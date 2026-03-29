ВСУ атакува Русия с над двеста дрона, цивилен загина в кола край Белгород. Нови руски атаки срещу Одеса

Един цивилен е загинал при удар с дрон над град Грайворон в руската Белгородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков.
„В град Грайворон кола се запали след удар на FPV дрон. Местните жителите се опитаха да потушат пожара, но в този момент се случи втора атака от вражески дрон, при която загина човек“, написа той в платформата MAX.
Силите за противовъздушна отбрана са унищожили 203 украински дрона през нощта над руски региони и Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната.
Те са свалени над Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежска, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Пензенска, Псковска, Ростовска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тверска, Тулска област, Московска област, Краснодарски край, Република Крим и Черно море.
Над 20 дрона атакуваха Одеса втора поредна нощ, в града се чуват силни взривове, съобщиха местни канали в приложението "Телеграм", цитирани от БТА.
Целите се движат от акваторията на Черно море в посока към украинския пристанищен град, се казва в информациите.
В 23:45 часа (и българско време) бе обявена въздушна тревога.
Регионалните власти призовават местните жители да се укрият в бомбоубежища.
Руските войски настъпват към Федоровка в Донецката народна република от районите на три населени места: Новомарково, Марково и Майское, съобщи военният експерт Андрей Марочко.
Той допълни, че Киев провежда маневрена отбрана в този сектор.
„Сериозни боеве продължават около Фьодоровка. Провеждаме настъпателни действия, докато врагът се опитва да проведе маневрена отбрана. В момента надграждаме завоюваното в районите на Марково и Новомарково, за да можем да напредваме сравнително безопасно на запад. Има и незначителни тактически завоевания близо до Майское, което е югоизточно от Фьодоровка“, каза той.
По-рано Марочко заяви, че руските сили са пробили 1,5 километра вражеска отбрана близо до Фьодоровка и са започнали боеве за превземането ѝ.
Чуждестранни военнослужещи от украинските въоръжени сили на практика отсъстват от боевете в Херсонския сектор, съобщиха пред ТАСС руските сили за сигурност.
„Ситуацията в Херсонския сектор е такава, че наемниците от десния бряг на Днепър почти са изчезнали от март тази година“, каза източникът на агенцията.
Той уточни, че повечето от тях са били преразпределени в по-„горещи точки“. „Въпреки това стотици наемници бяха унищожени във временните им пунктове за разполагане от артилерия с дронове и въздушни удари“, добави представителят на силите за сигурност.
По-рано губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо заяви, че броят на наемниците в контролираната от Киев дясна част на Херсонска област е намалял след реформата на частите на Международния легион и прехвърлянето на чуждестранни доброволци в щурмовата авиация на украинските въоръжени сили.
През февруари украинските сухопътни войски потвърдиха, че Чуждестранният легион е бил „интегриран в щурмови части“. Според руски служители по сигурността, украинското командване е прехвърлило масово личния състав на Чуждестранния легион в щурмови части поради големи загуби на фронта. На 4 февруари руските служби за сигурност съобщиха, че чуждестранните наемници във въоръжените сили на Украйна не са получавали заплати от шест месеца.
1 Гориил
Коментиран от #5
06:57 29.03.2026
3 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #13
07:56 29.03.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КРАЙ ЛЕНИНГРАД
.......
КОЕТО Е МНОГО ХУБАВО - 404 ТЪРСЯТ НАЧИНИ НА ВВПУТИН ДА МУ ПАДНЕ ПЕРДЕТО :)
Коментиран от #8
07:56 29.03.2026
5 Ами добре са направили чехите!
До коментар #1 от "Гориил":Много добре се е получило.Добре, добре.Колко ватенки са опърлени?
Коментиран от #36
07:57 29.03.2026
6 Мурка
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":а вие инфантилите ЩЕ ОСТАВИТЕ ромски ФАМИЛИИ да правят квото им се иска като ВАШИ СЪСЕДИ ---
07:58 29.03.2026
7 Пич
Коментиран от #15, #31
07:59 29.03.2026
8 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":В бункера и пердета ли има?Хората вече слагат модерни щори😄
08:01 29.03.2026
10 Парс
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Не дей да ползваш руски като не го знаеш.
08:01 29.03.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Подробност":Да, точно вас има за цел. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът малко пари и сте готови да ви обърнат хастара
08:04 29.03.2026
13 Епа не четеш ли?
До коментар #3 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":Пета нощ думкат по ленинградска област.То там вече приключиха с износа на петрол.В Белгород валят отломки.
