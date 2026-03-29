ВСУ атакува Русия с над двеста дрона, цивилен загина в кола край Белгород. Нови руски атаки срещу Одеса
ВСУ атакува Русия с над двеста дрона, цивилен загина в кола край Белгород. Нови руски атаки срещу Одеса

29 Март, 2026 05:32, обновена 29 Март, 2026 07:52 2 609 42

Руската армия настъпва към Федоровка в Донбас. Чужди наемници от ВСУ не участвали в боевете в Херсонския сектор

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един цивилен е загинал при удар с дрон над град Грайворон в руската Белгородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков.

„В град Грайворон кола се запали след удар на FPV дрон. Местните жителите се опитаха да потушат пожара, но в този момент се случи втора атака от вражески дрон, при която загина човек“, написа той в платформата MAX.

Силите за противовъздушна отбрана са унищожили 203 украински дрона през нощта над руски региони и Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната.

Те са свалени над Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежска, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Пензенска, Псковска, Ростовска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тверска, Тулска област, Московска област, Краснодарски край, Република Крим и Черно море.

Над 20 дрона атакуваха Одеса втора поредна нощ, в града се чуват силни взривове, съобщиха местни канали в приложението "Телеграм", цитирани от БТА.

Целите се движат от акваторията на Черно море в посока към украинския пристанищен град, се казва в информациите.

В 23:45 часа (и българско време) бе обявена въздушна тревога.

Регионалните власти призовават местните жители да се укрият в бомбоубежища.

Руските войски настъпват към Федоровка в Донецката народна република от районите на три населени места: Новомарково, Марково и Майское, съобщи военният експерт Андрей Марочко.

Той допълни, че Киев провежда маневрена отбрана в този сектор.

„Сериозни боеве продължават около Фьодоровка. Провеждаме настъпателни действия, докато врагът се опитва да проведе маневрена отбрана. В момента надграждаме завоюваното в районите на Марково и Новомарково, за да можем да напредваме сравнително безопасно на запад. Има и незначителни тактически завоевания близо до Майское, което е югоизточно от Фьодоровка“, каза той.

По-рано Марочко заяви, че руските сили са пробили 1,5 километра вражеска отбрана близо до Фьодоровка и са започнали боеве за превземането ѝ.

Чуждестранни военнослужещи от украинските въоръжени сили на практика отсъстват от боевете в Херсонския сектор, съобщиха пред ТАСС руските сили за сигурност.

„Ситуацията в Херсонския сектор е такава, че наемниците от десния бряг на Днепър почти са изчезнали от март тази година“, каза източникът на агенцията.

Той уточни, че повечето от тях са били преразпределени в по-„горещи точки“. „Въпреки това стотици наемници бяха унищожени във временните им пунктове за разполагане от артилерия с дронове и въздушни удари“, добави представителят на силите за сигурност.

По-рано губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо заяви, че броят на наемниците в контролираната от Киев дясна част на Херсонска област е намалял след реформата на частите на Международния легион и прехвърлянето на чуждестранни доброволци в щурмовата авиация на украинските въоръжени сили.

През февруари украинските сухопътни войски потвърдиха, че Чуждестранният легион е бил „интегриран в щурмови части“. Според руски служители по сигурността, украинското командване е прехвърлило масово личния състав на Чуждестранния легион в щурмови части поради големи загуби на фронта. На 4 февруари руските служби за сигурност съобщиха, че чуждестранните наемници във въоръжените сили на Украйна не са получавали заплати от шест месеца.


  • 1 Гориил

    24 15 Отговор
    Кой би се съмнявал, че чешката полиция сама е напълнила и запечатала коктейлите Молотов за атаката срещу Руския дом в Прага.

    Коментиран от #5

    06:57 29.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    32 12 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #13

    07:56 29.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 16 Отговор
    ПАК СА УДАРИЛИ. РУСКОТО НЕФТЕНО ПРИСТАНИЩЕ
    КРАЙ ЛЕНИНГРАД
    .......
    КОЕТО Е МНОГО ХУБАВО - 404 ТЪРСЯТ НАЧИНИ НА ВВПУТИН ДА МУ ПАДНЕ ПЕРДЕТО :)

    Коментиран от #8

    07:56 29.03.2026

  • 5 Ами добре са направили чехите!

    28 27 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Много добре се е получило.Добре, добре.Колко ватенки са опърлени?

