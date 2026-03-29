Европа вярва, че Русия помага на Иран във войната повече, отколкото САЩ са склонни да признаят

29 Март, 2026 14:27 2 726 142

Британският министър на отбраната Джон Хийли обяви, че вижда скритата ръка на Путин зад военните действия на Техеран

В Европа се смята, че Русия предоставя на Иран значителна помощ за водене на войната в Близкия изток. И тази подкрепа е много по-голяма, отколкото Съединените щати са склонни публично да признаят. Това съобщи днес CBS News, позовавайки се на източници.

Европейски представители твърдят, че руската война срещу Украйна е тясно свързана със събитията в Близкия изток поради сътрудничеството между Иран и Русия.

Неназован представител на британското правителство заявява пред репортери, че през последните години сътрудничеството между Москва и Техеран в отбранителния сектор се е увеличило. А технологичният прогрес на Иран се проследява в настоящите атаки на страната.

В същото време френският външен министър Жан-Ноел Баро публично характеризира отношенията между Русия и Иран като ''двустранно сътрудничество''. Според него има основания да се смята, че дори сега Русия подкрепя военните усилия на Иран, насочени срещу американски цели.

Украинският президент Володимир Зеленски също съобщи по-рано за ''неопровержими доказателства'', че руснаците предоставят на иранския режим електронно разузнаване и радиоелектронно разузнаване. Според разузнаването, руски сателити са заснемали американски военни съоръжения в Близкия изток и региона на Персийския залив в интерес на Иран.

Междувременно САЩ изглежда омаловажават значението на сътрудничеството между Русия и Иран. След срещата на Г-7 в петък, държавният секретар Марко Рубио заяви:

''Русия не прави нищо за Иран, което по някакъв начин би попречило или повлияло на нашата операция или нейната ефективност. Това е най-добрият начин да го кажа''.

В началото на март няколко източника съобщиха пред CBS News, че Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за позициите на САЩ в Близкия изток. Британският министър на отбраната Джон Хийли обяви, че вижда ''скритата ръка на Путин'' зад военните действия на Иран.

Този месец американските разузнавателни агенции публично съобщиха, че има ''селективно сътрудничество'' между Китай, Русия, Иран и Северна Корея, водено от обща цел за ''балансиране на усилията и действията на САЩ''.

САЩ обаче заключиха, че подобни действия не представляват ''обединяване на вражески интереси''.

Сътрудничество между Русия и Иран

AP писа по-рано, че Русия тайно доставя на Иран подобрени дронове тип ''Шахед'', които използват във войната срещу Украйна. Модернизираните дронове имат подобрена навигация, противодействие за електронна война, камери и дори елементи на изкуствен интелект. Някои безпилотни летателни апарати може да имат реактивни двигатели.

По-рано ръководителят на отдела за външна политика на Европейския съюз Кая Калас заяви, че Русия прехвърля разузнавателна информация на Иран, която е помогнала на Техеран да атакува американски военни обекти в Близкия изток.


  • 1 хехе

    79 10 Отговор
    кофти а.

    Коментиран от #32, #74

    14:29 29.03.2026

  • 2 Еврозоната

    58 13 Отговор
    Да си гледа как ще ни усмири като грабнем сочите след месец два и полицията ще с нас щото и за тях няма да има пара вече!

    Коментиран от #75, #117

    14:30 29.03.2026

  • 3 Балтийските джуджета подпалвачи

    89 13 Отговор
    През чие въздушно пространство прелетяха украинските дронове ударили нефтеното пристанище на Ленинград? После не се чудете...

    Коментиран от #20, #22, #23, #93

    14:31 29.03.2026

  • 4 За коя Европа говорим

    56 8 Отговор
    Ще помага с каквото може.а Ник що не помагаме срещу агресорите в конфликта

    14:31 29.03.2026

  • 5 Щото Европа

    82 13 Отговор
    хич не помага на 404. Всичко се връща!
    Браво на Иран.
    Прокобата над Израел е готина. Черни врани през дени и прилепи през ноща- Видеата са чудесни. Цял свят им се радва.

    14:31 29.03.2026

  • 6 Мдам

    63 9 Отговор
    Велика година се очертава на разпадни на съюзи и обесени и навряно на кол еврочиновници глада и безработицата има думата

    Коментиран от #11

    14:32 29.03.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    16 78 Отговор
    Руската "помощ" е като Чумата - пази Боже те стигне.
    Иран трябва много се пази от всякви руски предложения и идеи ☝️

    Коментиран от #19, #51, #81

    14:32 29.03.2026

  • 8 Пич

    84 11 Отговор
    И кво, кво...?! Кво ще направят по въпроса англичаните ?! Колкото можаха, направиха в Украйна !!! Петдесет държави срещу Русия направиха едно голямо нищо !!!

