"Европа вярва, че Русия помага на Иран във войната повече, отколкото САЩ са склонни да признаят"

В Европа се смята, че Русия предоставя на Иран значителна помощ за водене на войната в Близкия изток. И тази подкрепа е много по-голяма, отколкото Съединените щати са склонни публично да признаят. Това съобщи днес CBS News, позовавайки се на източници.
Европейски представители твърдят, че руската война срещу Украйна е тясно свързана със събитията в Близкия изток поради сътрудничеството между Иран и Русия.
Неназован представител на британското правителство заявява пред репортери, че през последните години сътрудничеството между Москва и Техеран в отбранителния сектор се е увеличило. А технологичният прогрес на Иран се проследява в настоящите атаки на страната.
В същото време френският външен министър Жан-Ноел Баро публично характеризира отношенията между Русия и Иран като ''двустранно сътрудничество''. Според него има основания да се смята, че дори сега Русия подкрепя военните усилия на Иран, насочени срещу американски цели.
Украинският президент Володимир Зеленски също съобщи по-рано за ''неопровержими доказателства'', че руснаците предоставят на иранския режим електронно разузнаване и радиоелектронно разузнаване. Според разузнаването, руски сателити са заснемали американски военни съоръжения в Близкия изток и региона на Персийския залив в интерес на Иран.
Междувременно САЩ изглежда омаловажават значението на сътрудничеството между Русия и Иран. След срещата на Г-7 в петък, държавният секретар Марко Рубио заяви:
''Русия не прави нищо за Иран, което по някакъв начин би попречило или повлияло на нашата операция или нейната ефективност. Това е най-добрият начин да го кажа''.
В началото на март няколко източника съобщиха пред CBS News, че Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за позициите на САЩ в Близкия изток. Британският министър на отбраната Джон Хийли обяви, че вижда ''скритата ръка на Путин'' зад военните действия на Иран.
Този месец американските разузнавателни агенции публично съобщиха, че има ''селективно сътрудничество'' между Китай, Русия, Иран и Северна Корея, водено от обща цел за ''балансиране на усилията и действията на САЩ''.
САЩ обаче заключиха, че подобни действия не представляват ''обединяване на вражески интереси''.
Сътрудничество между Русия и Иран
AP писа по-рано, че Русия тайно доставя на Иран подобрени дронове тип ''Шахед'', които използват във войната срещу Украйна. Модернизираните дронове имат подобрена навигация, противодействие за електронна война, камери и дори елементи на изкуствен интелект. Някои безпилотни летателни апарати може да имат реактивни двигатели.
По-рано ръководителят на отдела за външна политика на Европейския съюз Кая Калас заяви, че Русия прехвърля разузнавателна информация на Иран, която е помогнала на Техеран да атакува американски военни обекти в Близкия изток.
Европа вярва, че Русия помага на Иран във войната повече, отколкото САЩ са склонни да признаят
29 Март, 2026 14:27
Британският министър на отбраната Джон Хийли обяви, че вижда скритата ръка на Путин зад военните действия на Техеран
1 хехе
Коментиран от #32, #74
14:29 29.03.2026
2 Еврозоната
Коментиран от #75, #117
14:30 29.03.2026
3 Балтийските джуджета подпалвачи
Коментиран от #20, #22, #23, #93
14:31 29.03.2026
4 За коя Европа говорим
14:31 29.03.2026
5 Щото Европа
Браво на Иран.
Прокобата над Израел е готина. Черни врани през дени и прилепи през ноща- Видеата са чудесни. Цял свят им се радва.
14:31 29.03.2026
6 Мдам
Коментиран от #11
14:32 29.03.2026
7 Владимир Путин, президент
Иран трябва много се пази от всякви руски предложения и идеи ☝️
Коментиран от #19, #51, #81
14:32 29.03.2026
8 Пич
Коментиран от #17, #56
14:32 29.03.2026
9 Олга
14:32 29.03.2026
10 Многоходовото
14:33 29.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Абе
Коментиран от #55
14:33 29.03.2026
13 Пилотът Гошу
14:34 29.03.2026
14 Гост
Просто сте неможачи, с АИКЮ колкото стайна температура!
