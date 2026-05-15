Медицински самолет се разби в Ню Мексико, четирима загинаха

Малък самолет за медицински транспорт се разби преди зазоряване в планински район край Руидозо​, щата Ню Мексико. При катастрофата са загинали и четиримата души на борда, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес​, предава БТА.

След удара машината е предизвикала горски пожар, който до обед е обхванал около 14 хектара. Сухото време и силният вятър са затруднили овладяването на огъня, заяви управителят на окръг Линкълн Джейсън Бърнс.

По думите му местните власти са силно обезпокоени от развитието на пожара и работят съвместно с Горската служба на САЩ, за да ограничат разпространението му.

Причината за катастрофата засега остава неизвестна.

Мястото на инцидента се намира в труднодостъпен, стръмен и скалист район в планината Капитан. Спасителните екипи са били принудени да изминат пеша последните около 800 метра, за да достигнат до останките на самолета.

Сред жертвите са членове на екипажа и медицински служители. Самоличността им все още не е оповестена официално.