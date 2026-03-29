Русия е разгърнала мрежа за влияние върху изборите в Унгария
Русия е разгърнала мрежа за влияние върху изборите в Унгария

29 Март, 2026 21:25

Всякакви нарушения на процеса на гласуване, открити от украински наблюдатели, ще бъдат тълкувани от правителството на Орбан като намеса в изборите

Унгария навлиза в последния етап от кампанията за парламентарни избори с усещането, че този път нещата могат да завършат различно. Рейтингите на управляващата партия Фидес падат, докато опозиционната партия Тиса на Петер Маджар изпреварва партията на Виктор Орбан с 8-12%, пише в свои аналитичен материал delfi.lt.

Изглежда, че Кремъл и самият унгарски премиер са добре запознати с това, поради което руската страна прави всичко възможно, за да повиши рейтингите на Фидес и да запази властта на Орбан. Както съобщи The Financial Times, консултантската агенция Social Design Agency е разработила кампания в социалните медии, предназначена да подобри шансовете на Орбан на изборите и да подкопае ключовия му съперник Петер Маджар.

Медийният компонент на информационната операция се ръководи от ключови фигури в Москва. Андрей Ярин, ръководител на Дирекция „Вътрешна политика“ в Администрацията на президента, е ръководител на екипа. Сред членовете на екипа е и Григорий Казанков, президент на Руската асоциация на политическите консултанти, известен експерт по теренни кампании и електорално поведение. Фирус Алиев, директор на Експертния институт за социални изследвания (EISI), предоставя аналитична и идеологическа подкрепа. Евгений Шевченко, който управлява мрежата „Правда“ (порталът „Бой“), отговаря за разпространението на пропаганда в стотици уебсайтове. Юлия Серебрянская, свързана с рекламната компания EDNA, осигурява инфраструктурата за предаване на „токсични“ послания.

Според VSquare, Москва е изпратила екип от политически стратези в Будапеща, за да се намесят в предизборната кампания и да подкрепят Виктор Орбан. Всъщност Вадим Титов, доверен човек на заместник-началника на президентската администрация Сергей Кириенко още от времето му в „Росатом“, ръководи тази дейност. Новосъздаденият Департамент за стратегическо партньорство и сътрудничество, ръководен от Титов, практикува техниките си за намеса в чужбина за първи път. Самият той посети Унгария миналата седмица.

„Десантната група“ включва още Илия Гамбашидзе, Денис Тюрин и Олег Смирнов. И. Гамбашидзе е свързан с Агенцията за социален дизайн, организация, която е разработила плановете за информационна политика на Виктор Орбан, по-специално чрез дезинформационни кампании. Д. Тюрин ръководи компанията Inforos, която създава мрежи от псевдонезависими уебсайтове за разпространение на проруски наративи. Що се отнася до О. Смирнов, той е кариерен служител на руското разузнаване и служи за връзка с местните агенти. Той осигурява директна комуникация между Москва и унгарските агенти на влияние.

Всички представители на руското разузнаване работят под дипломатическо прикритие. Един от тях, „кореспондентът“ на ВГТРК Денис Давидов, притежава два идентификационни номера, четири руски паспорта и два международни паспорта. Освен това, акаунтът в Telegram @davydovdc, свързан с телефонния му номер, е променял името си няколко пъти през последните месеци и тази на пръв поглед незначителна подробност говори много за човек, който се опитва да минимизира дигиталния си отпечатък. Друг е майор Вадим Юрченко, заместник-военен и въздушен аташе на службата на руското военно аташе в Унгария.

Всички тези факти показват, че руски разузнавачи са активно замесени в мрежа от тайни операции с ясна политическа цел: да помогнат на Виктор Орбан да спечели унгарските избори. Именно тези „сенчести“ фигури създават почвата за политически манипулации, които Виктор Орбан използва в своята реторика, опитвайки се да убеди избирателите във външни заплахи.

