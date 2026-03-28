Тръмп: Искам да остана в историята като велик миротворец. Не бих помагал на Украйна, но Байдън беше с много ниско IQ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се смята за миротворец и би искал да влезе в историята като такъв.

„Реших осем войни и бих искал да остана като велик миротворец, защото наистина вярвам, че съм такъв“, каза той на инвестиционен форум в Маями.

Той призна, че настоящата му политика не изглежда като миротворчество. „В момента не се усеща по този начин, но мисля, че съм миротворец“, каза той.

Тръмп заяви, че за разлика от предшественика си Джо Байдън, не би оказал помощ на властите в Киев в конфликта в Украйна.

„Украйна не е нашата война, но ние им помогнахме. Нямаше да им помогна, ако бях президент, когато започнаха. Тази война никога не трябваше да се случва, но нашият президент по това време беше човек с много нисък коефициент на интелигентност“, каза той.