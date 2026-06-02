Украйна порази петролната рафинерия в град Илски
2 Юни, 2026 13:21 1 102 56

Украинската армия нанася систематично удари по руската енергийна инфраструктура в опит да ограничи възможностите на Москва

Украйна порази петролната рафинерия в град Илски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински удар с дрон тази нощ предизвика пожар в петролната рафинерия в град Илски в руския Краснодарски край, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, съобщи БТА.

Украинската армия нанася систематично удари по руската енергийна инфраструктура в опит да ограничи възможностите на Москва да финансира продължаващата повече от четири години война срещу Украйна на фона на повишаващите се международни цени на петрола, отбелязва британската новинарска агенция.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, които тази година многократно атакуваха рафинерията в Илски, потвърди, че отново е нанесен удар по съоръжението, като добави, че там се произвежда гориво за руската армия.

Засега не е ясно дали е прекъсната работата на рафинерията и дали има ранени или убити хора. Не се знае и дали и пожарът е бил потушен.

Рафинерията в Илски има капацитет от около 138 000 барела на ден.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера заяви, че от началото на годината силите на Киев са поразили 15 руски рафинерии, предизвиквайки недостиг на гориво в Крим и други области, контролирани от Москва, посочва Ройтерс.


  • 1 а бе

    34 22 Отговор
    ина ли некой нормален да верва на фактите във факти и то особено на тая госпожица Атанасова,като ви чета имам чувството че украйна ви плаща за зелен хайвер,или по точно платените ви статийки са спонсорирани от великите стожери на истината дойче веле които пък са спонсорирани от фондациите на дрътия сорос

    Коментиран от #15, #17

    13:24 02.06.2026

  • 2 А така

    21 26 Отговор
    Тва вече не с новини
    А ежедневие

    Коментиран от #5

    13:24 02.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 32 Отговор
    копейките лаеха , че ще останем без бензин , пък то в Матушката съвсем изчезна

    Коментиран от #7, #19

    13:25 02.06.2026

  • 4 Време е

    18 32 Отговор
    Зеленски да подхваща
    Москва и Питер.

    Коментиран от #6, #16

    13:25 02.06.2026

  • 5 кое бе

    30 14 Отговор

    До коментар #2 от "А така":

    е ежедневието,тъпите лъжи на велето(факти) ЛИ

    13:25 02.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 20 Отговор

    До коментар #4 от "Време е":

    те са за десерт

    13:26 02.06.2026

  • 7 ти затва

    21 8 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ли мяучкаш на гладно

    13:26 02.06.2026

  • 8 Путине, Путине...

    16 23 Отговор
    Бензин нет
    Що делаем

    13:26 02.06.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    26 15 Отговор
    То убаво,ама снощи руснаците напраили Кийв на мармалад.🦧🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #24

    13:26 02.06.2026

  • 10 Маро

    22 7 Отговор
    На възраст си! Вече не можеш да изживееш сексуална тръшка. Ако тази фашкия ти е утеха, действай!

    13:27 02.06.2026

  • 11 Куб корпорейшън

    23 5 Отговор
    Вече поразиха всички рафинерии и започнаха да ги повтарят даже.

    13:27 02.06.2026

  • 12 Овчар

    17 5 Отговор
    Човечеството може да се обедини само ако бъде нападнато от извън- земни. .! Надявам се това да стане скоро иначе алчните вампири ще продължават да рушат планетата..!

    13:27 02.06.2026

  • 13 Свободен

    15 20 Отговор
    Копринената примка става все осезаема за малкия човек в Кремъл!

    13:27 02.06.2026

  • 14 Зеленски бомби Путин

    14 14 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва

    13:27 02.06.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 16 Отговор

    До коментар #1 от "а бе":

    никой нормален няма-и Песков вчера излъга , че има проблеми с горивата в РФ

    Коментиран от #18, #35

    13:27 02.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не бе

    13 19 Отговор

    До коментар #1 от "а бе":

    Ние вярваме само на Кремъл и знаем, че Крайцера Москва още плава. Впрочем Сорос спонсорира и Путин в началото на управлението му и дори се криеше при него. Орбан пък беше стипендиант в университета му и започна политическата си кариера в "Отворено общество". Иначе за ДВ си прав, че е същият пропаганден парцал като руските.

