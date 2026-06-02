Петър Волгин в ЕП: След унищожаването на медийната свобода идва и премахването на политическата свобода

2 Юни, 2026 13:54 542 15

Петър Волгин журналист

„Европейската демокрация отстъпва под ударите, които ѝ нанасят Европейската комисия, ръководителите на редица европейски държави, както и безбройните НПО-та, които се правят на „гражданско общество“. От години всички тези убиват плурализма и свободата на словото. Евросъюзът забранява неудобните медии и подлага на натиск все още действащите. В ефира все по-рядко присъстват опозиционно настроени политици и коментатори. Целта е да бъде установен абсолютен диктат на официозното, на „правилното“ говорене.“

Това заяви българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин на заседание на Специалната комисия за Европейския щит за демокрация (EUDS), където евродепутатите размениха мнения със зам.-председателя на Европейската комисия Вера Йоурова, относно демокрацията в Европа. Волгин обърна внимание още в началото на своето изложение, че за да можем да дадем адекватен отговор на въпроса „как да подкрепим демокрацията в Европа“, първо трябва да кажем кой застрашава нашата демокрация. Според Волгин, няма смисъл да си губим времето, като търсим тези заплахи на хиляди километри от Брюксел, защото тези, които са се посветили на унищожаването на демокрацията в Европа, не са в Москва и в Пекин, а се намират в Брюксел.

„След унищожаването на медийната свобода съвсем естествено идва и премахването на политическата свобода!“, каза Волгин, който дълги години беше изразителен представител на медийната среда в България, а провокативните му радиопредавания често предизвикваха тревоги сред политическата класа, както и директен или прикрит натиск за цензура.

Петър Волгин обясни, че неудобните на статуквото кандидати, като румънеца Калин Джорджеску, биват отстранявани от изборите, които са спечелили, и дори биват преследвани. „Преди няколко дни разбрахме, че Европейският надзорен орган за политическите партии е задействал процедура, която може да доведе до забрана на „Европа на суверенните нации“. Мотивът бил „неспазване на европейските ценности“. С подобен мотив европейските органи на цензурата могат да забранят всяка партия и всеки кандидат, които им се сторят неудобни“, заключи Петър Волгин, самият той представител на групата „Европа на суверенните нации“, иронизирайки понятието „европейски ценности“, в името на които Европа парадоксално се превръща в недемократична.

„Ето защо казвам, че рушителите на европейската демокрация се намират в сърцето на Европа. Те искат да забранят всички опозиционни медии и всички опозиционни партии. Ако това наистина се случи, ще видим окончателния край на демокрацията в Европа, предизвикан от собствените ѝ власти“, завърши Петър Волгин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СВО 1 559 дни РЕЗИЛ

    15 9 Отговор
    Констатацията в заглавието е отдавна реалност в РФ.

    13:56 02.06.2026

  • 2 А ти.

    15 14 Отговор
    изроде русофилитичен,не искаш ли точно това?

    13:58 02.06.2026

  • 3 Мислител

    6 11 Отговор
    Българи харесва ли ви демокрацията която ви е наложена ? Мислете и действайте !

    Коментиран от #13

    13:59 02.06.2026

  • 4 Да....

    5 6 Отговор
    Радост е, че ще имаме американски посланик
    Ще се обръщаме към него
    Тръмп, Джей си Ванс директно поставиха въпроса за това към ЕС- че се смачкват правото на глас, че има репресии и хора в затвора за публикации на мнения в затвора!

    Обръщайте се вече към американския посланик!

    14:01 02.06.2026

  • 5 Смъркача

    3 5 Отговор
    Още десетина милиона и сключвам мир … до зимата де !

    14:02 02.06.2026

  • 6 Браво Волгин

    3 10 Отговор
    Само така
    Бий ги по тъпите кратуни тези зли хора
    Иде им краът

    Коментиран от #15

    14:04 02.06.2026

  • 7 Бандера на прах

    2 6 Отговор
    Ние сме щитът на Европа … ммм навсякъде сме ! Само давайте пачките !

    14:05 02.06.2026

  • 8 Факти

    7 2 Отговор
    Този лицемер защо не е в Русия да упражнява медийна и партийна свобода? Какво прави в диктатурите Франция и Белгия?

    14:08 02.06.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    7 2 Отговор
    Физиономия - да не казвам на какво !!!
    Самочувствие - на комунист - след изборна победа на Крадев !!!
    Иначе - обичам евраците и ЗАТОВА съм тук, за да ги ПЛЮЯ.
    Реална оценка - продажен комунистически ли,зач, който за своето благоденствие е готов и тази чрез която се е пръкнал да я прати на 2 метра на долу

    14:09 02.06.2026

  • 10 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 3 Отговор
    Г-Н ВОЛГИН ОТНОВО Е ПРАВ!
    ДАНО КРАЯТ НА БРАТО-УБИЙСТВЕНАТА ВОЙНА МЕЖДУ РУСИЯ И уКРАЙна СКОРО ДА НАСТЪПИ,
    И ГРАЖДАНИТЕ НА КОЛ€КТИВНИЯТ запад СКОЧАТ И ИЗРИНАТ този РУ$ОФОБ$КИ "€лит"!
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, $БОГОМ м€рк€л!

    14:10 02.06.2026

  • 11 смях в залата

    4 1 Отговор
    Предполагам че става въпрос за неговите приятели от Москва.Аз и той в момента сме в пъти по свободни от РАшките.

    14:13 02.06.2026

  • 12 Така е в Русия

    4 0 Отговор
    ТоА що не громи Путин! Какъв го търси в ЕП!!!???!!! Срам за България е амгъл.

    14:14 02.06.2026

  • 13 То до сега

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мислител":

    демокрация н есме видяли, видяхме само продуктът на ДС/КГБ и БКП/КПСС дето ни го представиха за демокрация.

    14:16 02.06.2026

  • 14 Фори

    0 1 Отговор
    Казаха че когато Петър Волгин върне еврото , което е получил от депутатска заплата , ще върнат лева!

    14:18 02.06.2026

  • 15 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Браво Волгин":

    А бе другарю, аз съм тъп демократ и те питам теб, като знаещ комунист.
    На некролозите се изписва рожденната дата и датата на кончината... Та, ето и въпроса ми - ЗАЩО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ НИ ГЕРБ ИМАШЕ ДВЕ ДАТИ - 681 - 1944г.
    Това не ми дава мира... Помагай !

    14:19 02.06.2026

