Украински разузнавач, избягал в Будапеща: Киев финансира опозицията в Унгария, за да падне Орбан

29 Март, 2026 18:58, обновена 29 Март, 2026 19:09 1 673 68

Целта била да се сформира „проукраинско правителство“

Украински разузнавач, избягал в Будапеща: Киев финансира опозицията в Унгария, за да падне Орбан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски е изпращал по пет милиона евро в брой седмично на унгарската опозиционна партия „Тиса“, заяви бивш служител от украинското разузнаване, избягал в Будапеща, цитиран от РИА Новости.

В началото на март седем украински граждани бяха арестувани в Унгария по подозрение в пране на пари, включително бивш генерал от разузнаването, отговорен за транспортирането на десетки милиони долари, евро и златни кюлчета от Австрия.

Премиерът Виктор Орбан предположи, че тези средства са били използвани за финансиране на опозиционната партия „Тиса“ и нейния лидер Петер Мадяр.

„Много пари са били изпратени в Унгария за Мадяр. Казаха, че той се нуждае от 50 милиона евро за кампанията си. Той получава тези пари от ноември миналата година. Обикновено това са банкноти от 100 евро, вакуумно опаковани. Доколкото знам, тези пари идват отнякъде от Италия през Австрия в черна чанта Nike. Пет милиона се транспортират всяка седмица“, каза беглецът в предаването „Тенек“.

Името му не беше посочено, лицето му беше скрито, а гласът му беше прикрит от страх от преследване от украинските разузнавателни служби. Според източника на телевизионния канал, Володимир Зеленски лично контролирал тези пари. Той ги нариче ​​„черни“, защото не подлежат на официално счетоводство.

Беглецът уточни, че по време на превода комуникацията се осъществява чрез онлайн игра, а организаторите използват и специални превозни средства, оборудвани с независима комуникационна система, която не може да бъде наблюдавана от унгарските разузнавателни служби. Такива преводи обикновено се придружават от военнослужещи, поради което в задържаното превозно средство е имало бивш украински генерал.

Украинецът съобщи още, че когато Мадяр се нуждае от преводи, а не пари в брой, средствата се изпращали чрез банкови сметки и специално приложение, наречено Stripe, което прикрива изпращача.

Миналата година Тиса получила 200 000-300 000 евро от Украйна през Швейцария. Целта на тази финансова подкрепа е смяна на правителството в Унгария и победа на Тиса, която ще сформира „проукраинско правителство“.

Унгарските власти постоянно обвиняват Киев в намеса в парламентарните избори, насрочени за април. На протест пред украинското посолство в Будапеща, министърът на външните работи Петер Сиярто подчерта, че Киев действа далеч по-грубо и сериозно от всякога.


Унгария
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киев си го наааавря

    65 11 Отговор
    Иран е взел под прицел всички укри в други страни.

    19:10 29.03.2026

  • 2 Плъховете

    65 8 Отговор
    Започват да напускат кораба....ми той потъва..!

    19:11 29.03.2026

  • 3 то туй е ясно

    64 9 Отговор
    без да ни го признава този.
    И не само Киев, а всички евроЗелки Кукумицини

    19:12 29.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    67 11 Отговор
    В Унгария хванаха два буса с евро, долари и злато за купуване на гласове против Орбан.

    19:12 29.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Киевнефинансира

    64 13 Отговор
    Киев нищо не може да финансира защото е на издръжка на ЕС, така че шефовете в ЕС са му поръчали да направи тези гадости с/у обещани пари: това е истината и трябва да си го признаем. Срам ме е, че членуваме в съюз, който ползва трети страни за да натиска собствените си членове. Гласувайте за още евроатлантизъм и войната ще дойда и на наша територия.

    19:13 29.03.2026

  • 7 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    13 51 Отговор
    И всички пивярвахме нещастници

    19:13 29.03.2026

  • 8 Критик

    12 53 Отговор
    Всякакви, нелепи, свободни съчинения вече пласирате...

    Все едно тук да разубедят копейките да не гласуват за кРадеф.

    Коментиран от #24, #58

    19:14 29.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да,бе

    61 9 Отговор
    А иначе Русия манипулира изборите в САЩ...Дори само за тая наглост Украйна трябва да забрави за членство в ЕС и за всякаква помощ в следващите няколко стотин години.