    Коментиран от #17, #56

    14:32 29.03.2026

  • 9 Олга

    40 7 Отговор
    И аз вярвам и Тръмп вярва. Когато го попитали за това, той отговорил (на луда глава), че те също помагали на Украйна.

    14:32 29.03.2026

  • 10 Многоходовото

    11 59 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    14:33 29.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе

    64 12 Отговор
    Я дайте статиите и видеоклиповете от Лондон, Париж, Берлин със иранските знамена на протестиращите и виковете им С....РТ за Израел

    Коментиран от #55

    14:33 29.03.2026

  • 13 Пилотът Гошу

    55 9 Отговор
    Е и? То си е тяхна работа, както вашата е да харчите нашите пари за тая черна дупка Украйна... Поне да отиваха по предназначение, а те потъват в джобовете на знайни и незнайни мошеници...

    14:34 29.03.2026

  • 14 Гост

    49 8 Отговор
    Ами да бяхте мислили преди да настъпите отново мотиката, както ви се получи с Украйна!
    Просто сте неможачи, с АИКЮ колкото стайна температура!
    ПС
    По Целзий, не по Фаренхайт, да е ясно...

    14:34 29.03.2026

  • 15 Естествено че помагат

    59 12 Отговор
    Не само Русия, а цял свят трябва да помага и да застане на страната Иран за да се защити от агресорите САЩ и Израел!

    14:34 29.03.2026

  • 16 Дори да е така,

    38 5 Отговор
    какво от това?

    14:34 29.03.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    16 37 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    "...Петдесет държави срещу Русия я направиха едно голямо нищо !!!..."

    😁😁👍

    Коментиран от #49, #89

    14:34 29.03.2026

  • 18 Ъъъъ

    60 11 Отговор
    "Европа вярва, че Русия помага на Иран във войната повече, отколкото САЩ са склонни да признаят"

    И? Ко от туй? И що да не помага? 🤔
    А и до вчера полейте как Русия стояла със скръстени ръце и изоставила Иран, докато изглеждаше, че Иран е обречен, а сега - на те много помагали, когато САЩ и Израел се видяха в чудо.... 😂
    И що да не помагат?😂

    Коментиран от #43

    14:36 29.03.2026

  • 19 Олга

    32 14 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Ами, да руснаците помогнали и ти да си изникнеш на тази земя като плевел.Виновни са.

    Коментиран от #26, #33

    14:36 29.03.2026

  • 20 Чети на глас

    13 48 Отговор

    До коментар #3 от "Балтийските джуджета подпалвачи":

    През 2022 година ватенките нахлуха в Украйна през Беларус.Сега има ЯО в една от Балтийските държави.Строят се два силоза и във Финландия.Да не се чудят после ошанките защо...

    Коментиран от #123

    14:36 29.03.2026

  • 21 Тома

    38 8 Отговор
    А Европа помага на евреите

    Коментиран от #28, #29

    14:36 29.03.2026

  • 22 Добре че балтииските се освободиха от РФ

    13 41 Отговор

    До коментар #3 от "Балтийските джуджета подпалвачи":

    Балтийските джуджета подпалвачи
    62ОТГОВОР
    През чие въздушно пространство прелетяха украинските дронове ударили нефтеното пристанище на Ленинград? После не се чудете...
    -;-
    Важното е че Бандерите правят на луди рашистите.
    Не се чудете дали рашистите искат да освободят и Прибалтика.
    Абе какво стана с Покровск и Купянск.

    14:37 29.03.2026

  • 23 Гост

    18 20 Отговор

    До коментар #3 от "Балтийските джуджета подпалвачи":

    Те дроновете не са преплетени от там, тия неможачи нямат такива дронове, с такъв обсег!
    Направо са си изстреляни от тяхната територия!!!

    14:37 29.03.2026

  • 24 Анонимен

    8 18 Отговор
    С тяхна помощ ще ги нападат от17посоки,според думите на президента.Самолетоносачите имат ракети за стотици милиони зелени гущера,а трябва да се сражават храбро с десетки връхлитащи дронове ,струващи според тях безбожно малко-само 20000.Нека бурята се развихри...

    Коментиран от #46

    14:37 29.03.2026

  • 25 Мишел

    40 9 Отговор
    Европа ще открие, че на Иран помагат и Китай и Северна Корея.
    Няма кой да излезе срещу такъв съюз.

    14:37 29.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дудов

    29 11 Отговор
    Е и кащво е чудното че Русия и Иран си хартнират.Те имат отношения от десетки години.Иран има връзки и с Китай.Нищо ново евроатлантиците имат отношение с хора от същия пол.Нищо ново.А пък за УСА и евреите нищо не знаем

    14:39 29.03.2026

  • 28 Помагаме и на ленинистите

    20 3 Отговор

    До коментар #21 от "Тома":

    Тома
    00ОТГОВОР
    А Европа помага на евреите
    -;-
    нали ни разрешиха да купуваме петрол докато не разрешат.

