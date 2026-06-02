Петър Волгин в ЕП: След унищожаването на медийната свобода идва и премахването на политическата свобода

„Европейската демокрация отстъпва под ударите, които ѝ нанасят Европейската комисия, ръководителите на редица европейски държави, както и безбройните НПО-та, които се правят на „гражданско общество“. От години всички тези убиват плурализма и свободата на словото. Евросъюзът забранява неудобните медии и подлага на натиск все още действащите. В ефира все по-рядко присъстват опозиционно настроени политици и коментатори. Целта е да бъде установен абсолютен диктат на официозното, на „правилното“ говорене.“

Това заяви българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин на заседание на Специалната комисия за Европейския щит за демокрация (EUDS), където евродепутатите размениха мнения със зам.-председателя на Европейската комисия Вера Йоурова, относно демокрацията в Европа. Волгин обърна внимание още в началото на своето изложение, че за да можем да дадем адекватен отговор на въпроса „как да подкрепим демокрацията в Европа“, първо трябва да кажем кой застрашава нашата демокрация. Според Волгин, няма смисъл да си губим времето, като търсим тези заплахи на хиляди километри от Брюксел, защото тези, които са се посветили на унищожаването на демокрацията в Европа, не са в Москва и в Пекин, а се намират в Брюксел.

„След унищожаването на медийната свобода съвсем естествено идва и премахването на политическата свобода!“, каза Волгин, който дълги години беше изразителен представител на медийната среда в България, а провокативните му радиопредавания често предизвикваха тревоги сред политическата класа, както и директен или прикрит натиск за цензура.

Петър Волгин обясни, че неудобните на статуквото кандидати, като румънеца Калин Джорджеску, биват отстранявани от изборите, които са спечелили, и дори биват преследвани. „Преди няколко дни разбрахме, че Европейският надзорен орган за политическите партии е задействал процедура, която може да доведе до забрана на „Европа на суверенните нации“. Мотивът бил „неспазване на европейските ценности“. С подобен мотив европейските органи на цензурата могат да забранят всяка партия и всеки кандидат, които им се сторят неудобни“, заключи Петър Волгин, самият той представител на групата „Европа на суверенните нации“, иронизирайки понятието „европейски ценности“, в името на които Европа парадоксално се превръща в недемократична.

„Ето защо казвам, че рушителите на европейската демокрация се намират в сърцето на Европа. Те искат да забранят всички опозиционни медии и всички опозиционни партии. Ако това наистина се случи, ще видим окончателния край на демокрацията в Европа, предизвикан от собствените ѝ власти“, завърши Петър Волгин.