ПС
По Целзий, не по Фаренхайт, да е ясно...
14:34 29.03.2026
15 Естествено че помагат
14:34 29.03.2026
16 Дори да е така,
14:34 29.03.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Пич":"...Петдесет държави срещу Русия я направиха едно голямо нищо !!!..."
😁😁👍
Коментиран от #49, #89
14:34 29.03.2026
18 Ъъъъ
И? Ко от туй? И що да не помага? 🤔
А и до вчера полейте как Русия стояла със скръстени ръце и изоставила Иран, докато изглеждаше, че Иран е обречен, а сега - на те много помагали, когато САЩ и Израел се видяха в чудо.... 😂
И що да не помагат?😂
Коментиран от #43
14:36 29.03.2026
19 Олга
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Ами, да руснаците помогнали и ти да си изникнеш на тази земя като плевел.Виновни са.
Коментиран от #26, #33
14:36 29.03.2026
20 Чети на глас
До коментар #3 от "Балтийските джуджета подпалвачи":През 2022 година ватенките нахлуха в Украйна през Беларус.Сега има ЯО в една от Балтийските държави.Строят се два силоза и във Финландия.Да не се чудят после ошанките защо...
Коментиран от #123
14:36 29.03.2026
21 Тома
Коментиран от #28, #29
14:36 29.03.2026
22 Добре че балтииските се освободиха от РФ
До коментар #3 от "Балтийските джуджета подпалвачи":Балтийските джуджета подпалвачи
62ОТГОВОР
През чие въздушно пространство прелетяха украинските дронове ударили нефтеното пристанище на Ленинград? После не се чудете...
-;-
Важното е че Бандерите правят на луди рашистите.
Не се чудете дали рашистите искат да освободят и Прибалтика.
Абе какво стана с Покровск и Купянск.
14:37 29.03.2026
23 Гост
До коментар #3 от "Балтийските джуджета подпалвачи":Те дроновете не са преплетени от там, тия неможачи нямат такива дронове, с такъв обсег!
Направо са си изстреляни от тяхната територия!!!
14:37 29.03.2026
24 Анонимен
Коментиран от #46
14:37 29.03.2026
25 Мишел
Няма кой да излезе срещу такъв съюз.
14:37 29.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дудов
14:39 29.03.2026
28 Помагаме и на ленинистите
До коментар #21 от "Тома":Тома
00ОТГОВОР
А Европа помага на евреите
-;-
нали ни разрешиха да купуваме петрол докато не разрешат.
Гласувайте за Шиткойна и ще имаме възможност да се докажем като рашисти!
14:39 29.03.2026
29 1945
До коментар #21 от "Тома":няма лошо.
някой виждал ли е новия аятолах жив
Коментиран от #38
14:39 29.03.2026
30 Сателито
14:40 29.03.2026
31 Замислих се🤔
14:40 29.03.2026
32 Европеец
До коментар #1 от "хехе":Русия и Иран има договор за военно-техническо сътрудничество, какво пише в него не знаем....А Европа ,нейното мнение вече не е миродавно за никой, освен за либералните управляващи бг териториите.... А Европа би било да мисли как да се стабилизира, защото заприлича на една фригидна бабичка мераклийка....
14:40 29.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 нормално
14:40 29.03.2026
35 А50
Коментиран от #48, #68
14:41 29.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 А МОЧАТА?
14:41 29.03.2026
38 Нико не е виждал БИБИ жив
До коментар #29 от "1945":само с ИИ, Сиси.
Коментиран от #121
14:41 29.03.2026
39 Ех тая Русия
Коментиран от #47
14:42 29.03.2026
40 Писач
До коментар #26 от "Ама ти":Ти нещо не си прочел.Вземи сепообразовай и токава ни занимавай с мнение.Иначе приличаш на укротрол черпещ ресурси от Бг правителството
14:42 29.03.2026
41 Ха ХаХа
Хайде бе гьотверени
14:42 29.03.2026
42 Европеец
14:42 29.03.2026
43 Мисирки ООД
До коментар #18 от "Ъъъъ":Няма угодия на мисирките. Един ден викат- ама Русия нищо не помага на Иран, Защо? А, на другият- ама Русия много помага на Иран - не е честно така!
