Новини
Свят »
Белгия »
Инфлацията в еврозоната се ускорява, ЕЦБ се насочва към ново повишение на лихвите

Инфлацията в еврозоната се ускорява, ЕЦБ се насочва към ново повишение на лихвите

2 Юни, 2026 12:59 813 9

  • белгия-
  • еврозона-
  • ецб-
  • повишаване-
  • лихви-
  • инфлация

По-високите цени на енергията и услугите тласнаха инфлацията нагоре през май, а пазарите вече очакват ново увеличение на лихвените проценти от Европейската централна банка.

Инфлацията в еврозоната се ускорява, ЕЦБ се насочва към ново повишение на лихвите - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Инфлацията в еврозоната е нараснала през май, подкрепена основно от поскъпването на енергията и услугите, показват данни на Евростат, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Новите показатели засилват очакванията, че Европейската централна банка ще продължи курса си към затягане на паричната политика.

Годишната инфлация в страните от еврозоната е достигнала 3,2% през май при 3% месец по-рано. Стойността остава значително над целевото ниво от 2%, заложено от ЕЦБ. Основен принос за ръста имат енергийните разходи, които са се увеличили с 10,9%, както и услугите, чиито цени са нараснали с 3,5%.

Допълнителен сигнал за натиск върху цените идва от базисната инфлация, която изключва енергията и храните. Тя се е ускорила до 2,5% спрямо 2,2% през април, подкрепена от поскъпването на услугите и умерения ръст при индустриалните стоки.

Въпреки това анализаторите не очакват изненади в краткосрочната политика на ЕЦБ. Представителите на институцията вече дадоха ясни сигнали, че сегашната инфлационна среда оправдава по-високи разходи по заемите.

Финансовите пазари почти изцяло са заложили на увеличение на основните лихви с 25 базисни пункта на заседанието на 11 юни. Освен това инвеститорите предвиждат още едно или две повишения през есента. Според експерти продължителното поскъпване на енергията носи риск от разпространяване на инфлационния натиск към по-широки сектори на икономиката.

Дори при скорошно приключване на конфликта в Близкия изток, възстановяването на енергийната инфраструктура и веригите за доставки вероятно ще отнеме време. Това може да задържи цените на по-високи нива през по-голямата част от втората половина на годината.

В същото време икономистите смятат, че бъдещото затягане на паричната политика ще бъде далеч по-умерено от агресивната серия лихвени увеличения през 2022 г. Причината е по-слабият икономически растеж, който ограничава възможността компаниите да прехвърлят по-високите си разходи върху крайните потребители.

Наличните икономически индикатори показват нарастващ натиск върху реалната икономика, а перспективите за растеж остават под риск заради продължаващия конфликт с Иран и високите енергийни цени.

Европейската икономика продължава да изпитва затруднения като нетен вносител на енергия. Индустриалният сектор остава под натиск след загубата на евтините доставки на руски природен газ след войната в Украйна, както и заради по-високите американски мита.

На финансовите пазари индексът S&P 500 е нараснал с около 0,25%, докато Nasdaq е отчел ръст от малко над 0,4%.

Макар домакинствата все още да разполагат със значителни спестявания, икономистите предупреждават, че потребителското доверие може бързо да отслабне при влошаване на икономическите перспективи. За разлика от 2022 г., пазарът на труда вече показва признаци на охлаждане, което допълнително насърчава по-предпазливо потребителско поведение.

Според анализаторите именно тази комбинация от по-слаб трудов пазар и по-умерено потребление може да ограничи вторичните инфлационни ефекти от високите цени на енергията и да намали необходимостта ЕЦБ да предприема по-агресивни мерки в следващите месеци.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възпалено шекелджийче на посолствата

    15 3 Отговор
    Не, беееееее! Не е от евротоооооо!

    13:01 02.06.2026

  • 2 Високи лихви

    14 1 Отговор
    Срив на имоти

    13:01 02.06.2026

  • 3 Саш и европа са в мега фалит

    17 2 Отговор
    Икономика няма всичко е печатане на трилиони и стъкмистика и измами

    13:01 02.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор
    Не бе, то Еврото е много убаво! Пожелавам на еврокифлите да си арчите спестеното от превалутиране с кеф

    13:07 02.06.2026

  • 5 демек

    16 2 Отговор
    чао Газпром, здравей мизерия.

    13:07 02.06.2026

  • 6 Така де

    18 1 Отговор
    Абе санкциите работят, "нъл тъй"???

    13:14 02.06.2026

  • 7 Тошо

    11 1 Отговор
    Като си теглите еврата от банкоматите и се новички банкноти, чисто нови, несгънати.
    Радвате ли им се ? Честото евро и как беше 1 вафла-1евро. Спомнете си 1997г. и честито членство
    в " Клуба на богатите"

    13:20 02.06.2026

  • 8 Бай Иван

    4 0 Отговор
    а бе кво стана? Нали уж флязъхме в клубъ на богатите

    13:53 02.06.2026

  • 9 УдоМача

    0 0 Отговор
    ЕС и ЕЗ скоро заминават. До не одавна имаше варианти за спасение, уви вече не. Умните и прозорливи хора ще намерят изход за себе си, семейството и бизнеса си (ако имат такъв).

    14:08 02.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания