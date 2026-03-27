Руският външен министър Сергей Лавров в интервю за France Télévisions заяви, че Съединените щати възнамеряват да „превземат“ газопровода „Северен поток“.

Министърът подчерта, че бомбардировките на „Северен поток“ са извършени от украински саботьори с подкрепата на западните разузнавателни служби, но никой не ги осъди, нито Франция, нито Германия, които според Лавров са „преглътнали“ тази терористична атака в ущърб на собствените си интереси.

„САЩ сега също казват, че искат да превземат газопровода „Северен поток“, заяви руският външен министър.

Русия се надява, че западните страни ще спрат упорито да настояват Иран да се въздържи от отговор на ударите на САЩ и Израел, заяви първият дипломат на Москва.

„Не знам как ще завърши това, но се надявам, че здравият разум ще надделее и нашите западни колеги вече няма упорито да настояват Иран да прекрати всякакви ответни действия срещу Съединените щати и Израел, които започнаха война без никакви основания“, каза министърът.

Лавров беше попитан за нападението срещу френския самолетоносач „Шарл дьо Гол“ в Балтийско море. „Добре е, че вашият самолетоносач е в Балтийско море, а не в Персийския залив. Там също имаше самолетоносачи, които започнаха да се изтеглят. Франция също изглежда, че планира да участва в тази коалиция, за да осигури свобода на корабоплаването в Ормузкия проток“, отбеляза руският външен министър.

Европейските страни категорично не желаят да обсъждат атаката на киевския режим срещу руския танкер „Арктик Метагаз“, каза Лавров.

На 3 март руското Министерство на транспорта съобщи, че руският танкер за втечнен природен газ (LNG) „Арктик Метагаз“ е бил атакуван в Средиземно море от безпилотни украински лодки в непосредствена близост до малтийски териториални води.

„Нито една европейска държава не иска да обсъжда това никъде“, подчерта Лавров.

Руският външен министър отбеляза, че в резултат на атаката танкерът, който е превозвал 140 000 тона въглеводороди, „дрейфира с огромна дупка в средата на корпуса си“. „Това е потенциална екологична катастрофа“, добави той. „Екипажът е бил в опасност; едва са били евакуирани.“

Лавров уточни, че либийските представители са съдействали за евакуацията на членовете на екипажа и че „сега се опитват да разрешат въпроса за сигурността на целия този товар, който е значителен“.

„Разбирам, че самолетоносачът „Шарл дьо Гол“ е по-важен за вас от нашия танкер“, заключи Лавров.

Русия желае всичко най-добро на избраниците френския народ на вота, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Руският външен министър отговори за пуловера с надпис „СССР“ по време на руско-американската среща на върха в Аляска. Той напомни на французите за националния символ на страната им, който изразява мотото „свобода, равенство, братство“.

В отговор на въпрос в интервю за France Télévisions за посланието, което е възнамерявал да изпрати, като е облякъл пуловер с надпис „СССР“ в Аляска, Лавров каза: „Роден съм в Съветския съюз. Какво послание иска да предаде един французин, когато си спомня и почита Мариан на барикадите?“

Коментирайки забележката на журналист, че „това е история“, руският външен министър отбеляза: „Съветският съюз също е история, точно както Руската империя, точно както Великата френска революция“. „Не мисля, че ми казвате, че имате право да помним Френската революция, но ние трябва да забравим собствената си история. Не мисля, че това имате предвид. Мисля, че разбирате за какво говорим“, добави ръководителят на руската дипломация.

Условията за възобновяване на диалога между Москва и Вашингтон относно ядреното възпиране все още не са назрели, заяви руският външен министър.

„Когато американците ни казват, че трябва да възобновим диалога относно стратегическата стабилност, ядреното възпиране и контрола върху въоръженията, ние вярваме, че това е важно в даден момент“, каза министърът.

Руският външен министър отбеляза, че условията все още не са „назрели“, особено като се има предвид, че Съединените щати са подкопали основите на военното и стратегическото си партньорство с Русия.

Според Лавров, въз основа на доктриналните документи на САЩ, все още не е ясно дали САЩ са готови да се върнат към условията, които позволиха сключването на договори за стратегически нападателни оръжия.

Предложенията за възобновяване на диалога за стратегическа стабилност без участието на Париж и Лондон са задънена улица, заяви Лавров.