14:44 29.03.2026
44 хахаха
14:44 29.03.2026
45 стоян георгиев
Може-помага...
Вас брюкселските еврЕжендъря нещо бърка ли ви,ако ви бърка сетите се кой непрестанно помага на киевския бандерясал режим
Коментиран от #125
14:44 29.03.2026
46 Гост
До коментар #24 от "Анонимен":Самолетоносачите не могат да припарят на по малко от 2000 километра! Толкова е обсега, или там някъде, на хиперзвуковите ракети на Иран! Не са бързи като Кинжалите, ама пак са по бърви с около 2 МАХа над макса на Пейтриътите, или на батериите на фрегатите около самолетоносача! А иранците не са ги ползвали още...
Коментиран от #54
14:45 29.03.2026
47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #39 от "Ех тая Русия":Така е- на калпавия водолаз,водораслите му пречат
Коментиран от #50
14:45 29.03.2026
48 Владимир Путин, президент
До коментар #35 от "А50":"...евреите избиват поголовно мюсюлмански народи..."
Иранците не са араби !!!
Перси са и имат нещо общо с прабългарите.
Като ги гледаш по новините все едно гледаш Пешо комшията 😁
Коментиран от #76
14:46 29.03.2026
49 Пич
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Не ти се отдава да оригиналничиш, защото не си унен !!! Ако има някой кадърен паветник, щеше да излъже по грамотно, ама няма умен паветник! Няколко години чакам предизвикателство, ама няма мозъци сред паветниците! Ама пълно с либерасти..
Коментиран от #57
14:46 29.03.2026
50 Евроджендърски Укрофил
До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз се сетих за версията с космите
14:47 29.03.2026
51 Така е
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Най е опасно руснак да те нарече "брат". Ако чуеш това бягай накъдето ти видят очите!
14:48 29.03.2026
52 А50
14:48 29.03.2026
53 стоян
Коментиран от #132
14:49 29.03.2026
54 Трябва да ви кажа, че се
До коментар #46 от "Гост":намирате в голяма заблуда. Самолетоносач не може да бъде уцелен с балистична ракета. Тя е само за неподвижна цел.
Коментиран от #90, #96
14:49 29.03.2026
55 Интересно
До коментар #12 от "Абе":Поправете се. Това не може да се случи във фашистки режими.
14:50 29.03.2026
56 Град Козлодуй
До коментар #8 от "Пич":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #69
14:50 29.03.2026
57 Владимир Путин, президент
До коментар #49 от "Пич":"...Не ти се отдава да оригиналничиш..."
Само отбележа че с едно единствено местоимение Я промених смислово цялото изречение на колегата от Пасольството ☝️ Готино стана ))
14:51 29.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Атина Палада
14:52 29.03.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Малей,
14:52 29.03.2026
62 Тити на Кака
Коментиран от #67
14:53 29.03.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 "Владимир Путин, президент"
Вера — это дело церкви.
14:54 29.03.2026
65 А50
Коментиран от #77, #86
14:55 29.03.2026
66 Братски
14:56 29.03.2026
67 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #62 от "Тити на Кака":"...Европа вярва и че побеждава в Украйна,..."
През гинекологията ми е за Украйна !!!
Европа не гони победа, гони унищожение и успешно го постигна. Майн Гот се обяснявам със селяни 😁
14:57 29.03.2026
68 Интересно
До коментар #35 от "А50":Те просто няма какво да делят с евреите. Но изпитват ужас от придобиването на ЯО от Иран.
Коментиран от #87
14:57 29.03.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ВВП
14:58 29.03.2026
71 пешо
Коментиран от #98
14:58 29.03.2026
72 ама че сте и вие
14:58 29.03.2026
73 Незнайко
Съвременната Московия в момента е проказата, която разяжда човешката цивилизация! Това квази-държавно примитивно и варварско образувание - наследник на азиатските традиции на Златната орда, упорито отказва да се цивилизова и продължава да тормози и притеснява цивилизованите народи!
Коментиран от #122
14:58 29.03.2026
74 Европа вярва?
