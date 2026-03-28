Bloomberg: Страните от Залива осъзнават, че САЩ ще ги оставят на озлобения Иран, виждат военните бази като бъдещи мишени

Страните от Персийския залив са все по-разочаровани от САЩ заради военната операция срещу Иран, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.
Според тях, страните тайно поставят под въпрос американските гаранции за сигурност и изразяват загриженост относно очевидната липса на стратегическо планиране от страна на Вашингтон за операцията.
Обосновката за започването на операцията от американския президент Доналд Тръмп и нейните цели също са под въпрос.
Освен това, страните от Персийския залив са все по-несигурни относно разумността на разполагането на американски военни бази на тяхна територия, което на практика ги прави мишени за удари.
Тези страни се опасяват, че американският лидер може да обяви победа над Ислямската република и оттеглянето на САЩ от конфликта без споразумение за ракетната програма, оставяйки страните сами с „озлобения Иран“, който би запазил частичен контрол над Ормузкия проток.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
А и те и целия свят виждат едно: несвързани фрази,лъжи,истерия,плашещ нарцистизъм,откъсване от реалноста и пълно незачитане на строения векове световен ред и закони!
06:16 28.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #19
06:18 28.03.2026
19 Той
До коментар #9 от "С ДВЕ ДУМИ":Така го вижда милен мисирката.
09:20 28.03.2026
21 Кисинджър
До коментар #18 от "12345":Цитат от Хенри Кисинджър
09:40 28.03.2026
22 DW смърди
Иранците вече казаха, че става абсолютно под техен контрол.
По същия начин, по който Турция държи Босфора.
И таксата за минаване става 2 милиона на кораб.
10:42 28.03.2026
