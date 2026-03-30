The ​​New York Times: Броят на американските военни в Близкия изток е надхвърлил 50 000 души

Броят на американските военни в Близкия изток е надхвърлил 50 000 души, според The New York Times.
Според вестника този етап е надминат с пристигането на 2 500 морски пехотинци и 2 500 моряци в региона.
Отбелязва се, че настоящият брой на американските войски в Близкия изток е с 10 000 над стандартния.
Това не включва 4 500 американски военнослужещи, разположени на самолетоносача "Джералд Форд", който се запали в средата на март.
След това корабът напусна Червено море и през Крит пристигна в пристанището Сплит на адриатическото крайбрежие на Хърватия за поддръжка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ненормални и нагли кравари
Коментиран от #2
04:14 30.03.2026
2 Добре работят американците...
До коментар #1 от "Ненормални и нагли кравари":Аятоласите са обречени.
04:22 30.03.2026
3 РИЖИЯ ОТКАПАЛНИК USA
05:49 30.03.2026
7 Роден в НРБ
13:29 30.03.2026