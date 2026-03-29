The Wall Street Journal: Замяната на поразения от Иран Boeing E-3 Sentry може да струва на САЩ над $700 милиона

29 Март, 2026 18:27, обновена 29 Март, 2026 19:17 3 630 64

Самолетът претърпя значителни щети след ирански ракетен удар по военновъздушната база Принц Султан в Саудитска Арабия

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Замяната на американския самолет Boeing E-3 Sentry със система за ранно предупреждение и управление (AWACS), поразен от иранския удар, може да струва на Съединените щати повече от 700 милиона долара, съобщава The Wall Street Journal.

Boeing E-3 Sentry е американски самолет за ранно предупреждение. Той може да сканира широки зони, за да открива приятелски и вражески самолети и ракети, както и да помага при насочването на огъня.

Той е на въоръжение във военновъздушните сили на САЩ, Великобритания, Франция и Саудитска Арабия. Има максимална скорост от 880 км/ч (550 мили/ч). Тактическият му обхват е 1612 км (1000 мили).

Най-вероятният заместител на изгубения Boeing E-3 Sentry е Boeing E-7 Wedgetail, чието производство струва над 700 милиона долара на самолет през 2025 г. Американските военновъздушни сили съобщиха, че Boeing може да произведе до седем Wedgetail с достатъчно финансиране. Американските военни обаче разчитат на по-стари E-3 от времето на Студената война.

Според уебсайта на Министерството на военновъздушните сили на САЩ, Съединените щати разполагат с 31 самолета E-3 Sentry: Командването за въздушни действия във военновъздушната база Тинкър има 27, докато Тихоокеанските военновъздушни сили имат четири във военновъздушната база Кадена, Япония, и военновъздушната база Елмендорф, Аляска.

НАТО разполага със 17 E-3A и спомагателно оборудване. Първият E-3 е доставен на алианса през януари 1982 г. Великобритания има седем E-3, Франция има четири, а Саудитска Арабия има пет. Япония има четири самолета AWACS, построени върху фюзелажа на Boeing 767.

Според Wall Street Journal обаче, последните данни показват, че американският флот е намален до приблизително 16 самолета E-3 Sentry.

Wall Street Journal и Air & Space Forces съобщиха вчера, че ирански ракетен удар по военновъздушната база Принц Султан в Саудитска Арабия е повредил E-3 Sentry.

Според тях десет американски военнослужещи са ранени, двама от които са тежко ранени. Беше отбелязано, че при атаката са били използвани и няколко дрона.

„Самолетът е бил атакуван в петък от най-малко шест балистични ракети и 29 дрона. Около 15 американски военнослужещи са ранени, петима от които са в критично състояние“, се казва в изявление на IRGC.

Председателят на Ислямското консултативно събрание, Мохамед Багер Галибаф, публикува снимка на разбития самолет на своята X страница, иронично добавяйки: „Той е претърпял само незначителни щети“. Публикуваните изображения показват степента на разрушенията. На една снимка средната част на самолета е напълно разрушена. На друга опашката на самолета е отрязана и е паднала на пистата, заобиколена от разпръснати отломки.

Военновъздушната база „Принц Султан“ (PSAB) е военновъздушна база в Саудитска Арабия, разположена в провинция Ал-Хардж, на приблизително 80 километра югоизточно от Рияд.

Wall Street Journal съобщи по-рано, че през първите три седмици на войната в Иран САЩ са загубили десет военни самолета и десетки дронове, чийто ремонт и подмяна може да струва между 1,4 и 2,9 милиарда долара.

Иранските военни скоро ще нанесат удари по нови „стратегически ценни“ американски и израелски цели в Близкия изток, заяви генерал Маджид Мусави, командир на Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция

„Благодарение на усилията на разузнаването и ударите ни, Америка няма друг избор, освен да се оттегли далеч от границите на Иран. Това се доказва от останките на американски самолети, както и от унищожените складове“, пише той.

„Скоро към този списък ще бъдат добавени нови цели“, подчерта Мусави.


САЩ
  • 1 Мурка

    67 6 Отговор
    тия ли КАЦАХА на ЛУНАТА

    Коментиран от #26, #32

    18:37 29.03.2026

  • 2 Фейк - либераст

    52 4 Отговор
    Не се СРАМУВАЙТЕ разведчика АУАКС подлижи на възстановяване с помощта на изкуствен интелект. То си личи от снимката.

    Коментиран от #11

    18:38 29.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 сащисан кравар

    54 4 Отговор
    Бълха го ухапала Бай Дончо, ще напечата от новите зелени банкнотки с неговия подпис и ще поръча и плати нов без покритие😉 Даже, ще го боядиса в черно и златисто и ще го кръсти Trump E-3 Sentry🤣

    18:39 29.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Питам

    42 5 Отговор
    Как пък го уцелиха точно по радарната антена?

