Украински дрон уби дете край Ярославъл, родителите му са тежко ранени. Десет пострадали при руска атака срещу Одеса
  Тема: Украйна

28 Март, 2026 06:21, обновена 28 Март, 2026 06:37 1 879 15

Взаимните нощни обстрели продължават

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дете бе убито при украинска атака с дрон в руската Ярославска област, съобщи губернаторът Михаил Евраев.

„За съжаление има пострадали. Дете, което се е намирало в дома си в Ярославска област по време на атаката, е починало. Родителите му са хоспитализирани в тежко състояние“, написа той в платформата MAX.

Жител на съседна къща също е ранен, уточни областният губернатор.

Губернаторът подчерта, че всички пострадали получават медицинска помощ. Подразделения от Министерството на отбраната и правоохранителните органи продължават да осигуряват сигурността.

„Цялата необходима помощ, включително финансово обезщетение, ще бъде предоставена в пълен размер“, добави Евраев.

В събота вечер в региона бяха ударени над 30 дрона на украинските въоръжени сили.

Той добави, че в региона може да бъдат открити фрагменти от дрон; ако бъдат открити, хората трябва да избягват да ги докосват или да използват мобилни телефони в близост до тях. „Заплахата остава. Изчакайте сигнала „Всичко е наред“ за безпилотни летателни апарати“, заключи губернаторът.

Към момента е известно за 10 души, сред които има едно дете, пострадали в резултат на нападението тази нощ срещу Одеса, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в Телеграм, предаде БТА.

Персоналът и пациентите от родилния дом, който пострада от атаката, са евакуирани, се посочва в публикацията на Лисак.

В Приморски район са регистрирани и щети на три сгради на общообразователни заведения.

В Хаджебейски район е ударена многоетажна сграда, няма пострадали.

На терен работят аварийни и комунални служби, а оперативните щабове оказват помощ на жителите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дрон с ляв уклон

    18 4 Отговор
    ЕС, НАТО и тутууландия подкрепят финансово международния тероризъм, а чрез еврофондовете ЕС подкрепя мафията в бг.

    06:49 28.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 афферрим

    1 3 Отговор
    ашколссун,машала

    07:31 28.03.2026

  • 6 демократ

    4 10 Отговор
    Тая война не е интересна руднаците са в каменната ера. Нищо общо с технооогичен Израиль

    07:31 28.03.2026

  • 7 Тест

    4 12 Отговор
    Ако нямаше СВО детето да е живо.Путлер го уби.

    07:33 28.03.2026

  • 8 подглед

    2 4 Отговор
    кал и ядрено оръжие

    07:34 28.03.2026

  • 9 Пацифист

    4 4 Отговор
    Тези родители поддържали ли са войната? Ако да, ще продължават ли?

    07:39 28.03.2026

  • 10 ВВП

    5 4 Отговор
    Окропите са террористи .Това правиха 10 год в Донбас..

    07:40 28.03.2026

  • 11 ВВП

    10 2 Отговор
    Окропитеците убиха 30000 души в Донбас.и 500 деца .Есср ги подкрепя в перверзията.с пари и оръжие +наемници..

    07:43 28.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пръчат

    4 6 Отговор
    Руснаците подкрепят убийствата, защото не са очаквали да се стигне до там, до бомби в дома си! Никой в Русия не е в безопасност! Трябва да се евакуират някъде, да питат путин къде, че да е безопасно! Он знает що го бият!

    Коментиран от #15

    07:51 28.03.2026

  • 14 любопитен

    4 1 Отговор
    А бройката на българите в Одеса?

    07:58 28.03.2026

  • 15 маке..

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пръчат":

    А ма,оти бг-то не ги вземе при вазе въвweцeтo нaпееедьскио да ги научите да кушать с големио черпак оджлътотому

    08:07 28.03.2026