Отчитайки антиукраинската предизборна реторика на Орбан (стотици антиукраински билбордове в Будапеща и неотдавнашния факт на неоправданото, де факто гангстерско, изземване на украинска машина за инкаса от унгарски служители на реда), съществуват опасения относно подобни нови провокации, разработени от политически стратези, работещи за партията на Орбан. По-специално, подобни провокации могат да бъдат насочени срещу наблюдатели на избори измежду украинските граждани (от международни организации и неправителствени организации), които могат да бъдат лъжливо обвинени в намеса в изборния процес. Подобни провокативни действия могат да бъдат извършвани директно в избирателните секции, особено тези, където ще спечели конкурентната на Фидес партия Тиса, водена от Петер Мадяр. Няма съмнение, че всякакви нарушения на процеса на гласуване, открити от украински (и не само) наблюдатели, ще бъдат тълкувани от правителството на Орбан като намеса в изборите. В резултат на това, в случай на неблагоприятен вот за Фидес, гореспоменатите провокативни действия могат да бъдат използвани като основание за обжалване или анулиране на резултатите от изборите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичо Румен

    27 46 Отговор
    И при наз

    Коментиран от #23

    21:29 29.03.2026

  • 2 Урсулите

    76 25 Отговор
    Не Русия се мъчат да ловят риба във мътни води ,но няма да им се получи!

    Коментиран от #17

    21:30 29.03.2026

  • 3 Орбан

    76 35 Отговор
    Очевидно ще спечели защото никога няма да предаде държавата за да си купи бъдеще...!

    Коментиран от #14

    21:30 29.03.2026

  • 4 Ванков

    76 19 Отговор
    Ааа....като те ви изнася....Русия има мрежи!....Аре у лево, "демократите"!

    21:31 29.03.2026

  • 5 Румен Крадев

    25 90 Отговор
    Още преди няколко месеца излезе схемата на руските тайни служби, които са направили център за дезинформация и пропаганда в Унгария.

    Коментиран от #60

    21:31 29.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боруна Лом

    69 18 Отговор
    ОТПАДЪЦИ! ХОРАТА ИСКАТ НОРМАЛЕН ЖИВОТ,А НЕ ЕВРО. ГЕЙЗЕ. РСКИ! ПУУУУУ!

    Коментиран от #21, #75

    21:32 29.03.2026

  • 8 Без майтап

    21 46 Отговор
    Най страшни са тези политици които смятат че са вечни, незаменими.

    21:33 29.03.2026

  • 9 Фарфалюлю

    25 69 Отговор
    Ще пие тиня орбанлията. Безгръбначно мекотело наведено пред путлер. Хахахаха. Най зависимите нищожества орбан,вучич и словашката квадро глава. До един пътници.

    21:33 29.03.2026

  • 10 Така е било винаги.

    35 58 Отговор
    Марионетките трябва да се подкрепят...

    21:34 29.03.2026

  • 11 ?????

    70 30 Отговор
    Ъхъ.
    А Урсулите в комбина със Зеленски кво правят бре?

    21:35 29.03.2026

  • 12 Нямат край

    35 59 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    21:36 29.03.2026

  • 13 Вучичов

    28 44 Отговор
    На кой ме оставяш орбанеееее, сега путлерян ша ми сцепи задната тръба. Ша ми продава петрол и газчеее скъпооо

    21:37 29.03.2026

  • 14 Орбан е точно предател към държавата си

    31 66 Отговор

    До коментар #3 от "Орбан":

    И на Фицо краят му се вижда. Словашката полиция започна разследване срещу премиера Роберт Фицо. Причина за това е жалба относно спиране на спешните доставки на електроенергия за Украйна, подкрепена от над 13 000 души и включваща обвинения в злоупотреба с власт и предателство към държавата. Както отбеляза лидерът на словашката опозиционна партия „Свобода и солидарност“ Бранислав Грелинг, материалите вече са прехвърлени от Главната прокуратура към регионалната, а след това и към полицията.

    21:38 29.03.2026

  • 15 А за мужиците Интернет

    15 35 Отговор
    КОГИ??!🤣

    Коментиран от #85

    21:38 29.03.2026

  • 16 ти да видиш

    52 15 Отговор
    зеленияпор открито заплаши държавен глава, а вие дращите за "руско влияние"!?