    Гласувайте за Шиткойна и ще имаме възможност да се докажем като рашисти!

    14:39 29.03.2026

  • 29 1945

    7 19 Отговор

    До коментар #21 от "Тома":

    няма лошо.
    някой виждал ли е новия аятолах жив

    Коментиран от #38

    14:39 29.03.2026

  • 30 Сателито

    25 5 Отговор
    В Иран има и православни,руснаците само на тях помагат с информация.

    14:40 29.03.2026

  • 31 Замислих се🤔

    7 24 Отговор
    Затова НАТО не трябва да помага на Тръмп Миротвореца. Нека си троши главата сам заради авера си Путлер.

    14:40 29.03.2026

  • 32 Европеец

    41 8 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Русия и Иран има договор за военно-техническо сътрудничество, какво пише в него не знаем....А Европа ,нейното мнение вече не е миродавно за никой, освен за либералните управляващи бг териториите.... А Европа би било да мисли как да се стабилизира, защото заприлича на една фригидна бабичка мераклийка....

    14:40 29.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 нормално

    7 25 Отговор
    САЩ също помага на Украйна. Всички трябва да помагат срещу узурпаторите.

    14:40 29.03.2026

  • 35 А50

    28 6 Отговор
    Най-странни са арабите от ОАЕ КАТАР СА Кувейт, който са заели страната на евреите, които пък от друга страна избиват поголовно мюсюлмански народи. От конфликта и разрухата на по-горните пичили Израел. Така е когато си окупиран и зависим от Сащ.

    Коментиран от #48, #68

    14:41 29.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 А МОЧАТА?

    8 20 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    14:41 29.03.2026

  • 38 Нико не е виждал БИБИ жив

    18 6 Отговор

    До коментар #29 от "1945":

    само с ИИ, Сиси.

    Коментиран от #121

    14:41 29.03.2026

  • 39 Ех тая Русия

    15 30 Отговор
    Тая Русия селска държава не може да победи Украйна, ама помага на Иран. Не знам ако я няма Русия някой хора не знам как ще съществуват , целият им живот се е развил като плюлят по Русия 🤷‍♂️😂

    Коментиран от #47

    14:42 29.03.2026

  • 40 Писач

    22 5 Отговор

    До коментар #26 от "Ама ти":

    Ти нещо не си прочел.Вземи сепообразовай и токава ни занимавай с мнение.Иначе приличаш на укротрол черпещ ресурси от Бг правителството

    14:42 29.03.2026

  • 41 Ха ХаХа

    8 15 Отговор
    Нападнете Русия и я ликвидирайте.
    Хайде бе гьотверени

    14:42 29.03.2026

  • 42 Европеец

    15 5 Отговор
    Само бой по главата на пастирите и техните креатури че фотите.

    14:42 29.03.2026

  • 43 Мисирки ООД

    33 9 Отговор

    До коментар #18 от "Ъъъъ":

    Няма угодия на мисирките. Един ден викат- ама Русия нищо не помага на Иран, Защо? А, на другият- ама Русия много помага на Иран - не е честно така!

    14:44 29.03.2026

  • 44 хахаха

    21 8 Отговор
    Тя Европа вярва на една санитарка, че няма да повярва на друга глупост!

    14:44 29.03.2026

  • 45 стоян георгиев

    28 9 Отговор
    Че защо да не помага?
    Може-помага...
    Вас брюкселските еврЕжендъря нещо бърка ли ви,ако ви бърка сетите се кой непрестанно помага на киевския бандерясал режим

    Коментиран от #125

    14:44 29.03.2026

  • 46 Гост

    21 8 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Самолетоносачите не могат да припарят на по малко от 2000 километра! Толкова е обсега, или там някъде, на хиперзвуковите ракети на Иран! Не са бързи като Кинжалите, ама пак са по бърви с около 2 МАХа над макса на Пейтриътите, или на батериите на фрегатите около самолетоносача! А иранците не са ги ползвали още...

    Коментиран от #54

    14:45 29.03.2026

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 5 Отговор

    До коментар #39 от "Ех тая Русия":

    Така е- на калпавия водолаз,водораслите му пречат

    Коментиран от #50

    14:45 29.03.2026

  • 48 Владимир Путин, президент

    22 8 Отговор

    До коментар #35 от "А50":

    "...евреите избиват поголовно мюсюлмански народи..."

