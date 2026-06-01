Макрон подкрепи усилията на Тръмп за споразумение между САЩ и Иран

1 Юни, 2026 13:31, обновена 1 Юни, 2026 13:35 664 8

Франция и Великобритания са готови да гарантират сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток след евентуална сделка

Ели Стоянова

Френският президент Еманюел Макрон изрази подкрепа за инициативите на американския държавен глава Доналд Тръмп, насочени към постигането на бързо споразумение между САЩ и Иран. Това съобщи Франс прес, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Макрон разкри, че е провел телефонен разговор с Тръмп, по време на който е приветствал усилията му за намиране на дипломатическо решение на конфликта.

Според френския лидер евентуално споразумение би могло да постави основите на нова регионална архитектура за сигурност, в която да участват всички засегнати страни и която да допринесе за дългосрочната стабилност в Близкия изток.

Макрон подчерта, че Франция е готова активно да подкрепи този процес и да участва в неговото прилагане. Той припомни, че Париж и Лондон вече са създали международна морска коалиция, която може да бъде разположена незабавно след постигането на споразумение.

По думите му мисията има за цел да гарантира безопасността на морския трафик в Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол и природен газ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Ох , добре че ги подкрепи!! Че иначе нищо не става!

    13:38 01.06.2026

  • 2 Мъжът Макрон

    8 0 Отговор
    Страх ме е баба да не ме бие , че пак се бъркам у мъжките работи....

    13:40 01.06.2026

  • 3 историк

    8 2 Отговор
    Връщайте откраднатият руски танкер с нефт , защото може руското знаме да се развее наД Триумфалната Арка !!

    13:43 01.06.2026

  • 4 Тоя

    4 0 Отговор
    пък къде се слага, те не го броят за жив

    13:47 01.06.2026

  • 5 Световния мир

    0 0 Отговор
    По важно е Разев какво мисли.

    13:53 01.06.2026

  • 6 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    Няма такъв смешник..
    Този отдавна го нарита Тръмп
    И всичките глобални мишки

    13:58 01.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кой те пита шушко

    5 0 Отговор
    Ти си изпята песен

    Онзи ден в париж беше мазало той се загрижил за близкия изток

    14:05 01.06.2026