    21:38 29.03.2026

  • 17 Европеец

    50 12 Отговор

    До коментар #2 от "Урсулите":

    Прав си, така е.... Заглавието Явно е консултирано с главния дезинформатор Христо Грозев....

    21:39 29.03.2026

  • 18 Погребална агенция Вита

    14 36 Отговор
    Копаме живи копейки за сметка на агенцията!

    Коментиран от #25

    21:40 29.03.2026

  • 19 Перо

    41 13 Отговор
    Понеже унгарските служби задържаха много агенти на ционисткия режим в Киев, вкарващи нелегално милиони евро в Унгария за опозиционната партия, решиха, както винаги да лъжат и провикират изборите! Но Орбан извика наблюдатели от ЕС, така, че ционистите ще гризнат дръвцето с €90 млрд.!

    21:40 29.03.2026

  • 20 Пич

    41 14 Отговор
    Само за паветниците, защото нямат интелект за да схванат какво е този Урсулиански вопъл !!! Това е оправданието на Урсулианците, за изборите които ще загубят в Унгария, а Орбан ще спечели!!! Защото Урсулианците знаят, че Орбан ще спечели, и ще кажат - Русия е виновна !!!

    Коментиран от #27, #44

    21:41 29.03.2026

  • 21 Грешиш. Точно обратното е.

    16 39 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Хората в Унгария не желаят да ги управлява и да ги излага такъв смешен руски пудел. Унгария е с най-високата инфлация в Ес, със спрени еврофондове, спряно финансиране на проекти, с горива по-скъпи от тези в България, корупцията и измамите в Унгария са в пъти по-големи от тези в България.

    21:41 29.03.2026

  • 22 1111

    26 10 Отговор
    САЩ е разгърнал мрежа за влияние върху изборите в Унгария...

    21:41 29.03.2026

  • 23 Зелена листна въшка

    20 9 Отговор

    До коментар #1 от "Чичо Румен":

    Иииии, много ме е яд, значи.

    21:42 29.03.2026

  • 24 Извънредно!!!

    12 23 Отговор
    Некъв руски генерал фръкнал.

    21:42 29.03.2026

  • 25 Откога

    18 6 Отговор

    До коментар #18 от "Погребална агенция Вита":

    Като надувате флейтите, му викате копане?

    21:43 29.03.2026

  • 26 АЙДЕ ГЪЧ

    34 9 Отговор
    ТОЯ АГЕНТ ГРОЗНЕФ ЛИ ВИ ГО НАШЕПНА

    21:43 29.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А ГAШТ

    29 7 Отговор
    изобщо нямат мрежи и изобщо не се месят на останалите страни по света с тяхната измислена демокация, чрез която източват жертвите си, нъй? Cиkтир...

    21:45 29.03.2026

  • 29 Тук също

    10 20 Отговор
    Нарича се "Прогресивна България".

    21:45 29.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Фантомас

    12 24 Отговор
    Московската мръсотия е насекъде.

    Коментиран от #39

    21:48 29.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Симеончо

    9 20 Отговор
    Орбан ще спечели колкото онази във Франция и оня в Румъния.ВЕРВСЙТЕ МИ.

    21:49 29.03.2026

  • 34 Руска бля дка в Стара Загора

    12 20 Отговор
    е била арестувана за шпионаж и търговия с гласове!

    21:50 29.03.2026

  • 35 Абе то хубаво ама

    20 6 Отговор
    Дали и в какво Петер Маджар е съперник на Орбан ? Щото като им четеш програмите нещо голяма разлика няма да ви кажа. Маджар повече социални придобивки обещава и двойни пенсии

    21:50 29.03.2026

  • 36 Чуждестранец

    19 8 Отговор
    Ами да, вие не знаете пи? Путин е навсякъде в мазето, под кревата.
    оже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, По%мощ,опаЙЙност. Трефога. Сетете се защо пиша с гршки. Рпу:тин е под кревата Ви или в Мазет0. Проверявайте редовно за дронове от полис8терол, завър9рзани с тиксо. И дали случаят не е като двамата тийнаджери - украинче и беларуска не са пуснали др0н над Прага.

