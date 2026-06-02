Ирански генерал: Подновяването на войната със САЩ "е неизбежно"

Подновяването на военния конфликт между Иран и САЩ изглежда неизбежно, ако Вашингтон продължи да настоява за условия, които Техеран определя като неприемливи. Това заяви заместник-началникът на иранското съвместно военно командване „Хатам ал Анбия“ Мохамад Джафар Асади, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Изявлението му идва на фона на забавения напредък в преговорите между Иран и САЩ, насочени към постигане на трайно прекратяване на военните действия и намаляване на напрежението в Близкия изток.

Според Асади американската страна настоява за „пълна капитулация“ на Иран - нещо, което той категорично отхвърли.

„Иранският народ никога няма да се предаде“, заяви високопоставеният военен в интервю за държавната телевизия.

Той допълни, че ако не бъде постигната такава капитулация, военният сблъсък е неизбежен. По думите му Техеран е подготвен за подобен сценарий и не се страхува от евентуално възобновяване на войната.