    19:14 29.03.2026

  • 11 Гьокреш

    15 56 Отговор
    Нищо не може да спаси Орбан.А Фицо у затвора.

    Коментиран от #49

    19:14 29.03.2026

  • 12 и адин мармон

    7 22 Отговор
    свиваше ганджа

    19:14 29.03.2026

  • 13 Жоро

    40 8 Отговор
    ТРЪМП С ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УНГАРЦИТЕ: “ИЗЛИЗАЙТЕ И ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ВИКТОР ОРБАН!
    ИЗЦЯЛО ПОДКРЕПЯМ ПРЕИЗБИРАНЕТО МУ ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ!”

    19:14 29.03.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    14 48 Отговор
    Избягал украински разузнавач, Черна каса, арестуван Генерал, Швейцария ...... това евтино кремльовско криминале Песков ли го е писал ? 😄

    Коментиран от #27, #38, #42

    19:14 29.03.2026

  • 15 На снимката

    15 1 Отговор
    Орел до лай...н.о..!

    Коментиран от #19, #25

    19:16 29.03.2026

  • 16 Ъхъ!!!

    11 38 Отговор
    А на бас, че не е никакъв украински разузнавач, а Кремълски агент, изпратен да "удари едно рамо" на Торбан преди изборите!!! Поредната "многоходовка" на Москва!

    Коментиран от #22, #26

    19:16 29.03.2026

  • 17 Ценностите на демокрацията

    25 5 Отговор
    Стар Американски номер, както избягаха Горбачов и нашите продажни политици

    19:17 29.03.2026

  • 18 ХАХАХА

    29 5 Отговор
    А НИЕ ФИНАНСИРАМЕ НАРКОМАНА. ПП ДБ САМО СОРОС.

    19:19 29.03.2026

  • 19 Орела е Орбан

    24 9 Отговор

    До коментар #15 от "На снимката":

    Наркомана зеленотоГомно.

    19:19 29.03.2026

  • 20 Факт

    7 6 Отговор
    А Пламенка показания не даде ли?

    19:19 29.03.2026

  • 21 ХАХАХА

    21 4 Отговор
    А НИЕ ФИНАНСИРАМЕ НАРКОМАНА. ПП ДБ САМО СОРОС.

    Коментиран от #36

    19:20 29.03.2026

  • 22 А де

    28 6 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъ!!!":

    А на бас че преди 2 седмици конфискуваха точно такива пари на украинците.

    19:20 29.03.2026

  • 23 пешо

    6 21 Отговор
    путин финансира орбан нормално е и Зеленски да помогне на опозицията

    19:20 29.03.2026

  • 24 Атина Палада

    14 15 Отговор

    До коментар #8 от "Критик":

    кРадеФ е петроханец и Петроханци ще гласуват за него а не копейки..Тримореца кРадеФ е за още повече евроатлантизъм..

    Коментиран от #54, #67

    19:20 29.03.2026

  • 25 Ъхъ!!!

    5 20 Отговор

    До коментар #15 от "На снимката":

    Така си е! Всички разбраха, че Торбан е лай.о!

    19:21 29.03.2026

  • 26 Атина Палада

    19 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъ!!!":

    Да удари рамо на Орбан отиде Джей Ди Ванс..

    Коментиран от #41

    19:22 29.03.2026

  • 27 Ми ми ми ми

    7 20 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Писала го е пияната Захарова.

    19:22 29.03.2026

  • 28 Митю Ганев

    9 6 Отговор
    Автор на публикацията ..М.Ганев.Ясно.!

    19:22 29.03.2026

  • 29 Читател

    10 7 Отговор
    Като гледам кой е качил тази велика глyпост... всичко си е на мястото.

    19:22 29.03.2026

  • 30 Ми хубаво

    7 18 Отговор
    Но Орбанът е едно умряло помиярско куче марка бясно всеядно псе. Путински мусор. За екарисажа.

    19:23 29.03.2026

  • 31 хмммм

    11 14 Отговор
    украински плъх, не разузнавач.

    19:23 29.03.2026

  • 32 Уникално

    7 17 Отговор
    Много се извинявам, ама Факти не е подобаващо да се пускат елементарни измишльотини. Доста тъпа новина,инфантилна и за олигофрени

    19:23 29.03.2026

  • 33 Ако падне Орбан

    17 9 Отговор
    Следващият е Фицо. И се гответе за война с Русия.

