Ирански генерал: Подновяването на войната със САЩ "е неизбежно"

2 Юни, 2026 12:24, обновена 2 Юни, 2026 12:25

Военното ръководство на Иран заяви, че страната няма да приеме американските искания, а преговорите между Техеран и Вашингтон остават в застой.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Подновяването на военния конфликт между Иран и САЩ изглежда неизбежно, ако Вашингтон продължи да настоява за условия, които Техеран определя като неприемливи. Това заяви заместник-началникът на иранското съвместно военно командване „Хатам ал Анбия“ Мохамад Джафар Асади, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Изявлението му идва на фона на забавения напредък в преговорите между Иран и САЩ, насочени към постигане на трайно прекратяване на военните действия и намаляване на напрежението в Близкия изток.

Според Асади американската страна настоява за „пълна капитулация“ на Иран - нещо, което той категорично отхвърли.

„Иранският народ никога няма да се предаде“, заяви високопоставеният военен в интервю за държавната телевизия.

Той допълни, че ако не бъде постигната такава капитулация, военният сблъсък е неизбежен. По думите му Техеран е подготвен за подобен сценарий и не се страхува от евентуално възобновяване на войната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 14 Отговор
    Иранците са Арии също като нас БалгАриите.Бал е Балкана а гарии значи горски хора.Балгариите са основали всички древни цивилизации -Египет, Месопотамия, Китай.

    Коментиран от #5

    12:27 02.06.2026

  • 2 БУХАХАХА

    4 14 Отговор
    Една хилядолетна нация е на път да изчезне за една нощ.

    12:31 02.06.2026

  • 3 САМО ДЕТО

    12 5 Отговор
    Иран ВЕЧЕ е ЯДРЕНА СИЛА.

    ТОЧКА НА САЩ и Израел.

    12:32 02.06.2026

  • 4 Кочо Честименски

    8 8 Отговор
    Гори най-голямата рафинерия в руския Краснодарски край, поразена е от дронове

    12:34 02.06.2026

  • 5 вулгар/булгар

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Идва от т.н. вулгарии, провинции на източната римска, а преди това и на римската империя. Какви арийци...перси..

    Коментиран от #7

    12:35 02.06.2026

  • 6 Хахахах

    3 9 Отговор
    Путйо Фашиста при варварските си терористични атаки срещу Киев унищожил индустриална зона с китайски фирми. Едната била за електромобили, другото шир потреба.

    Коментиран от #11

    12:40 02.06.2026

  • 7 Антикомуне

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "вулгар/булгар":

    Българите сме част от тракийския народ населявал земите на днешна България. Траките са създатели на една от първите цивилизации. Ние сме били тук много преди гърци и римляни.

    12:42 02.06.2026

  • 8 ЕБАФКАТ СЕ СЪС НАС.

    1 1 Отговор
    Бизнеси на много свестни хора убиха и алчността им е отвратителна. Искам всички Във конфликта да бъдете тленни. Тонер се таете.

    12:44 02.06.2026

  • 9 Гориил

    5 4 Отговор
    Това е мисленето в Москва. САЩ продължават да снабдяват Украйна с оръжия и сателитно разузнаване. Ако не искате да спрете войната в Украйна, не очаквайте спасение в Иран.

    12:46 02.06.2026

  • 10 Kaлпазанин

    10 3 Отговор
    Аз се чудя защо изобщо се преговаря ,след като кравари и евреи не са спазили досега нито един договор

    12:48 02.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тръмп

    7 2 Отговор
    ще клекне и ще се мъчи да окаже натиск върху Израел да приеме диктата на Иран, Израел ще прати Тръмп да пасе и така Тръмп окончателно ще окепази САЩ в Близкия Изток.

    12:51 02.06.2026

  • 13 604

    5 3 Отговор
    Краварникъ фекъалник....ще занули ЕС, чрез Иран

    12:55 02.06.2026

