантавирус. Отиде с в пожара.
А ваксините сигурно са готови и чакат пускането.
10:04 15.05.2026
