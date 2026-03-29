The Wall Street Journal: Замяната на поразения от Иран Boeing E-3 Sentry може да струва на САЩ над $700 милиона

Замяната на американския самолет Boeing E-3 Sentry със система за ранно предупреждение и управление (AWACS), поразен от иранския удар, може да струва на Съединените щати повече от 700 милиона долара, съобщава The Wall Street Journal.

Boeing E-3 Sentry е американски самолет за ранно предупреждение. Той може да сканира широки зони, за да открива приятелски и вражески самолети и ракети, както и да помага при насочването на огъня.

Той е на въоръжение във военновъздушните сили на САЩ, Великобритания, Франция и Саудитска Арабия. Има максимална скорост от 880 км/ч (550 мили/ч). Тактическият му обхват е 1612 км (1000 мили).

Най-вероятният заместител на изгубения Boeing E-3 Sentry е Boeing E-7 Wedgetail, чието производство струва над 700 милиона долара на самолет през 2025 г. Американските военновъздушни сили съобщиха, че Boeing може да произведе до седем Wedgetail с достатъчно финансиране. Американските военни обаче разчитат на по-стари E-3 от времето на Студената война.

Според уебсайта на Министерството на военновъздушните сили на САЩ, Съединените щати разполагат с 31 самолета E-3 Sentry: Командването за въздушни действия във военновъздушната база Тинкър има 27, докато Тихоокеанските военновъздушни сили имат четири във военновъздушната база Кадена, Япония, и военновъздушната база Елмендорф, Аляска.

НАТО разполага със 17 E-3A и спомагателно оборудване. Първият E-3 е доставен на алианса през януари 1982 г. Великобритания има седем E-3, Франция има четири, а Саудитска Арабия има пет. Япония има четири самолета AWACS, построени върху фюзелажа на Boeing 767.

Според Wall Street Journal обаче, последните данни показват, че американският флот е намален до приблизително 16 самолета E-3 Sentry.

Wall Street Journal и Air & Space Forces съобщиха вчера, че ирански ракетен удар по военновъздушната база Принц Султан в Саудитска Арабия е повредил E-3 Sentry.

Според тях десет американски военнослужещи са ранени, двама от които са тежко ранени. Беше отбелязано, че при атаката са били използвани и няколко дрона.

„Самолетът е бил атакуван в петък от най-малко шест балистични ракети и 29 дрона. Около 15 американски военнослужещи са ранени, петима от които са в критично състояние“, се казва в изявление на IRGC.

Председателят на Ислямското консултативно събрание, Мохамед Багер Галибаф, публикува снимка на разбития самолет на своята X страница, иронично добавяйки: „Той е претърпял само незначителни щети“. Публикуваните изображения показват степента на разрушенията. На една снимка средната част на самолета е напълно разрушена. На друга опашката на самолета е отрязана и е паднала на пистата, заобиколена от разпръснати отломки.

Военновъздушната база „Принц Султан“ (PSAB) е военновъздушна база в Саудитска Арабия, разположена в провинция Ал-Хардж, на приблизително 80 километра югоизточно от Рияд.

Wall Street Journal съобщи по-рано, че през първите три седмици на войната в Иран САЩ са загубили десет военни самолета и десетки дронове, чийто ремонт и подмяна може да струва между 1,4 и 2,9 милиарда долара.

Иранските военни скоро ще нанесат удари по нови „стратегически ценни“ американски и израелски цели в Близкия изток, заяви генерал Маджид Мусави, командир на Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция

„Благодарение на усилията на разузнаването и ударите ни, Америка няма друг избор, освен да се оттегли далеч от границите на Иран. Това се доказва от останките на американски самолети, както и от унищожените складове“, пише той.

„Скоро към този списък ще бъдат добавени нови цели“, подчерта Мусави.