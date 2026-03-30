The ​​New York Times: Броят на американските военни в Близкия изток е надхвърлил 50 000 души

Главен редактор във Fakti.bg

Броят на американските военни в Близкия изток е надхвърлил 50 000 души, според The ​​New York Times.

Според вестника този етап е надминат с пристигането на 2 500 морски пехотинци и 2 500 моряци в региона.

Отбелязва се, че настоящият брой на американските войски в Близкия изток е с 10 000 над стандартния.

Това не включва 4 500 американски военнослужещи, разположени на самолетоносача "Джералд Форд", който се запали в средата на март.

След това корабът напусна Червено море и през Крит пристигна в пристанището Сплит на адриатическото крайбрежие на Хърватия за поддръжка.