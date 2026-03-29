Русия е разгърнала мрежа за влияние върху изборите в Унгария

Унгария навлиза в последния етап от кампанията за парламентарни избори с усещането, че този път нещата могат да завършат различно. Рейтингите на управляващата партия Фидес падат, докато опозиционната партия Тиса на Петер Маджар изпреварва партията на Виктор Орбан с 8-12%, пише в свои аналитичен материал delfi.lt.
Изглежда, че Кремъл и самият унгарски премиер са добре запознати с това, поради което руската страна прави всичко възможно, за да повиши рейтингите на Фидес и да запази властта на Орбан. Както съобщи The Financial Times, консултантската агенция Social Design Agency е разработила кампания в социалните медии, предназначена да подобри шансовете на Орбан на изборите и да подкопае ключовия му съперник Петер Маджар.
Медийният компонент на информационната операция се ръководи от ключови фигури в Москва. Андрей Ярин, ръководител на Дирекция „Вътрешна политика“ в Администрацията на президента, е ръководител на екипа. Сред членовете на екипа е и Григорий Казанков, президент на Руската асоциация на политическите консултанти, известен експерт по теренни кампании и електорално поведение. Фирус Алиев, директор на Експертния институт за социални изследвания (EISI), предоставя аналитична и идеологическа подкрепа. Евгений Шевченко, който управлява мрежата „Правда“ (порталът „Бой“), отговаря за разпространението на пропаганда в стотици уебсайтове. Юлия Серебрянская, свързана с рекламната компания EDNA, осигурява инфраструктурата за предаване на „токсични“ послания.
Според VSquare, Москва е изпратила екип от политически стратези в Будапеща, за да се намесят в предизборната кампания и да подкрепят Виктор Орбан. Всъщност Вадим Титов, доверен човек на заместник-началника на президентската администрация Сергей Кириенко още от времето му в „Росатом“, ръководи тази дейност. Новосъздаденият Департамент за стратегическо партньорство и сътрудничество, ръководен от Титов, практикува техниките си за намеса в чужбина за първи път. Самият той посети Унгария миналата седмица.
„Десантната група“ включва още Илия Гамбашидзе, Денис Тюрин и Олег Смирнов. И. Гамбашидзе е свързан с Агенцията за социален дизайн, организация, която е разработила плановете за информационна политика на Виктор Орбан, по-специално чрез дезинформационни кампании. Д. Тюрин ръководи компанията Inforos, която създава мрежи от псевдонезависими уебсайтове за разпространение на проруски наративи. Що се отнася до О. Смирнов, той е кариерен служител на руското разузнаване и служи за връзка с местните агенти. Той осигурява директна комуникация между Москва и унгарските агенти на влияние.
Всички представители на руското разузнаване работят под дипломатическо прикритие. Един от тях, „кореспондентът“ на ВГТРК Денис Давидов, притежава два идентификационни номера, четири руски паспорта и два международни паспорта. Освен това, акаунтът в Telegram @davydovdc, свързан с телефонния му номер, е променял името си няколко пъти през последните месеци и тази на пръв поглед незначителна подробност говори много за човек, който се опитва да минимизира дигиталния си отпечатък. Друг е майор Вадим Юрченко, заместник-военен и въздушен аташе на службата на руското военно аташе в Унгария.
Всички тези факти показват, че руски разузнавачи са активно замесени в мрежа от тайни операции с ясна политическа цел: да помогнат на Виктор Орбан да спечели унгарските избори. Именно тези „сенчести“ фигури създават почвата за политически манипулации, които Виктор Орбан използва в своята реторика, опитвайки се да убеди избирателите във външни заплахи.
Отчитайки антиукраинската предизборна реторика на Орбан (стотици антиукраински билбордове в Будапеща и неотдавнашния факт на неоправданото, де факто гангстерско, изземване на украинска машина за инкаса от унгарски служители на реда), съществуват опасения относно подобни нови провокации, разработени от политически стратези, работещи за партията на Орбан. По-специално, подобни провокации могат да бъдат насочени срещу наблюдатели на избори измежду украинските граждани (от международни организации и неправителствени организации), които могат да бъдат лъжливо обвинени в намеса в изборния процес. Подобни провокативни действия могат да бъдат извършвани директно в избирателните секции, особено тези, където ще спечели конкурентната на Фидес партия Тиса, водена от Петер Мадяр. Няма съмнение, че всякакви нарушения на процеса на гласуване, открити от украински (и не само) наблюдатели, ще бъдат тълкувани от правителството на Орбан като намеса в изборите. В резултат на това, в случай на неблагоприятен вот за Фидес, гореспоменатите провокативни действия могат да бъдат използвани като основание за обжалване или анулиране на резултатите от изборите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чичо Румен
Коментиран от #23
21:29 29.03.2026
2 Урсулите
Коментиран от #17
21:30 29.03.2026
3 Орбан
Коментиран от #14
21:30 29.03.2026
4 Ванков
21:31 29.03.2026
5 Румен Крадев
Коментиран от #60
21:31 29.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Боруна Лом
Коментиран от #21, #75
21:32 29.03.2026
8 Без майтап
21:33 29.03.2026
9 Фарфалюлю
21:33 29.03.2026
10 Така е било винаги.
