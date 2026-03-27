Лавров: САЩ искат да превземат "Северен поток", с Израел нападнаха безпричинно Иран

27 Март, 2026 05:27, обновена 27 Март, 2026 05:57 5 824 60

Европейските страни категорично не желаят да обсъждат атаката на киевския режим срещу руския танкер „Арктик Метагаз“ край Малта, отбеляза външният министър на Русия

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров в интервю за France Télévisions заяви, че Съединените щати възнамеряват да „превземат“ газопровода „Северен поток“.

Министърът подчерта, че бомбардировките на „Северен поток“ са извършени от украински саботьори с подкрепата на западните разузнавателни служби, но никой не ги осъди, нито Франция, нито Германия, които според Лавров са „преглътнали“ тази терористична атака в ущърб на собствените си интереси.

„САЩ сега също казват, че искат да превземат газопровода „Северен поток“, заяви руският външен министър.

Русия се надява, че западните страни ще спрат упорито да настояват Иран да се въздържи от отговор на ударите на САЩ и Израел, заяви първият дипломат на Москва.

„Не знам как ще завърши това, но се надявам, че здравият разум ще надделее и нашите западни колеги вече няма упорито да настояват Иран да прекрати всякакви ответни действия срещу Съединените щати и Израел, които започнаха война без никакви основания“, каза министърът.

Лавров беше попитан за нападението срещу френския самолетоносач „Шарл дьо Гол“ в Балтийско море. „Добре е, че вашият самолетоносач е в Балтийско море, а не в Персийския залив. Там също имаше самолетоносачи, които започнаха да се изтеглят. Франция също изглежда, че планира да участва в тази коалиция, за да осигури свобода на корабоплаването в Ормузкия проток“, отбеляза руският външен министър.

Европейските страни категорично не желаят да обсъждат атаката на киевския режим срещу руския танкер „Арктик Метагаз“, каза Лавров.

На 3 март руското Министерство на транспорта съобщи, че руският танкер за втечнен природен газ (LNG) „Арктик Метагаз“ е бил атакуван в Средиземно море от безпилотни украински лодки в непосредствена близост до малтийски териториални води.

„Нито една европейска държава не иска да обсъжда това никъде“, подчерта Лавров.

Руският външен министър отбеляза, че в резултат на атаката танкерът, който е превозвал 140 000 тона въглеводороди, „дрейфира с огромна дупка в средата на корпуса си“. „Това е потенциална екологична катастрофа“, добави той. „Екипажът е бил в опасност; едва са били евакуирани.“

Лавров уточни, че либийските представители са съдействали за евакуацията на членовете на екипажа и че „сега се опитват да разрешат въпроса за сигурността на целия този товар, който е значителен“.

„Разбирам, че самолетоносачът „Шарл дьо Гол“ е по-важен за вас от нашия танкер“, заключи Лавров.

Русия желае всичко най-добро на избраниците френския народ на вота, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Руският външен министър отговори за пуловера с надпис „СССР“ по време на руско-американската среща на върха в Аляска. Той напомни на французите за националния символ на страната им, който изразява мотото „свобода, равенство, братство“.

В отговор на въпрос в интервю за France Télévisions за посланието, което е възнамерявал да изпрати, като е облякъл пуловер с надпис „СССР“ в Аляска, Лавров каза: „Роден съм в Съветския съюз. Какво послание иска да предаде един французин, когато си спомня и почита Мариан на барикадите?“

Коментирайки забележката на журналист, че „това е история“, руският външен министър отбеляза: „Съветският съюз също е история, точно както Руската империя, точно както Великата френска революция“. „Не мисля, че ми казвате, че имате право да помним Френската революция, но ние трябва да забравим собствената си история. Не мисля, че това имате предвид. Мисля, че разбирате за какво говорим“, добави ръководителят на руската дипломация.

Условията за възобновяване на диалога между Москва и Вашингтон относно ядреното възпиране все още не са назрели, заяви руският външен министър.