    21:52 29.03.2026

  • 37 По времето на " Соца" беше същото

    10 22 Отговор
    Фашагите в кремля го наричаха...Износ на Революция!!
    С после идваха... демократични и свободно...танковете!
    А дъртите КОМ ръководители се опипваха, прегръщаха и мляскаха с език,..публично,...по няколко минути!!
    И рбан ше.. Дера зина.... уйде
    Ееееедехееее

    21:52 29.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А ПО ЛЕКО

    13 3 Отговор

    До коментар #31 от "Фантомас":

    КАТО НЕ СЕ КЪПЕШ НЕ ОБВИНЯВАЙ ДРУГИ

    21:53 29.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Радио Сорос от Брюксел

    26 8 Отговор
    ЕС потъпкаха демокрацията като занулиха изборите в Румъния, понеже не им изнася. Понеже Орбан не им играе по свирката и защитава интересите на страната си, сега се мъчат да му спретнат цветна революция със същите изтъркани лозунги "демокрация" и "Руска намеса", като приписват на Русия техните опити за намеса.

    21:54 29.03.2026

  • 43 Ами

    20 8 Отговор
    И как точно влияе Русия на изборите в Унгария?
    Праща бусове с кеш и кюлчета на Орбан
    и се кани да убие лидера на опозицията :)

    21:57 29.03.2026

  • 44 Чети на глас

    5 19 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Докато си жив ще слушаш и правиш каквото ти каже Урсула,после Кая и.т..н.
    Докато си жив ще си купуваш хлебеца с евроцентове.
    Прочети го пак!
    😄😄😄

    Коментиран от #63

    21:57 29.03.2026

  • 45 Важното е

    6 14 Отговор
    Че и националният предател О..рбан и ху.. ЙЛО пак ще хванат... Дедо ВИЯ
    Хехехе

    21:59 29.03.2026

  • 46 Стенли

    16 6 Отговор
    Абе вий Русията и Унгария ги оставете ами какво ще правим тук в нашата България , Гюров уж с някакви мерки ще бори поскъпването , но аз много много не вярвам , сега превозвачи и търговци ще си увеличат цените заради скъпите горива а след като повишат тол таксите нямa начин да няма още едно поскъпване , между другото това с тол таксите пак е свързано със зелените щуротии от Брюксел просто Урсула и компания въвеждат данък въглеродни емисии и върху транспорта абе все по весело ще става в този така наречен ЕС и в частност и в България

    Коментиран от #48

    21:59 29.03.2026

  • 47 Удри копейката с лопатЕто!

    5 17 Отговор
    Докато шава.

    21:59 29.03.2026

  • 48 Оди у Русиа

    6 16 Отговор

    До коментар #46 от "Стенли":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #58

    22:00 29.03.2026

  • 49 Тов. Членин

    8 8 Отговор
    Аааааа Ета невазможна ..

    22:01 29.03.2026

  • 50 Владимир Путин, президент

    6 11 Отговор
    Хаха...
    Руските вегани и ботани могат организират мрежа само в коментите на Факти. Тия лyзъри Русията си не могат защитят, ма мрежа в унгарско щели да организират.

    22:02 29.03.2026

  • 51 Орбанлията

    4 12 Отговор
    Путлере давам да ми пълниш задната тръба . Укрите ми спреха петролооо

    22:04 29.03.2026

  • 52 Абе тея унгарците

    5 4 Отговор
    С машини ли ще гласуват ?

    22:04 29.03.2026

  • 53 Русия късно живее

    19 6 Отговор
    ФАЩ и западналите правят това от години. А в случаите с Марин льо Пен във Франция и с изборите в Румъния ЕС толкова открито са извън всякакви свободни избори и някаква си демокрация. А ФАЩ с Майдана също открито заобиколиха всякакви избори, а пък евро пуделите веднага побързаха да обявят насила, с оръжие взетата власт там, за "легитимна"! Е, сега след толкова много години и Русия се била сетила да прави същото? А тези плачат?