    Коментиран от #36

    07:57 29.03.2026

  • 6 Мурка

    20 11 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    а вие инфантилите ЩЕ ОСТАВИТЕ ромски ФАМИЛИИ да правят квото им се иска като ВАШИ СЪСЕДИ ---

    07:58 29.03.2026

  • 7 Пич

    22 10 Отговор
    Мисля, че това е последната година на войната в Украйна!!! Защото или Путин ще я приключи до края на годината, или ще започне да губи подкрепа в Москва !!! Затова може да очакваме по решителни военни действия!!!

    Коментиран от #15, #31

    07:59 29.03.2026

  • 8 Тц,тц,тц 😂😂😂

    14 17 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    В бункера и пердета ли има?Хората вече слагат модерни щори😄

    08:01 29.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Парс

    16 10 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Не дей да ползваш руски като не го знаеш.

    08:01 29.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 16 Отговор

    До коментар #11 от "Подробност":

    Да, точно вас има за цел. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът малко пари и сте готови да ви обърнат хастара

    08:04 29.03.2026

  • 13 Епа не четеш ли?

    15 19 Отговор

    До коментар #3 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Пета нощ думкат по ленинградска област.То там вече приключиха с износа на петрол.В Белгород валят отломки.

    Коментиран от #17

    08:05 29.03.2026

  • 14 Българин

    14 6 Отговор
    Новините ореваха Зеля, около шиши тишина. Хихихи.

    08:06 29.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Владимир Путин, президент

    13 16 Отговор
    Аха...браво любимата ми сутришна новина !!!
    Неделята почва прекрасно ☝️
    Za Пабеду, Za СВО, Za Путина таварищи, урррррааааа 🤣

    Коментиран от #25

    08:07 29.03.2026

  • 17 Митко саллаков

    8 13 Отговор

    До коментар #13 от "Епа не четеш ли?":

    Вземам тубите и към бензиностанцията. Слава на ес

    Коментиран от #19

    08:08 29.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Що бе

    11 14 Отговор

    До коментар #17 от "Митко саллаков":

    В русия и бендзина ли свърши?

    08:11 29.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 "Владимир Путин, президент"

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    броутро братчед
    жрать тебя нечего ???!
    вчера тоже ничеВо тебя Не поддали ???!

    вече става все по-трудно и по-трудно да се изкара за коматче хляб с антируски брътвежи

    Голод СИЛНЕЕ ЧЕМ. електричества

    08:12 29.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 От къде са

    17 8 Отговор
    Тези 200 дрона? И не е ли крайно време Русия да премахне "центровете за приемане на решенията" в покрайната територия? Някъде се произвеждат и се програмират тези дронове. Да се спре ВСИЧКО, никакви логистики КЪМ и ОТ покрайнината. Само така ще им се свършат и дронове и всичко. Абе май в Русия има предатели в управлението на войната? Не може вече 5-та година и да допускат цял свят да помага на фашистите? Не е нормално!!!

    Коментиран от #26, #35

    08:17 29.03.2026

  • 25 Д-р Иванов, психиатър в Карлуково

    11 7 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    След малко идвам на визитация,
    Успокой се и дишай дълбоко.

    08:18 29.03.2026

  • 26 оня с питон.я

    8 11 Отговор

    До коментар #24 от "От къде са":

    Има много ненормални неща в тази война. Сталин прегръщал ли се е с Хитлер докато онзи е бомбил СССР? Не. А Путин го прави с Тръмп.

    08:36 29.03.2026

  • 27 Ако не сменят

    8 10 Отговор
    Управлението на армията Русия ще загуби тази война. Ама вече и до сега се вижда, че не я провеждат правилно. Защо още врагът има управление, държавни органи, команден пункт на армията? 5-та година е и Русия получава загуби, понеже некакви други страни от некакво си нато помагат и помагат и помагат... и рашъните само гледат и не смеят да остъклят никоя от тези? Еми ако продължават така или ще се стигне до тотална ядрена война с всичките помагачи или ще падне Русия!!!

    Коментиран от #28

    08:36 29.03.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    11 14 Отговор

    До коментар #27 от "Ако не сменят":

    "...Русия ще загуби и тази война..."

    Не ще, а вече загуби Русия войната ☝️
    Загуби я Три Дня сред началото, като Трите Дня преминаха в седмици, месеци, години за да се стигне до разорена, фалирала Русия, постояно хленчеща за някви преговори, докато Щатите всекидневно я бомбят и разсипват. Това е картинката таварищи....