„Когато американците ни казват, че трябва да възобновим диалога относно стратегическата стабилност, ядреното възпиране и контрола върху въоръженията, ние вярваме, че това е важно в даден момент“, каза министърът.

Руският външен министър отбеляза, че условията все още не са „назрели“, особено като се има предвид, че Съединените щати са подкопали основите на военното и стратегическото си партньорство с Русия.

Според Лавров, въз основа на доктриналните документи на САЩ, все още не е ясно дали САЩ са готови да се върнат към условията, които позволиха сключването на договори за стратегически нападателни оръжия.

Предложенията за възобновяване на диалога за стратегическа стабилност без участието на Париж и Лондон са задънена улица, заяви Лавров.

Министърът подчерта, че Съединените щати имат съюзнически ангажименти с Великобритания и Франция, докато Русия и Китай, които Вашингтон се опитва да принуди „да се присъединят към тези бъдещи преговори“, нямат такива ангажименти. „Следователно, говоренето за възобновяване на диалога за ядрено възпиране и стратегическа стабилност, без да се включват Великобритания и Франция, е задънена улица“, отбеляза той.

„Нашата позиция е проста: Китай сам решава какво представлява действие в неговите национални интереси. Китай заяви своята позиция и ние я уважаваме напълно“, добави министърът.

В този контекст Лавров спомена и „решението, публично обявено от Еманюел Макрон, да се разшири ролята на ядрения потенциал на Франция, да се предложи на европейските страни като „чадър“, може би за да замени американския, и публичното изявление, че Франция ще натрупа и увеличи ядрените си арсенали и няма да каже на никого колко“.

Руските военни никога не насочват удари срещу цивилни цели и нанасят удари само по цели, свързани с украинските въоръжени сили, каза Лавров.

„Многократно сме заявявали, чрез руския президент Владимир Путин и чрез ръководството на руското Министерство на отбраната, че никога не насочваме ударите си срещу чисто цивилни цели. Всички избрани цели, по един или друг начин, подкрепят дейността на украинските въоръжени сили на фронтовата линия. А украинските въоръжени сили, между другото, никога не се колебаят да атакуват чисто цивилни цели“, отбеляза министърът.

Лавров отбеляза, че посланикът на руското външно министерство по въпросите на престъпленията на киевския режим Родион Мирошник е в Женева. „Той донесе там конкретни данни – огромни количества информация и факти за престъпленията на киевския режим и нарушенията на международното хуманитарно право“, заяви руският външен министър.

Русия не обсъжда отмяна на незаконните санкции, те не съществуват за Москва или нейните добросъвестни партньори, заяви още той.

„Не можем дори да обсъждаме премахването на незаконните санкции. Те не съществуват нито за нас, нито за нашите добросъвестни, честни партньори“, отбеляза министърът.

Според Лавров санкциите, наложени от САЩ, ЕС и Обединеното кралство, са напълно нелегитимни. „Ние, разбира се, не ги спазваме. Не можем да разберем или подкрепим позицията на държави, които са принудени да се придържат към тези напълно незаконни ограничения“, добави руският външен министър.

Русия не предоставя на Иран разузнавателна информация в противопоставянето му със Съединените щати и Израел, заяви руският външен министър.

„Доставихме определени видове военно оборудване на Иран, но не можем да приемем обвиненията, че помагаме на Иран с разузнавателна информация. Русия наистина има тесни отношения с Иран. Имаме споразумение за военно-техническо сътрудничество“, каза Лавров.

Руският външен министър отбеляза, че координатите на американските военни бази в страните от Персийския залив са известни на всички в региона. „Това е публична информация. Не съм изненадан, че Иран ги атакува“, подчерта той.

„САЩ твърдят, че „любезно са позволили“ на Руската федерация да продава петрола си, който вече е в морето, в спрелите танкери. Те казват, че могат да се радват на тази услуга в продължение на месец. В действителност танкерите, които вече са в морето и на път към местоназначението си, все още се движат“, каза той.