21:34 29.03.2026
11 ?????
А Урсулите в комбина със Зеленски кво правят бре?
21:35 29.03.2026
12 Нямат край
21:36 29.03.2026
13 Вучичов
21:37 29.03.2026
14 Орбан е точно предател към държавата си
До коментар #3 от "Орбан":И на Фицо краят му се вижда. Словашката полиция започна разследване срещу премиера Роберт Фицо. Причина за това е жалба относно спиране на спешните доставки на електроенергия за Украйна, подкрепена от над 13 000 души и включваща обвинения в злоупотреба с власт и предателство към държавата. Както отбеляза лидерът на словашката опозиционна партия „Свобода и солидарност“ Бранислав Грелинг, материалите вече са прехвърлени от Главната прокуратура към регионалната, а след това и към полицията.
21:38 29.03.2026
15 А за мужиците Интернет
Коментиран от #85
21:38 29.03.2026
16 ти да видиш
21:38 29.03.2026
17 Европеец
До коментар #2 от "Урсулите":Прав си, така е.... Заглавието Явно е консултирано с главния дезинформатор Христо Грозев....
21:39 29.03.2026
18 Погребална агенция Вита
Коментиран от #25
21:40 29.03.2026
19 Перо
21:40 29.03.2026
20 Пич
Коментиран от #27, #44
21:41 29.03.2026
21 Грешиш. Точно обратното е.
До коментар #7 от "Боруна Лом":Хората в Унгария не желаят да ги управлява и да ги излага такъв смешен руски пудел. Унгария е с най-високата инфлация в Ес, със спрени еврофондове, спряно финансиране на проекти, с горива по-скъпи от тези в България, корупцията и измамите в Унгария са в пъти по-големи от тези в България.
21:41 29.03.2026
22 1111
21:41 29.03.2026
23 Зелена листна въшка
До коментар #1 от "Чичо Румен":Иииии, много ме е яд, значи.
21:42 29.03.2026
24 Извънредно!!!
21:42 29.03.2026
25 Откога
До коментар #18 от "Погребална агенция Вита":Като надувате флейтите, му викате копане?
21:43 29.03.2026
26 АЙДЕ ГЪЧ
21:43 29.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А ГAШТ
21:45 29.03.2026
29 Тук също
21:45 29.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Фантомас
Коментиран от #39
21:48 29.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Симеончо
21:49 29.03.2026
34 Руска бля дка в Стара Загора
21:50 29.03.2026
35 Абе то хубаво ама
21:50 29.03.2026
36 Чуждестранец
оже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, По%мощ,опаЙЙност. Трефога. Сетете се защо пиша с гршки. Рпу:тин е под кревата Ви или в Мазет0. Проверявайте редовно за дронове от полис8терол, завър9рзани с тиксо. И дали случаят не е като двамата тийнаджери - украинче и беларуска не са пуснали др0н над Прага.
21:52 29.03.2026
37 По времето на " Соца" беше същото
С после идваха... демократични и свободно...танковете!
А дъртите КОМ ръководители се опипваха, прегръщаха и мляскаха с език,..публично,...по няколко минути!!
И рбан ше.. Дера зина.... уйде
Ееееедехееее
21:52 29.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 А ПО ЛЕКО
До коментар #31 от "Фантомас":КАТО НЕ СЕ КЪПЕШ НЕ ОБВИНЯВАЙ ДРУГИ
21:53 29.03.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Радио Сорос от Брюксел
21:54 29.03.2026
43 Ами
Праща бусове с кеш и кюлчета на Орбан
и се кани да убие лидера на опозицията :)
21:57 29.03.2026
44 Чети на глас
До коментар #20 от "Пич":Докато си жив ще слушаш и правиш каквото ти каже Урсула,после Кая и.т..н.
