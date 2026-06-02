Скандал разтърсва Световното: Хиляди фенове заплашват с протест преди откриването

2 Юни, 2026 14:14 1 489 1

Съдебни битки, милионни компенсации и напрежение между ФИФА и мексиканските притежатели на „вечни“ места бележат старта на Мондиал 2026

Снимка: YouTube
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В навечерието на Световното първенство по футбол в Мексико, атмосферата около легендарния стадион „Естадио Ацтека“ е нажежена до червено. Над 14 000 собственици на така наречените „доживотни“ места са готови да предприемат радикални действия, ако не получат обещания безплатен достъп до откриващия мач между Мексико и Южна Африка. Този безпрецедентен конфликт изправя един срещу друг ФИФА и Асоциацията на собствениците на ложи и места (AMTPP), като залогът е не само спортната емоция, но и спазването на стари договори.

В средата на 60-те години, за да финансират строежа на „Естадио Ацтека“, тогавашните собственици продават стотици ложи и хиляди места на частни инвеститори. В замяна, те получават гаранция за безплатен вход на всички събития до 2065 година – ангажимент, който днес се оказва ябълката на раздора. Докато през 1970 и 1986 година феновете безпроблемно се наслаждават на исторически футболни моменти, сега ФИФА се опитва да ограничи достъпа им, за да реализира печалби от скъпи VIP билети.

След ожесточени съдебни спорове, мексиканските магистрати отсъждат категорично в полза на притежателите на „вечни“ места. Решението не само потвърждава валидността на старите договори, но и задължава оператора на стадиона да изплати на ФИФА близо 54 милиона евро компенсация за блокираните места. Така, въпреки опитите на световната футболна централа да наложи нови правила, мексиканското правосъдие защитава правата на феновете.

Напрежението се покачва още повече, когато ФИФА се опитва да забрани внасянето на храна от страна на тези 14 000 зрители, настоявайки те да закупят скъпи кетъринг пакети. Съдът обаче отхвърля и тази забрана, обявявайки я за незаконна. „Ако ни спрат на турникетите, ще поискаме съдебно разрешение за принудително влизане с полиция“, категоричен е генералният секретар на AMTPP Роберто Руано Ортега, подчертавайки, че електронните пропуски все още не са раздадени.

Докато ФИФА и местният организационен комитет отказват официални коментари, охраната около „Естадио Ацтека“ се увеличава. Управителят на стадиона уверява, че достъпът на феновете е „напълно безплатен и гарантиран“, след като компенсациите към ФИФА вече са изплатени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 0 Отговор
    Дано компенсациите да стигнат за едно скромно семейно парти на чиновниците от ФИФА.

    14:44 02.06.2026