    22:05 29.03.2026

  • 54 Има Украинска намеса, а не Руска

    23 7 Отговор
    А за Украинските опити за влияние на изборите в Унгария защо няма пространен "анализ"? Именно Украйна са най заинтересовани да свалят Орбан от власт, защото им спира европарите за златни тоалетни. Пак украинци бяха хванати да вкарват милиони за платената опизиция на Орбан. Това е доказан опит за намеса, а не обичайните фантастики, че Путин бил виновен за всичко.

    Коментиран от #92

    22:05 29.03.2026

  • 55 Точно такива скалъпени статии

    18 6 Отговор
    от медиите на урсулите са намеса в изборите на Унгария. Но са само един от инструментите на Урсула.
    След като ги хванаха по бели гащи с милионите и златото в тировете са подивели и не подбират средства.

    22:10 29.03.2026

  • 56 България 1946 г. всенароден референдум

    11 3 Отговор
    „Референдумът за Република се проведе при пълна свобода, защото целият народ бе единодушен за премахването на монархическия режим, който докара на България само нещастия и катастрофи“... заявява лично Хари С. Труман като президент на Съединените щати през 1946 г.

    Коментиран от #66

    22:11 29.03.2026

  • 57 Нищо не ще помогне!

    6 16 Отговор
    Нищо няма да помогне на крепостните да провалят победата на партията "Тиса",защото унгарците са по-интелигентни от крепостните мужици. Помнете ми думата.

    22:13 29.03.2026

  • 58 То друго не остана

    14 2 Отговор

    До коментар #48 от "Оди у Русиа":

    Освен Дедовият да крепиш в ЕС.....или нещо си открил?

    22:13 29.03.2026

  • 59 Хохо Бохо

    12 4 Отговор
    Укро разветката дето избяга в Унгария каза, че няркохунтата финансира опозицията в Унгария. Орбан май им гепи финансите и се гладуват хохлослугите. Тази статия също е финансирана с крадени от евроданъкоплатците пари. Редно е Унгария да подпука салохунтата

    22:13 29.03.2026

  • 60 Хохо Бохо

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Румен Крадев":

    Да бе ама укроразузнавача каза, че хо хо лите финасират опозицията и се намесват, даже им гепиха кинтите и златото. Нарконацитата са бесни

    22:15 29.03.2026

  • 61 Урок по история

    13 4 Отговор
    Доказаните опити на Украинци да влияят на изборите в Унгария се нарича от ЕС "Руско влияние". По този начин ЕС ни дава да разберем, че Украйна принадлежи на Русия и Украинците са всъщност Руснаци.

    22:17 29.03.2026

  • 62 Правителството на Виктор Орбан в Унгария

    5 12 Отговор
    от години тайно предоставяли на Москва достъп до чувствителна информация от преговорите в Европейския съюз. Външният министър Петер Сиярто редовно провеждал телефонни разговори по време на почивките на срещите на ЕС, за да предоставя на руския си колега Сергей Лавров. както и възможни решения, споделя един от европейските служители по сигурността. Чрез такива разговори „на практика на всяка среща на ЕС в продължение на години Русия е била зад масата“, казва служителят. Сиярто е направил 16 официални посещения в Москва от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Последното беше на 4 март, когато се е срещал с Владимир Путин, за да докладва.

    Коментиран от #64

    22:17 29.03.2026

  • 63 Пич

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "Чети на глас":

    Извинете, не исках да ви разстройвам чак толкова! Но пак ще го направя!

    22:19 29.03.2026

  • 64 Какво е това

    10 4 Отговор

    До коментар #62 от "Правителството на Виктор Орбан в Унгария":

    "чувствителна информация от преговорите в Европейския съюз" ?

    22:20 29.03.2026

  • 65 Дуиид

    6 1 Отговор
    Щом е мрежа, значи за балъци ще да е!

    22:21 29.03.2026

  • 66 Кога пак

    8 1 Отговор

    До коментар #56 от "България 1946 г. всенароден референдум":

    ще има "всенароден референдум"? Да се отрекат досегашните системи, които се провалиха: Соца и демоНстрацията?
    И народът да си избере НОВА НАРОДНА СИСТЕМА!
    Правим първо национален конгрес, да се сгласува всичкото това и да се подготви всенародният референдум!!! Тези избори и ала бала са СЪЩОТО, което имахме до сега - глупава система, която ни унищожава! Е, давайте, спираме старата система! Няма смисъл повече да "яздим умрелият кон!" И си избираме НОВА!