    Иранците не са араби !!!
    Перси са и имат нещо общо с прабългарите.
    Като ги гледаш по новините все едно гледаш Пешо комшията 😁

    Коментиран от #76

    14:46 29.03.2026

  • 49 Пич

    23 8 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Не ти се отдава да оригиналничиш, защото не си унен !!! Ако има някой кадърен паветник, щеше да излъже по грамотно, ама няма умен паветник! Няколко години чакам предизвикателство, ама няма мозъци сред паветниците! Ама пълно с либерасти..

    Коментиран от #57

    14:46 29.03.2026

  • 50 Евроджендърски Укрофил

    7 5 Отговор

    До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз се сетих за версията с космите

    14:47 29.03.2026

  • 51 Така е

    10 19 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Най е опасно руснак да те нарече "брат". Ако чуеш това бягай накъдето ти видят очите!

    14:48 29.03.2026

  • 52 А50

    21 7 Отговор
    Войната ще свърши след смяната на режима в Израел. Каквито и други временни военни победи да постигнат едните или другите конфликта ще си тлее. А падането на Нетаняху ще се ускори при евентуално изтегляне на Сащ, но първо ще се пробват да превземат остров, но и това няма да отпуши Персийския залив. И проблема е че Сащ и Израел изчерпаха всякакво доверие на Иран за преговори с тях. Заформи се още една война на изтощение, който има ресурси печели

    14:48 29.03.2026

  • 53 стоян

    8 17 Отговор
    А украинците помагат на ленинградчани сутришната мъгла да е черна от дим от горящите терминали за трети път снощи- другаре гледайте по ютуб ,,микс нювс,, или ,,обманутъй русиянин ,,

    Коментиран от #132

    14:49 29.03.2026

  • 54 Трябва да ви кажа, че се

    8 17 Отговор

    До коментар #46 от "Гост":

    намирате в голяма заблуда. Самолетоносач не може да бъде уцелен с балистична ракета. Тя е само за неподвижна цел.

    Коментиран от #90, #96

    14:49 29.03.2026

  • 55 Интересно

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    Поправете се. Това не може да се случи във фашистки режими.

    14:50 29.03.2026

  • 56 Град Козлодуй

    9 22 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #69

    14:50 29.03.2026

  • 57 Владимир Путин, президент

    5 10 Отговор

    До коментар #49 от "Пич":

    "...Не ти се отдава да оригиналничиш..."

    Само отбележа че с едно единствено местоимение Я промених смислово цялото изречение на колегата от Пасольството ☝️ Готино стана ))

    14:51 29.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Атина Палада

    12 13 Отговор
    Русия и САЩ си помагат взаимно за унищожаване на глобалната финансова инфраструктура! Войната в Иран не е регионална.

    14:52 29.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Малей,

    24 8 Отговор
    Горката Европа с двете кукувици Урсула и Кая и тоя ястреб Хийли мислела....,а тоя е ясно че не могат да мислят!А Русия е свободна да прави каквото прецени и да помага на когото иска(както ни помагаше 40 години)!

    14:52 29.03.2026

  • 62 Тити на Кака

    20 8 Отговор
    Европа вярва и че побеждава в Украйна, но истината е лееееееко по-различна от вярата,,,

    Коментиран от #67

    14:53 29.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 "Владимир Путин, президент"

    9 7 Отговор
    Хи хи хи
    Вера — это дело церкви.

    14:54 29.03.2026

  • 65 А50

    21 7 Отговор
    Е Русия има да си връща и прави със Сащ това , което не може да направи директно. -2 самолетоносача,-2 Ауакса , - 6 7 цистерни, - 1 ф35 и още десетина други, източиха ПВОто, да не говорим колко голими безпилотника свалени, затворен и контролиран Пирсийския залив. И какво ли още, пълно унижение на Сащ, а загубите ще растат и Сащ ще бъде сведена до регионална сила при тия темпове до 3 4 месеца

    Коментиран от #77, #86

    14:55 29.03.2026

  • 66 Братски

    11 7 Отговор
    После аятоласите ще помагат на руснаците.

    14:56 29.03.2026

  • 67 Урсула фон дер Лайен, председател

    14 5 Отговор

    До коментар #62 от "Тити на Кака":

    "...Европа вярва и че побеждава в Украйна,..."

    През гинекологията ми е за Украйна !!!
    Европа не гони победа, гони унищожение и успешно го постигна. Майн Гот се обяснявам със селяни 😁

    14:57 29.03.2026

  • 68 Интересно

    6 7 Отговор

    До коментар #35 от "А50":

    Те просто няма какво да делят с евреите. Но изпитват ужас от придобиването на ЯО от Иран.

    Коментиран от #87

    14:57 29.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ВВП

    16 9 Отговор
    Янките са мразени в тази част на света .Само в шопско ги обичат .Готови са да обесат отново Левски ,само да падат долари..

