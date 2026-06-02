Делегация от родния град на папата го посети във Ватикана

Делегация от родния град на папата посети във Ватикана, за да се срещне с папа Лъв XIV, предаде Aleteia.org.
Американската делегация топло го покани да посети Чикаго и да отслужи литургия в родния му град. В частна аудиенция кметът Брандън Джонсън и папата обсъдиха „всичко, свързано с Чикаго“ – от спортните отбори на града до последиците от акциите на ICE
Джонсън пътува до Рим с делегация от 45 градски служители, бизнес лидери и други. Те донесоха на папата любими чикагски стоки, включително сувенири, книги, дрехи, местен мед, както и дипломите на родителите на папата.
В основата на посещението на Джонсън беше официалната покана към сънародника му да посети Чикаго. Заедно с ключ от града, Джонсън връчи на папата официално писмо-покана. Това беше втората официална покана, която папа Лъв е получил да посети САЩ. Вицепрезидентът Ванс връчи официална покана от президента Тръмп скоро след избирането му за папа.
Джонсън каза, че вижда папата като „съюзник“ по въпросите на социалната справедливост и миграцията. След събитието Джонсън сподели и снимки от срещата, пишейки в социалните мрежи: „Беше чест да споделя време с един великолепен човек, Негово Светейшество папа Лъв XIV.“
Папа Лъв XIV е роден в американския град Чикаго през 1955 година.
