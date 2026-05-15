Медицински самолет се разби в Ню Мексико, четирима загинаха

15 Май, 2026 08:37, обновена 15 Май, 2026 08:42 927 7

Катастрофата край Руидозо предизвика горски пожар, а причините за инцидента все още се разследват

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Малък самолет за медицински транспорт се разби преди зазоряване в планински район край Руидозо​, щата Ню Мексико. При катастрофата са загинали и четиримата души на борда, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес​, предава БТА.

След удара машината е предизвикала горски пожар, който до обед е обхванал около 14 хектара. Сухото време и силният вятър са затруднили овладяването на огъня, заяви управителят на окръг Линкълн Джейсън Бърнс.

По думите му местните власти са силно обезпокоени от развитието на пожара и работят съвместно с Горската служба на САЩ, за да ограничат разпространението му.

Причината за катастрофата засега остава неизвестна.

Мястото на инцидента се намира в труднодостъпен, стръмен и скалист район в планината Капитан. Спасителните екипи са били принудени да изминат пеша последните около 800 метра, за да достигнат до останките на самолета.

Сред жертвите са членове на екипажа и медицински служители. Самоличността им все още не е оповестена официално.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    Дано поне органите им да са годни за трансплантация. 🦧😪🦧

    08:42 15.05.2026

  • 2 Камикадзе

    4 0 Отговор
    Предимството на катастрофиралите с медицински самолет е, че на борда имат разни силни лекарства и когато стане авария, могат да се надрусат здраво и да не пука, че ще се разбият.

    08:49 15.05.2026

  • 3 Валерко

    3 0 Отговор
    Абе, амбриажи корумпирани! Това ли е новината на часа, която трябва да ни интересува!? Защо не пишете, че днес ще има национална стачка на мотористите, а си траете като пусита!?

    08:52 15.05.2026

  • 4 Овчар

    6 0 Отговор
    Истината според други медии..! Самолета е бил не медицински а химически и отровата подготвена за човеците е изгоряла..!

    08:54 15.05.2026

  • 5 Механик

    4 0 Отговор
    Браво!
    Всеки път когато пишете за "кралското семейство" или за пожар в Замбия, аз си мисля, че няма как да бъдете по-безмозъчни, но тоя път направо ме убихте - на първа страница и то най-отгоре, сте сложили статия за ню мексико. Браво!

    09:12 15.05.2026

  • 6 Какъв вирус е превозвал

    6 1 Отговор
    От коя лаборатория е излетял?

    Жалко за новоразработения хантавирус. Отиде с в пожара.

    А ваксините сигурно са готови и чакат пускането.

    10:04 15.05.2026

  • 7 кравария

    4 0 Отговор
    изтече в канала!!!

    10:40 15.05.2026