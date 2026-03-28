Украински дрон уби дете край Ярославъл, родителите му са тежко ранени. Десет пострадали при руска атака срещу Одеса

Дете бе убито при украинска атака с дрон в руската Ярославска област, съобщи губернаторът Михаил Евраев.
„За съжаление има пострадали. Дете, което се е намирало в дома си в Ярославска област по време на атаката, е починало. Родителите му са хоспитализирани в тежко състояние“, написа той в платформата MAX.
Жител на съседна къща също е ранен, уточни областният губернатор.
Губернаторът подчерта, че всички пострадали получават медицинска помощ. Подразделения от Министерството на отбраната и правоохранителните органи продължават да осигуряват сигурността.
„Цялата необходима помощ, включително финансово обезщетение, ще бъде предоставена в пълен размер“, добави Евраев.
В събота вечер в региона бяха ударени над 30 дрона на украинските въоръжени сили.
Той добави, че в региона може да бъдат открити фрагменти от дрон; ако бъдат открити, хората трябва да избягват да ги докосват или да използват мобилни телефони в близост до тях. „Заплахата остава. Изчакайте сигнала „Всичко е наред“ за безпилотни летателни апарати“, заключи губернаторът.
Към момента е известно за 10 души, сред които има едно дете, пострадали в резултат на нападението тази нощ срещу Одеса, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в Телеграм, предаде БТА.
Персоналът и пациентите от родилния дом, който пострада от атаката, са евакуирани, се посочва в публикацията на Лисак.
В Приморски район са регистрирани и щети на три сгради на общообразователни заведения.
В Хаджебейски район е ударена многоетажна сграда, няма пострадали.
На терен работят аварийни и комунални служби, а оперативните щабове оказват помощ на жителите.