    Коментиран от #12

    18:40 29.03.2026

  • 7 Ами

    54 3 Отговор
    Че какво му е на самолета?
    Един тенекеджия, една боя и е като нов :)

    Коментиран от #24

    18:40 29.03.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    33 1 Отговор
    ИСТИНАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ Приказките за ШАПКА НЕВИДИМКА И ДЕМИР КУПЕ водят до ментални проблеми

    18:41 29.03.2026

  • 9 Отстрани

    59 5 Отговор
    Хизбула след като унищожи поне 100 танка Меркава и ликвидира поне 1000 окупатора вече премина границата и действа на северните територии на окупирана Палестина ( израел)., а евреите бягат панически.

    Коментиран от #16, #31

    18:41 29.03.2026

  • 10 Kaлпазанин

    43 1 Отговор
    За колко ли време Ротшилд ги печата 700 мил ????

    Коментиран от #27

    18:42 29.03.2026

  • 11 Б Машалов

    34 1 Отговор

    До коментар #2 от "Фейк - либераст":

    Някои афроамериканец с попнитачката като го метне утре е събран малко кит малко вакса и ню за баламурници купувачи

    Коментиран от #59, #62

    18:42 29.03.2026

  • 12 Мурка

    34 1 Отговор

    До коментар #6 от "Питам":

    КАКТО НЕВИДИМИЯТ ГО ВИДЯХА

    18:44 29.03.2026

  • 13 Овчар

    39 2 Отговор
    Руснаците и Китай са най тарикати..,!Ще се намесят накрая и ще довършат започнатото от Иран...

    18:44 29.03.2026

  • 14 за скрап

    26 2 Отговор
    Електрониката в предната половина ще послужи за ремонт на другите ауакси с части втора употреба.

    18:44 29.03.2026

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    23 1 Отговор
    Това "ОК" на отрязаната опашка, иранците ли са го маркирали?

    18:45 29.03.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    38 1 Отговор

    До коментар #9 от "Отстрани":

    Вече френски медии го казаха под сурдина Загубите са много големи

    18:45 29.03.2026

  • 17 незнайко

    7 20 Отговор
    Интересно кои са направили снимките , нали това е американска база ?

    18:47 29.03.2026

  • 18 Хаген Дас

    37 1 Отговор
    Самолета претърпя значителни щети! Ма той си е зс бракуване! И как го удариха иранците Дончо каза че им унищожил всичко!

    18:47 29.03.2026

  • 19 МНОГО ДЕБЕЛО СЕ ОКАЗА

    47 1 Отговор
    ИРАНСКОТО ДЪРВО,БОЛИ ГИ ЕВРЕЙСКИТЕ И АМЕРИКАНСКИ ГЛАВИ.

    18:47 29.03.2026

  • 20 Eвроатлантик

    31 3 Отговор
    Това на снимката може да го ремонтират,да му праснат една боя и да го пласират на нашите политици.Щом нов струва 700 милиона уверен съм,че колалицията която ще спретне боташко след като зомбитата гласоподаватели го изберат за нов месия ще е двойно по висока.Нашите евроатлантици ще са щастливи,а ние ще имаме още един нелетящ кошник.

    18:49 29.03.2026

  • 21 Какви прекрасни новини

    36 2 Отговор
    Дай боже по често.По този хубав повод се пийнува.

    18:50 29.03.2026

  • 22 Тези самолети

    25 2 Отговор
    За ранно предупреждение стават самолети за късна регистрация.

    18:50 29.03.2026

  • 23 Бай Дън

    33 2 Отговор
    На Тръмп му припарва под лъжичката! Протестите срещу него ще стават все по агресивни! Ще е първия президент избягал в друга държава!

    18:50 29.03.2026

  • 24 Пустиня(к)

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Кат бараката за Шенген, дет вика тулупа.

    18:52 29.03.2026

  • 25 Боташов,Буда,Шиши,ППДБ и Шкембе войвода

    20 2 Отговор
    Купуваме го на часа за Милярд и половина ЕВРО.Ние ще си го ремонтираме при фките.

    18:53 29.03.2026

  • 26 оня с коня

    33 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    тия са кацали на луната във холивуд

    иначе били първа армия ама едни иранци със двупотопни дронове с двигател от симсонче ги потрошиха от бой
    ха ха ха

    18:54 29.03.2026

  • 27 Печатар

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Час и нещо, два. Със съхненето (да не копира) и рязането. Опаковане - още около 15-ина, 20 минути макс.