„Никога не е имало нито един случай, в който Макрон да се е обадил на Кремъл и Путин да не е вдигнал. Нито веднъж, дори веднъж“, подчерта ръководителят на руската дипломатическа мисия. „Ако искате да се обадите, ако сте сериозен политик, просто се обадете и нашият президент винаги ще отговори.“

В същото време Лавров подчерта, че в офиса, където Путин разговаря с Макрон, „няма никой друг“. „Докато в Париж, когато президентът Макрон разговаря с президента Путин, има много хора“, уточни той.

Нещо повече, според руския външен министър, Париж „дори не крие особено това. „Понякога дори е имало някои изтичания на информация за това, което нашите президенти са обсъждали“, отбеляза Лавров.

Ръководителят на руското външно министерство посочи многократните публични изявления на френския лидер по време на специалната военна операция, казвайки: „Определено ще се обадя на руския президент Владимир Путин, но не сега, а по-късно.“

„Ако искате да се обадите на колегата си, с когото имате дългогодишни отношения, защо да го обявявате и след това да не го направите? Това звучи или като заплаха, или като желание да напомните на другите за вашето присъствие“, отбеляза Лавров. „Но принципната позиция на руския президент Владимир Путин е, че той винаги е готов да разговаря.“

„Пожелаваме всичко най-добро на избраните от френския народ“, каза министърът, отговаряйки на въпрос дали Москва следи предизборната кампания във Франция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Владимир Путин, президент

    36 28 Отговор
    Лошад е изключително проницателен ☝️
    Не случайно е шеф на МВД, а Русия е една от най-мощните, уважавани в Света държави.....епта 😁

    Коментиран от #52

    05:46 27.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Онзи

    19 36 Отговор
    Големият крадец вика - "Дръжте малкото крадле" !

    05:52 27.03.2026

  • 5 Коня е хептен превъртял

    23 55 Отговор
    Кой се интересува каква дупка има някакъв ватнишко танкер?Нали всичко беше Киев за два,три деня?Укрите ви разкатаха.

    Коментиран от #22

    05:55 27.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Еми ще ви го

    24 17 Отговор
    Вземат, като нищо. Вие като не умеете да воювате. Вижте, видяхме Венецуела и виждаме сега и Иран. Глупавото с вас е, че имате опасни оръжия, някаква армия, но толкова време не правите нищо.
    Извадете големите кюнци на масата за преговори и им кажете: "Ако още участвате с пари, с оръжия, с разузнавателни данни и тн във войната, против нас, до довечера няма да ви има! " И ако само тези наглеци посегнат, дори с малко нещо още, то тази страна да стане веднага неизползваема за 30 поколения напред. И тогава ще видим, кои още ще ви пречат на СВО-то. Ама вие НЕ умеете или сте предатели?

    05:56 27.03.2026

  • 9 Добре

    35 19 Отговор
    че е Лавров да им набива канчетата от време на време !

    Коментиран от #14, #59

    05:56 27.03.2026

  • 10 Kaлпазанин

    34 9 Отговор
    Само се чудя ,такива статии защо не се обсъждат е гледаното и четенето време ,а се публикуват по първи петли ,или когато кокошките спят ,и това колко "високоинтелигентни европейци "ще го чуят и прочетат

    Коментиран от #12

    05:57 27.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нормално

    21 28 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Какво ще изцвили коня или Захарова го интересуват само крепостните.

    Коментиран от #16, #37

    05:59 27.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Владимир Путин, президент

    18 13 Отговор

    До коментар #9 от "Добре":

    "...добре че Лавров им набива канчетата от време на време !..."

    Още по-xopoшо е, че Русия всекидневно унищожава и набива канчетата на ценните укро-дронове с рафинериите и танкерите си ☝️
    Танто за грош 😁

    Коментиран от #25, #53

    06:04 27.03.2026

  • 15 Абе кон,

    18 16 Отговор
    Где интернет?
    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #17, #24

    06:04 27.03.2026

  • 16 дреме им..