    22:24 29.03.2026

  • 67 Цвете

    5 13 Отговор
    ОЩЕ КАКВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА СА НЕОБХОДИМИ, ЗА ДА РАЗБЕРЕШ, ЧЕ ТЕ СА СЕ ЗАЕЛИ ДОСТА СЕРИОЗНО С ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ НЕ САМО В УНГАРИЯ, А В БЪЛГАРИЯ СИ ИМАМЕ И ТЕХНИ ПОДРЪЖНИЦИ.ПИША ЗА РУСКАТА АГЕНТУРА.ПИПАЛАТА СА ИЗ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. ЗАТОВА Е НЕОБХОДИМА ИСТИНСКА МОБИЛИЗАЦИЯ ,ВСЕКИ ДА ГЛАСУВА ПО СЪВЕСТ,ЗА ДА ЖИВЕЕМ НАЙ ПОСЛЕ ИСТИНСКИ СВОБОДНИ БЕЗ ХОМОТ.

    22:24 29.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 А за "Демокрацията" в Украйна?

    12 2 Отговор
    Странно как ЕС не са загрижени за "демокрацията" в Украйна, където всеизвестният актьор Зеленски, отмени изборите, понеже резултатът няма да бъде изгоден за него. Също така, ЕС никак не са загрижение, че именно Украинци бяха хванати да финансират соросоидната опозиция в Унгария, и то с пари откраднати от парите които ЕС им праща за да умират на фронта. Надявам се унгарците да не са толкова безмозъчни и да разберат в каква "демокрация" ги тласкат от ЕС.

    22:27 29.03.2026

  • 70 Хахаха!🎺🥳😀

    11 2 Отговор
    Интервюиращ: - Господин Зеленски, коя е най-страхотната лъжа която сте произнасяли?

    Зеленски: - Аз никога не лъжа!

    Интервюиращ: - И на мен тази ми е любимата!

    22:28 29.03.2026

  • 71 Диверсант

    4 12 Отговор
    Първо IP адреса ми не може да се проследи - погрижил съм се! Второ - работя във външното ведомство и ви информирам, че огромен финансов поток, който ни е забранено да проследим се стича при г-н Радев! Дестинация - Германия!

    Коментиран от #74, #77, #78

    22:29 29.03.2026

  • 72 И тук доказваме

    8 2 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин...

    22:30 29.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Радев е нашият Орбан

    14 5 Отговор

    До коментар #71 от "Диверсант":

    В какво "външно ведомство" ще наемат някой неграмотен като теб, който даже не разбира значението на думата "дестинация"? И много странно как от Орбан скочи на Радев. По този начин ме убеди да гласувам за Радев. Той ще е нашият Орбан, затова виете като полудели срещу него.

    22:34 29.03.2026

  • 75 Тишо КолтОризта

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Роzи ,губиш се нещо .. 🤭

    22:34 29.03.2026

  • 76 Гориил

    5 2 Отговор
    Чия мрежа ще бъде по-дълбока и по-широка? Вашата или руската?

    22:36 29.03.2026

  • 77 Е и шапкарът

    5 4 Отговор

    До коментар #71 от "Диверсант":

    и милиарди да има, кой ще го избере?
    И парите били в Германия? Кво ще ги прави? Нали същата тази, Германия издигна банкиянеца за важен съдржател на кюлчета? А сега пък те ще помагат на натовският генерал? Просто ще сменят едно компроментирало се лице с друго, или? Къде виждаш тука Русия? Ако днес дойдат много пари в Германия, от където и да е, това веднага попада под наблюдението на службите...
    Германия е 100% американски щат... Или искаш да кажеш, че и германските служби ще "гласуват" за шапката? В помощ на руснаците?

    22:40 29.03.2026

  • 78 Много ясно че

    3 7 Отговор

    До коментар #71 от "Диверсант":

    Швабите ще насочат финансов поток към Радев. После Радев ще ги връща тези пари със запасняци и мобилизирани атлантенца, както и ще приеме 30 000 екстрадирани от Германия. Ще им прави барути и ще им слугува

    22:41 29.03.2026

  • 79 само питам

    8 7 Отговор
    Тази информация за руската мрежа на влияние в Унгария Христо Грозев ли я донесе? Удивително е как му подхожда фамилията.