    14:58 29.03.2026

  • 71 пешо

    20 6 Отговор
    НАТО колко помага на УКРАЙНА що не пишете

    Коментиран от #98

    14:58 29.03.2026

  • 72 ама че сте и вие

    17 4 Отговор
    тихо бе оставете джендърчетата да ревът че путин изоставил иран инък какво ще правят как ще се самозалъгват

    14:58 29.03.2026

  • 73 Незнайко

    4 20 Отговор
    Не знам, но докато "Тюрмата ня народите" не се разпадне, светът няма да се мирне!
    Съвременната Московия в момента е проказата, която разяжда човешката цивилизация! Това квази-държавно примитивно и варварско образувание - наследник на азиатските традиции на Златната орда, упорито отказва да се цивилизова и продължава да тормози и притеснява цивилизованите народи!

    Коментиран от #122

    14:58 29.03.2026

  • 74 Европа вярва?

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Европа в нищо не вярва, там е проблема, секти, федофили, нацисти.
    Това сме в Европа днес

    Коментиран от #85

    14:59 29.03.2026

  • 75 никой няма да грабва

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Еврозоната":

    нито сочи нито сопи !!! народа е приспан много отдавна тия парзни приказки са банални и жалки вече

    14:59 29.03.2026

  • 76 А50

    11 5 Отговор

    До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":

    Имам в предвид Палестинци, ливанци, сириици, кюрди. Иначе иранците са свои хора от където идва и неразбирането защо помагаме ние на Сащ, но явно сме окупирана държава и ние

    14:59 29.03.2026

  • 77 Владимир Путин, президент

    7 16 Отговор

    До коментар #65 от "А50":

    "...Русия има да си връща и прави със САЩ това , което не може да направи директно..."

    Иран !!!
    Иран прави, а Рассия гледа като пресисало теле ☝️
    Прави Олимпиада ??? 😄😄😄

    Коментиран от #94

    15:00 29.03.2026

  • 78 ВВП

    7 8 Отговор
    Шопите саьвиновни за трагедията на България.. Сифия е избрана заьстолицс заради предателския шопско ген..Великите сили знаят

    Коментиран от #97

    15:00 29.03.2026

  • 79 Край

    12 4 Отговор
    Русия помага тлкова колкото е нужно.

    15:02 29.03.2026

  • 80 ВИЕ НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ..

    7 6 Отговор
    ЧЕ ПУТИН И ТРЪМП ИГРАЯТ ВЪВ ЕДИН ОТБОР. А КИТАЙ КАКА НА ТЪЧА. МНОГО СТЕ ТРЪПИ. ОТ АЛЧНОСТ ИЛИ ОТ НЕКОМПЕТЕНТНОСТ НО СТЕ ТРУДНО ПРОГЛЕЖДАЩИ. Не се кефя но чао чао Европа на двете дами.

    15:02 29.03.2026

  • 81 за това

    15 3 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    нас като ни застигна написахме най-силните си години в историята и после като дойде “добрата” демокрация всичко замина по дяволите върнаха ни 50 години назад вместо да се развиваме ние потъваме много си “умен” направо пръскаш

    Коментиран от #92

    15:02 29.03.2026

  • 82 арбалета 🎯

    18 6 Отговор
    Лошо няма - приятелите винаги си помагат . На урките половината Свят им помага , а резултата - нулев .НАТО се бие с Русия чрез урките , Русия се бие със Щатите - чрез Иран ...Те това е положението ....

    15:03 29.03.2026

  • 83 ВВП

    14 6 Отговор
    РФ и Китай ще оставят сащ и Израил да затънат в Иран..Няма кой да ги спаси..При сухопътна операция ще има много черни чували за САЩ..

    15:03 29.03.2026

  • 84 През оная работа ми е

    11 6 Отговор
    Европа какво вярва

    15:04 29.03.2026

  • 85 Най-много атеисти има в Русия

    6 11 Отговор

    До коментар #74 от "Европа вярва?":

    към 35- 40% от населението. Но това е разбираемо, защото съветско/руската идеология е несъвместима с религиите и особено с християнството.

    Коментиран от #95, #103

    15:04 29.03.2026

  • 86 Интересно

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "А50":

    Предполагам че вече има снимки от руснаците за това което казваш.

    Коментиран от #101

    15:05 29.03.2026

  • 87 А50

    16 6 Отговор

    До коментар #68 от "Интересно":

    Иран показа, че когато ги предизвикат и нападнат, и без ЯО могат да попилеят агресорите и тиловаците. Ако имаха ЯО може би никой нямаше да се осмели да ги нападне. Иран не е започвала конфликтите за разлика от Израел, който пък притежават ЯО

    Коментиран от #100

    15:06 29.03.2026

  • 88 ВВП

    14 3 Отговор
    Тия ракети много бият .Янките не дават и 5 лева за подлогите си в района ..

