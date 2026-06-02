Мишо Шамара за славните години: 10 човека охрана ме пазеха от бесни фенове (ВИДЕО)

2 Юни, 2026 13:59 1 407 29

Мутри запалили плажния бар на рапъра, за да го сплашат, спомня си още той

Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Едно от най-ярките лица на българския рапър от близкото минало - Мишо Шамара се върна назад във времето и разказа култови истории от миналото си. В подкаста „Братята“ той разказа за стари турнета, как мутри са се опитвали да го сплашат и защо се е разделил със 100 Кила.

„Мутрите бяха много тъпи парчета с някакво селско его. Един път запалиха заведението ми на плажа и направо дойдоха с камери да снимат. „Запалиха ти заведението, идвай“, ми казаха по телефона, а като отидох, вече бях в ефир. Танцувах си пред камерите, ама какво ще ми направят? Аз парите ги взимам напред“, разказа Мишо Шамара с усмивка на лице, цитиран от Телеграф.

„Опитваха се да ме сплашат явно, ама аз нямаше какво да губя. Абсолютни фантазьори“, добавя още той, спомняйки си за старите години.

От разказите му също става ясно, че са се разделили със 100 Кила още докато дори не е бил изявен рапър. Докато двамата били в кола, слушали заедно песен на House of Pain и Шамара измислил привлекателен припев за бъдеща песен. По-късно обаче дава песента не на Явор, а на други негови колеги. „30 години минаха оттогава, а той още реве за тая песничка“, коментира още Мишо.

„Имах 10 човека охрана, които само ме пазиха от това феновете да не ме разкъсат“, спомня си Бащата на рапа у нас, когато разговорът преминава в спомени за турнета. „В Стара Загора излязохме от концерт и рекламодатели ни бяха дали бус на два етажа, който използвахме за промоции. Беше страшна блъсканица и навалица, обикновено ни преследваха поне 500 човека. Те взеха, че тръгнаха след нас с колите си и даже стриптийзьорките ни им танцуваха в движение“, разказва още през смях Шамара.

„Имали сме моменти, в които цялата сцена става в сутиени. Любовта на феновете беше огромна“, признава още Биг Ша, а в момента обикаля страната заедно с „Гумени глави“ като част от тяхното турне.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    30 2 Отговор
    Шамара в САЩ се приема за женско име и при това афроамериканско.

    Коментиран от #20

    14:01 02.06.2026

  • 2 Трол

    13 1 Отговор
    Сега трябва още 10 пъти по 10 човека да го пазят от Путин и Тръмп.

    14:01 02.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не ме гледай като изстребител

    13 0 Отговор
    Шамара да внимава с кръвното, че вече не е първа възраст.

    14:04 02.06.2026

  • 5 Черна станция

    30 0 Отговор
    Ци.7.анче, участвало в опр.0.стачването на народа ни, наравно с чалг.0.питеците.

    Коментиран от #19

    14:04 02.06.2026

  • 6 Спомням си

    28 0 Отговор
    Тоя и съратниците му освен пубертетите никой друг не ги слушаше.

    14:05 02.06.2026

  • 7 ИВАН

    29 2 Отговор
    Много лилав, много мазен ...

    14:05 02.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    37 2 Отговор
    10 човека охрана го пазеха от бесни фенове които си искаха парите за билетите.хи хи хи

    14:05 02.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 баста,

    17 1 Отговор
    Този няма лице все си е г.з агитираше едно време пред НДК червените бабички да гласуват за БСП.