Коментиран от #17
08:05 29.03.2026
14 Българин
08:06 29.03.2026
16 Владимир Путин, президент
Неделята почва прекрасно ☝️
Za Пабеду, Za СВО, Za Путина таварищи, урррррааааа 🤣
Коментиран от #25
08:07 29.03.2026
17 Митко саллаков
До коментар #13 от "Епа не четеш ли?":Вземам тубите и към бензиностанцията. Слава на ес
Коментиран от #19
08:08 29.03.2026
19 Що бе
До коментар #17 от "Митко саллаков":В русия и бендзина ли свърши?
08:11 29.03.2026
21 "Владимир Путин, президент"
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Хи хи хи
броутро братчед
жрать тебя нечего ???!
вчера тоже ничеВо тебя Не поддали ???!
вече става все по-трудно и по-трудно да се изкара за коматче хляб с антируски брътвежи
Голод СИЛНЕЕ ЧЕМ. електричества
08:12 29.03.2026
24 От къде са
Коментиран от #26, #35
08:17 29.03.2026
25 Д-р Иванов, психиатър в Карлуково
До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":След малко идвам на визитация,
Успокой се и дишай дълбоко.
08:18 29.03.2026
26 оня с питон.я
До коментар #24 от "От къде са":Има много ненормални неща в тази война. Сталин прегръщал ли се е с Хитлер докато онзи е бомбил СССР? Не. А Путин го прави с Тръмп.
08:36 29.03.2026
27 Ако не сменят
Коментиран от #28
08:36 29.03.2026
28 Владимир Путин, президент
До коментар #27 от "Ако не сменят":"...Русия ще загуби и тази война..."
Не ще, а вече загуби Русия войната ☝️
Загуби я Три Дня сред началото, като Трите Дня преминаха в седмици, месеци, години за да се стигне до разорена, фалирала Русия, постояно хленчеща за някви преговори, докато Щатите всекидневно я бомбят и разсипват. Това е картинката таварищи....
08:44 29.03.2026
29 Европеец
09:12 29.03.2026
31 Европеец
До коментар #7 от "Пич":Дано да си прав...... За подкрепата на Путин, не знам, ама мога да кажа, че руснаците са недоволни от непонятната тактика на Путин за водене на войната... Мостове, тунели и жп си стоят- а от там влиза оръжия, което убива руснаци..... Сградите на МО, ГЩ си стоят цели,Буданов и Малюк(обявени от Русия за терористи) си живеят живота, за пристанищата на Дунав и Черно море- да не говоря..... Но да се оправят руснаците с либералния Путин .....
09:23 29.03.2026
32 Дик диверсанта
До коментар #11 от "Подробност":Известни в България като Рос дебили.
09:58 29.03.2026
33 стоян георгиев
10:12 29.03.2026
34 падналия ангел
10:17 29.03.2026
35 Ха хи хо
До коментар #24 от "От къде са":"Някъде се произвеждат и се програмират тези дронове", в Англия, Полша, Чехия и Прибалтийските страни.
10:20 29.03.2026
36 Чехите
До коментар #5 от "Ами добре са направили чехите!":за твое сведение мразят не само руснаците,но и нас българите!Разбра ли,недоразумение такова!
10:39 29.03.2026
37 Т.КОЛЕВ
11:00 29.03.2026
39 ТИЯ ОТ ТОЯ САЙТ ФАКТИ
И НЕЩО КАТО НЕ ИМ ИЗНАСЯ ГО ТРИЯТ.
11:07 29.03.2026
40 Бункерен стратег
11:08 29.03.2026
41 дядо дръмпир-инфо от събота през ноща
Според украинската армия компанията "Промсинтес" се специализира в производството на компоненти за експлозиви, които ще се използват за зареждане на боеприпаси като бомби и ракети.Компанията произвежда над 30 000 тона експлозиви, използвани за военни цели годишно.
Коментиран от #42
14:03 29.03.2026
42 мушмул
До коментар #41 от "дядо дръмпир-инфо от събота през ноща":Каква украинска ракета? Англосаксите дават всичко! Цитат от този сайт-"Според украинския портал Defense Express, Flamingo силно наподобява крилатата ракета FP-5, произведена от британската Milanion Group, която беше представена през февруари на изложението IDEX-2025 в ОАЕ. Тази компания доставя продуктите си в Украйна от 2021 г. Според изданието, ракетата е аналог или пълно копие на FP-5".
15:12 29.03.2026