Докато си жив ще си купуваш хлебеца с евроцентове.
Прочети го пак!
😄😄😄
Коментиран от #63
21:57 29.03.2026
45 Важното е
Хехехе
21:59 29.03.2026
46 Стенли
Коментиран от #48
21:59 29.03.2026
47 Удри копейката с лопатЕто!
21:59 29.03.2026
48 Оди у Русиа
До коментар #46 от "Стенли":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
Коментиран от #58
22:00 29.03.2026
49 Тов. Членин
22:01 29.03.2026
50 Владимир Путин, президент
Руските вегани и ботани могат организират мрежа само в коментите на Факти. Тия лyзъри Русията си не могат защитят, ма мрежа в унгарско щели да организират.
22:02 29.03.2026
51 Орбанлията
22:04 29.03.2026
52 Абе тея унгарците
22:04 29.03.2026
53 Русия късно живее
22:05 29.03.2026
54 Има Украинска намеса, а не Руска
Коментиран от #92
22:05 29.03.2026
55 Точно такива скалъпени статии
След като ги хванаха по бели гащи с милионите и златото в тировете са подивели и не подбират средства.
22:10 29.03.2026
56 България 1946 г. всенароден референдум
Коментиран от #66
22:11 29.03.2026
57 Нищо не ще помогне!
22:13 29.03.2026
58 То друго не остана
До коментар #48 от "Оди у Русиа":Освен Дедовият да крепиш в ЕС.....или нещо си открил?
22:13 29.03.2026
59 Хохо Бохо
22:13 29.03.2026
60 Хохо Бохо
До коментар #5 от "Румен Крадев":Да бе ама укроразузнавача каза, че хо хо лите финасират опозицията и се намесват, даже им гепиха кинтите и златото. Нарконацитата са бесни
22:15 29.03.2026
61 Урок по история
22:17 29.03.2026
62 Правителството на Виктор Орбан в Унгария
Коментиран от #64
22:17 29.03.2026
63 Пич
До коментар #44 от "Чети на глас":Извинете, не исках да ви разстройвам чак толкова! Но пак ще го направя!
22:19 29.03.2026
64 Какво е това
До коментар #62 от "Правителството на Виктор Орбан в Унгария":"чувствителна информация от преговорите в Европейския съюз" ?
22:20 29.03.2026
65 Дуиид
22:21 29.03.2026
66 Кога пак
До коментар #56 от "България 1946 г. всенароден референдум":ще има "всенароден референдум"? Да се отрекат досегашните системи, които се провалиха: Соца и демоНстрацията?
И народът да си избере НОВА НАРОДНА СИСТЕМА!
Правим първо национален конгрес, да се сгласува всичкото това и да се подготви всенародният референдум!!! Тези избори и ала бала са СЪЩОТО, което имахме до сега - глупава система, която ни унищожава! Е, давайте, спираме старата система! Няма смисъл повече да "яздим умрелият кон!" И си избираме НОВА!
22:24 29.03.2026
67 Цвете
22:24 29.03.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 А за "Демокрацията" в Украйна?
22:27 29.03.2026
70 Хахаха!🎺🥳😀
Зеленски: - Аз никога не лъжа!
Интервюиращ: - И на мен тази ми е любимата!
22:28 29.03.2026
71 Диверсант
Коментиран от #74, #77, #78
22:29 29.03.2026
72 И тук доказваме
22:30 29.03.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Радев е нашият Орбан
До коментар #71 от "Диверсант":В какво "външно ведомство" ще наемат някой неграмотен като теб, който даже не разбира значението на думата "дестинация"? И много странно как от Орбан скочи на Радев. По този начин ме убеди да гласувам за Радев. Той ще е нашият Орбан, затова виете като полудели срещу него.
22:34 29.03.2026
75 Тишо КолтОризта
До коментар #7 от "Боруна Лом":Роzи ,губиш се нещо .. 🤭
22:34 29.03.2026
76 Гориил
22:36 29.03.2026
77 Е и шапкарът
До коментар #71 от "Диверсант":и милиарди да има, кой ще го избере?
И парите били в Германия? Кво ще ги прави? Нали същата тази, Германия издигна банкиянеца за важен съдржател на кюлчета? А сега пък те ще помагат на натовският генерал? Просто ще сменят едно компроментирало се лице с друго, или? Къде виждаш тука Русия? Ако днес дойдат много пари в Германия, от където и да е, това веднага попада под наблюдението на службите...
Германия е 100% американски щат... Или искаш да кажеш, че и германските служби ще "гласуват" за шапката? В помощ на руснаците?