    22:42 29.03.2026

  • 80 Гост

    8 5 Отговор
    Щом не върви западната пропаганда, значи има кремълско влияние.

    22:43 29.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Хахи

    7 3 Отговор
    Орбан е пътник, както и всеки привърженик на агресора.

    Коментиран от #83

    22:54 29.03.2026

  • 83 демократ

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Хахи":

    Колко време им изгуби на унгарските женки обаче.

    22:57 29.03.2026

  • 84 Рускиня

    3 7 Отговор
    Хубаво е че комунистите в България са в края на живота си. Малко остава и ще се освободим ...

    22:57 29.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Казанлъшкия

    1 6 Отговор
    Ами, то е винаги така - ако не руската намеса, ще е американската. Интереси. Въпреки че тая убита страна Унгария с това убито безинтересно местоположение без излаз на море няма нищо дори като полезни изкопаеми за разлика от България, която е една от най-богатите в Европа на залежи на какво ли не със сигурност. Кой се вълнува от тая умряла държава?

    23:02 29.03.2026

  • 87 ЕС и САЩ

    8 2 Отговор
    ама никога не са се намесвали в чужди избори !

    23:04 29.03.2026

  • 88 Джамбаза

    10 2 Отговор
    Защо пишете глупости?
    Не Москва, а лично Тръмп подкрепя Орбан!

    Коментиран от #99

    23:08 29.03.2026

  • 89 Тома

    9 4 Отговор
    Украинските наблюдатели ще бъдат тези които ги хванаха с кеша за милиони унгарците.Много чесни хора също като бати им зеле

    23:15 29.03.2026

  • 90 Яяяяяяя

    5 1 Отговор
    И чичо Дончо директно подкрепи Орбан

    23:17 29.03.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Яяяяя

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Има Украинска намеса, а не Руска":

    Е малко са се объркали, нали говорят на един език, а паспорти за легитимация не са искали

    23:21 29.03.2026

  • 93 уйко Урдьо

    2 4 Отговор
    Явно руснаци ще избират Орбан, Орбан европейския лидер.

    23:31 29.03.2026

  • 94 Зеления

    1 4 Отговор
    20 март 2026
    Тиса - 58%
    Фидес - 35%
    наша родина - 4%

    29 март 2026
    Тиса - 47%
    Фидес - 40%
    наша родина - 5%

    23:38 29.03.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 И какво

    1 6 Отговор
    от това, Орбан губи и това е правилно

    23:44 29.03.2026

  • 97 Виж ти!!!

    6 2 Отговор
    “руската страна прави всичко възможно, за да повиши рейтингите на Фидес и да запази властта на Орбан. Както съобщи The Financial Times”

    А какво да кажем за това;

    “ Зеленски е изпращал по пет милиона евро в брой седмично на унгарската опозиционна партия „Тиса“, заяви бивш служител от украинското разузнаване, избягал в Будапеща, цитиран от РИА Новости”

    A? 😏😏😏😅

    23:47 29.03.2026

  • 98 Дзак

    3 0 Отговор
    По как в начин смята да влияе?

    23:48 29.03.2026

  • 99 Ми нали

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Джамбаза":

    и той е близък с ония късите

    Коментиран от #101

    23:53 29.03.2026

  • 100 Бах

    7 1 Отговор
    И как Русия влияе, като всичко се следи като преводи на пари . Пълни измислици

    Коментиран от #102

    23:54 29.03.2026

  • 101 Брачед,

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Ми нали":

    Недей да си толкова наивен ... 🤭😁 Следят такива шошони като тебе ... Кой да следи премиера на държавата ?!

    Коментиран от #104

    00:10 30.03.2026

  • 102 Инфо

    2 5 Отговор

    До коментар #100 от "Бах":

    Дипломатическият багаж не се следи. Така спокойно руснаците си разнасят пари за революции, преврати и наркотици.

