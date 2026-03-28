Тръмп: Искам да остана в историята като велик миротворец. Не бих помагал на Украйна, но Байдън беше с много ниско IQ

28 Март, 2026 04:39, обновена 28 Март, 2026 05:19 2 627 50

Той призна, че настоящата му политика не изглежда като миротворчество

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се смята за миротворец и би искал да влезе в историята като такъв.

„Реших осем войни и бих искал да остана като велик миротворец, защото наистина вярвам, че съм такъв“, каза той на инвестиционен форум в Маями.

Той призна, че настоящата му политика не изглежда като миротворчество. „В момента не се усеща по този начин, но мисля, че съм миротворец“, каза той.

Тръмп заяви, че за разлика от предшественика си Джо Байдън, не би оказал помощ на властите в Киев в конфликта в Украйна.

„Украйна не е нашата война, но ние им помогнахме. Нямаше да им помогна, ако бях президент, когато започнаха. Тази война никога не трябваше да се случва, но нашият президент по това време беше човек с много нисък коефициент на интелигентност“, каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ОнЯ

    84 0 Отговор
    Добре, че е миротворец, защото ако не беше...

    04:58 28.03.2026

  • 2 Дончо Улавия

    56 3 Отговор
    Харчите защото имате ПЕЧАТНИЦА, бай Дончо.
    Ама Иран ви я пръти при Линкълн

    05:03 28.03.2026

  • 3 Народът ни,го е казал много точно!

    63 1 Отговор
    Хвалипръцко!

    05:04 28.03.2026

  • 4 Истината

    34 21 Отговор
    НАТО е ОТБРАНИТЕЛНА организация, бе пиле.
    Не е АГРЕСОР И ВАРВАРИН

    Коментиран от #29, #42

    05:05 28.03.2026

  • 5 Президентски рекордьор

    53 1 Отговор
    Тръмпи за много кратко време накара избирателите си и цялата планета да въздъхнат и да търсят Слипи Джо.

    Коментиран от #7

    05:06 28.03.2026

  • 6 ура за тъмпоча

    38 1 Отговор
    фъргай бомби...за да е мир...ураааа...

    05:07 28.03.2026

  • 7 А все сме си мислили,че...

    52 2 Отговор

    До коментар #5 от "Президентски рекордьор":

    ...Бай-Дън,не е добре...?!?!

    05:08 28.03.2026

  • 8 хехе

    77 2 Отговор
    рижия кукумицин ще остане в историята като велик лъжец и .празнодумец

    05:09 28.03.2026

  • 9 Факти

    66 2 Отговор
    Тръмп = Нетаняху= военнопрестъпници= съда в Хага

    05:10 28.03.2026

  • 10 умен.по умен.най умен.тромб.

    27 0 Отговор
    измислено: по вече бомби=по вече мир...

    Коментиран от #41

    05:13 28.03.2026

  • 11 ....

    35 0 Отговор
    "Искам да остана в историята като велик миротворец"

    Той сигурно ще хвърли бомбата

    05:14 28.03.2026

  • 12 Хм Хм

    52 0 Отговор
    Доколкото съм чел учебниците по психология един ментално нестабилен човек (меко казано) не осъзнава, че е такъв и с влошаването си си мисли, че поумнява. Дано по-скоро ни освободи от себе си, че цял свят страда.

    Коментиран от #14, #28

    05:18 28.03.2026

  • 13 Хи хи

    39 7 Отговор
    Дони е най великият миротворец, действащ с мир чрез сила ! А да, и ЕС казваше същото за урките!

    05:20 28.03.2026

  • 14 Психолог

    4 25 Отговор

    До коментар #12 от "Хм Хм":

    Статията не е за Путин, но е така.

    05:26 28.03.2026

  • 15 Кирило Буданов, разведчик

    16 37 Отговор
    Украйна се оправи и без твоята помощ, нафталин про3д ☝️

    Коментиран от #33

    05:28 28.03.2026

  • 16 ПОМНЕЩ

    25 16 Отговор
    Доналд Тръмп беше любимец на Костадин Костадинов, Възраждане, Орбан и всички русофили!

    Който кажеше нещо против Тръмп веднага го нападаха и го наричаха джендър, либераст, соросоид.

    Коментиран от #19, #20

    05:29 28.03.2026

  • 17 Дръта чанта

    19 1 Отговор
    Скапани педофили

    Коментиран от #27

    05:32 28.03.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    7 29 Отговор
    "...Джо Байдън..."

    Джо си свърши перфектно работата с Русия ☝️
    Направо ни размаза, както монголец не ни е смазвал.
    Спасибо Джо, че показа на руснаците Реалния Свят и мястото ни в него, таварищи....

    05:33 28.03.2026

  • 19 Хи хи

    21 1 Отговор

    До коментар #16 от "ПОМНЕЩ":

    Защо беше, той още Е !!! Той вдигна цената на петрола, с което напълни джоба на Путин с дебели пачки !!

    05:33 28.03.2026

  • 20 Да ви го.......

    21 5 Отговор

    До коментар #16 от "ПОМНЕЩ":

    Тръмпата се оказа от вашта секта педофил и му сложиха чатала

    05:33 28.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дърт извратеняк

    44 1 Отговор
    Ще останеш в историята като обезумял иасов убиец на невинни човешки същества по целия свят.
    Вече нищо не може да те спаси. Затвор и на електрическия стол.
    Ще останеш в историята като човекоубиец!

    05:46 28.03.2026

  • 23 Оруел 1984

    33 2 Отговор
    Войната е мир.Свободата е робство.Невежеството е сила.