    15:08 29.03.2026

  • 89 арбалета 🎯

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Джудж , как дела сегодня , есть денги , есть водка ?!

    15:09 29.03.2026

  • 90 Луд с картечница

    8 2 Отговор

    До коментар #54 от "Трябва да ви кажа, че се":

    Бавно подвижна цел. Колкото е по-далече от брега толкова е по неефективе,защото вместо повече бомби ракети да носи се заменят с резервоари,тогава вместо един пращаш два или три и вероятноста за сваляне на самолет се увеличава.

    Коментиран от #107

    15:09 29.03.2026

  • 91 ВВП

    12 1 Отговор
    Ако помагат ,защо помагат ,Ако НЕ помагат ,ама защо НЕ го правят ..Мисирици..

    15:12 29.03.2026

  • 92 Владимир Путин, президент

    5 14 Отговор

    До коментар #81 от "за това":

    Какво се случи 1989г пак са виновни само и единствено руснаците !!! Абсолютно провална нация, всичко с което се захванат съне ☝️ Не че сме цъфнали, но не сме и зле.
    Най-важното е, в нашето небе няма бомби и ракети като при руснаците клети.

    Коментиран от #118

    15:12 29.03.2026

  • 93 Евро ревлювци

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Балтийските джуджета подпалвачи":

    Еха Европа не помага ли на бандерофашистите? Помага! Е кво тогава реват?

    15:12 29.03.2026

  • 94 А50

    17 3 Отговор

    До коментар #77 от "Владимир Путин, президент":

    Ти сигурно си въобразяваш и че 404 воюва сама срещу Русия, а просяка на помощи и оръжие Зеленски и хилядите ковчези отлетяли на запад са мираж. Не си заслужава дори да ви обръщаме внимание на кухите опорки

    15:13 29.03.2026

  • 95 Незнайко

    4 3 Отговор

    До коментар #85 от "Най-много атеисти има в Русия":

    Най много са в германия заради данака за църквата който си е голям 8-9%.

    15:13 29.03.2026

  • 96 Гост

    10 5 Отговор

    До коментар #54 от "Трябва да ви кажа, че се":

    А аз смятам. Че вие Другарю Европеец, трябва да се запознаете със съвременните ракетни системи, преди да пишете мъдрости!
    ПС
    Разбире се, те не са на въоръжение в НАТЮ!
    ПСС
    Циркон., да съ не мъчите!

    15:14 29.03.2026

  • 97 Интересно

    6 3 Отговор

    До коментар #78 от "ВВП":

    Другарю, смени клавиатурата.😂

    15:14 29.03.2026

  • 98 Крайно малко

    5 8 Отговор

    До коментар #71 от "пешо":

    Байдън им даде 2022-2023 за две години оръжия за 150 млрд, после и Европа взе да се включва с малки суми. Сега 2026 за цялата година ЕС ще даде 90 млрд. Това изключително малки суми, с които е цяло чудо, че Русия 5 години не може да я превземе, но това, че Русия много слаба е друга тема.

    Коментиран от #108

    15:16 29.03.2026

  • 99 Боли ме Шнура

    5 8 Отговор
    За Руските Пияндурници.

    Груз Груз Груз Груз

    Коментиран от #113

    15:17 29.03.2026

  • 100 Интересно

    5 1 Отговор

    До коментар #87 от "А50":

    Няма нужда да ги нападат . Само пусти мерак за ЯО

    Коментиран от #106

    15:17 29.03.2026

  • 101 А50

    7 4 Отговор

    До коментар #86 от "Интересно":

    Има, въпреки цензурата. Линкълн ще го крият до края на конфликта да не деморализират състава пред вида му. Ти имаш ли скорошни снимки на Линкъл, за да докажеш обратното

    Коментиран от #124

    15:18 29.03.2026

  • 102 Русия да беше помогнала

    4 7 Отговор
    И да не размажат Аятолаха.

    15:18 29.03.2026

  • 103 Зависи

    11 5 Отговор

    До коментар #85 от "Най-много атеисти има в Русия":

    Немските и американските секти християнство ли ги наричаш?
    Хайде да не се замеряме с думички.
    Някои храмове в Скандинавието даже кръста са махнали, да не дразнели университет.

    15:19 29.03.2026

  • 104 Европа вярва и знае

    11 7 Отговор
    че Русия помага на Иран във войната повече, отколкото САЩ са склонни да признаят и че
    само Тръмпанара не разбра, че след 2СВ, Русия е основен враг на САЩ и винаги е воювала срещу САЩ , още от Корея и Виетнам и от Латинска Америка и Афганистан , та и сега, Русия пак тайно ще воюва срещу САЩ и ще помага на Иран с оръжия и ще предоставя на Иран данни за американските военни сили и американските потенциални мишени в Близкия изток, с цел да отслабят и да загубят САЩ войната срещу Оста на Злото и тероризма...!!!

