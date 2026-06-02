Мишо Шамара за славните години: 10 човека охрана ме пазеха от бесни фенове (ВИДЕО)

Едно от най-ярките лица на българския рапър от близкото минало - Мишо Шамара се върна назад във времето и разказа култови истории от миналото си. В подкаста „Братята“ той разказа за стари турнета, как мутри са се опитвали да го сплашат и защо се е разделил със 100 Кила.
„Мутрите бяха много тъпи парчета с някакво селско его. Един път запалиха заведението ми на плажа и направо дойдоха с камери да снимат. „Запалиха ти заведението, идвай“, ми казаха по телефона, а като отидох, вече бях в ефир. Танцувах си пред камерите, ама какво ще ми направят? Аз парите ги взимам напред“, разказа Мишо Шамара с усмивка на лице, цитиран от Телеграф.
„Опитваха се да ме сплашат явно, ама аз нямаше какво да губя. Абсолютни фантазьори“, добавя още той, спомняйки си за старите години.
От разказите му също става ясно, че са се разделили със 100 Кила още докато дори не е бил изявен рапър. Докато двамата били в кола, слушали заедно песен на House of Pain и Шамара измислил привлекателен припев за бъдеща песен. По-късно обаче дава песента не на Явор, а на други негови колеги. „30 години минаха оттогава, а той още реве за тая песничка“, коментира още Мишо.
„Имах 10 човека охрана, които само ме пазиха от това феновете да не ме разкъсат“, спомня си Бащата на рапа у нас, когато разговорът преминава в спомени за турнета. „В Стара Загора излязохме от концерт и рекламодатели ни бяха дали бус на два етажа, който използвахме за промоции. Беше страшна блъсканица и навалица, обикновено ни преследваха поне 500 човека. Те взеха, че тръгнаха след нас с колите си и даже стриптийзьорките ни им танцуваха в движение“, разказва още през смях Шамара.
„Имали сме моменти, в които цялата сцена става в сутиени. Любовта на феновете беше огромна“, признава още Биг Ша, а в момента обикаля страната заедно с „Гумени глави“ като част от тяхното турне.
До коментар #13 от "Иван":Живее в кабината на тира.
До коментар #5 от "Черна станция":Този шамара случайно го бях засякъла в варненски клуб на времето .Никой не го брои ,беше си клиент като другите ,голямо леке.
До коментар #1 от "честен ционист":Шамара в Щатите е Big Sha.
До коментар #11 от "хахахахаха":Колкото пъти дойдеше на Норд в Русе, толкова пъти си тръгваше набит.