    4 13 Отговор

    До коментар #12 от "Нормално":

    На масква кво мислат бгбандерците,дека са се заврели уweцeтo напеефдьскио и кушають оджлътотому

    06:04 27.03.2026

  • 17 Как

    4 7 Отговор

    До коментар #15 от "Абе кон,":

    где ? На м..... у п........ !

    06:07 27.03.2026

  • 18 Тая статийка Мутростакановна

    7 6 Отговор
    з аптевод ли му я даде на Миленчо, или направо на български да не се мъчи? 🤣🤣🤣

    06:07 27.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Еми в такъв случай

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Бе трябвало да се обединят всички, цял свят против рекетьора и да го спрат. Иначе тази планета ще изчезне или ще се превърне в планетарен концлагер! Натам е тръгнало напоследък!

    06:12 27.03.2026

  • 21 Добре де

    11 15 Отговор
    Това нещо мяза ли на човек?

    Коментиран от #31

    06:12 27.03.2026

  • 22 Абе

    18 8 Отговор

    До коментар #5 от "Коня е хептен превъртял":

    Укрите си разказаха държавата и границите на държавата и накрая само това за 3 те дена ще им остане:))))

    06:13 27.03.2026

  • 23 Питане

    10 10 Отговор
    Коня "Фюри".... Помните ли го ?
    ЕТО ГО !!!

    06:16 27.03.2026

  • 24 а бе..

    5 12 Отговор

    До коментар #15 от "Абе кон,":

    Бгбандерски чвор,где масковские чаркоятьци за шестой блок..има нема през ден цела зима го спираете,до като го батишете като петио блок дека бачка на 75% оти е с уестинхаоско гориво и като свърши кремля вече няма да прибира атомние отпадаци оти сте неприятели и ще си ги копате у бг-то

    06:17 27.03.2026

  • 25 Ами

    16 11 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    А на фронта границите си вървят на запад :))) и пак ще сетят после за предупрежденията на Бисмарк,че първите предложения на руснаците са най изгодни:)))Ама сега танкери броете :)))

    Коментиран от #28, #30

    06:20 27.03.2026

  • 26 Дзак

    3 2 Отговор
    Подобно на Провокатора от факти.бг.

    06:24 27.03.2026

  • 27 Милене,

    7 4 Отговор
    какъв е този гугъл транслейт? Не научи ли езици умнокрасивия? 😂

    06:25 27.03.2026

  • 28 Сметах,сметах

    12 12 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Руските орки трябваше да са в околностите на Вашингтон.Те пета година ядат донбаската кал.

    06:26 27.03.2026

  • 29 До редакцията

    9 11 Отговор
    Моля махнете го туй нещо,че цял ден ще се стряска народа.

    06:28 27.03.2026

  • 30 😂😂😂😂😂

    10 12 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Къв запад те гони бе нещ-астник.За месец ВСУ освободиха 500 кв. километра
    Русия загуби тази война.

    06:30 27.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Владимир Путин, президент

    12 10 Отговор
    Есть един простичък въпрос !
    Как така става, Щатите след всяка една война стават все по-богати и проспериращи, а Рассия все по-бедна и унижена ? Как так таварищи ? 🙄

    Коментиран от #39

    06:33 27.03.2026

  • 33 Пияна сган

    10 10 Отговор
    Дърт малоумен Кон

    06:40 27.03.2026

  • 34 Маша Захарова, говорител МИД

    10 7 Отговор
    Таварищи помогнете.
    Тоя Лавров повече на кон ли прилича или на обезьяна ? 😄

    06:46 27.03.2026

  • 35 Как така украинците?

    12 2 Отговор
    Нали газопрпвода беше взривен от Байдън?

    06:50 27.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Kaлпазанин

    10 4 Отговор

    До коментар #12 от "Нормално":

    То за вас ,е нормално и намордник да ти сложат и чип в г@@@ ,ама няма да ми ривеш сина ти като ти доведе зет за снаха ,ама то това и за тебе ще е нормално

    07:07 27.03.2026

  • 38 Архимандрисандрит Бибиян

    5 7 Отговор
    Конентроп е надушил каде го качват наедно САЩ и Израел!