    Коментиран от #110, #111

    15:19 29.03.2026

  • 105 ВВП

    7 5 Отговор
    Зелю фашиста и режима ,сами се бият срещу РФ.Никой не им дава пари и оръжие. ..

    15:20 29.03.2026

  • 106 А50

    6 3 Отговор

    До коментар #100 от "Интересно":

    Ами не само, хората искат незъвисимост, от която такива като нас са се отказали. Незнам дали ще ме разбереш. Незнам тогава какъв е мерака на Израел за ЯО

    Коментиран от #126

    15:21 29.03.2026

  • 107 Най-големият проблем на

    4 5 Отговор

    До коментар #90 от "Луд с картечница":

    повечето балистични ракети е тяхната неточност. Най-точна е Синьото врабче, отклонение до 3 метра. Руските и иранските имат проблеми с GPS системата. По принцип с балистична ракета за подвижна цел, дори и много бавно подвижна не може да се порази, дори и Врабчето няма смисъл да се хаби, въпреки че е доста точна.

    15:21 29.03.2026

  • 108 604

    13 5 Отговор

    До коментар #98 от "Крайно малко":

    руснаците дерижират задкулисно цялата игра в геополитиката в момента! напротив русия е достатъчно силна военно, за да приключи конфликта в Украйна, но няма да постигне легализация на политиката си, за това са всичките циркове!

    Коментиран от #127

    15:21 29.03.2026

  • 109 Асен Генов

    8 5 Отговор
    Розовите джендъри от ППДБ и някои от ГЕРБ са педофили комунисти.

    Коментиран от #138

    15:24 29.03.2026

  • 110 604

    12 5 Отговор

    До коментар #104 от "Европа вярва и знае":

    американците започнаха всичко ПЪРВИ!!!!

    15:24 29.03.2026

  • 111 А50

    0 8 Отговор

    До коментар #104 от "Европа вярва и знае":

    Я пак си прегледай критериите кое е зло и кое не. Написал си многго думички за нищо

    15:24 29.03.2026

  • 112 ПО ТОЧНО

    10 3 Отговор
    НЕ ВЕРВА ЕВРОПА , БРЮКСЕЛСКИТЕ ЗЕЛКИ ВЕРВАТ ЩОТО ТОВА ИМ ПОДХРАНВА ЗЛОБИЗМА

    15:25 29.03.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Д,мин

    13 3 Отговор
    Разузнавателната информация дават китайците. Китайската Майзер вижън дори дава сателитни снимки на поразеното от иранците летище в СА с американските самолети Стратокастърите и АУАКС-а. Начина на водене на военните действия на каубоите представлява изключителен интерес за китайските военни.

    15:26 29.03.2026

  • 115 ВВП

    11 4 Отговор
    РФ,Китай ,не трябва да допускат янките в Азия Азия .Последните ,носят смърт и бедствия..

    15:27 29.03.2026

  • 116 Розовото пони Путин 🦄

    4 9 Отговор

    До коментар #113 от "Асен Генов":

    И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🤣

    15:28 29.03.2026

  • 117 ама сега нали има банани?

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Еврозоната":

    много моля вещиците урсула и кая казаха че трябва да наложат нов пакет санкций на русия и на вас и на които се сетите

    чакам го новия пакет от санкций вече време му е за какви сопи и дървета пишете не ви разбирам нали има банани

    15:30 29.03.2026

  • 118 604

    6 6 Отговор

    До коментар #92 от "Владимир Путин, президент":

    и аз така казвам, ама като продаваш оръжия в горещ конфликт и си си дал територията за плацдарм все някога ще те изпраскат, само да стане достатъчно жешко!!!!

    15:31 29.03.2026

  • 119 Ха-ха

    4 12 Отговор
    Русийката е под вода, без шнорхел. Ще помага на кукуво лято, колкото и на Мадуро.!

    15:34 29.03.2026

  • 120 Хамсал

    14 3 Отговор
    В Бахрейн е поразен и един разузнавателен самолет Посейдон. В доста арабски медии излезе информация за дали фира двайсетина украински специалисти по дронове от отряд Тимур на ГУР.

    15:38 29.03.2026

  • 121 Не е вярно това

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "Нико не е виждал БИБИ жив":

    поне няколко пъти го видяхме, последно преди 2 дни. Тая загадка с Биби не е актуална вече :)

    15:39 29.03.2026

  • 122 стоян

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Незнайко":

    До 73 ком - браво - много точно определение

    15:39 29.03.2026

  • 123 ПРИ ЯДРЕН ВЗРИВ

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Чети на глас":

    Саво ти ще останеш кукарача

    15:40 29.03.2026

  • 124 Интересно

    0 5 Отговор

    До коментар #101 от "А50":

    Объркан си. Няма какво да доказвам. Който твърди нещо трябва да доказва. А самолетоносач няма как да се скрие.