До коментар #1 от "хехе":Европа в нищо не вярва, там е проблема, секти, федофили, нацисти.
Това сме в Европа днес
Коментиран от #85
14:59 29.03.2026
75 никой няма да грабва
До коментар #2 от "Еврозоната":нито сочи нито сопи !!! народа е приспан много отдавна тия парзни приказки са банални и жалки вече
14:59 29.03.2026
76 А50
До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":Имам в предвид Палестинци, ливанци, сириици, кюрди. Иначе иранците са свои хора от където идва и неразбирането защо помагаме ние на Сащ, но явно сме окупирана държава и ние
14:59 29.03.2026
77 Владимир Путин, президент
До коментар #65 от "А50":"...Русия има да си връща и прави със САЩ това , което не може да направи директно..."
Иран !!!
Иран прави, а Рассия гледа като пресисало теле ☝️
Прави Олимпиада ??? 😄😄😄
Коментиран от #94
15:00 29.03.2026
78 ВВП
Коментиран от #97
15:00 29.03.2026
79 Край
15:02 29.03.2026
80 ВИЕ НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ..
15:02 29.03.2026
81 за това
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":нас като ни застигна написахме най-силните си години в историята и после като дойде “добрата” демокрация всичко замина по дяволите върнаха ни 50 години назад вместо да се развиваме ние потъваме много си “умен” направо пръскаш
Коментиран от #92
15:02 29.03.2026
82 арбалета 🎯
15:03 29.03.2026
83 ВВП
15:03 29.03.2026
84 През оная работа ми е
15:04 29.03.2026
85 Най-много атеисти има в Русия
До коментар #74 от "Европа вярва?":към 35- 40% от населението. Но това е разбираемо, защото съветско/руската идеология е несъвместима с религиите и особено с християнството.
Коментиран от #95, #103
15:04 29.03.2026
86 Интересно
До коментар #65 от "А50":Предполагам че вече има снимки от руснаците за това което казваш.
Коментиран от #101
15:05 29.03.2026
87 А50
До коментар #68 от "Интересно":Иран показа, че когато ги предизвикат и нападнат, и без ЯО могат да попилеят агресорите и тиловаците. Ако имаха ЯО може би никой нямаше да се осмели да ги нападне. Иран не е започвала конфликтите за разлика от Израел, който пък притежават ЯО
Коментиран от #100
15:06 29.03.2026
88 ВВП
15:08 29.03.2026
89 арбалета 🎯
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Джудж , как дела сегодня , есть денги , есть водка ?!
15:09 29.03.2026
90 Луд с картечница
До коментар #54 от "Трябва да ви кажа, че се":Бавно подвижна цел. Колкото е по-далече от брега толкова е по неефективе,защото вместо повече бомби ракети да носи се заменят с резервоари,тогава вместо един пращаш два или три и вероятноста за сваляне на самолет се увеличава.
Коментиран от #107
15:09 29.03.2026
91 ВВП
15:12 29.03.2026
92 Владимир Путин, президент
До коментар #81 от "за това":Какво се случи 1989г пак са виновни само и единствено руснаците !!! Абсолютно провална нация, всичко с което се захванат съне ☝️ Не че сме цъфнали, но не сме и зле.
Най-важното е, в нашето небе няма бомби и ракети като при руснаците клети.
Коментиран от #118
15:12 29.03.2026
93 Евро ревлювци
До коментар #3 от "Балтийските джуджета подпалвачи":Еха Европа не помага ли на бандерофашистите? Помага! Е кво тогава реват?
15:12 29.03.2026
94 А50
До коментар #77 от "Владимир Путин, президент":Ти сигурно си въобразяваш и че 404 воюва сама срещу Русия, а просяка на помощи и оръжие Зеленски и хилядите ковчези отлетяли на запад са мираж. Не си заслужава дори да ви обръщаме внимание на кухите опорки
15:13 29.03.2026
95 Незнайко
До коментар #85 от "Най-много атеисти има в Русия":Най много са в германия заради данака за църквата който си е голям 8-9%.
