Тръмп е казал, че планира да присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара

2 Юни, 2026 13:04 800 14

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е казал пред турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че планира да присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли, съобщи вчера базираният във Великобритания портал за близкоизточна политика „Мидъл Ийст Ай“ (Middle East Eye), като се позовава на няколко запознати източници, предаде БТА.

Тръмп е заявил плановете си за участие в срещата на разговора си с Ердоган на 20 май, твърдят източниците.

Въпросът за присъствието на Тръмп на срещата се коментира с голям интерес напоследък заради критиките, които той отправи към редица страни от алианса заради нежеланието им да подкрепят САЩ във войната с Иран. Американският президент дори заяви в началото на април, че обмисля сериозно оттеглянето на страната си от НАТО.

Според източниците обаче явно тонът му на разговора с Ердоган е бил различен и той е потвърдил участието си в срещата в Анкара.

През уикенда турският външен министър Хакан Фидан каза, че Ердоган е говорил с Тръмп много пъти и в нито един от разговорите американският президент не е намеквал, че може да не присъства.

Според някои сведения турският президент се надява да се срещне с Тръмп и по време на мача от груповата фаза на Световното първенство по футбол в Лос Анджелис на 25 юни, пише изданието. Източниците му обаче са уточнили, че решение за подобна визита все още не е взето.

Неназовани официални представители са казали пред „Мидъл Ийст Ай“, че Тръмп е известен с това, че действа импулсивно, и все още нищо не е решено официално за участието му в срещата на НАТО в Анкара. От началото той изпраща смесени сигнали към алианса, като разпореди изпращането на 5000 американски войници в Полша само седмици след като обяви изтеглянето на същия брой военнослужещи от Европа.

Очаква се генералният секретар на НАТО Марк Рюте и други европейски лидери да се опитат в Анкара да убедят Тръмп в значението на алианса за трансатлантическата сигурност.

Други обаче смятат, че процесът (на изтегляне), започнат от Тръмп, не може да бъде обърнат и че е най-добре Турция като домакин на срещата и другите съюзници да се опитат да постигнат с Вашингтон пътна карта за постепенно вместо рязко американско изтегляне от Европа. „Ние се нуждаем от нова рамка, която едновременно ще задоволи желанията на Тръмп и ще адресира нуждите на Европа в сферата на сигурността. Но това ще отнеме години“, е казал европейски дипломат, цитиран от „Мидъл Ийст Ай“.


  • 1 Пич

    3 2 Отговор
    Дали ще удари лакът у рЕбрата на наш Раде...?!

    Коментиран от #6

    13:07 02.06.2026

  • 2 Да....

    0 2 Отговор
    На Радев му се стричи дъвката..

    Радев работи за " глобалните" , а Тръмп ще му скръцне на Ердо/ двуликия, който също играе с тях..

    Това е добре за България, докато възстановим отношенията си с Русия

    Пречката за възстановяването е Радев- фатмака , произведен от демократите в САЩ

    13:12 02.06.2026

  • 3 зико маратонката

    2 0 Отговор
    ша дойде да се натъпче с лакум и да каже некя дивотия и ша рече оправайте се самички я си имам други ядове със наркомани и касапи

    13:13 02.06.2026

  • 4 Хм…

    1 0 Отговор
    Комшиите да не си губят времето, ами веднага да му издигнат една златна статуя на Босфора. Ще му хареса.

    13:14 02.06.2026

  • 5 Да....

    1 3 Отговор
    Радев сега ще се стигне..., този троянски кон, който произведоха за да го инсталират в управлението на България..
    Браво на Тръмп!
    Браво на Путин

    Коментиран от #7

    13:15 02.06.2026

  • 6 отец Румба

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Рижавия ще се кланя на султан Ердо.

    Коментиран от #8

    13:16 02.06.2026

  • 7 Ще се стихне Радев

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Да....":

    Удри!
    Удри , Тръмп!
    Ти си за християнството, за националните държави!

    Коментиран от #14

    13:16 02.06.2026

  • 8 Ще ти се

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "отец Румба":

    Тръмп ги задължи и той лично чете Евангелието в Белия дом
    Но това не го отразиха в " демократична" Европа
    От корица , до корица!

    13:18 02.06.2026

  • 9 Масовият достъп до интернет

    1 0 Отговор
    даде възможност да видим реалното интелектуално ниво и морал на популацията.

    13:24 02.06.2026

  • 10 От България

    0 0 Отговор
    кой ще присъства ?

    Коментиран от #11

    13:26 02.06.2026

  • 11 Да....

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "От България":

    Наистина интересно..
    Май не искат да се срещат с Тръмп демократите от ПБ

    13:35 02.06.2026

  • 12 Ердо

    0 1 Отговор
    Мараба, Тръмп !

    13:43 02.06.2026

  • 13 Иван

    0 0 Отговор
    Доналд Тръмп ще умре преди Джефри Епщайн.

    13:58 02.06.2026

  • 14 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ще се стихне Радев":

    Ционисткият боклук Доналд Тръмп отказа да се закълне пред Библията.

    14:03 02.06.2026