22:40 29.03.2026
78 Много ясно че
До коментар #71 от "Диверсант":Швабите ще насочат финансов поток към Радев. После Радев ще ги връща тези пари със запасняци и мобилизирани атлантенца, както и ще приеме 30 000 екстрадирани от Германия. Ще им прави барути и ще им слугува
22:41 29.03.2026
79 само питам
22:42 29.03.2026
80 Гост
22:43 29.03.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Хахи
Коментиран от #83
22:54 29.03.2026
83 демократ
До коментар #82 от "Хахи":Колко време им изгуби на унгарските женки обаче.
22:57 29.03.2026
84 Рускиня
22:57 29.03.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Казанлъшкия
23:02 29.03.2026
87 ЕС и САЩ
23:04 29.03.2026
88 Джамбаза
Не Москва, а лично Тръмп подкрепя Орбан!
Коментиран от #99
23:08 29.03.2026
89 Тома
23:15 29.03.2026
90 Яяяяяяя
23:17 29.03.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Яяяяя
До коментар #54 от "Има Украинска намеса, а не Руска":Е малко са се объркали, нали говорят на един език, а паспорти за легитимация не са искали
23:21 29.03.2026
93 уйко Урдьо
23:31 29.03.2026
94 Зеления
Тиса - 58%
Фидес - 35%
наша родина - 4%
29 март 2026
Тиса - 47%
Фидес - 40%
наша родина - 5%
23:38 29.03.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 И какво
23:44 29.03.2026
97 Виж ти!!!
А какво да кажем за това;
“ Зеленски е изпращал по пет милиона евро в брой седмично на унгарската опозиционна партия „Тиса“, заяви бивш служител от украинското разузнаване, избягал в Будапеща, цитиран от РИА Новости”
A? 😏😏😏😅
23:47 29.03.2026
98 Дзак
23:48 29.03.2026
99 Ми нали
До коментар #88 от "Джамбаза":и той е близък с ония късите
Коментиран от #101
23:53 29.03.2026
100 Бах
Коментиран от #102
23:54 29.03.2026
101 Брачед,
До коментар #99 от "Ми нали":Недей да си толкова наивен ... 🤭😁 Следят такива шошони като тебе ... Кой да следи премиера на държавата ?!
Коментиран от #104
00:10 30.03.2026
102 Инфо
До коментар #100 от "Бах":Дипломатическият багаж не се следи. Така спокойно руснаците си разнасят пари за революции, преврати и наркотици.
00:22 30.03.2026
103 Генерал Мадяр
Коментиран от #107
00:25 30.03.2026
104 БраТчед
До коментар #101 от "Брачед,":ти вече си се приравнил на шошон, нямаш шанс
01:02 30.03.2026
105 Какви украински наблюдатели на изборите
01:19 30.03.2026
106 Какви украински наблюдатели на изборите
01:23 30.03.2026
107 Зеленски да не е убиец според теб ясно
До коментар #103 от "Генерал Мадяр":Защо Натаняху не го пуска в държавата израел че да не го убие тоя кукундел.
01:26 30.03.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Русия си няма друга работа
01:29 30.03.2026
110 12-5
01:36 30.03.2026
111 Коста Доров
01:36 30.03.2026
112 Пешо
До коментар #108 от "Иван":И аз не вярвам, да си пази Путин къде що е останало и има в личен архив за себе си, ще му трябва
Коментиран от #119
01:38 30.03.2026
113 Виктор ако требе ще бега в СМ
01:40 30.03.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Дори да падне великорбан Фицо остава
01:44 30.03.2026
116 Дойче
01:50 30.03.2026
117 Лично Путин
А иначе... Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!
03:58 30.03.2026
118 Някой
Коментиран от #120, #123
04:40 30.03.2026
119 Дзак
До коментар #112 от "Пешо":Каквото не е откраднато от Някой?
04:53 30.03.2026
120 любопитен
До коментар #118 от "Някой":И к,во друго ти говори кораба майка?
07:36 30.03.2026
121 ама че сте умнички
09:06 30.03.2026
122 Преслав
12:39 30.03.2026
123 Преслав
До коментар #118 от "Някой":ШИШИ и БОКО ли ти платиха за тази тъпотия? РАДЕВ И ОРБАН ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИТЕ !
КУЧЕТАТА СИ ЛАЯТ, НО КЕРВАНЪТ СИ ВЪРВИ !
12:42 30.03.2026
124 Григор
12:51 30.03.2026