    08:44 29.03.2026

  • 29 Европеец

    12 7 Отговор
    Прочетох само заглавието....е мога да кажа вината за украинските дронове е в либералния Путин.... За Одеса - колко са "българите" там Не ме интересува......

    09:12 29.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Европеец

    16 6 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Дано да си прав...... За подкрепата на Путин, не знам, ама мога да кажа, че руснаците са недоволни от непонятната тактика на Путин за водене на войната... Мостове, тунели и жп си стоят- а от там влиза оръжия, което убива руснаци..... Сградите на МО, ГЩ си стоят цели,Буданов и Малюк(обявени от Русия за терористи) си живеят живота, за пристанищата на Дунав и Черно море- да не говоря..... Но да се оправят руснаците с либералния Путин .....

    09:23 29.03.2026

  • 32 Дик диверсанта

    7 8 Отговор

    До коментар #11 от "Подробност":

    Известни в България като Рос дебили.

    09:58 29.03.2026

  • 33 стоян георгиев

    8 9 Отговор
    Другаря морочко кокто цитирате даже в русия се смята за ненадежден.

    10:12 29.03.2026

  • 34 падналия ангел

    11 6 Отговор
    В Екс-а вече има видео на посещението на руски дронове и ракети по порта в Одеса. За две минути клип 10 попадения!

    10:17 29.03.2026

  • 35 Ха хи хо

    9 7 Отговор

    До коментар #24 от "От къде са":

    "Някъде се произвеждат и се програмират тези дронове", в Англия, Полша, Чехия и Прибалтийските страни.

    10:20 29.03.2026

  • 36 Чехите

    10 10 Отговор

    До коментар #5 от "Ами добре са направили чехите!":

    за твое сведение мразят не само руснаците,но и нас българите!Разбра ли,недоразумение такова!

    10:39 29.03.2026

  • 37 Т.КОЛЕВ

    1 6 Отговор
    ТЕРОРИСТИТЕ НЕ СЪТ НОШНО ВРЕМЕ.

    11:00 29.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ТИЯ ОТ ТОЯ САЙТ ФАКТИ

    4 2 Отговор
    ПИШАТ НЯКАКВИ ИЗМИСЛЕНИ ГЛУПОСТИ КОРУМПИРСН ПОДВЕЖДАЩ САЙТ.
    И НЕЩО КАТО НЕ ИМ ИЗНАСЯ ГО ТРИЯТ.

    11:07 29.03.2026

  • 40 Бункерен стратег

    8 6 Отговор
    4 години Раша не може да победи Украйна и не може да постигне целите си които в крайна сметка станаха съвсем други, а именно да се откраднат окупираните територии.

    11:08 29.03.2026

  • 41 дядо дръмпир-инфо от събота през ноща

    0 0 Отговор
    Доклад: Украинска ракета удари руски завод за експлозивиУкраинските сухопътни сили съобщават, че са атакували оръжейна рота в руския регион Самара с ракета. Целта беше операцията "Промсинтес" в град Чапаевск, обяви Генералният щаб на украинските въоръжени сили в събота.Според доклада, артилерийските и ракетните сили на Сухопътните войски на Украйна са използвали украинска ракета FP-5 "Фламинго", за да поразят съоръжението. Самара се намира далеч зад украинската граница в Русия, като разстоянието е около 600–700 км по права линия.Фабрика за производство на експлозиви за боеприпаси
    Според украинската армия компанията "Промсинтес" се специализира в производството на компоненти за експлозиви, които ще се използват за зареждане на боеприпаси като бомби и ракети.Компанията произвежда над 30 000 тона експлозиви, използвани за военни цели годишно.

    Коментиран от #42

    14:03 29.03.2026

  • 42 мушмул

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "дядо дръмпир-инфо от събота през ноща":

    Каква украинска ракета? Англосаксите дават всичко! Цитат от този сайт-"Според украинския портал Defense Express, Flamingo силно наподобява крилатата ракета FP-5, произведена от британската Milanion Group, която беше представена през февруари на изложението IDEX-2025 в ОАЕ. Тази компания доставя продуктите си в Украйна от 2021 г. Според изданието, ракетата е аналог или пълно копие на FP-5".

    15:12 29.03.2026