    Коментиран от #36

    05:48 28.03.2026

  • 24 Свободен

    19 6 Отговор
    Определено започва да превърта!
    Досега мислех, че само при руснаците се случва да полудеят от много власт!

    Коментиран от #37

    06:25 28.03.2026

  • 25 Боруна Лом

    28 0 Отговор
    ТРЪМП И, БЕЛИНА ЛИ Е ПИЛ?

    06:30 28.03.2026

  • 26 Костя дъ Простя

    6 7 Отговор
    Тръмп е велик Миротворец .

    Пред Миротворци като

    Путин и Тръмп

    Обичам да бъда в Стойка Г.

    06:33 28.03.2026

  • 27 После се чудим

    8 18 Отговор

    До коментар #17 от "Дръта чанта":

    Защо Пусин и Тръмп
    Се разбират
    Толкова добре .

    От една Педофилска Порода са .

    06:34 28.03.2026

  • 28 БАРС

    12 5 Отговор

    До коментар #12 от "Хм Хм":

    Я́А ЗАЩО ДА ЧАКАМЕ ДА НИ ОСВОБОДИ.НЕ МОЖЕЛИ ОСТАНАЛИЯТ СВЯТ ДА СЕ НАДИГНЕ ПРОТИВ АМЕРИКА.АСИЧКИ ДА ОТИДЕМ В БРЕГЗИТ ТЕ ТОГАВА ЩЕ РЕВЕ ТРОМПЕТА А АКО АЪВЕДЪТ ДРУГА ВАЛУТА ТО ЖАЛНА ИМ МАЙКА НА АМЕРИКА.ТРЪМП СТРАШНО СЕ БОИ ОТ ТОВА ДА НЕ ВАВЕДАТ НОВА ВАЛУТА ЗА БРЕКЗИТ.БЕШЕ КАЗАЛ ,ЧЕ АКО ВАВЕДЪТ ТО ЩЕ НАПРАВИ ТРЕТА СВ.ВОЙНА ЗАЩОТО ДОЛАРА ЩЕ СЕ СРИНЕ ЯКО.МЕЖДУДРУГОТО СИ МИСЛЯ ЧЕ ПРИ СРЕЩАТАТА С ПУТИН В АЛЯСКА ГО Е МОЛИЛ ДА НЕ ПРАВИ ТОВА ПУТИН И КИТАЙ.

    06:37 28.03.2026

  • 29 Мишел

    27 3 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    НатО отбранителен пакт, който няма нито една отбранителна акция, само агресии.

    06:46 28.03.2026

  • 30 Доколкото помня

    8 11 Отговор
    Тръмп беше миротворец само в очите на заблудените копейки.

    06:49 28.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Байдън беше академик

    35 1 Отговор
    в сравнение с това дермо непоръбено. Няма толко глупав човек, самовлюбен имбецилий!

    06:53 28.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 сащисан кравар

    11 0 Отговор
    Пиис дедо, пиис!

    07:05 28.03.2026

  • 35 Синя София

    29 0 Отговор
    Хитлер разпали една война,и е най големия злодей,но миротвореца Тръмп за една година разпали безброй войни,и иска Нобел за мир

    07:13 28.03.2026

  • 36 Трябва

    15 0 Отговор

    До коментар #23 от "Оруел 1984":

    Да добавим и цитат на Тръмп - хвърлянето на томахавки е борба за мир

    07:19 28.03.2026

  • 37 Грешка

    2 11 Отговор

    До коментар #24 от "Свободен":

    Не руснаците а всички управници в Кремъл всички министри до един плюс Путин са евреи. Някои ги беше публикувал поименно, 24 на брой

    Коментиран от #43

    07:22 28.03.2026

  • 38 Емил Стефанов

    17 1 Отговор
    Аз лично ще го запомня като педофил и любима подлога на ционискиат режим на сатаняхо.

    Коментиран от #40

    07:33 28.03.2026

  • 39 Разбирач

    7 0 Отговор
    Велик миротворец. Скоро ще приключи и 10-тата война срещу Куба, а може би и 11-тата по-известна като Трета Световна Война

    08:09 28.03.2026

  • 40 Психопат

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Емил Стефанов":

    Охооо, някой май завижда

    08:09 28.03.2026

  • 41 Благо Джизъса

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "умен.по умен.най умен.тромб.":

    Повече чети,повече пиши
    Повече си купи буквар

    08:23 28.03.2026

  • 42 Като е отбранителна

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    защо нападна Югославия?
    Кога е нападала Югославия нато?

    08:43 28.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Твърде вероятно

    10 0 Отговор
    Тръмп ще остане в историята, като управляващ, който нанесе щети на световния ред и международното право, и във вътрешното управление на страната си. Вероятно ще му бъде търсена и наказателна отговорност. С действията си постави в несигурност и криза редица държавни икономики, което пряко рефлектира на живота на милиони. Тепърва ще се дават оценки, но историческите факти на управленската му дейност няма как да бъдат игнорирани.

    09:09 28.03.2026

  • 45 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    Оставащ в историята като най големия боклук с голяма лъжлива уста

    09:35 28.03.2026

  • 46 Ъхъ!!!

    3 0 Отговор
    Всеки луд с номера си, ама Патока е с цяла програма!

    09:39 28.03.2026

  • 47 блу блейзър

    0 0 Отговор
    С това може би не, но катo комик със сигурност 😉

    09:49 28.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ххх

    3 0 Отговор
    Всичките кравари са с ниско IQ. А на Тръмп е между 20-25.

    11:11 28.03.2026