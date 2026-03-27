Войната в Украйна навлиза в ерата на автономните бойни системи

Войната в Украйна бързо се насочва към нов етап, в който все по-често решението за поразяване на цели може да бъде вземано не от човек, а от алгоритъм. Военни експерти вече разглеждат този процес не като бъдеща хипотеза, а като реалност, която се очаква в следващите години, пишат „Forbes“ и УНИАН, предава News.bg.
Украинските военни обсъждат концепцията за т.нар. „кутии за убийство“ - зони, в които дронове могат автоматично да унищожават цели, отговарящи на предварително зададени параметри. Това на практика означава частично прехвърляне на функцията за вземане на решения за удар към автономни системи. Основният въпрос вече не е технологичен, а етичен - дали обществото е готово за подобно развитие.
В момента Украйна тества ново поколение „умни“ дронове, които могат да се самонасочват след първоначално потвърждение от оператор. Следващата фаза включва системи, способни самостоятелно да идентифицират и търсят цели.
Военни експерти обаче предупреждават за рискове, включително възможност за поразяване на собствени сили, грешки при ограничена видимост и попадения върху цивилни обекти.
Поради това се въвеждат ограничения като забранени зони, контрол на височината и задължително потвърждение на ударите в населени райони. Въпреки това новите модификации вече могат да разпознават цели в последния етап на полета, включително чрез термични сигнатури, дори при тъмнина или електронно заглушаване.
Според анализа подобни системи могат да се окажат значим фактор и в други потенциални конфликти, включително в Близкия изток, с посочване на стратегически обекти като иранския остров Харг.
Автономните дронове вече не се възприемат като скъпа експериментална технология. Един такъв ударен дрон струва около 1000 долара, като вече се използват в хиляди бойни мисии. Новото поколение системи, въведено масово в края на 2024 г., е значително по-ефективно от първите модели.
Промяната в характера на войната води и до социални трансформации. Според „Forbes“ в украинските дронови подразделения все по-често участват жени, като в някои случаи те дори преобладават. В съвременния конфликт техническите умения имат по-голяма тежест от физическата сила, а жените оператори на дронове вече се утвърждават като равностойни бойни специалисти.