    00:22 30.03.2026

  • 103 Генерал Мадяр

    3 5 Отговор
    Унгария трябва да бъде изключена от ЕС и НАТО. Тогава Орбан ще пълзи пред Зеленски да не го убива.

    Коментиран от #107

    00:25 30.03.2026

  • 104 БраТчед

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Брачед,":

    ти вече си се приравнил на шошон, нямаш шанс

    01:02 30.03.2026

  • 105 Какви украински наблюдатели на изборите

    5 1 Отговор
    Украйна да не е председател напроклетияЕС

    01:19 30.03.2026

  • 106 Какви украински наблюдатели на изборите

    6 1 Отговор
    Украйна да не е председател напроклетияЕС

    01:23 30.03.2026

  • 107 Зеленски да не е убиец според теб ясно

    4 0 Отговор

    До коментар #103 от "Генерал Мадяр":

    Защо Натаняху не го пуска в държавата израел че да не го убие тоя кукундел.

    01:26 30.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Русия си няма друга работа

    7 2 Отговор
    С евровъшки да се занимава мрежи да плете. Жалки сте !

    01:29 30.03.2026

  • 110 12-5

    0 4 Отговор
    Е, естествено и видно с просто око. Давещият се хваща за сламка. А такава му бе подадена от Орбан. Запънал се е той, но започнал веднъж да се хлъзга, дълго няма да се крепи, ще падне.

    01:36 30.03.2026

  • 111 Коста Доров

    4 0 Отговор
    Точно така ! Първата група влияещи на изборите в Унгария вече пристигнаха с няколко жълти Жигули-та ,с напъхани под чистачките фишове за заплати , подписани лично от Путин ...

    01:36 30.03.2026

  • 112 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Иван":

    И аз не вярвам, да си пази Путин къде що е останало и има в личен архив за себе си, ще му трябва

    Коментиран от #119

    01:38 30.03.2026

  • 113 Виктор ако требе ще бега в СМ

    5 1 Отговор
    Въпроса е ние къде да се денем в тоз ЕС

    01:40 30.03.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Дори да падне великорбан Фицо остава

    5 1 Отговор
    Жив е той жив е.

    01:44 30.03.2026

  • 116 Дойче

    7 1 Отговор
    Зеле

    01:50 30.03.2026

  • 117 Лично Путин

    3 1 Отговор
    Е забелязан да разнася листовки по села и паланки....
    А иначе... Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    03:58 30.03.2026

  • 118 Някой

    1 4 Отговор
    Тъжното е, че подбна е ситуацията с руския агент Радев у нас, но няма кой да изплаче. Дори и в този форум има твърде много хора, за които на Русия и е позволено всичко, защото винаги е права. Жалко.

    Коментиран от #120, #123

    04:40 30.03.2026

  • 119 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Пешо":

    Каквото не е откраднато от Някой?

    04:53 30.03.2026

  • 120 любопитен

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Някой":

    И к,во друго ти говори кораба майка?

    07:36 30.03.2026

  • 121 ама че сте умнички

    1 1 Отговор
    ако човек ви вярва излиза че в унгария на изборите ще се борят русия срещу украйна …

    09:06 30.03.2026

  • 122 Преслав

    1 0 Отговор
    ЧУДЕСНА НОВИНА ! ЦЯЛ СВЯТ ПОДДЪРЖА ОРБАН !!!

    12:39 30.03.2026

  • 123 Преслав

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Някой":

    ШИШИ и БОКО ли ти платиха за тази тъпотия? РАДЕВ И ОРБАН ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИТЕ !
    КУЧЕТАТА СИ ЛАЯТ, НО КЕРВАНЪТ СИ ВЪРВИ !

    12:42 30.03.2026

  • 124 Григор

    0 0 Отговор
    Бивш служител на службите за сигурност на Украйна, който е преминал на страната на Унгария казва друго. Той съобщава, че от есента на миналата година,всяка седмица в Унгария постъпват по 5 милиона евро на сметката на опозиционната партия "Тиса". Парите са от сметки, които са само под контрола на Зеленси. Работи се усилено за свалянето на Орбан!

    12:51 30.03.2026

