Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Ватикан »
Делегация от родния град на папата го посети във Ватикана
  Тема: Aleteia.org

Делегация от родния град на папата го посети във Ватикана

2 Юни, 2026 12:54 626 4

  • aleteia-
  • папа лъв xiv-
  • чикаго-
  • ватиканът

Американската делегация топло покани папата да посети Чикаго и да отслужи литургия

Делегация от родния град на папата го посети във Ватикана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Aleteia.org Aleteia.org

Делегация от родния град на папата посети във Ватикана, за да се срещне с папа Лъв XIV, предаде Aleteia.org.

Американската делегация топло го покани да посети Чикаго и да отслужи литургия в родния му град. В частна аудиенция кметът Брандън Джонсън и папата обсъдиха „всичко, свързано с Чикаго“ – от спортните отбори на града до последиците от акциите на ICE

Джонсън пътува до Рим с делегация от 45 градски служители, бизнес лидери и други. Те донесоха на папата любими чикагски стоки, включително сувенири, книги, дрехи, местен мед, както и дипломите на родителите на папата.

В основата на посещението на Джонсън беше официалната покана към сънародника му да посети Чикаго. Заедно с ключ от града, Джонсън връчи на папата официално писмо-покана. Това беше втората официална покана, която папа Лъв е получил да посети САЩ. Вицепрезидентът Ванс връчи официална покана от президента Тръмп скоро след избирането му за папа.

Джонсън каза, че вижда папата като „съюзник“ по въпросите на социалната справедливост и миграцията. След събитието Джонсън сподели и снимки от срещата, пишейки в социалните мрежи: „Беше чест да споделя време с един великолепен човек, Негово Светейшество папа Лъв XIV.“

Папа Лъв XIV е роден в американския град Чикаго през 1955 година.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    0 0 Отговор
    А бе що не сложат някой по млад за Папа? С тая политика да слагат все дръти педофили на всяка петилетка Папата рита камбаната, и се налага да избират нов и да се тълпят хората на площада да чакат коминя да задими.

    13:00 02.06.2026

  • 2 честен ционист

    0 1 Отговор
    Папата е от Блу Аилънд, щата Илинойс.

    Коментиран от #3

    13:01 02.06.2026

  • 3 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Жив ли се бе талмуда? Хоби твою мать.

    13:05 02.06.2026

  • 4 Факт

    1 0 Отговор
    И Копейкин дето плюе па лиже му целува ръка

    13:13 02.06.2026