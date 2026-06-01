Макрон подкрепи усилията на Тръмп за споразумение между САЩ и Иран

Френският президент Еманюел Макрон изрази подкрепа за инициативите на американския държавен глава Доналд Тръмп, насочени към постигането на бързо споразумение между САЩ и Иран. Това съобщи Франс прес, предава БТА.
В публикация в социалната мрежа Екс Макрон разкри, че е провел телефонен разговор с Тръмп, по време на който е приветствал усилията му за намиране на дипломатическо решение на конфликта.
Според френския лидер евентуално споразумение би могло да постави основите на нова регионална архитектура за сигурност, в която да участват всички засегнати страни и която да допринесе за дългосрочната стабилност в Близкия изток.
Макрон подчерта, че Франция е готова активно да подкрепи този процес и да участва в неговото прилагане. Той припомни, че Париж и Лондон вече са създали международна морска коалиция, която може да бъде разположена незабавно след постигането на споразумение.
По думите му мисията има за цел да гарантира безопасността на морския трафик в Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол и природен газ.
6 Ха ха ха
Този отдавна го нарита Тръмп
И всичките глобални мишки
13:58 01.06.2026
8 Кой те пита шушко
Онзи ден в париж беше мазало той се загрижил за близкия изток
14:05 01.06.2026