15:13 29.03.2026
96 Гост
До коментар #54 от "Трябва да ви кажа, че се":А аз смятам. Че вие Другарю Европеец, трябва да се запознаете със съвременните ракетни системи, преди да пишете мъдрости!
ПС
Разбире се, те не са на въоръжение в НАТЮ!
ПСС
Циркон., да съ не мъчите!
15:14 29.03.2026
97 Интересно
До коментар #78 от "ВВП":Другарю, смени клавиатурата.😂
15:14 29.03.2026
98 Крайно малко
До коментар #71 от "пешо":Байдън им даде 2022-2023 за две години оръжия за 150 млрд, после и Европа взе да се включва с малки суми. Сега 2026 за цялата година ЕС ще даде 90 млрд. Това изключително малки суми, с които е цяло чудо, че Русия 5 години не може да я превземе, но това, че Русия много слаба е друга тема.
Коментиран от #108
15:16 29.03.2026
99 Боли ме Шнура
Груз Груз Груз Груз
Коментиран от #113
15:17 29.03.2026
100 Интересно
До коментар #87 от "А50":Няма нужда да ги нападат . Само пусти мерак за ЯО
Коментиран от #106
15:17 29.03.2026
101 А50
До коментар #86 от "Интересно":Има, въпреки цензурата. Линкълн ще го крият до края на конфликта да не деморализират състава пред вида му. Ти имаш ли скорошни снимки на Линкъл, за да докажеш обратното
Коментиран от #124
15:18 29.03.2026
102 Русия да беше помогнала
15:18 29.03.2026
103 Зависи
До коментар #85 от "Най-много атеисти има в Русия":Немските и американските секти християнство ли ги наричаш?
Хайде да не се замеряме с думички.
Някои храмове в Скандинавието даже кръста са махнали, да не дразнели университет.
15:19 29.03.2026
104 Европа вярва и знае
само Тръмпанара не разбра, че след 2СВ, Русия е основен враг на САЩ и винаги е воювала срещу САЩ , още от Корея и Виетнам и от Латинска Америка и Афганистан , та и сега, Русия пак тайно ще воюва срещу САЩ и ще помага на Иран с оръжия и ще предоставя на Иран данни за американските военни сили и американските потенциални мишени в Близкия изток, с цел да отслабят и да загубят САЩ войната срещу Оста на Злото и тероризма...!!!
Коментиран от #110, #111
15:19 29.03.2026
105 ВВП
15:20 29.03.2026
106 А50
До коментар #100 от "Интересно":Ами не само, хората искат незъвисимост, от която такива като нас са се отказали. Незнам дали ще ме разбереш. Незнам тогава какъв е мерака на Израел за ЯО
Коментиран от #126
15:21 29.03.2026
107 Най-големият проблем на
До коментар #90 от "Луд с картечница":повечето балистични ракети е тяхната неточност. Най-точна е Синьото врабче, отклонение до 3 метра. Руските и иранските имат проблеми с GPS системата. По принцип с балистична ракета за подвижна цел, дори и много бавно подвижна не може да се порази, дори и Врабчето няма смисъл да се хаби, въпреки че е доста точна.
15:21 29.03.2026
108 604
До коментар #98 от "Крайно малко":руснаците дерижират задкулисно цялата игра в геополитиката в момента! напротив русия е достатъчно силна военно, за да приключи конфликта в Украйна, но няма да постигне легализация на политиката си, за това са всичките циркове!
Коментиран от #127
15:21 29.03.2026
109 Асен Генов
Коментиран от #138
15:24 29.03.2026
110 604
До коментар #104 от "Европа вярва и знае":американците започнаха всичко ПЪРВИ!!!!
15:24 29.03.2026
111 А50
До коментар #104 от "Европа вярва и знае":Я пак си прегледай критериите кое е зло и кое не. Написал си многго думички за нищо
15:24 29.03.2026
112 ПО ТОЧНО
15:25 29.03.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Д,мин
15:26 29.03.2026
115 ВВП
15:27 29.03.2026
116 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #113 от "Асен Генов":И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🤣
15:28 29.03.2026
117 ама сега нали има банани?