    14:05 02.06.2026

  • 11 хахахахаха

    27 2 Отговор
    мишок, помниш ли в Пловдия 2003 като те удариха по празната кратуна с яйцето как едвам те спасиха. Счупи си малките крачета да бягаш. Жалко, че тогава телефоните не снимаха

    Коментиран от #29

    14:05 02.06.2026

  • 12 честен ционист

    15 0 Отговор
    В средата на 90-те, когато БГ рапът тъкмо прохождаше с любезното съдействие на Посолството, от което идваха и крадените текстове и бийтовете, ченгетата рекрутираха келеметора и така ги правеха рап изпълнители. Повечето бяха дребни джебчии, имаше и дечурлига с потекло, които си плащаха, за да имитират великани като Beastie Boys. Един даже и евродепутат стана. Та Шамареску Гагузко не е никакъв рапър, а обикновен имитатор.

    14:07 02.06.2026

  • 13 Иван

    12 6 Отговор
    Отиде в сащ за да живее в палатка на тротоара . Това е реалността там

    Коментиран от #14

    14:08 02.06.2026

  • 14 американ дрийм

    18 2 Отговор

    До коментар #13 от "Иван":

    Живее в кабината на тира.

    14:09 02.06.2026

  • 15 барман

    2 0 Отговор
    Михайлов, пущи малко гумите.

    14:18 02.06.2026

  • 16 Соваж бейби

    9 1 Отговор
    Уеш🤣боб хвърлят за теб хората и 100 кила ,никой не ви броеше за 5 стинки .Точно по мое време бе на мода и си спомням !Не се прави на Dj Snake,смешник.

    14:22 02.06.2026

  • 17 честен ционист

    12 0 Отговор
    Винаги е имитирал The Notorious B.I.G. не за друго, а щото оня беше от Ню Йорк, а Варна се водеше за някаква измислена Източна част по пример на щатите, въпреки, че няма и никога няма да имат нищо общо. Така например и Софето го бяха кръстили Уест сайт, а някакъв Спенс имитираше 2Pac. Общо взето си беше "Капките" на български, преди Ганчо да проговори инглиш.

    14:23 02.06.2026

  • 18 Нека да пиша

    15 0 Отговор
    Това е Мишо Л@йнара.

    14:26 02.06.2026

  • 19 Соваж бейби

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Черна станция":

    Този шамара случайно го бях засякъла в варненски клуб на времето .Никой не го брои ,беше си клиент като другите ,голямо леке.

    14:26 02.06.2026

  • 20 Т ьП

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Шамара в Щатите е Big Sha.

    14:55 02.06.2026

  • 21 кой мy дpeмe

    9 0 Отговор
    10 гавази те пазеха от нап и гдбоп

    14:56 02.06.2026

  • 22 ХиХи

    8 0 Отговор
    Тоя един чичак щеше да го бие на едно кръстовище в Русе 2000 та година. Тоя беше 50 кила с мокри дрехи

    15:01 02.06.2026

  • 23 И в САЩ, кратуната му пак празна,

    9 1 Отговор
    значи не е от мястото, кратуната е куха!?

    15:04 02.06.2026

  • 24 Ежко

    6 0 Отговор
    Ах този велик талант Мишо.....Направо ще ме скъсаш от смях.

    15:47 02.06.2026

  • 25 няма нужда от хейт

    2 0 Отговор
    Просто - всяко нещо с времето си.

    15:53 02.06.2026

  • 26 Няма бира

    2 0 Отговор
    Върти геврека в УСА и бъди щастлив! Ние тук ще оправяме стриптизьорките някак! Поредния, който плюе беге и се мисли за велик че е избягал

    15:59 02.06.2026

  • 27 Роза

    2 0 Отговор
    Този нали беше казал в едно старо интервю,че той е един от българите,които най-много не искат да се върнат в БГ?!Какво прави тук тогава?!Или си мисли,че хората не помнят какво е говорил?!

    15:59 02.06.2026

  • 28 Интересно

    2 0 Отговор
    Извинявайте, но защо периодично разбърквате утайката на дъното?

    16:02 02.06.2026

  • 29 Пилот

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "хахахахаха":

    Колкото пъти дойдеше на Норд в Русе, толкова пъти си тръгваше набит.

    16:05 02.06.2026