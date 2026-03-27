Войната в Украйна навлиза в ерата на автономните бойни системи
  Тема: Украйна

27 Март, 2026 11:12

Анализ: Дронове с изкуствен интелект могат да вземат решения за удар без човешка намеса

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Войната в Украйна бързо се насочва към нов етап, в който все по-често решението за поразяване на цели може да бъде вземано не от човек, а от алгоритъм. Военни експерти вече разглеждат този процес не като бъдеща хипотеза, а като реалност, която се очаква в следващите години, пишат „Forbes“ и УНИАН, предава News.bg.

Украинските военни обсъждат концепцията за т.нар. „кутии за убийство“ - зони, в които дронове могат автоматично да унищожават цели, отговарящи на предварително зададени параметри. Това на практика означава частично прехвърляне на функцията за вземане на решения за удар към автономни системи. Основният въпрос вече не е технологичен, а етичен - дали обществото е готово за подобно развитие.

В момента Украйна тества ново поколение „умни“ дронове, които могат да се самонасочват след първоначално потвърждение от оператор. Следващата фаза включва системи, способни самостоятелно да идентифицират и търсят цели.

Военни експерти обаче предупреждават за рискове, включително възможност за поразяване на собствени сили, грешки при ограничена видимост и попадения върху цивилни обекти.

Поради това се въвеждат ограничения като забранени зони, контрол на височината и задължително потвърждение на ударите в населени райони. Въпреки това новите модификации вече могат да разпознават цели в последния етап на полета, включително чрез термични сигнатури, дори при тъмнина или електронно заглушаване.

Според анализа подобни системи могат да се окажат значим фактор и в други потенциални конфликти, включително в Близкия изток, с посочване на стратегически обекти като иранския остров Харг.

Автономните дронове вече не се възприемат като скъпа експериментална технология. Един такъв ударен дрон струва около 1000 долара, като вече се използват в хиляди бойни мисии. Новото поколение системи, въведено масово в края на 2024 г., е значително по-ефективно от първите модели.

Промяната в характера на войната води и до социални трансформации. Според „Forbes“ в украинските дронови подразделения все по-често участват жени, като в някои случаи те дори преобладават. В съвременния конфликт техническите умения имат по-голяма тежест от физическата сила, а жените оператори на дронове вече се утвърждават като равностойни бойни специалисти.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    16 9 Отговор
    Цялата операция на САЩ в Иран се управлява от изкуствен интелект, заради това се убиват ученици и се бомбят нарисувани на земята самолети.

    Коментиран от #6

    11:15 27.03.2026

  • 2 Българин

    27 12 Отговор
    Последната дума ще има "Орешник"...

    Коментиран от #5, #8, #11, #18, #29

    11:18 27.03.2026

  • 3 ФАКТ

    14 21 Отговор
    Путлер от сутрин до вечер се кланя и умилква на САЩ с пълни потури. Какъв срам и позор

    Коментиран от #19

    11:18 27.03.2026

  • 4 Фашиста путин сбърка

    15 19 Отговор
    Украинците бяха мозъка на СССР !!!

    Коментиран от #15, #22

    11:19 27.03.2026

  • 5 Путин

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Не можем, Сорос не ни разрешава. Каза да сме "многоходови" и че вие ще ни подкрепяте дори и да се н се рем.

    Коментиран от #27

    11:19 27.03.2026

  • 6 Българин

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Вирус в системата и ИИ запуква собственните си позиции...

    11:19 27.03.2026

  • 7 Гаджева

    9 4 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    11:19 27.03.2026

  • 8 орешника с чип от пералня

    16 10 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    руските мизерници един пирон не могат да си произведат!

    Коментиран от #16

    11:20 27.03.2026

  • 9 Ко речи...,Ко...?!

    8 5 Отговор
    ,,Войната в Украйна" ли...?!
    Тя вече не е интересна!
    Светлините на прожекторите се изместиха рязко върху Иран и Ормузкият Проток...!