    Коментиран от #40, #52

    19:25 29.03.2026

  • 34 хихи

    7 13 Отговор
    щом е Риа новости, вярваме хихих

    19:25 29.03.2026

  • 35 Симеонов

    18 5 Отговор
    Финансира ги ЕС. Зеленски пари не дава. Генетично е заложено.

    Коментиран от #53

    19:26 29.03.2026

  • 36 Няма друг начин за постигане

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "ХАХАХА":

    на траен мир. Видя се, че с преговори не става.

    19:27 29.03.2026

  • 37 Пич

    20 8 Отговор
    Каква подла Урсулианска мръсотия !!! Дават пари на джуджето, включително и унгарски, за да подлива вода на един от техните ( ЕС ), щото техен, ама не им изнася че им спира краденето, което крадене е отново от народите на ЕС, като бандитската група е от Урсулианци и украинци!!!

    19:28 29.03.2026

  • 38 "Владимир Путин, президент"

    17 10 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    Хи хи хи
    Виктор, Орбан де
    Трябва да го позлатят !!!
    Спаси 90 000 000 000
    /ДЕВЕДЕСЕТ МИЛИАРДА/
    от крадливите лапи на урсулите и киийюфската хунта !!!

    19:29 29.03.2026

  • 39 Владимир Путин, президент

    8 14 Отговор
    Абе таварищи как върви подготовката за Олимпиада 2028 в Русия ? Това да не няква Пара-олимпиада за клошари, бедняци и участници в СВО ? Олимпиада на потъващия ру3ки Титаник, Боже пази...
    Нафталина в ред ли е ?

    Коментиран от #46

    19:30 29.03.2026

  • 40 Атина Палада

    12 4 Отговор

    До коментар #33 от "Ако падне Орбан":

    Няма да има война с Русия! Тръмп и Путин правят икономическа блокада на режима в ЕС и са Чао

    Коментиран от #65

    19:30 29.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ако е "евтино криминале", защо

    12 3 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Зеленски си иска парите и златото обратно, а се мръщи, че му върнали само празните тирове???

    19:33 29.03.2026

  • 43 Баба ви

    14 5 Отговор
    Много ме учудва защо тия от които зависи да свършат отдавна бавената работа по дрането на зеления потник, не са го приключили.

    19:34 29.03.2026

  • 44 тагаренко чете ли?

    15 5 Отговор
    затова ли нас ни карате да превеждам по една заплата на зеления небръснат фашист? да ми изпраща моите пари във унгария

    кире къде се криеш бе? ела и кажи защо ни призоваваше да пращаме пари

    19:36 29.03.2026

  • 45 Механик

    12 6 Отговор
    Скоро една част от Украйна ще стане унгарска (тя си е такава изначално) и тогава в тая територия ще си има унгарско правителство. А Зели харчи нашите пари, за да прави майдани. Ама не е познал. Много е маааалък. Бих казал, дребен. И на ръст и като човек.

    Коментиран от #48, #59

    19:36 29.03.2026

  • 46 Тц,тц,тц 😂😂😂

    7 10 Отговор

    До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":

    Олимпиадата ще мине чудесно.Знамето на откриването ще го носи Евгени Пригожин, 🤣,а на откриването ще пее Йосиф Кобзон 🤣.
    Знамето на олимпиадата ще бъде със 7 олимпийски кръга🤣😂😁

    19:37 29.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 И на Фицо краят му се вижда.

    7 9 Отговор

    До коментар #11 от "Гьокреш":

    Словашката полиция започна разследване срещу премиера Роберт Фицо. Причина за това е жалба относно спиране на спешните доставки на електроенергия за Украйна, подкрепена от над 13 000 души и включваща обвинения в злоупотреба с власт и предателство към държавата. Както отбеляза лидерът на словашката опозиционна партия „Свобода и солидарност“ Бранислав Грелинг, материалите вече са прехвърлени от Главната прокуратура към регионалната, а след това и към полицията.

    19:40 29.03.2026

  • 50 Оня с коня

    9 8 Отговор
    ей затова ги бие путин тия бандери , яко бой трябва да ядат

    и урсула сега да каже защо им изпращаме помощи
    кая змията да не се крие да каже нещо и тя

    19:40 29.03.2026

  • 51 А МОЧАТА?