    18:54 29.03.2026

  • 28 "Злобното Джуджи"

    20 2 Отговор
    Хи хи хи
    един по-малко над черно море

    18:54 29.03.2026

  • 29 Ако това е самолета от снимката

    27 1 Отговор
    Според мен може да се поправи. Аз в автокъщата какви ли неща не съм възкресявал, та нова мисля, че мога да стегна…😁

    18:54 29.03.2026

  • 30 Сатана Z

    30 1 Отговор
    Значителна щета е да спука гума ,но да отрежат самолет на две части е тотал щета

    18:55 29.03.2026

  • 31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    25 1 Отговор

    До коментар #9 от "Отстрани":

    слава на хизбула

    18:56 29.03.2026

  • 32 Не ги мислете

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Ще съберат такси от бедняците като нас, ще откраднат някой друг танкер, ще манипулират пазара и ще имат за много такива самолети.

    18:56 29.03.2026

  • 33 Пасито съм

    24 1 Отговор
    Време е да атакуваме Иран по суша.Ораганизираме едно ТЦК от активисти на ППДБ и техния кръсник дето ни ги натресе и ги пускаме да ловят шебеси за щурм на Персия.

    18:57 29.03.2026

  • 34 Слава на Персия!

    25 1 Отговор
    Браво на смелите ирански лъвове.

    18:57 29.03.2026

  • 35 Дърт кемаф на Т-72

    23 1 Отговор
    Що му трябваше на бай Дончо по еврейска свирка да играе?На дърти години за резил да ставаш не е добре.

    19:02 29.03.2026

  • 36 Забелязал

    2 8 Отговор
    Снимката няма нищо общо с този самолет който се споменава...

    19:02 29.03.2026

  • 37 Даааа

    25 2 Отговор
    Иран води много грамотно войната. Удари базите на САЩ, унищожи наземните радари, изгони самолетоносачите и атакува самолетите цистерни и АУАКС. Наред са стелистите. Ударят ли GPS, умните оръжия рязко ще оглупеят.

    Коментиран от #46

    19:05 29.03.2026

  • 38 az СВО Победа 80

    17 1 Отговор
    То да е само това...

    Ами унищожените радари за ранно предупреждение за ракетно нападение? Ами унищожената военната инфраструктура /бази/ на САЩ в региона? Ами удареният F-35? Ами ударения самолетоносач "Джералд Форд"?

    Коментиран от #41

    19:15 29.03.2026

  • 39 Щенизадължат

    16 2 Отговор
    Ще ни задължат ние да си купим 8 на цената на нов заовд за Ауакс и готово - ще си проивзведат нови. Ние да му мислим откъде ще изкараме парите, срам ме е че сме в сюъзи с подобни кожодери и ни карат и ние да участваме в гадостите за нападение на 3-ти страни.

    19:15 29.03.2026

  • 40 Скъпо нещо е войната

    7 2 Отговор
    Живота не го броим, за Ганя това не еважно

    19:17 29.03.2026

  • 41 Морски

    3 15 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 80":

    Колко ще струва ремонтът на крайцера Москва?В рубли?

    Коментиран от #63

    19:18 29.03.2026

  • 42 гошо

    10 1 Отговор
    Ционистките терористи с поредния си идиот,този път оранжев.

    19:19 29.03.2026

  • 43 А МОЧАТА?

    1 15 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #55

    19:19 29.03.2026

  • 44 Срамът

    15 1 Отговор
    Срамна работа е да наричаме подобни силови застрахователи с три букви ... "партньори" - та те ни рекетират икономичеси, политически и военно постоянно. Галсаувайте за още евроатлантисъм и войната скоро ще е на наша територия.

    19:21 29.03.2026

  • 45 Баба Гошка

    6 1 Отговор
    Нищо ней. Ще ни продадат още 8 бракувани ф-ки и ще си произведат 7-8 бойнга

    19:22 29.03.2026

  • 46 Ами

    17 2 Отговор

    До коментар #37 от "Даааа":

    Няма как Иран да смъкнат GPS сателитите, твърде на високо са :)
    Но могат да ги заглушат.
    Всъщност те още първият ден заглушиха Старлинк.
    Спокойно. Иран знаят какво правят. И го правят както трябва.

    19:23 29.03.2026

  • 47 Механик

    18 1 Отговор
    Не знам какво означава "Самолетът претърпя значителни щети..", ама като гледам снимката, на това застрахователите му викат "тотална щета".
    Чак ми става мъчно като гледам какви врътки прилагате да си извъртите езика, само и само да не кажете горчивата истина.

