Един цивилен е загинал при удар с дрон над град Грайворон в руската Белгородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков.

„В град Грайворон кола се запали след удар на FPV дрон. Местните жителите се опитаха да потушат пожара, но в този момент се случи втора атака от вражески дрон, при която загина човек“, написа той в платформата MAX.

Силите за противовъздушна отбрана са унищожили 203 украински дрона през нощта над руски региони и Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната.

Те са свалени над Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежска, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Пензенска, Псковска, Ростовска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тверска, Тулска област, Московска област, Краснодарски край, Република Крим и Черно море.

Над 20 дрона атакуваха Одеса втора поредна нощ, в града се чуват силни взривове, съобщиха местни канали в приложението "Телеграм", цитирани от БТА.

Целите се движат от акваторията на Черно море в посока към украинския пристанищен град, се казва в информациите.

В 23:45 часа (и българско време) бе обявена въздушна тревога.

Регионалните власти призовават местните жители да се укрият в бомбоубежища.

Руските войски настъпват към Федоровка в Донецката народна република от районите на три населени места: Новомарково, Марково и Майское, съобщи военният експерт Андрей Марочко.

Той допълни, че Киев провежда маневрена отбрана в този сектор.

„Сериозни боеве продължават около Фьодоровка. Провеждаме настъпателни действия, докато врагът се опитва да проведе маневрена отбрана. В момента надграждаме завоюваното в районите на Марково и Новомарково, за да можем да напредваме сравнително безопасно на запад. Има и незначителни тактически завоевания близо до Майское, което е югоизточно от Фьодоровка“, каза той.

По-рано Марочко заяви, че руските сили са пробили 1,5 километра вражеска отбрана близо до Фьодоровка и са започнали боеве за превземането ѝ.

Чуждестранни военнослужещи от украинските въоръжени сили на практика отсъстват от боевете в Херсонския сектор, съобщиха пред ТАСС руските сили за сигурност.

„Ситуацията в Херсонския сектор е такава, че наемниците от десния бряг на Днепър почти са изчезнали от март тази година“, каза източникът на агенцията.

Той уточни, че повечето от тях са били преразпределени в по-„горещи точки“. „Въпреки това стотици наемници бяха унищожени във временните им пунктове за разполагане от артилерия с дронове и въздушни удари“, добави представителят на силите за сигурност.

По-рано губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо заяви, че броят на наемниците в контролираната от Киев дясна част на Херсонска област е намалял след реформата на частите на Международния легион и прехвърлянето на чуждестранни доброволци в щурмовата авиация на украинските въоръжени сили.

През февруари украинските сухопътни войски потвърдиха, че Чуждестранният легион е бил „интегриран в щурмови части“. Според руски служители по сигурността, украинското командване е прехвърлило масово личния състав на Чуждестранния легион в щурмови части поради големи загуби на фронта. На 4 февруари руските служби за сигурност съобщиха, че чуждестранните наемници във въоръжените сили на Украйна не са получавали заплати от шест месеца.