    Коментиран от #12

    11:21 27.03.2026

  • 10 Сила

    12 2 Отговор
    Майтап , майтап обаче "Терминатор " се оказа пророчески филм ....!!? Доживяхме да го гледаме на живо ....

    11:23 27.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А ве Бай-Дончо!

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ко речи...,Ко...?!":

    Днес май пак направил отсрочка на ултиматума си към Иран ,за... още 5 дни...?!
    Що така ве, Тръмп и?!
    Нали бе много ербап...?!

    Коментиран от #14

    11:24 27.03.2026

  • 13 Ей това да си копейка е Божие наказание

    10 10 Отговор
    Тръмп спря всякаква сателитна информация за рашките,копейката си мисли,че Тръмп ще се юрне да спасява пропадналата русия.

    Коментиран от #17, #43

    11:25 27.03.2026

  • 14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 6 Отговор

    До коментар #12 от "А ве Бай-Дончо!":

    Клесс, коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #40

    11:26 27.03.2026

  • 15 Макаренко,украинският учител

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Фашиста путин сбърка":

    Да, изкопаха Черно море и летяха в Космоса преди Гагарин.

    Коментиран от #23

    11:28 27.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чакай ся...?!

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Нали самият Ти,твърдеше,че Тръмп е ...,,Агент Краснов" на Путин...,пък ся-дтуга песен ми пееш...?!?!

    11:29 27.03.2026

  • 18 Пак аз

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Докато се натуткат с орешника Фламингото ще кацне в бункера на ботокса.
    Фламингото е оръжие от съвсем ново поколение.

    Коментиран от #38

    11:30 27.03.2026

  • 19 Други факти

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Така е,брат.Потурите са му пълни и бат Дони ще му ги nразни🤣🤣

    11:30 27.03.2026

  • 20 Ефектът на бумерангът

    2 3 Отговор
    Ще стане интересно,когато ИИ започне да смята и тебе за враг.

    11:31 27.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анибал Лектър

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Макаренко,украинският учител":

    Чикатило ме научи мозъци да ям.

    11:32 27.03.2026

  • 24 О но,но,но

    5 5 Отговор
    Руски примати и ИИ
    О но но но
    🤣🤣🤣🤣

    11:33 27.03.2026

  • 25 Поредна тежка нощ в Русия

    8 4 Отговор
    след атаки с дронове. Във Волгоградска област, в град Череповец е бил атакуван и ударен най-големият завод за производство на азотни, калиеви и фосфатни торове в Европа АО "Апатит". Ударено е при атака с дронове и предприятието "Северстал", което също се намира в Череповец. Основната дейност включва производство на стомана, висококачествени валцувани продукти и добив на суровини (желязна руда, въглища).

    Коментиран от #28

    11:33 27.03.2026

  • 26 БРАВО

    6 6 Отговор
    И руските мужици ги ползват за опитни мишки , Има още милиони за обучение за ИТ !

    11:33 27.03.2026

  • 27 Тръмп

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Па ние можем и
    Па са усирем, Сатаняхо ни разрешава.
    Каза да сме "много Вазелинови" и че вие ще го оберете, да Правилно не се оглеждай -Вие евро Гейзерите дори и да се н се рем.
    А, па ние тва го можем Най добре, то не беше Корея, Виетнам, Афганистан, Сирия , Сомалия Аве мани мани

    Коментиран от #33, #36

    11:35 27.03.2026

  • 28 Копейка в шок

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Поредна тежка нощ в Русия":

    Шокиран съм.След 5 г.АбАсрация къде се води войната???

    11:37 27.03.2026

  • 29 С нищо не може да

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    им помогне орешника. Ако можеше, войната отдавна да е приключила и Украйна щеше да е превърната в Беларус 2.0...

    Коментиран от #41

    11:37 27.03.2026

  • 30 Погнусен

    4 3 Отговор
    Мен даже ме е гнус, че България е на 1345 години, а сме се хванали с шайка разбойници (силови застрахователи) и се пъчим как икономически, политически и военно сме с тях и ще ходим да раздаваме правосъдие по света. Срам ме е таква велика държава като нашата (визирам политиката и) да се приземи на акъл на текскаски шериф и да си мисли "че ще сме велики по този начин" . Гласувайте на избораите за евроатлнатиците и ще видите как войната ще е вече на наша територия.