    Коментиран от #21

    13:28 02.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Троляк

    16 10 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако нямаш бензин, много хора биха ти дали една туба безплатно. Да се полееш и да си драснеш кибрита.

    Коментиран от #23

    13:29 02.06.2026

  • 20 Путине, Путине...

    9 17 Отговор
    Натовско оръжие бомби Русия
    Май си напълно безпомощен

    13:29 02.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 РФ е въздух под налягане !

    16 17 Отговор
    А копейките майкопродавци се надяваха opkите на Мордор да ги защити от някой. 🤣🤣🤣

    13:30 02.06.2026

  • 23 Я пъ тоа

    7 12 Отговор

    До коментар #19 от "Троляк":

    Не са коси бе
    Ша получиш инфаркт

    Коментиран от #32

    13:30 02.06.2026

  • 24 Явно

    10 7 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ще продължи този мармаладен процес, докато ги направи на пестил.

    13:32 02.06.2026

  • 25 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    14 14 Отговор
    Украйна воюва с рафинери и военни комплекси, а руZZката nacмина с болници и детски градини.

    13:33 02.06.2026

  • 26 Путин

    5 14 Отговор
    Е РАЗБОМБЕН от натовското оръжие
    Тва вече не е новина

    13:34 02.06.2026

  • 27 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    7 16 Отговор
    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, единствено проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    13:38 02.06.2026

  • 28 Куц и едноок жидо бандерясал укроп

    19 7 Отговор
    Най укрепения район на ВСУ в Донбас -град Константиновка-град с много подземни противоатомни бункери от съветско време и сега преобразувани от натовски специалисти в модерни съвременни укрепления по натовски стандарти днес падна.
    Руските сили вече просто зачистват града, от отделно все още съпротивляващи се единици весеушници.
    Стотици и хиляди ранени и изгладнели украйнски войници изоставени от командирите и частите си с охота се предават на руските части за да бъдат наранени и лекувани .
    Константинова беше последния силно укрепен бастион на ВСУ в Донбас,а сега след падането на града пътя към Славяно-крематорската агломерация вече е открит.
    По повод падането на града ген. Сирски с прочуствено изявление се обърна към украйнските военни на фронта да не унивали и,че в скоро време украйнското командване подготвяло още това лято голямо (контра настъпление)за отвоюване😂😂😂 на окупираните от руснаците територии.

    Коментиран от #31, #39

    13:39 02.06.2026

  • 29 Пиночет

    10 14 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите палячовци

    13:40 02.06.2026

  • 30 Наритай руснак

    7 15 Отговор
    Когато и да нариташ руски палячо,все ще е късно!

    13:41 02.06.2026

  • 31 ГРУ гайтанжиева

    4 17 Отговор

    До коментар #28 от "Куц и едноок жидо бандерясал укроп":

    Това са фейкове, разпространявани от полезни и безполезни .. и д и о т и !

    Коментиран от #37, #44

    13:42 02.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Румбата Крадев

    8 13 Отговор
    ЧИЙ Е КРИМ?
    Москва започна евакуация на най-преданите си копои.

    Коментиран от #36

    13:42 02.06.2026

  • 34 Пръдлив Кремълски ботоксов охлюв с токче

    6 15 Отговор
    Не мърдам от бункера

    13:43 02.06.2026

  • 35 СВО 1 559 дни РЕЗИЛ

    9 12 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Има ракети, но няма бензин - за бензиностанцията всичко върви по план.

    13:43 02.06.2026

  • 36 Бай Пунди Говнокомандващия

    6 14 Отговор

    До коментар #33 от "Румбата Крадев":

    Хубавото е че украинския мосад ги вади по домова книга! Няма къде да се скрият!

    13:44 02.06.2026

  • 37 ммммммм

    13 6 Отговор

    До коментар #31 от "ГРУ гайтанжиева":

    еврЕогейзер,иска ти се да е(фейк)ама Не е !

