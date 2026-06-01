Първият дипломат на Брюксел: ЕС има ключова роля за прекратяването на войната между САЩ и Иран

1 Юни, 2026 15:19 671 20

Върховният представител за външната политика на ЕС обаче твърди, че блока сега може да направи крачка напред, за да помогне за укрепване на прекратяването на огъня и за решаване на ядрените въпроси

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico списание за политически анализи

Европейският съюз има ключова роля в осигуряването на трайно прекратяване на огъня между Иран и САЩ, което да отговори на опасенията относно ядрените амбиции на Техеран, заяви ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас пред "Политико".

Калас заминава на посещение в Пакистан, където ще се срещне с ръководството на страната. Исламабад играе ролята на посредник в мирните преговори между Иран и САЩ.

Пътуването на Калас идва дни, след като Вашингтон сключи крехко споразумение с Техеран за спиране на бойните действия и повторно отваряне на Ормузкия проток.

По думите ѝ "от военноморските операции на ЕС до трудно спечеления ядрен опит, ЕС може да играе конкретна роля в осигуряването на трайно споразумение".

Европейските държави и Обединеното кралство внимателно избягваха всякаква пряка военна роля в иранския конфликт, а отказът им да позволят американски бази на континента да бъдат използвани за бойни операции срещу Техеран от страна на Вашингтон предизвика сериозно трансатлантическо напрежение и ядоса президента на САЩ Доналд Тръмп.

Върховният представител за външната политика на ЕС обаче твърди, че блока сега може да направи крачка напред, за да помогне за укрепване на прекратяването на огъня и за решаване на ядрените въпроси.

"С помощта на Пакистан сега се води слаб дипломатически натиск за удължаване на прекратяването на огъня между САЩ и Иран и за повторно отваряне на пролива", изтъкна Кая Калас преди срещата с пакистанския премиер Шехбаз Шариф, вицепремиера и външен министър Мохамед Исхак Дар и началника на отбранителните сили фелдмаршал Сайед Асим Мунир.

Тя допълни, че "всяко временно споразумение трябва да бъде последвано от по-задълбочени разговори по ядрения въпрос, ракетите, прокситата и други въпроси".

Тръмп обаче е недоволен от позицията на Европа по отношение на войната с Иран и поради тази причина не е ясно каква роля - ако изобщо има такава - САЩ биха дали на европейските страни в преговорите след конфликта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    18 1 Отговор
    Глупости..

    15:21 01.06.2026

  • 2 ами

    22 1 Отговор
    ха ха ха патката калас на турне

    15:22 01.06.2026

  • 3 Хахаха, tъъпата

    20 1 Отговор
    шмаtка си вярва.
    Да не я сложат в Пакистан да седне на килимче на земята.

    15:22 01.06.2026

  • 4 Кая

    17 1 Отговор
    В Пакистан ми обещаха изяви пред някакви рязани микрофони! Не съм говорила на такива, но ще се справя. Няколко обръщания на 360° , и готово...

    Коментиран от #11

    15:23 01.06.2026

  • 5 Тая пок не е в час

    16 1 Отговор
    Но това при нея е нормалното състояние.

    15:23 01.06.2026

  • 6 Урси микрончо и мерц

    15 0 Отговор
    се имат за фактор а всъщност никой от голямата тройка САЩ , Русия и Китай не ги взема на сериозно. Представяте ли си какви смешници ни управляват.

    15:24 01.06.2026

  • 7 604

    14 0 Отговор
    Ако тия чиновничета не ги изринем няма да има никъв ес! Проблема е от отдавна и в тежко време се виждат последствията...само знам че без раззстрели тия няма да пуснат кокала...жалко за народите на европа...

    15:24 01.06.2026

  • 8 Ми То

    8 0 Отговор
    "ЕС има ключова роля за прекратяването на войната между САЩ и Иран"

    З роля не знам но в едно съм сигурен че имат нужда от това.
    Закъснели са дори.

    15:25 01.06.2026

  • 9 Хахахахаха

    19 0 Отговор
    Тая е толкова нелепа че чак е забавна

    15:25 01.06.2026

  • 10 Анонимен

    10 0 Отговор
    Колко точно сте замесени, че имате ключова роля?

    15:25 01.06.2026

  • 11 604

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кая":

    Умен политик никога няма да прати жена на дипломатическа мисия в Пакистан...има местни специфики с които ако не се съобразят тая визита даже може да ги убиди!

    Коментиран от #16

    15:28 01.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оКАЯната КАЛАС............

    9 0 Отговор
    ............КОЙ ТЕ БРЪС НЕ ЗА НЕБРЪСНАТА СЛИ ВА

    15:29 01.06.2026

  • 14 Вуте

    5 0 Отговор
    Не вярвам ЕС да има ключова роля за прекратяването на войната, но съм сигурен кой има ключова роля за разпалването й. И неговото име е Биби Н.

    15:31 01.06.2026

  • 15 не може да бъде

    6 0 Отговор
    За мен лично е много трудно да проумея как е възможно такива недоразумения като Кая Урсула и прочее да определят политиката на ЕС!?Също не мога да си обясня защо се забелязва такъв упадък у всички т.н.европейски лидери - необяснима неразумност липса на креативност повсеместно скудодумие гарнирано с инат до фанатизъм пъчене и фукнявене !?...това заразно заболяване ли е или нещо друго !?...А дали ЕС е допринесъл с нещо за отношенията Иран -САЩ -ако питате мен -нищо ...само празни приказки !?

    15:33 01.06.2026

  • 16 Кая

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "604":

    Ах, и аз се надявам да ме обидят......... няколко пъти поне! Дори и не само в очите, а и зад гърба ми да говорят...... Аз съм опитен дипломат, и ще разбия всички техни твърди аргуму, докато не увиснат безпомощно...

    15:34 01.06.2026

  • 17 Имате ключа

    8 0 Отговор
    На залата за преговори .
    Да почистите после и да измиете кенефа .

    15:35 01.06.2026

  • 18 Макро

    3 0 Отговор
    Пак ще те пляска Бриджит.

    15:36 01.06.2026

  • 19 Тая

    4 0 Отговор
    напълно откачи да се прегледа при психиатър

    15:39 01.06.2026

  • 20 Бахурчо1

    1 0 Отговор
    Тая е рядко генетично недоразумение.

    15:50 01.06.2026