    11:37 27.03.2026

  • 31 Мдаа

    6 5 Отговор
    Купянск е напълно освободен от ошанките!!!Най-веровтно Гераската ще скача през прозореца или ще бъде отровен.

    11:37 27.03.2026

  • 32 Войната навлиза в мокрите фантазии

    4 5 Отговор
    на поръчковата журналистика и платените тро лове.
    Никой не ви приема насериозно.

    11:38 27.03.2026

  • 33 Пуся Късии

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Тръмп":

    А бе такава АбАсрация като нашата никой не може.За 4г.милион при Кабзон.Сделано в Россий.

    11:39 27.03.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    7 3 Отговор
    Срещу монголо-татарите всички средства са добри ☝️
    Да си стоят в Азия, никой няма ги закачи и дири за нещо

    11:39 27.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А в Русия

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Тръмп":

    русо Гейзерите какво да кажат, като ги превърнаха в севернокорейци, направо да вземат да се гръмнат ли 😂

    11:40 27.03.2026

  • 37 Давам 20 000 рубли!

    2 5 Отговор
    Ако някоя копейка ми обясни защо Кримския мост още не е разрушен?

    Коментиран от #45, #49

    11:40 27.03.2026

  • 38 Българин

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Пак аз":

    Ти се моли да не стане...че дойде ли Медведев тогава ще разбереш какво е заличаване!

    Коментиран от #46

    11:40 27.03.2026

  • 39 Д-р Марин Белчев

    4 2 Отговор
    Това е изключително лошо развитие. Винаги трябва да присъства човек във веригата, който да взима крайното решение. Това го потвърждават дори някои изкуствени интелекти.
    Пример: ако не бяха двама кристално чисти и човечни съветски офицери, светът сега нямаше да съществува. Ако на тяхно място тогава беше машина, изкуствен интелект или компютър, резултатът щеше да бъде плачевен.
    Накратко: не трябва да се позволява на ИИ да взема решение за прекратяване на човешки живот самостоятелно. Това е опасен и престъпен прецедент с много сериозни последствия.

    11:42 27.03.2026

  • 40 Клессс...

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ...,кога изтекоха ,,24 часа"-декларирани от Тръмп,че ще спре Украинската война...?!
    Ахъммм Клессс...!

    11:42 27.03.2026

  • 41 Българин

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "С нищо не може да":

    Не виждаш ли, че нетешителния Путин ги щади? И по повод "Трите дня" ако беше Сталин и два щяха да са много...Янките поне действат радикално, справка - Хирошима, Нагасаки...

    11:44 27.03.2026

  • 42 Руски депутати в паника:

    3 5 Отговор
    Роботи Терминатори вече се бият срещу нас на фронта. Гледали сте филма "Терминатор", нали? Ето, точно такива железни бойци вече воюват срещу нас на предна линия. Филмът "Терминатор" вчера стана реалност." Това са думи на руският депутат от Държавната дума Андрей Свинцов. Свинцов очевидно има предвид първият хуманоиден робот, специално проектиран за военни задачи Phantom MK-1 на американската компания Foundation. По-рано през февруари стана известно, че тя е изпратила за тестове в Украйна два такива робота, които да бъдат изпитани в реални бойни условия.(ВИДЕО)

    😂

    Коментиран от #47, #48, #57

    11:46 27.03.2026

  • 43 Ш, това да си цент е Сатана проклятие

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    В.В.Путин предоставя всякаква сателитна информация за американците на Иранските Братя Сцепеният Кух роден български цент аси мисли,че Путин ще се юрне да спасява пропадналата евро дружинка и хохлятия.

    11:47 27.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Щото укрите

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Давам 20 000 рубли!":

    са неможачи!

