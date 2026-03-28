Bloomberg: Страните от Залива осъзнават, че САЩ ще ги оставят на озлобения Иран, виждат военните бази като бъдещи мишени

Bloomberg: Страните от Залива осъзнават, че САЩ ще ги оставят на озлобения Иран, виждат военните бази като бъдещи мишени

28 Март, 2026 05:30, обновена 28 Март, 2026 05:41 3 395 24

Те поставят под въпрос обосновката за започването на операцията срещу Техеран

Bloomberg: Страните от Залива осъзнават, че САЩ ще ги оставят на озлобения Иран, виждат военните бази като бъдещи мишени - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от Персийския залив са все по-разочаровани от САЩ заради военната операция срещу Иран, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях, страните тайно поставят под въпрос американските гаранции за сигурност и изразяват загриженост относно очевидната липса на стратегическо планиране от страна на Вашингтон за операцията.

Обосновката за започването на операцията от американския президент Доналд Тръмп и нейните цели също са под въпрос.

Освен това, страните от Персийския залив са все по-несигурни относно разумността на разполагането на американски военни бази на тяхна територия, което на практика ги прави мишени за удари.

Тези страни се опасяват, че американският лидер може да обяви победа над Ислямската република и оттеглянето на САЩ от конфликта без споразумение за ракетната програма, оставяйки страните сами с „озлобения Иран“, който би запазил частичен контрол над Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    52 3 Отговор
    САЩ ще си тръгнат а ние ще плащаме 80 години репарации за децата които убихме от летище София.

    05:42 28.03.2026

  • 2 Kaлпазанин

    53 0 Отговор
    Кой каквото си е надробил това ще сърба ,Иран не е фащ, и наближава времето за края на исрахел ,тях кой ще ги прибере ????

    05:48 28.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    39 36 Отговор
    Един от парадоксите на тази война е, че Иран, мюсюлманска страна, успява да сближи арабите с Израел.

    Коментиран от #14

    06:00 28.03.2026

  • 5 И още веднъж

    47 27 Отговор
    Опасно е сащ да са ти враг, но е фатално да са ти "приятел"!

    06:11 28.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Арабите

    34 36 Отговор
    и персите са древни,мъдри народи и това,което виждат никак не им харесва.
    А и те и целия свят виждат едно: несвързани фрази,лъжи,истерия,плашещ нарцистизъм,откъсване от реалноста и пълно незачитане на строения векове световен ред и закони!

    06:16 28.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 С ДВЕ ДУМИ

    7 6 Отговор
    Голямо заглавие. Ами напишете щастливия Иран. Шемети!

    Коментиран от #19

    06:18 28.03.2026

  • 10 Мижитурки,

    28 9 Отговор
    Триете вс пост, в който се споменава "Газа". Мръсна съвест?!

    06:20 28.03.2026

  • 11 Боруна Лом

    30 11 Отговор
    ИЗГОНЕТЕ КРАВАРСКИТЕ БАЗИ

    06:27 28.03.2026

  • 12 Историята учи

    38 13 Отговор
    80 процента в израел подкрепяха избиването до крак на палестинците, деца, жени, всички. Варварски разрушиха цялата Газа, а ционисткото лоби вкара сащ във войната на сатаняху. Нищо в пресата за причините за тази война (унищожаването на седмата държава в Близкия изток по плана на сатаняху и заграбване на територии в цели Близък изток = велик Израел (подобно на Третия райх)). А психопатът Тръмп сам се докара до положението, в което е.

    06:37 28.03.2026

  • 13 Браво на иранците

    35 10 Отговор
    Разрушават Израел, както той разруши газа. Наказват злото и изхвърлят сащ от Залива.

    06:42 28.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Писна ми да чета

    12 1 Отговор
    във всяка статия свободни съчинения от свои "източници"...

    06:58 28.03.2026

  • 16 Баце

    27 4 Отговор
    Тия поне прогледнаха, а нашият жълтопаветен умнокрасивитет от педрохан продължава да дрънка мантрата, че базите у нас ни пазят и дават сигурност. Клиничен случай просто като при Ламата.

    07:08 28.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 12345

    14 0 Отговор
    Имаше една поговорка: " Когато САЩ ти е приятел, врагове не ти трябват".

    Коментиран от #21

    08:02 28.03.2026

  • 19 Той

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "С ДВЕ ДУМИ":

    Така го вижда милен мисирката.

    09:20 28.03.2026

  • 20 Срамголям

    2 0 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    09:26 28.03.2026

  • 21 Кисинджър

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "12345":

    Цитат от Хенри Кисинджър

    09:40 28.03.2026

  • 22 DW смърди

    1 0 Отговор
    "частичен контрол над Ормузкия проток"?

    Иранците вече казаха, че става абсолютно под техен контрол.
    По същия начин, по който Турция държи Босфора.
    И таксата за минаване става 2 милиона на кораб.

    10:42 28.03.2026

  • 23 Тити

    1 2 Отговор
    Иран никога не е бил добре настроен към никой те се интересуват само другите да са зле. Как да обичам държава която помага на Рашистите?

    11:22 28.03.2026

  • 24 САЩ..САЩ

    0 0 Отговор
    Ки сйе цсетайя ама кйе касну цигурну...

    14:54 28.03.2026