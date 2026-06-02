Украйна порази петролната рафинерия в град Илски

Украински удар с дрон тази нощ предизвика пожар в петролната рафинерия в град Илски в руския Краснодарски край, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, съобщи БТА.
Украинската армия нанася систематично удари по руската енергийна инфраструктура в опит да ограничи възможностите на Москва да финансира продължаващата повече от четири години война срещу Украйна на фона на повишаващите се международни цени на петрола, отбелязва британската новинарска агенция.
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, които тази година многократно атакуваха рафинерията в Илски, потвърди, че отново е нанесен удар по съоръжението, като добави, че там се произвежда гориво за руската армия.
Засега не е ясно дали е прекъсната работата на рафинерията и дали има ранени или убити хора. Не се знае и дали и пожарът е бил потушен.
Рафинерията в Илски има капацитет от около 138 000 барела на ден.
Украинският президент Володимир Зеленски вчера заяви, че от началото на годината силите на Киев са поразили 15 руски рафинерии, предизвиквайки недостиг на гориво в Крим и други области, контролирани от Москва, посочва Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а бе
13:24 02.06.2026
2 А така
А ежедневие
13:24 02.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:25 02.06.2026
4 Време е
Москва и Питер.
13:25 02.06.2026
5 кое бе
До коментар #2 от "А така":е ежедневието,тъпите лъжи на велето(факти) ЛИ
13:25 02.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Време е":те са за десерт
13:26 02.06.2026
7 ти затва
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ли мяучкаш на гладно
13:26 02.06.2026
8 Путине, Путине...
Що делаем
13:26 02.06.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
13:26 02.06.2026
13:27 02.06.2026
13:27 02.06.2026
13:27 02.06.2026
13:27 02.06.2026
13:27 02.06.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "а бе":никой нормален няма-и Песков вчера излъга , че има проблеми с горивата в РФ
13:27 02.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не бе
До коментар #1 от "а бе":Ние вярваме само на Кремъл и знаем, че Крайцера Москва още плава. Впрочем Сорос спонсорира и Путин в началото на управлението му и дори се криеше при него. Орбан пък беше стипендиант в университета му и започна политическата си кариера в "Отворено общество". Иначе за ДВ си прав, че е същият пропаганден парцал като руските.
13:28 02.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Троляк
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ако нямаш бензин, много хора биха ти дали една туба безплатно. Да се полееш и да си драснеш кибрита.
13:29 02.06.2026
20 Путине, Путине...
Май си напълно безпомощен
13:29 02.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 РФ е въздух под налягане !
13:30 02.06.2026
23 Я пъ тоа
До коментар #19 от "Троляк":Не са коси бе
Ша получиш инфаркт
13:30 02.06.2026
24 Явно
До коментар #9 от "Mими Кучева🐕🦺":Ще продължи този мармаладен процес, докато ги направи на пестил.
13:32 02.06.2026
25 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
13:33 02.06.2026
26 Путин
Тва вече не е новина
13:34 02.06.2026
27 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил
13:38 02.06.2026
28 Куц и едноок жидо бандерясал укроп
Руските сили вече просто зачистват града, от отделно все още съпротивляващи се единици весеушници.
Стотици и хиляди ранени и изгладнели украйнски войници изоставени от командирите и частите си с охота се предават на руските части за да бъдат наранени и лекувани .
Константинова беше последния силно укрепен бастион на ВСУ в Донбас,а сега след падането на града пътя към Славяно-крематорската агломерация вече е открит.
По повод падането на града ген. Сирски с прочуствено изявление се обърна към украйнските военни на фронта да не унивали и,че в скоро време украйнското командване подготвяло още това лято голямо (контра настъпление)за отвоюване😂😂😂 на окупираните от руснаците територии.
13:39 02.06.2026
29 Пиночет
13:40 02.06.2026
30 Наритай руснак
13:41 02.06.2026
31 ГРУ гайтанжиева
До коментар #28 от "Куц и едноок жидо бандерясал укроп":Това са фейкове, разпространявани от полезни и безполезни .. и д и о т и !
13:42 02.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Румбата Крадев
Москва започна евакуация на най-преданите си копои.
13:42 02.06.2026
34 Пръдлив Кремълски ботоксов охлюв с токче
13:43 02.06.2026
35 СВО 1 559 дни РЕЗИЛ
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Има ракети, но няма бензин - за бензиностанцията всичко върви по план.
13:43 02.06.2026
36 Бай Пунди Говнокомандващия
До коментар #33 от "Румбата Крадев":Хубавото е че украинския мосад ги вади по домова книга! Няма къде да се скрият!
13:44 02.06.2026
37 ммммммм
До коментар #31 от "ГРУ гайтанжиева":еврЕогейзер,иска ти се да е(фейк)ама Не е !
13:44 02.06.2026
38 Готов за бой
13:47 02.06.2026
39 Кобзон рекърдс
До коментар #28 от "Куц и едноок жидо бандерясал укроп":Пак ли превзе Константиновка 🤣🤣🤣 Като се събуди краката ти открити ли бяха, температура имаше ли?
13:47 02.06.2026
40 Айде бе
Киев, Запорожие, Днепропетровск, Харков, Суми горят и нямат ток!
Но тук ще научите че в Русия са свършили яйцата преди всичко останало!
13:48 02.06.2026
41 мамник
13:49 02.06.2026
42 ГРУ гайтанжиева
До коментар #37 от "ммммммм":Ти си просто безполезен ... герой на Достоевски !
13:50 02.06.2026
43 Бг гражданин
13:54 02.06.2026
44 стоян георгиев
До коментар #31 от "ГРУ гайтанжиева":Това е от преди 2-3 дена .
13:54 02.06.2026
45 Урсул фон РептиЛайнян🐍
-АКО РУСКИТЕ УДАРИ ПРОДЪЛЖАТ СРЕЩУ КИЕВ И УКРАЙНА СЪС СЪЩИЯ ИНТЕНЗИНИТЕТ,ТО ДО 1-2 СЕДМИЦИ УКРАЙНА НЕМИНУЕМО ЩЕ ПАДНЕ.
13:58 02.06.2026
46 СВО 1 559 дни РЕЗИЛ
До коментар #41 от "мамник":След като ги бомби по няколко пъти, констатацията ти определено е вярна.
13:58 02.06.2026
47 БГЛВ
14:01 02.06.2026
48 Мимч
14:01 02.06.2026
49 У ДРИ БАЦЕ
14:05 02.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Костантивка
14:09 02.06.2026
53 Първо ше паднат
До коментар #45 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":На Коча.. ма дурите и после... Киев за... ПОЛТАРА ДНЯ
Ееееедехееее
19 ... НПЗ ... Фира за...28 дня!!
Ееееедехееее
14:09 02.06.2026
54 мамник
До коментар #46 от "СВО 1 559 дни РЕЗИЛ":Ми не знам явно ти си експерта!🫤🫤🤣🤣🤣
14:11 02.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Не е украйна
14:18 02.06.2026