    11:48 27.03.2026

  • 46 Руснаците да не са луди

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    да изберат Медведев. Точно той призовава за окончателно затваряне на границите на Русия и за пълното й изолиране от външния свят като Северна Корея. :)))

    11:50 27.03.2026

  • 47 Колкото и да папагалиш този пасквил?!

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Руски депутати в паника:":

    Няма как ,,цели два робота",да променят ситуацията на бойното поле...!

    Коментиран от #50

    11:51 27.03.2026

  • 48 Нищо ново под слънцето!

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Руски депутати в паника:":

    Хитлер и той до последно се надяваше на ,,Оръжието-чудо"...!

    11:52 27.03.2026

  • 49 Харизвам 500 000 ако някой цент ми каже

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Давам 20 000 рубли!":

    Що тая "велика укро бандер перимога"
    Що още не е в Москва Кремъл и Крим, а се крие по заешките дупки като жълто син блатен плъх в голяй поле

    11:56 27.03.2026

  • 50 1945

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Колкото и да папагалиш този пасквил?!":

    тепърва ще пристигат това са тестови роботи

    12:07 27.03.2026

  • 51 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    "Факти" публикува не научна фантастика. По-сериозно моля. Откога Али Експрес продава дронове с изкуствен интелект? Аааа! В близките години! В близките години ще видим. А за сега бой с крилати, балистични и хиперзвукови ракети, дронове, планиращи бомби, дронове, артилерия и миномети, докато бандерите мърдат.

    12:30 27.03.2026

  • 52 хаха

    3 2 Отговор
    След като получиха дрон в центъра на Киев, който е бил от рояк и самонасочващ се, укрите се опитват да се правят на технолози, като всъщност са една прослойка и хунта, която ще бъде ликвидирана без остатък. няма да остане жив нацист в Украйна и за показ даже.

    12:38 27.03.2026

  • 53 Урсуляци

    5 2 Отговор
    от кой купуваме мембраните за атомните реактори, май от тези дето не могат да произведат един пирон.Добре, че руснаците не ни оставиха да се гърчим. Племе неблагодарно....

    12:43 27.03.2026

  • 54 Някой

    0 0 Отговор
    В тази статия изглежда че често от настоящето е включено в бъдещето. Практиката оператор да указва на ИИ противник, който трябва да бъде атакуван с дрон вече навлиза в военното ежедневие. Който бъде посочен на ИИ е обречен. Следващото е комуникация и синхронизация между рояци дронове. Тук Старлинк е като решение не се оповестява. Руснака, за да завземе нова територия, трябва да извади хора от укритията. Т.е. атаката изисква жива сила, докато отбраната е роботизирана. Единственият проблем е ИИ като централен мозък и координатор по Старлинк, може ли самостоятелно да решава кого да убие. Така или инак руснаците излели на открито биват убивани от роботи, без да могт да отвърнат. Русия е лишена от услугите на Старлинк, както от капацитета на процесорите, които са производство на САЩ.

    Коментиран от #56

    13:43 27.03.2026

  • 55 Димо

    0 1 Отговор
    🙏🇺🇦 2026 Март 27.... Удар с дронове и по завода „Апатит“ в Череповец, един от най-големите производители на фосфатни торове, сярна и фосфорна киселина във фашистка Русия и ключов доставчик на амониев нитрат, използван във взривни вещества.....

    Бог е с Украйна.

    18:52 27.03.2026

  • 56 АЛО ДЕБИИИИ

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Някой":

    КОИ ПРОЦЕСОРИ БЕ МИЛО
    ТЕА ОТ НОВИТЕ ЗАВОДИ В КИТАЙ ЛИ БЕ

    02:42 28.03.2026

  • 57 ЕДИНИЯТ ОТ РОБОТИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Руски депутати в паника:":

    Е БИЛ ПРЕПИКАН ОТ РУСКО КУЧЕ ДИВЕРСАНТ И Е ДАЛ НА КЪСО
    ПСУ.....ВАЛ Е ЗЕЛЕНЧУКА НА КИТАЙСКИ ЗАРАДИ ТАЙВАНСКИТЕ ЧИПОВЕ В НЕГО

    02:46 28.03.2026