Министърът подчерта, че Съединените щати имат съюзнически ангажименти с Великобритания и Франция, докато Русия и Китай, които Вашингтон се опитва да принуди „да се присъединят към тези бъдещи преговори“, нямат такива ангажименти. „Следователно, говоренето за възобновяване на диалога за ядрено възпиране и стратегическа стабилност, без да се включват Великобритания и Франция, е задънена улица“, отбеляза той.

„Нашата позиция е проста: Китай сам решава какво представлява действие в неговите национални интереси. Китай заяви своята позиция и ние я уважаваме напълно“, добави министърът.

В този контекст Лавров спомена и „решението, публично обявено от Еманюел Макрон, да се разшири ролята на ядрения потенциал на Франция, да се предложи на европейските страни като „чадър“, може би за да замени американския, и публичното изявление, че Франция ще натрупа и увеличи ядрените си арсенали и няма да каже на никого колко“.

Руските военни никога не насочват удари срещу цивилни цели и нанасят удари само по цели, свързани с украинските въоръжени сили, каза Лавров.

„Многократно сме заявявали, чрез руския президент Владимир Путин и чрез ръководството на руското Министерство на отбраната, че никога не насочваме ударите си срещу чисто цивилни цели. Всички избрани цели, по един или друг начин, подкрепят дейността на украинските въоръжени сили на фронтовата линия. А украинските въоръжени сили, между другото, никога не се колебаят да атакуват чисто цивилни цели“, отбеляза министърът.

Лавров отбеляза, че посланикът на руското външно министерство по въпросите на престъпленията на киевския режим Родион Мирошник е в Женева. „Той донесе там конкретни данни – огромни количества информация и факти за престъпленията на киевския режим и нарушенията на международното хуманитарно право“, заяви руският външен министър.

Русия не обсъжда отмяна на незаконните санкции, те не съществуват за Москва или нейните добросъвестни партньори, заяви още той.

„Не можем дори да обсъждаме премахването на незаконните санкции. Те не съществуват нито за нас, нито за нашите добросъвестни, честни партньори“, отбеляза министърът.

Според Лавров санкциите, наложени от САЩ, ЕС и Обединеното кралство, са напълно нелегитимни. „Ние, разбира се, не ги спазваме. Не можем да разберем или подкрепим позицията на държави, които са принудени да се придържат към тези напълно незаконни ограничения“, добави руският външен министър.

Русия не предоставя на Иран разузнавателна информация в противопоставянето му със Съединените щати и Израел, заяви руският външен министър.

„Доставихме определени видове военно оборудване на Иран, но не можем да приемем обвиненията, че помагаме на Иран с разузнавателна информация. Русия наистина има тесни отношения с Иран. Имаме споразумение за военно-техническо сътрудничество“, каза Лавров.

Руският външен министър отбеляза, че координатите на американските военни бази в страните от Персийския залив са известни на всички в региона. „Това е публична информация. Не съм изненадан, че Иран ги атакува“, подчерта той.

„САЩ твърдят, че „любезно са позволили“ на Руската федерация да продава петрола си, който вече е в морето, в спрелите танкери. Те казват, че могат да се радват на тази услуга в продължение на месец. В действителност танкерите, които вече са в морето и на път към местоназначението си, все още се движат“, каза той.

„Никога не е имало нито един случай, в който Макрон да се е обадил на Кремъл и Путин да не е вдигнал. Нито веднъж, дори веднъж“, подчерта ръководителят на руската дипломатическа мисия. „Ако искате да се обадите, ако сте сериозен политик, просто се обадете и нашият президент винаги ще отговори.“

В същото време Лавров подчерта, че в офиса, където Путин разговаря с Макрон, „няма никой друг“. „Докато в Париж, когато президентът Макрон разговаря с президента Путин, има много хора“, уточни той.

Нещо повече, според руския външен министър, Париж „дори не крие особено това. „Понякога дори е имало някои изтичания на информация за това, което нашите президенти са обсъждали“, отбеляза Лавров.

Ръководителят на руското външно министерство посочи многократните публични изявления на френския лидер по време на специалната военна операция, казвайки: „Определено ще се обадя на руския президент Владимир Путин, но не сега, а по-късно.“

„Ако искате да се обадите на колегата си, с когото имате дългогодишни отношения, защо да го обявявате и след това да не го направите? Това звучи или като заплаха, или като желание да напомните на другите за вашето присъствие“, отбеляза Лавров. „Но принципната позиция на руския президент Владимир Путин е, че той винаги е готов да разговаря.“

„Пожелаваме всичко най-добро на избраните от френския народ“, каза министърът, отговаряйки на въпрос дали Москва следи предизборната кампания във Франция.