До коментар #2 от "Еврозоната":много моля вещиците урсула и кая казаха че трябва да наложат нов пакет санкций на русия и на вас и на които се сетите
чакам го новия пакет от санкций вече време му е за какви сопи и дървета пишете не ви разбирам нали има банани
15:30 29.03.2026
118 604
До коментар #92 от "Владимир Путин, президент":и аз така казвам, ама като продаваш оръжия в горещ конфликт и си си дал територията за плацдарм все някога ще те изпраскат, само да стане достатъчно жешко!!!!
15:31 29.03.2026
119 Ха-ха
15:34 29.03.2026
120 Хамсал
15:38 29.03.2026
121 Не е вярно това
До коментар #38 от "Нико не е виждал БИБИ жив":поне няколко пъти го видяхме, последно преди 2 дни. Тая загадка с Биби не е актуална вече :)
15:39 29.03.2026
122 стоян
До коментар #73 от "Незнайко":До 73 ком - браво - много точно определение
15:39 29.03.2026
123 ПРИ ЯДРЕН ВЗРИВ
До коментар #20 от "Чети на глас":Саво ти ще останеш кукарача
15:40 29.03.2026
124 Интересно
До коментар #101 от "А50":Объркан си. Няма какво да доказвам. Който твърди нещо трябва да доказва. А самолетоносач няма как да се скрие.
15:41 29.03.2026
125 Иво Димчев
До коментар #45 от "стоян георгиев":" Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин.
Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия, а противниците му твърдят, че подобни участия легитимират режим, нарушаващ човешките права. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."
😁
15:44 29.03.2026
126 Интересно
До коментар #106 от "А50":НезЪвисимост?
15:45 29.03.2026
127 Русия катастрофира в геополитически,
До коментар #108 от "604":в икономически и във военен аспект. А в геополитечески план Русия катастрофира стратегически и фатално. Всичко това се случи благодарение на Тръмп и НАТО. В момента влиянието на Русия е само и единствено в една държава в света - Беларус. Това ако не е трагедия, не знам какво е.
Коментиран от #128, #130
15:50 29.03.2026
128 604
До коментар #127 от "Русия катастрофира в геополитически,":ще поживеем , ще видим...нещата на терен друго показват!!! тва че това ти се иска не значи че е така!!!! как мислиш чалмите от де имат такива техноологии и ракети или?
15:55 29.03.2026
129 Парс
15:56 29.03.2026
130 604
До коментар #127 от "Русия катастрофира в геополитически,":А по отношение на нато...хахахаха пиши го само на хартия!!!!!!! войната в залива го доказа!!!!
Коментиран от #131
15:58 29.03.2026
131 Войната в залива още веднъж
До коментар #130 от "604":доказа, че Русия, не само че е фалирала, но и загубила всякакво геополитическо влияние. Помогна на Иран с една Декларация. То няма и с какво друго да помогне, защото самата Русия се намира в безизходна и много тежка ситуация.
16:09 29.03.2026
132 Оня
До коментар #53 от "стоян":Мечката е бавно повратлива. Няколко пъти може някой заек да й скочи с двата крака, което няма да я бутне, само ще я ядоса повече. Но - накрая мецана докопва наглия заек и иьиграва танца на смрта отгоре му. След танца тялото на зяека не прилича на това, което е бил приживе. Толкова с укро-чфутските номерца.
16:22 29.03.2026
133 Дзак
16:31 29.03.2026
134 ВВП
16:50 29.03.2026
135 ВВП
16:52 29.03.2026
136 Знаещ
17:47 29.03.2026
137 Ами
17:49 29.03.2026
138 Ха ха ха ха
До коментар #109 от "Асен Генов":Така е. По - точно троцкисти. Впрочем такива са всички неолиберасти в гЕйропката и САЩ.
17:49 29.03.2026
139 Тити
18:03 29.03.2026
140 Охоо, вече подговят почвата
И то точно нагличаните, които преименуваха Стормшадоу на Фламинго и обстрелват Русия през балтийските републики за да избегнат руското ПВО! Като разбира се украинците ще оберат "овациите" на Русия за това, А може и балтийските пумиарчета.
19:21 29.03.2026
141 БРАВО !!!
19:33 29.03.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.