    07:09 27.03.2026

  • 39 ТОва е така защото не е ползвано

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Владимир Путин, президент":

    ОЩЕ ПРИРАВНИТЕЛНОТО АТОМНО ОРЪЖИЕ. СЛЕД НЕГО ВСИЧКИ СТАВАТ РАВНИ.....

    07:13 27.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ъхъ!!!

    11 11 Отговор
    То е защото вие "причинно" нападнахте Украйна и не спирате с "многоходовките" и кагебейските номера по цял свят!?!

    07:31 27.03.2026

  • 43 Т Живков

    7 10 Отговор
    КОНЯ ЦВИЛИ,КЕРВАНА СИ ВЪРВИ

    Коментиран от #45

    07:40 27.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Бах мама му..

    9 8 Отговор
    А Русия нападна Украйна причинно. Ха,ха..! Мер-за-вец. Хитлер нападал вероломно , а Путин мироломно.

    08:06 27.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 стоян георгиев

    4 6 Отговор
    Изключителен дипломат.

    Коментиран от #58

    08:51 27.03.2026

  • 50 Аре спри се бе арменец

    5 1 Отговор
    И си върни името от което баща ти се отрече - Калантарян. Стига тия лаври дето не си ги заслужил родиноотстъпнико.

    09:10 27.03.2026

  • 51 теню

    5 1 Отговор
    "Русия се надява, че западните страни ще спрат упорито да настояват Иран да се въздържи от отговор на ударите на САЩ и Израел, заяви първият дипломат на Москва."
    Тези глупа..ците продължават да вярват на Запада защото шефа Путин им се оплаква всеки път ,че са го излъгали което е нито за първи път нито ще е за последен . Украйна по точно Запада последно време открито нанасят ракетни удари по танкерите --- санкциите не бяха достатъчни - Кремълският ид..от само гледа и се усмихва като маха с ръка -- сякаш това са дребни на които не трябва да се обръща внимание когато за тоя самоуверен гл....пак нищо не е от значение . ? И така не разбрах какво за него е от значение ? Тоя самонадеян гледа на всичко това вече 5-та година и се прави ,че всичко е под негов контрол ?

    Коментиран от #54

    09:19 27.03.2026

  • 52 Айде бегай легай

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    до Илич.

    10:28 27.03.2026

  • 53 Владимир Илич

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Чакам те !
    Заедно с Маркс и Енгелс ще играем белот.

    10:32 27.03.2026

  • 54 Просто Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "теню":

    няма как да въздейства върху събитията. Нищо не може да направи.

    Коментиран от #56

    10:55 27.03.2026

  • 55 Ухааа

    0 1 Отговор
    Дядя ЛАВРОВ, вие си измислихте причина да нападнете Украйна, Хамериканците си измислиха причина да нападнат Иран. Всички сте олигофрени. Само Си има някаква причина да нападне Тайван, но е доста по умен от вас и гледа да го превземе по мирен път. Но първо като гледам, ще превземе руската икономика, а после и американската. Така че ще ви видим колко ще се петите тогава.

    11:21 27.03.2026

  • 56 Нов

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Просто Русия":

    Прав си и цените в магазина го доказват.

    11:32 27.03.2026

  • 57 Нагъл Кон

    1 0 Отговор
    Фашистите от русия изопачават всичко!

    12:23 27.03.2026

  • 58 красив дипломат

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "стоян георгиев":

    Дръглив руски фашага!

    12:24 27.03.2026

  • 59 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Добре":

    Украйна така ви набива канчетата ,че денонощно звъните! Няма по неадекватно нещо от руския политик.Лавров,Маша,Путлер кухи,нагли,лъжливо,лицемерни и долни същества!

    12:48 27.03.2026

  • 60 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Лавров лъже както винаги.

    15:22 27.03.2026

