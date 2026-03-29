"Европа вярва, че Русия помага на Иран във войната повече, отколкото САЩ са склонни да признаят"

В Европа се смята, че Русия предоставя на Иран значителна помощ за водене на войната в Близкия изток. И тази подкрепа е много по-голяма, отколкото Съединените щати са склонни публично да признаят. Това съобщи днес CBS News, позовавайки се на източници.



Европейски представители твърдят, че руската война срещу Украйна е тясно свързана със събитията в Близкия изток поради сътрудничеството между Иран и Русия.



Неназован представител на британското правителство заявява пред репортери, че през последните години сътрудничеството между Москва и Техеран в отбранителния сектор се е увеличило. А технологичният прогрес на Иран се проследява в настоящите атаки на страната.



В същото време френският външен министър Жан-Ноел Баро публично характеризира отношенията между Русия и Иран като ''двустранно сътрудничество''. Според него има основания да се смята, че дори сега Русия подкрепя военните усилия на Иран, насочени срещу американски цели.



Украинският президент Володимир Зеленски също съобщи по-рано за ''неопровержими доказателства'', че руснаците предоставят на иранския режим електронно разузнаване и радиоелектронно разузнаване. Според разузнаването, руски сателити са заснемали американски военни съоръжения в Близкия изток и региона на Персийския залив в интерес на Иран.



Междувременно САЩ изглежда омаловажават значението на сътрудничеството между Русия и Иран. След срещата на Г-7 в петък, държавният секретар Марко Рубио заяви:



''Русия не прави нищо за Иран, което по някакъв начин би попречило или повлияло на нашата операция или нейната ефективност. Това е най-добрият начин да го кажа''.



В началото на март няколко източника съобщиха пред CBS News, че Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за позициите на САЩ в Близкия изток. Британският министър на отбраната Джон Хийли обяви, че вижда ''скритата ръка на Путин'' зад военните действия на Иран.



Този месец американските разузнавателни агенции публично съобщиха, че има ''селективно сътрудничество'' между Китай, Русия, Иран и Северна Корея, водено от обща цел за ''балансиране на усилията и действията на САЩ''.



САЩ обаче заключиха, че подобни действия не представляват ''обединяване на вражески интереси''.



Сътрудничество между Русия и Иран



AP писа по-рано, че Русия тайно доставя на Иран подобрени дронове тип ''Шахед'', които използват във войната срещу Украйна. Модернизираните дронове имат подобрена навигация, противодействие за електронна война, камери и дори елементи на изкуствен интелект. Някои безпилотни летателни апарати може да имат реактивни двигатели.



По-рано ръководителят на отдела за външна политика на Европейския съюз Кая Калас заяви, че Русия прехвърля разузнавателна информация на Иран, която е помогнала на Техеран да атакува американски военни обекти в Близкия изток.