    15:41 29.03.2026

  • 125 Иво Димчев

    3 9 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    " Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин.
    Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия, а противниците му твърдят, че подобни участия легитимират режим, нарушаващ човешките права. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."

    😁

    15:44 29.03.2026

  • 126 Интересно

    4 0 Отговор

    До коментар #106 от "А50":

    НезЪвисимост?

    15:45 29.03.2026

  • 127 Русия катастрофира в геополитически,

    5 13 Отговор

    До коментар #108 от "604":

    в икономически и във военен аспект. А в геополитечески план Русия катастрофира стратегически и фатално. Всичко това се случи благодарение на Тръмп и НАТО. В момента влиянието на Русия е само и единствено в една държава в света - Беларус. Това ако не е трагедия, не знам какво е.

    Коментиран от #128, #130

    15:50 29.03.2026

  • 128 604

    8 4 Отговор

    До коментар #127 от "Русия катастрофира в геополитически,":

    ще поживеем , ще видим...нещата на терен друго показват!!! тва че това ти се иска не значи че е така!!!! как мислиш чалмите от де имат такива техноологии и ракети или?

    15:55 29.03.2026

  • 129 Парс

    13 4 Отговор
    Кой на кой доставя тия шахеди? Русия на Иран или Иран на Русия? Жалкари, ставате за смях

    15:56 29.03.2026

  • 130 604

    10 4 Отговор

    До коментар #127 от "Русия катастрофира в геополитически,":

    А по отношение на нато...хахахаха пиши го само на хартия!!!!!!! войната в залива го доказа!!!!

    Коментиран от #131

    15:58 29.03.2026

  • 131 Войната в залива още веднъж

    6 12 Отговор

    До коментар #130 от "604":

    доказа, че Русия, не само че е фалирала, но и загубила всякакво геополитическо влияние. Помогна на Иран с една Декларация. То няма и с какво друго да помогне, защото самата Русия се намира в безизходна и много тежка ситуация.

    16:09 29.03.2026

  • 132 Оня

    8 4 Отговор

    До коментар #53 от "стоян":

    Мечката е бавно повратлива. Няколко пъти може някой заек да й скочи с двата крака, което няма да я бутне, само ще я ядоса повече. Но - накрая мецана докопва наглия заек и иьиграва танца на смрта отгоре му. След танца тялото на зяека не прилича на това, което е бил приживе. Толкова с укро-чфутските номерца.

    16:22 29.03.2026

  • 133 Дзак

    0 2 Отговор
    Колко повече?

    16:31 29.03.2026

  • 134 ВВП

    8 3 Отговор
    Фашистките отрепки сучат и въртят ,пак до Руссия отиват..Не могат да опростят че ги освободи от фашизма през 1945 та ..Така добре си ,,съжителстваха,,Слагат си дизела на 2,4евра ,без да мрънкат..

    16:50 29.03.2026

  • 135 ВВП

    9 3 Отговор
    Онова чучело Урсул каза че ,РФ краде пералните за чипове.Сега пращали дронове с ИИ..за Иран .Кой на кого ,праща герани и шахеди.??..

    16:52 29.03.2026

  • 136 Знаещ

    6 0 Отговор
    Ми тя и Русия знае , че ЕС помага повече на Украйна от колкото САЩ искат да призная , ама какво от това ?

    17:47 29.03.2026

  • 137 Ами

    5 1 Отговор
    Ами и Русия вярва, че ЕС помага повече на Украйна отколкото си признава.... квит са значи

    17:49 29.03.2026

  • 138 Ха ха ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #109 от "Асен Генов":

    Така е. По - точно троцкисти. Впрочем такива са всички неолиберасти в гЕйропката и САЩ.

    17:49 29.03.2026

  • 139 Тити

    1 2 Отговор
    Явно Американците са тъпи или не им изнася горчивата истина за Рашистите.

    18:03 29.03.2026

  • 140 Охоо, вече подговят почвата

    1 0 Отговор
    за "Путин е виновен"! :)
    И то точно нагличаните, които преименуваха Стормшадоу на Фламинго и обстрелват Русия през балтийските републики за да избегнат руското ПВО! Като разбира се украинците ще оберат "овациите" на Русия за това, А може и балтийските пумиарчета.

    19:21 29.03.2026

  • 141 БРАВО !!!

    1 0 Отговор
    НЯМАТ ГЕЛЕ.

    19:33 29.03.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.