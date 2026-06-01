Първият дипломат на Брюксел: ЕС има ключова роля за прекратяването на войната между САЩ и Иран

Европейският съюз има ключова роля в осигуряването на трайно прекратяване на огъня между Иран и САЩ, което да отговори на опасенията относно ядрените амбиции на Техеран, заяви ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас пред "Политико".

Калас заминава на посещение в Пакистан, където ще се срещне с ръководството на страната. Исламабад играе ролята на посредник в мирните преговори между Иран и САЩ.

Пътуването на Калас идва дни, след като Вашингтон сключи крехко споразумение с Техеран за спиране на бойните действия и повторно отваряне на Ормузкия проток.

По думите ѝ "от военноморските операции на ЕС до трудно спечеления ядрен опит, ЕС може да играе конкретна роля в осигуряването на трайно споразумение".

Европейските държави и Обединеното кралство внимателно избягваха всякаква пряка военна роля в иранския конфликт, а отказът им да позволят американски бази на континента да бъдат използвани за бойни операции срещу Техеран от страна на Вашингтон предизвика сериозно трансатлантическо напрежение и ядоса президента на САЩ Доналд Тръмп.

Върховният представител за външната политика на ЕС обаче твърди, че блока сега може да направи крачка напред, за да помогне за укрепване на прекратяването на огъня и за решаване на ядрените въпроси.

"С помощта на Пакистан сега се води слаб дипломатически натиск за удължаване на прекратяването на огъня между САЩ и Иран и за повторно отваряне на пролива", изтъкна Кая Калас преди срещата с пакистанския премиер Шехбаз Шариф, вицепремиера и външен министър Мохамед Исхак Дар и началника на отбранителните сили фелдмаршал Сайед Асим Мунир.

Тя допълни, че "всяко временно споразумение трябва да бъде последвано от по-задълбочени разговори по ядрения въпрос, ракетите, прокситата и други въпроси".

Тръмп обаче е недоволен от позицията на Европа по отношение на войната с Иран и поради тази причина не е ясно каква роля - ако изобщо има такава - САЩ биха дали на европейските страни в преговорите след конфликта.