Украйна порази петролната рафинерия в град Илски

Украински удар с дрон тази нощ предизвика пожар в петролната рафинерия в град Илски в руския Краснодарски край, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, съобщи БТА.

Украинската армия нанася систематично удари по руската енергийна инфраструктура в опит да ограничи възможностите на Москва да финансира продължаващата повече от четири години война срещу Украйна на фона на повишаващите се международни цени на петрола, отбелязва британската новинарска агенция.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, които тази година многократно атакуваха рафинерията в Илски, потвърди, че отново е нанесен удар по съоръжението, като добави, че там се произвежда гориво за руската армия.

Засега не е ясно дали е прекъсната работата на рафинерията и дали има ранени или убити хора. Не се знае и дали и пожарът е бил потушен.

Рафинерията в Илски има капацитет от около 138 000 барела на ден.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера заяви, че от началото на годината силите на Киев са поразили 15 руски рафинерии, предизвиквайки недостиг на гориво в Крим и други области, контролирани от Москва, посочва Ройтерс.