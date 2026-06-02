Тръмп е казал, че планира да присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е казал пред турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че планира да присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли, съобщи вчера базираният във Великобритания портал за близкоизточна политика „Мидъл Ийст Ай“ (Middle East Eye), като се позовава на няколко запознати източници, предаде БТА.
Тръмп е заявил плановете си за участие в срещата на разговора си с Ердоган на 20 май, твърдят източниците.
Въпросът за присъствието на Тръмп на срещата се коментира с голям интерес напоследък заради критиките, които той отправи към редица страни от алианса заради нежеланието им да подкрепят САЩ във войната с Иран. Американският президент дори заяви в началото на април, че обмисля сериозно оттеглянето на страната си от НАТО.
Според източниците обаче явно тонът му на разговора с Ердоган е бил различен и той е потвърдил участието си в срещата в Анкара.
През уикенда турският външен министър Хакан Фидан каза, че Ердоган е говорил с Тръмп много пъти и в нито един от разговорите американският президент не е намеквал, че може да не присъства.
Според някои сведения турският президент се надява да се срещне с Тръмп и по време на мача от груповата фаза на Световното първенство по футбол в Лос Анджелис на 25 юни, пише изданието. Източниците му обаче са уточнили, че решение за подобна визита все още не е взето.
Неназовани официални представители са казали пред „Мидъл Ийст Ай“, че Тръмп е известен с това, че действа импулсивно, и все още нищо не е решено официално за участието му в срещата на НАТО в Анкара. От началото той изпраща смесени сигнали към алианса, като разпореди изпращането на 5000 американски войници в Полша само седмици след като обяви изтеглянето на същия брой военнослужещи от Европа.
Очаква се генералният секретар на НАТО Марк Рюте и други европейски лидери да се опитат в Анкара да убедят Тръмп в значението на алианса за трансатлантическата сигурност.
Други обаче смятат, че процесът (на изтегляне), започнат от Тръмп, не може да бъде обърнат и че е най-добре Турция като домакин на срещата и другите съюзници да се опитат да постигнат с Вашингтон пътна карта за постепенно вместо рязко американско изтегляне от Европа. „Ние се нуждаем от нова рамка, която едновременно ще задоволи желанията на Тръмп и ще адресира нуждите на Европа в сферата на сигурността. Но това ще отнеме години“, е казал европейски дипломат, цитиран от „Мидъл Ийст Ай“.
