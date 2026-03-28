Bloomberg: Страните от Залива осъзнават, че САЩ ще ги оставят на озлобения Иран, виждат военните бази като бъдещи мишени

Страните от Персийския залив са все по-разочаровани от САЩ заради военната операция срещу Иран, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях, страните тайно поставят под въпрос американските гаранции за сигурност и изразяват загриженост относно очевидната липса на стратегическо планиране от страна на Вашингтон за операцията.

Обосновката за започването на операцията от американския президент Доналд Тръмп и нейните цели също са под въпрос.

Освен това, страните от Персийския залив са все по-несигурни относно разумността на разполагането на американски военни бази на тяхна територия, което на практика ги прави мишени за удари.

Тези страни се опасяват, че американският лидер може да обяви победа над Ислямската република и оттеглянето на САЩ от конфликта без споразумение за ракетната програма, оставяйки страните сами с „озлобения Иран“, който би запазил частичен контрол над Ормузкия проток.