Володимир Зеленски е изпращал по пет милиона евро в брой седмично на унгарската опозиционна партия „Тиса“, заяви бивш служител от украинското разузнаване, избягал в Будапеща, цитиран от РИА Новости.
В началото на март седем украински граждани бяха арестувани в Унгария по подозрение в пране на пари, включително бивш генерал от разузнаването, отговорен за транспортирането на десетки милиони долари, евро и златни кюлчета от Австрия.
Премиерът Виктор Орбан предположи, че тези средства са били използвани за финансиране на опозиционната партия „Тиса“ и нейния лидер Петер Мадяр.
„Много пари са били изпратени в Унгария за Мадяр. Казаха, че той се нуждае от 50 милиона евро за кампанията си. Той получава тези пари от ноември миналата година. Обикновено това са банкноти от 100 евро, вакуумно опаковани. Доколкото знам, тези пари идват отнякъде от Италия през Австрия в черна чанта Nike. Пет милиона се транспортират всяка седмица“, каза беглецът в предаването „Тенек“.
Името му не беше посочено, лицето му беше скрито, а гласът му беше прикрит от страх от преследване от украинските разузнавателни служби. Според източника на телевизионния канал, Володимир Зеленски лично контролирал тези пари. Той ги нариче „черни“, защото не подлежат на официално счетоводство.
Беглецът уточни, че по време на превода комуникацията се осъществява чрез онлайн игра, а организаторите използват и специални превозни средства, оборудвани с независима комуникационна система, която не може да бъде наблюдавана от унгарските разузнавателни служби. Такива преводи обикновено се придружават от военнослужещи, поради което в задържаното превозно средство е имало бивш украински генерал.
Украинецът съобщи още, че когато Мадяр се нуждае от преводи, а не пари в брой, средствата се изпращали чрез банкови сметки и специално приложение, наречено Stripe, което прикрива изпращача.
Миналата година Тиса получила 200 000-300 000 евро от Украйна през Швейцария. Целта на тази финансова подкрепа е смяна на правителството в Унгария и победа на Тиса, която ще сформира „проукраинско правителство“.
Унгарските власти постоянно обвиняват Киев в намеса в парламентарните избори, насрочени за април. На протест пред украинското посолство в Будапеща, министърът на външните работи Петер Сиярто подчерта, че Киев действа далеч по-грубо и сериозно от всякога.