    19:24 29.03.2026

  • 48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    БАТЮШКА ЦАР ИВАН ВАСИЛИЕВИЧ ВАТНИКОВ ЩЕ ГИ МЪЧИ ДО СМЪРТ
    ......
    СЛАВА НА РУСИЯ

    19:25 29.03.2026

  • 49 Свършиха ракетите

    5 2 Отговор
    От Техеран, последните няколко хиляди само са им останали. А за дроновете - украинците демонстрираха, че такива могат да се сглобяват и в мазета на къщи и панелки, вярно, че шахедите са по-големи, но пак могат да си правят на хиляди места, стига да им докарват материали, а с оглед с кого граничат по-скоро трудно ще намерят съсед, който да не им продаде или пусне китайския или руски транзит, от такъв да го спре. И нещо друго - иранците имат толкова развита мрежа от сателити, от информатори на терен, че така успешно удрят наземни радари и летящи радари, или някой им праща и снимки, и координати с тях? Че май по-скоро на второто прилича. Тръмп и Ко поискаха 200млрд долара още за военни разходи, отпуснат ли им ги, ще откарат половината си ВВС за скрап около Иран, че даже и някой от самолетоносачите могат да направят на изкуствен риф, драма няма , това са нови поръчки за идните десет години на правилните компании, а след това ще има 💲💲💲и от акции, и от подаръци от компаниите за шуринайките на правилните политици. Супата ще я духаме обикновените няколко милиарда заподозрени, че и да имаш 10, 100К в акции на оръжейни компании и петрол, не се знае докъде ще ти стигнат при задаващото се. Може да е по-добре да имаш физически налични 100 калашника.

    19:27 29.03.2026

  • 50 Самолетна къща БГА-Балкан-Горубляне

    6 2 Отговор
    Продавам самолет Боинг E-3 Sentry, с леки козметични забалежки, истински километри.
    Сменени филтри, ремъци, тампони.
    Качваш се и летиш.

    19:33 29.03.2026

  • 51 665

    5 1 Отговор
    Това вече боли, Е-3то е оперативен актив, не просто самолет, радарът му е безценен, изключително сложен и скъп Координацията на удара и прицелването не могат да станат без чужда помощ - Русия/Китай. Руснаците не може ги виним - Сащ им сипват от същото 4г вече.

    19:38 29.03.2026

  • 52 Фитки

    8 1 Отговор
    И да ме забраните, няма да можете да скриете ненавистта ми към Световните терористи САЩ. Глу паци .

    19:39 29.03.2026

  • 53 отвратителен сайт

    1 2 Отговор
    Но все пак ще пиша на Пук. Искания самолетоносач, подпален от страх не изгонен от гърците и се намести в Сплит , Хърватска. Голям страх ги гони янките и не могат се довлече до Намерила.

    19:43 29.03.2026

  • 54 Пламен

    2 1 Отговор
    Цифровата МАГА май ще разкара АНАЛоговия Ръмп и ше настане вечен мир на Земята . :)

    19:44 29.03.2026

  • 55 ТОЗИ САМОЛЕТ ГО ПАЗЕШЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "А МОЧАТА?":

    Лично Зеленски. Затова така сега стана лошо.

    19:48 29.03.2026

  • 56 ами...

    5 1 Отговор
    Крайно време е Израел и САЩ да признаят грешката си и да започнат сериозни преговори за ИСТИНСКИ мир в района.
    Света все повече страда от тази война

    19:48 29.03.2026

  • 57 НЯМА са плашите !

    3 2 Отговор
    Краварите ще напечатат няколко трилиона долара и ще се само финансират и будалите ще им ръкопляскат !!!!!

    19:48 29.03.2026

  • 58 РЕАЛИСТ

    4 2 Отговор
    САЩ не могат да нанесат стратегическо поражение на Иран, опитват да представят провала си като победа

    19:49 29.03.2026

  • 59 Ами да

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Б Машалов":

    Ще ни го пратят на нас ... евтино

    19:49 29.03.2026

  • 60 Красута

    0 0 Отговор
    Нищо нямаше му Фчера, ставам сутринта, на лИтището са дзверя, брях чи красута!

    19:57 29.03.2026

  • 61 Хи хи хи . Голям майтап !

    1 0 Отговор
    Незабавно краварите да пускат другия резервен самолет и той ще претърпи значителни щети ....

    19:57 29.03.2026

  • 62 Болгар

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Б Машалов":

    Сакън. недей. Ща ни го продадат на нас за два милиарда, както е сега с малко фазер и ОСВ отстрани.

    19:58 29.03.2026

  • 63 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Морски":

    Колкото на женка ти ушанката.

    20:02 29.03.2026

  • 64 А пък руските аналози на АУАКС

    0 0 Отговор
    ВСУ ги прати отдавна на дъното на Азовско море.

    20:02 29.03.2026