    Коментиран от #42

    13:44 02.06.2026

  • 38 Готов за бой

    6 9 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    13:47 02.06.2026

  • 39 Кобзон рекърдс

    3 11 Отговор

    До коментар #28 от "Куц и едноок жидо бандерясал укроп":

    Пак ли превзе Константиновка 🤣🤣🤣 Като се събуди краката ти открити ли бяха, температура имаше ли?

    Коментиран от #51

    13:47 02.06.2026

  • 40 Айде бе

    15 2 Отговор
    А на цялата територия на бивша Украйна тази сутрин е огнен ад, но тук няма да го научите.

    Киев, Запорожие, Днепропетровск, Харков, Суми горят и нямат ток!

    Но тук ще научите че в Русия са свършили яйцата преди всичко останало!

    13:48 02.06.2026

  • 41 мамник

    10 3 Отговор
    Та значи Руснаците са толкова глупави че,са оставили ключови обекти без защита и зеленото ги бъще изместо!!!???? Намирисва ми нещо на ингилизка пропаганда🫤🫤🫤🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #46

    13:49 02.06.2026

  • 42 ГРУ гайтанжиева

    1 7 Отговор

    До коментар #37 от "ммммммм":

    Ти си просто безполезен ... герой на Достоевски !

    13:50 02.06.2026

  • 43 Бг гражданин

    2 4 Отговор
    Русия се оказа наистина "хартиен тигър"!!! Бият им рафинерии,градове,реакция нула! Чат пат ударят някой гараж с прословутият Орешник. Следващият удар ще е по Кремъл.🤭🤭🤭

    13:54 02.06.2026

  • 44 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "ГРУ гайтанжиева":

    Това е от преди 2-3 дена .

    13:54 02.06.2026

  • 45 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    6 3 Отговор
    АВТОРИТЕТНИЯ ВЕСТНИК БИЛД ЗА СНОЩНИТЕ РУСКИ УДАРИ СРЕЩУ КИЕВ И ЦЯЛА УКРАЙНА ПИШЕ ДНЕС
    -АКО РУСКИТЕ УДАРИ ПРОДЪЛЖАТ СРЕЩУ КИЕВ И УКРАЙНА СЪС СЪЩИЯ ИНТЕНЗИНИТЕТ,ТО ДО 1-2 СЕДМИЦИ УКРАЙНА НЕМИНУЕМО ЩЕ ПАДНЕ.

    Коментиран от #53

    13:58 02.06.2026

  • 46 СВО 1 559 дни РЕЗИЛ

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "мамник":

    След като ги бомби по няколко пъти, констатацията ти определено е вярна.

    Коментиран от #54

    13:58 02.06.2026

  • 47 БГЛВ

    3 2 Отговор
    Не побликувайте такива новини днес,че отклонявате вниманието на копейките,заети да плюят по Любо Дилов.За съжаление още един човек постигнал в живота си нещо повече от това да виси по цял ден по сайтовете си замина,а това е повод за еуфория при тях.

    14:01 02.06.2026

  • 48 Мимч

    1 3 Отговор
    Ама утре да не реват пак,че Киев и други градове са атакувани и защо.Това ще е 100% сигурно..

    14:01 02.06.2026

  • 49 У ДРИ БАЦЕ

    1 1 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС

    14:05 02.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Костантивка

    1 1 Отговор
    Наистина един от най - силно укрепените райони в Донбас , но Краматорск и Славянск не са по -малко укрепени , и те ще бъдат последното препятствие за превземането на Донбас

    14:09 02.06.2026

  • 53 Първо ше паднат

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    На Коча.. ма дурите и после... Киев за... ПОЛТАРА ДНЯ
    Ееееедехееее
    19 ... НПЗ ... Фира за...28 дня!!
    Ееееедехееее

    14:09 02.06.2026

  • 54 мамник

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "СВО 1 559 дни РЕЗИЛ":

    Ми не знам явно ти си експерта!🫤🫤🤣🤣🤣

    14:11 02.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Не е украйна

    1 0 Отговор
    Те са пред капитулация, нали. Някой пиян ват. ник е зак урил папироси на нерегламентирано място. Иначе бензин в русийката бол, няма притеснения. За половин евро взимаш литър.... кога заредят

    14:18 02.06.2026