    6 7 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    19:41 29.03.2026

  • 52 ти пък нищо не каза

    6 8 Отговор

    До коментар #33 от "Ако падне Орбан":

    каква война с Русия, тя е в толкова тежко и окаяно положение, изпаднала във финансов колапс. С Украйна не може да се справи, камо ли друга война, направо ще се разпаднат 😂

    19:43 29.03.2026

  • 53 Един такъв като Зеленски

    9 6 Отговор

    До коментар #35 от "Симеонов":

    паднал в язовир. Минаващ наблизо човек се притекъл на помощ и казал да давещия се- "Дай ми ръката си!". Колкото и да го повтарял, давещия се не го послушал и се удавил.
    Роднините на мъррвеца помолили човека да им обясни случая и той им разказал. А те извикали: - "Ти си го убил, трябваше да кажеш "Вземи ръката ми"!

    19:44 29.03.2026

  • 54 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    8 6 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Отчаяни сме, правим магии за пари и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    19:45 29.03.2026

  • 55 Путин се стреми на всяка цена да осигури

    7 6 Отговор
    победа на Орбан в Унгария, руските тролове атакуват, пише Financial Times на база на информация от запознати източници, идва около месец преди парламентарните избори, на които изразяващият проруски позиции Орбан ще се изправи срещу проевропейски настроения лидер на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр. Партията на Мадяр "Тиса" понастоящем води в проучванията на общественото мнение преди парламентарните избори на 12 април. Виктор Орбан е изключително важен за Русия, защото изпълнява задача по блокиране санкции на ЕС срещу Русия и различни финансови пакети за Украйна. Последният такъв случай е свързан със заема на Европейския съюз за Киев на стойност 90 милиарда евро. Путин е възложил на заместник-началника на кабинета на Кремъл Сергей Кириенко да осигури победата на Орбан на всяка цена. Източници, цитирани от Financial Times, заявяват, че руските агенти, участващи в усилията, вероятно работят под ръководството на Кириенко, който е ръководил подобни кампании на други проруски кандидати.

    19:46 29.03.2026

  • 56 Не че ми дреме

    7 7 Отговор
    Ама опозицията е Унгария води с 23,%.,Айде да са 5,6% иди-дойфи.И тук както в Румъния,Франция,Германия Холандия идиотът от бункера ще харчи грешни пари на бедните крепостни.

    Коментиран от #66, #68

    19:47 29.03.2026

  • 57 Правителството на Виктор Орбан в Унгария

    7 7 Отговор
    от години тайно предоставяли на Москва достъп до чувствителна информация от преговорите в Европейския съюз. Външният министър Петер Сиярто редовно провеждал телефонни разговори по време на почивките на срещите на ЕС, за да предоставя на руския си колега Сергей Лавров. както и възможни решения, споделя един от европейските служители по сигурността. Чрез такива разговори „на практика на всяка среща на ЕС в продължение на години Русия е била зад масата“, казва служителят. Сиярто е направил 16 официални посещения в Москва от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Последното беше на 4 март, когато се е срещал с Владимир Путин, за да докладва.

    19:48 29.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 5 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    Тавариш механик, а хапч.етата?

    19:50 29.03.2026

  • 60 Перо

    7 2 Отговор
    В дъното е чичко Шорош!

    19:51 29.03.2026

  • 61 Гаджева

    5 4 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години.

    Коментиран от #63, #64

    19:51 29.03.2026

  • 62 дядо поп

    5 3 Отговор
    Не е само Киев!

    19:52 29.03.2026

  • 63 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 4 Отговор

    До коментар #61 от "Гаджева":

    И ние не сме ходили 😘

    19:55 29.03.2026

  • 64 Лицата Тръмп и Зеленски

    4 3 Отговор

    До коментар #61 от "Гаджева":

    защо не да ходили войници. Епщайн знае защо.

    19:56 29.03.2026

  • 65 Искаш да кажеш, че Тръмп отне цялото

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    влияние на Русия, фалира я и каза, че вече не е никакъв фактор :)))

    19:59 29.03.2026

  • 66 Ко речи?

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Не че ми дреме":

    ...за Румъния?!?

    20:01 29.03.2026

  • 67 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год., ще победим през 2045 год 😂

    20:02 29.03.2026

  • 68 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Не че ми дреме":

    Къде ги видя тия 23% за опозицията,бе,троле?!?

    20:03 29.03.2026

