Унгария навлиза в последния етап от кампанията за парламентарни избори с усещането, че този път нещата могат да завършат различно. Рейтингите на управляващата партия Фидес падат, докато опозиционната партия Тиса на Петер Маджар изпреварва партията на Виктор Орбан с 8-12%, пише в свои аналитичен материал delfi.lt.

Изглежда, че Кремъл и самият унгарски премиер са добре запознати с това, поради което руската страна прави всичко възможно, за да повиши рейтингите на Фидес и да запази властта на Орбан. Както съобщи The Financial Times, консултантската агенция Social Design Agency е разработила кампания в социалните медии, предназначена да подобри шансовете на Орбан на изборите и да подкопае ключовия му съперник Петер Маджар.

Медийният компонент на информационната операция се ръководи от ключови фигури в Москва. Андрей Ярин, ръководител на Дирекция „Вътрешна политика“ в Администрацията на президента, е ръководител на екипа. Сред членовете на екипа е и Григорий Казанков, президент на Руската асоциация на политическите консултанти, известен експерт по теренни кампании и електорално поведение. Фирус Алиев, директор на Експертния институт за социални изследвания (EISI), предоставя аналитична и идеологическа подкрепа. Евгений Шевченко, който управлява мрежата „Правда“ (порталът „Бой“), отговаря за разпространението на пропаганда в стотици уебсайтове. Юлия Серебрянская, свързана с рекламната компания EDNA, осигурява инфраструктурата за предаване на „токсични“ послания.

Според VSquare, Москва е изпратила екип от политически стратези в Будапеща, за да се намесят в предизборната кампания и да подкрепят Виктор Орбан. Всъщност Вадим Титов, доверен човек на заместник-началника на президентската администрация Сергей Кириенко още от времето му в „Росатом“, ръководи тази дейност. Новосъздаденият Департамент за стратегическо партньорство и сътрудничество, ръководен от Титов, практикува техниките си за намеса в чужбина за първи път. Самият той посети Унгария миналата седмица.

„Десантната група“ включва още Илия Гамбашидзе, Денис Тюрин и Олег Смирнов. И. Гамбашидзе е свързан с Агенцията за социален дизайн, организация, която е разработила плановете за информационна политика на Виктор Орбан, по-специално чрез дезинформационни кампании. Д. Тюрин ръководи компанията Inforos, която създава мрежи от псевдонезависими уебсайтове за разпространение на проруски наративи. Що се отнася до О. Смирнов, той е кариерен служител на руското разузнаване и служи за връзка с местните агенти. Той осигурява директна комуникация между Москва и унгарските агенти на влияние.

Всички представители на руското разузнаване работят под дипломатическо прикритие. Един от тях, „кореспондентът“ на ВГТРК Денис Давидов, притежава два идентификационни номера, четири руски паспорта и два международни паспорта. Освен това, акаунтът в Telegram @davydovdc, свързан с телефонния му номер, е променял името си няколко пъти през последните месеци и тази на пръв поглед незначителна подробност говори много за човек, който се опитва да минимизира дигиталния си отпечатък. Друг е майор Вадим Юрченко, заместник-военен и въздушен аташе на службата на руското военно аташе в Унгария.

Всички тези факти показват, че руски разузнавачи са активно замесени в мрежа от тайни операции с ясна политическа цел: да помогнат на Виктор Орбан да спечели унгарските избори. Именно тези „сенчести“ фигури създават почвата за политически манипулации, които Виктор Орбан използва в своята реторика, опитвайки се да убеди избирателите във външни заплахи.

Отчитайки антиукраинската предизборна реторика на Орбан (стотици антиукраински билбордове в Будапеща и неотдавнашния факт на неоправданото, де факто гангстерско, изземване на украинска машина за инкаса от унгарски служители на реда), съществуват опасения относно подобни нови провокации, разработени от политически стратези, работещи за партията на Орбан. По-специално, подобни провокации могат да бъдат насочени срещу наблюдатели на избори измежду украинските граждани (от международни организации и неправителствени организации), които могат да бъдат лъжливо обвинени в намеса в изборния процес. Подобни провокативни действия могат да бъдат извършвани директно в избирателните секции, особено тези, където ще спечели конкурентната на Фидес партия Тиса, водена от Петер Мадяр. Няма съмнение, че всякакви нарушения на процеса на гласуване, открити от украински (и не само) наблюдатели, ще бъдат тълкувани от правителството на Орбан като намеса в изборите. В резултат на това, в случай на неблагоприятен вот за Фидес, гореспоменатите провокативни действия могат да бъдат използвани като основание за обжалване или анулиране на резултатите от изборите.